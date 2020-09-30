ЄСПЛ виніс рішення за запитом Вірменії щодо Карабаху: закликає обидві сторони утриматися від військових дій

Європейський суд з прав людини застосував положення Європейської конвенції з прав людини та зобов'язав Вірменію і Азербайджан утриматися від бойових дій, які загрожують цивільному населенню.

Таке рішення Суд ухвалив на запит Вірменії щодо вжиття тимчасових заходів відносно Азербайджану з метою запобігання грубих порушень прав людини з початку ескалації збройного конфлікту в Нагірному Карабасі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"29 вересня 2020 року, беручи до уваги, що нинішня ситуація становить ризики серйозного порушення Європейської конвенції з прав людини, ЄСПЛ вирішив застосувати правило 39. З огляду на необхідність запобіганню цим порушенням та відповідно до правила 39, Суд закликає обидві сторони – Азербайджан і Вірменію – утриматися від вжиття будь-яких заходів, особливо воєнних дій, які можуть порушувати права цивільного населення, гарантовані Конвенцією, включаючи ризики для його життя і здоров’я", - йдеться у рішенні Суду.

ЄСПЛ також висловив вимогу до Єревана і Баку поінформувати якнайшвидше про вжиті заходи на дотримання зобов’язань згідно із Європейською конвенцією з прав людини.

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Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.