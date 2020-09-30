ЄСПЛ виніс рішення за запитом Вірменії щодо Карабаху: закликає обидві сторони утриматися від військових дій
Європейський суд з прав людини застосував положення Європейської конвенції з прав людини та зобов'язав Вірменію і Азербайджан утриматися від бойових дій, які загрожують цивільному населенню.
Таке рішення Суд ухвалив на запит Вірменії щодо вжиття тимчасових заходів відносно Азербайджану з метою запобігання грубих порушень прав людини з початку ескалації збройного конфлікту в Нагірному Карабасі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"29 вересня 2020 року, беручи до уваги, що нинішня ситуація становить ризики серйозного порушення Європейської конвенції з прав людини, ЄСПЛ вирішив застосувати правило 39. З огляду на необхідність запобіганню цим порушенням та відповідно до правила 39, Суд закликає обидві сторони – Азербайджан і Вірменію – утриматися від вжиття будь-яких заходів, особливо воєнних дій, які можуть порушувати права цивільного населення, гарантовані Конвенцією, включаючи ризики для його життя і здоров’я", - йдеться у рішенні Суду.
ЄСПЛ також висловив вимогу до Єревана і Баку поінформувати якнайшвидше про вжиті заходи на дотримання зобов’язань згідно із Європейською конвенцією з прав людини.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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Подскажите, кто кроме Турции и вас одобряет эту войну?
Грузинские пограничники не пропустили грузы в Армению, а иранцы их снабжают ...............
Иранские азербайджанцы засняли и выложили в соцсетях сотни грузовиков с военными грузами, направляющихся в Армению. https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=cPC4s7rxmL4&feature=emb_logo
Правда жгут их там https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=40FEblMlmrE&feature=emb_logo и перекрыли дорогу https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=pVOR6RAcGpQ&feature=emb_logo
Группа соотечественников направилась в сторону контрольно-пропускного пункта на ирано-армянской границе и преградила путь грузовикам. Некоторые грузы были подожжены.
Официальный Тегеран опровергает информацию о перевозке через его территорию военных грузов в Армению. Хотя распространившиеся в соцсетях кадры наводят тень на дружественные отношения двух стран.