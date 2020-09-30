Лукашенко відкинув діалог і вибрав шлях насильства. ЄС має дати відповідь на це, - Маас

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, продовжує робити ставку на насильство і мусить за це відповісти.

Про це заявив у вівторок глава МЗС ФРН Гайко Маас на загальнополітичних дебатах Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми неодноразово закликали Лукашенка підтримати національний діалог за посередництва ОБСЄ. Однак він відкинув всі пропозиції і продовжує йти шляхом насильства і придушення. Це також повинно мати наслідки, якщо ми серйозно ставимося до наших цінностей та міжнародних угод. Ми обговорюємо це в Європейському Союзі", - заявив Маас.

Раніше про необхідність налагодити діалог усередині країни говорили багато європейських лідерів, у тому числі і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він заявив, що сам готовий поїхати до Мінська, якщо це може сприяти прогресу, але "до теперішнього часу Лукашенко відмовляється взаємодіяти з Європейським Союзом на будь-якому рівні".

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