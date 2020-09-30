Родичі зможуть забрати тіла загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом уже цього тижня, - ДБР

Цього тижня ДНК-експертизи загиблих під час аварії військово-транспортного літака Ан-26 в Харківській області будуть завершені, а їхні тіла буде видано для поховання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомили в Державному бюро розслідувань у середу.

"За попередньою інформацією, ми в рамках комунікації з експертами, які проводять молекулярно-генетичне дослідження, отримали їхнє запевнення в тому, що вже найближчими днями родичі можуть забрати тіла загиблих для проведення похоронних ритуалів", - сказав у середу журналістам у Києві керівник управління головного слідчого управління ДБР Ярослав Льошенко.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26Ш. На борту літака перебувало 27 осіб, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

За інформацією Державного бюро розслідувань, перевіряються такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.

Держкомісію з розслідування обставин падіння літака АН-26 очолив Уруський.

На позачерговому засіданні уряду 26 вересня він зазначив, що для ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі в Харківській області знадобиться від двох до трьох тижнів. "На сьогоднішній момент ідентифікацію жодного тіла здійснити не вдалося. Необхідна буде експертиза ДНК, для чого буде потрібно додатковий час. За словами фахівців, це займе від 2-х до 3-х тижнів часу", - пояснив Уруський.