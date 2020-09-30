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Новини Репресії в Білорусі
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Лукашенко відкинув діалог і вибрав шлях насильства. ЄС має дати відповідь на це, - Маас

Лукашенко відкинув діалог і вибрав шлях насильства. ЄС має дати відповідь на це, - Маас

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, продовжує робити ставку на насильство і мусить за це відповісти.

Про це заявив у вівторок глава МЗС ФРН Гайко Маас на загальнополітичних дебатах Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми неодноразово закликали Лукашенка підтримати національний діалог за посередництва ОБСЄ. Однак він відкинув всі пропозиції і продовжує йти шляхом насильства і придушення. Це також повинно мати наслідки, якщо ми серйозно ставимося до наших цінностей та міжнародних угод. Ми обговорюємо це в Європейському Союзі", - заявив Маас.

Раніше про необхідність налагодити діалог усередині країни говорили багато європейських лідерів, у тому числі і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він заявив, що сам готовий поїхати до Мінська, якщо це може сприяти прогресу, але "до теперішнього часу Лукашенко відмовляється взаємодіяти з Європейським Союзом на будь-якому рівні".

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Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) репресії (1623) санкції (12071) Євросоюз (13634) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+3
червоний балон не може до родіни-уродіни повернуться, бо його вітром ганяє туди-сюди
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30.09.2020 12:05
+2
вертайся в мордор, мученик Бундесу!
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30.09.2020 12:00
+1
Бацка не насилует. Бацка воспитует
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30.09.2020 11:41
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Бацка не насилует. Бацка воспитует
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30.09.2020 11:41 Відповісти
Аааа, пусть его ЕСПЧ призовёт новые выборы назначить )))
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30.09.2020 11:44 Відповісти
Расея не разрешит
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30.09.2020 11:46 Відповісти
Наложите на него санкции. Запретите покупать белорусские шишки.
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30.09.2020 11:47 Відповісти
Визнають свою неспроможність до ефективних дій . Хіба імітуватимуть схвилювання невеликого рівня ...
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30.09.2020 11:49 Відповісти
Ух ты,уже и путинский ТАСС нам европейские новости сообщает,мало нам было тут путинских РБК и интерфакса,тусик уже и к тассу подключился.
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30.09.2020 11:51 Відповісти
Рядом, рядом счастье и беда,
Надо, надо твердый дать ответ:
Солнечному миру - да, да, да!
Ядерному взрыву - нет, нет, нет!
гы
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30.09.2020 11:54 Відповісти
Знаем мы ваши ценности. Всё наперекор народу делаете. Хотя бы как в Швейцарии было, где народ действительно может что-то решать.
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30.09.2020 11:57 Відповісти
вертайся в мордор, мученик Бундесу!
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30.09.2020 12:00 Відповісти
червоний балон не може до родіни-уродіни повернуться, бо його вітром ганяє туди-сюди
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30.09.2020 12:05 Відповісти
Гитлер пришел к власти демократическим путем.Его НСДАП набрало всего 43 %...,РСДРП в дохлом ССсре Сралина 99 % Тоталитаризм сплошной....
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30.09.2020 12:23 Відповісти
 
 