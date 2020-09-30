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ЄСПЛ виніс рішення за запитом Вірменії щодо Карабаху: закликає обидві сторони утриматися від військових дій

ЄСПЛ виніс рішення за запитом Вірменії щодо Карабаху: закликає обидві сторони утриматися від військових дій

Європейський суд з прав людини застосував положення Європейської конвенції з прав людини та зобов'язав Вірменію і Азербайджан утриматися від бойових дій, які загрожують цивільному населенню.

Таке рішення Суд ухвалив на запит Вірменії щодо вжиття тимчасових заходів відносно Азербайджану з метою запобігання грубих порушень прав людини з початку ескалації збройного конфлікту в Нагірному Карабасі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"29 вересня 2020 року, беручи до уваги, що нинішня ситуація становить ризики серйозного порушення Європейської конвенції з прав людини, ЄСПЛ вирішив застосувати правило 39. З огляду на необхідність запобіганню цим порушенням та відповідно до правила 39, Суд закликає обидві сторони – Азербайджан і Вірменію – утриматися від вжиття будь-яких заходів, особливо воєнних дій, які можуть порушувати права цивільного населення, гарантовані Конвенцією, включаючи ризики для його життя і здоров’я", - йдеться у рішенні Суду.

ЄСПЛ також висловив вимогу до Єревана і Баку поінформувати якнайшвидше про вжиті заходи на дотримання зобов’язань згідно із Європейською конвенцією з прав людини.

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Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Європейський суд з пр... (453) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+15
А нехер было чужую землю оккупировать. Азербайджанцы гасите вражину!!!
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30.09.2020 11:35
+12
шлите нах все эти глубокоозабоченые бесполезные организации
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30.09.2020 11:35
+8
Щоб не страждало мирне населення потрібно зробити одне - вивести всі окупаційні війська Вірменії з окупованих територій Азербайджану. До речі - жоден мирний мешканець на території Вірменії не постраждав від дій збройних сил Азербайджану. Інформаційні фейки про ніби-то напади Азербайджану на території Вірменії - вірменам роздмухати не вдалося.
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30.09.2020 11:43
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А нехер было чужую землю оккупировать. Азербайджанцы гасите вражину!!!
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30.09.2020 11:35 Відповісти
Вірмени, які вперлися з окупантами в НагірнийКарабах можуть вже сміливо збирати валізи та звільняти ЧУЖУ для них землю. А ті що там жилита не пакостили і не співробітничали з окупантами можуть спокійно залишатися
... Ну а як не хочуть-ОТРИМАЮТЬ СВОЄ=зароблене
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30.09.2020 12:08 Відповісти
шлите нах все эти глубокоозабоченые бесполезные организации
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30.09.2020 11:35 Відповісти
Шлите нах Европу и США?
Подскажите, кто кроме Турции и вас одобряет эту войну?
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30.09.2020 11:40 Відповісти
При чем тут их одобрение. Просто как сейчас пусть не мешают и ограничиваются озабоченностью и призывами к миру. У них большой опыт такого поведения.
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30.09.2020 11:45 Відповісти
ЕСПЧ - не Європа і не США. Це таке.... Швидко відкликнулись. Але відповідь невірна. Повинні були порекомендувати Вірменії звільнити захоплені території.
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30.09.2020 12:02 Відповісти
Да конечно,Париж и Брюссель от немецких фашистов нужно было освобождать и плевать всем было на мирнаселение,а Азербайджану свои земли от армяномокшанских оккупантов нельзя.
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30.09.2020 11:38 Відповісти
Може й треба було , але ж не звільняли ! Чекали , коли хтось це зробить за них .
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30.09.2020 11:54 Відповісти
Щоб не страждало мирне населення потрібно зробити одне - вивести всі окупаційні війська Вірменії з окупованих територій Азербайджану. До речі - жоден мирний мешканець на території Вірменії не постраждав від дій збройних сил Азербайджану. Інформаційні фейки про ніби-то напади Азербайджану на території Вірменії - вірменам роздмухати не вдалося.
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30.09.2020 11:43 Відповісти
Відповіли просто : Ми дуже стурбовані, але просимо нас не турбовати
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30.09.2020 11:44 Відповісти
И кто будет говорить о том, что тут замешана религия
Грузинские пограничники не пропустили грузы в Армению, а иранцы их снабжают ...............

Иранские азербайджанцы засняли и выложили в соцсетях сотни грузовиков с военными грузами, направляющихся в Армению. https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=cPC4s7rxmL4&feature=emb_logo
Правда жгут их там https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=40FEblMlmrE&feature=emb_logo и перекрыли дорогу https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=pVOR6RAcGpQ&feature=emb_logo

Группа соотечественников направилась в сторону контрольно-пропускного пункта на ирано-армянской границе и преградила путь грузовикам. Некоторые грузы были подожжены.

Официальный Тегеран опровергает информацию о перевозке через его территорию военных грузов в Армению. Хотя распространившиеся в соцсетях кадры наводят тень на дружественные отношения двух стран.
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30.09.2020 11:59 Відповісти
"гумконвой" від *****?
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30.09.2020 12:03 Відповісти
Не знаю от кого, это даже сейчас не принципиально, но факт остается фактом. Но больше не от кого. Либо по какому-то бартеру с кацапами груз от иранцев, там их вооружения тоже валом. Потом им компенсируют.. 3 дня слишком малый срок для такой логистики.
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30.09.2020 12:13 Відповісти
саме так, з **********
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30.09.2020 12:13 Відповісти
іранського
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30.09.2020 12:15 Відповісти
Армяшка - жопа деревяшка!
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30.09.2020 12:32 Відповісти
да ничего там не будет - пошумят и успокоятся....ну да, Азербайджан кажется уже отбил равнинный кусок, но дальше не продвинется - горы, мать их дери, со всем из этого вытекающим - там не то что один трех задержит, а один сотню...поэтому надо или привлекать силы, которых у Азербайджана нет даже в сумме с Турцией, или думать о чем-то другом...и да, Россия явно устранилась от этого конфликта, решив наказать Пашиняна...то же самое как с Лукашенкой - вялая "озабоченность" сквозь зубы и "выкручивайся сам, если сможешь"...
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30.09.2020 12:35 Відповісти
Кацапстану бабла не вистачає, здувається *****! Вже йому світ зовсім не довіряє і пильно стежить за "шаловлівими москальськими ручонками", і вразі чого ще животворящих санкцій. Вже ***** поняло, задушать потихеньку, як колись грозний на весь світ есєсєсєр....
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30.09.2020 12:45 Відповісти
 
 