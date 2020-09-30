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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Свідчення курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі Ан-26, допомогли слідству відновити події, що передували трагедії, - ДБР

Свідчення курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі Ан-26, допомогли слідству відновити події, що передували трагедії, - ДБР

Свідчення курсанта, який вижив в катастрофі літака, допомогли слідству встановити події, що передували трагедії, зокрема і розміщення екіпажу, для спрощення процедури ідентифікації тіл загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів керівник управління ГСУ ДБР Ярослав Льошенко.

"Насамперед ми маємо враховувати психологічний стан цієї людини... Невідкладно з ним проведено необхідні слідчі дії, встановлено особливості й деталі події, яка мала місце. З'ясувалося питання розміщення екіпажу: хто де перебував... Його свідчення наразі важливі більше в тому, хто де сидів, щоб ми хоча б приблизно орієнтувалися з метою ідентифікації тіл загиблих, а також для прискорення процедури передання тіл родичам", - зазначив він.

Льошенко зауважив, що свідчення курсанта, який вижив, мають велике значення для слідства.

"Він у нас основний свідок", - додав керівник управління.

Льошенко зазначив, що свідчення цієї людини дали змогу слідству встановити події, які передували катастрофі.

"Наразі ми не можемо розголошувати їх", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі зможуть забрати тіла загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом уже цього тижня, - ДБР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) ДБР (3547) Золочевський В’ячеслав (8)


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Топ коментарі
+7
Это как в совецкое время. Если убежал из плена и вернулся в тыл то ты предатель родины. И дядя НКВДист мучает тебя допросами... мол как тебе это удалось...
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30.09.2020 11:47
+7
Не разглашают - еще не знают, кого назначить стрелочником.
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30.09.2020 12:05
+5
Сегодня видел его интервью по говноканалу Г+Г
"...Я сидел как раз возле переборки с пилотами. Все было нормально, потом ничего не помню. Очнулся на земле...."
Много данных, которые "помогли следствию восстановить события,"?!!!!
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30.09.2020 11:57
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Это как в совецкое время. Если убежал из плена и вернулся в тыл то ты предатель родины. И дядя НКВДист мучает тебя допросами... мол как тебе это удалось...
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30.09.2020 11:47 Відповісти
От як зараз мучаються учасники, що готували цю диверсію.
Можливу.
Можливо.
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30.09.2020 11:54 Відповісти
был рассказ - немцы наложили военнопленных возле села в ограду какую-то(сами в шоке были сколько дидов сдалось), так бабка побежала, посралась с немцами и забрала деда домой.
Потом и так распускали сотнями тыс. по домам под "честное слово". Большинство потом было не расстреляно, когда отступали немцы, а спокойно себе влилось в штрафбаты и штрафармии.
"жестокость" чо.(правда не с той стороны что визжат совки)
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30.09.2020 11:55 Відповісти
НА ТЕМУ как удалось сбежать из немецкого (советского) концлагеря.. вы не удивляйтесь ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ Первый концлагерь был построен в Поволжье красными в 1921 году для пленных басмачей и контры... в 1934 году в Поволжье приехал сам Гимлер и с большой командой спецов которые осмотрели контрационный (контраст) или фильтрования.. все немцы дотошные срисовали и потом практически с небольшими изменениями построили у себя и на оккупированных территориях- побег удавался- если среди пленных были бывшие сотрудники ГУЛАГ, НКВД, СМЕРШ, бывшие узники советских аналогичных лагерей которые постепенно зная где и как прорехи и недоработки слабые места ...
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30.09.2020 12:18 Відповісти
интрига...
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30.09.2020 11:47 Відповісти
Сегодня видел его интервью по говноканалу Г+Г
"...Я сидел как раз возле переборки с пилотами. Все было нормально, потом ничего не помню. Очнулся на земле...."
Много данных, которые "помогли следствию восстановить события,"?!!!!
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30.09.2020 11:57 Відповісти
та шо там понимать, сначало заглох один двигатель, за 2 км до полосы заглох второй, пилот не стал планировать на пахату, а повернул на асфальт,но зацепился за деревья, вопрос как могли отказать два двигателя если топливная система продублирована три раза? ответ простой-козлиная моча в баках.
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30.09.2020 12:09 Відповісти
Так эти показания в корне все меняют.
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30.09.2020 12:14 Відповісти
это нормальная реакция организма. шок стирает память и напрочь глушит боль. главное, что помнит кто где сидел до крушения.
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30.09.2020 12:24 Відповісти
Как бы "тромб не оторвался".....

\\\\\\\в том числе и размещение экипажа, для упрощения процедуры идентификации тел погибших. Источник: https://censor.net/ru/n3221982\\\\\

Это как? Видать летчики ушли в хвост на "100 грамм", радист и бортмеханик резались в карты на пульте, а штурман храпел не пойми где? Или экипаж должен был занимать соответствующие места? Как понимать этого кто это высрал то? Тем более самолет разрушился вообще. Это какой трэш должен быть что "расследователи" не знают где и кто из экипажа должен быть? при посадке. при том шо темно. При том шо везешь курсантов.

\\\\\об этом рассказал руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко. Источник: https://censor.net/ru/n3221982\\\\\

Наверное парень 25 лет(по "блату"), вот и такое высрал. либо тупой. либо враг.
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30.09.2020 11:52 Відповісти
Чувак, твій Яхве тебе за таке, покарає.
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30.09.2020 11:55 Відповісти
До чого це?
І Яхве "мій", так само як і Мішка Гоммі - "твій", тобто комікси то добре, але Мішка/Мішкиним іменем не вбито нікого, а іменем Яхве/"ісусік" - мільйони....(много).....(очєнь). не кажучи про тих шо вбив сам Яхве - цілу плоску землю затопив
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30.09.2020 11:59 Відповісти
Чувак не то,что в рубашке-в пальто родился
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30.09.2020 12:01 Відповісти
Не разглашают - еще не знают, кого назначить стрелочником.
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30.09.2020 12:05 Відповісти
Земля вздыбилась, и зацепила крыло.
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30.09.2020 12:17 Відповісти
но левый двигатель и всех, кто за ним стоит, уже успели оправдать - он работал...
похоже, что "включение фар" помешало посадке
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30.09.2020 14:20 Відповісти
а что ,пожар уже был до падения самолета , явно ПЗРК
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30.09.2020 12:16 Відповісти
Может высоковольтную линию зацепили?
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30.09.2020 12:18 Відповісти
там ее, скорее всего нет...а вот"включение фар" могло напрямую активировать всё, что подключено было к этому тумблеру
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30.09.2020 14:22 Відповісти
Уверен, не помогли. Вы и дальше нам втюрите, что ....виноват диспетчер дядя Коля. А вот и основная причина...собственно, как и предполагалось.

«Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два, в полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на пузо», - говорит свидетель Тарасов.
Самолет упал возле трассы всего в нескольких десятках метров от его машины и почти сразу загорелся. Через какие-то доли секунды из пламени появился человек, который начал убегать от самолета. Рядом с горящим мужчиной собрались люди, они начали тушить его, это удалось только при помощи огнетушителя.
Поскольку самолет был не перегружен, а второй двигатель исправен. Вывод только один - чрезмерно увеличенная масса самолета во время посадки(кстати уже не в первый раз!)
И как результат, такое возможно, только если самолет находится в гравитационной струе(нитке) с изменяемым градиентом гравитации. Внимание! В нитке он находится умышленно!!! Это должно быть важно для понимания.
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30.09.2020 12:19 Відповісти
А опросить руководителя полетов, диспетчера, прослушать запись переговоров вышки с бортом, не судьба?
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30.09.2020 12:33 Відповісти
вангую ,если за дело взялось гбр то тогда жопа. никто никогда не узнает правду. найдут козла отпущения типа диспетчера и на том все заглохнет. правду о аварии самолета никто не расскажет. там реально много замазано "жирных" людишек. а у них есть сваты, кумы, кенты , браты и т.д, которые сидят высоко и глядят далеко. все " расследуют" так как надо."стрелочников" всегда найдут.
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30.09.2020 12:52 Відповісти
ясен перец, тут за вагнеровцев прижимают , прижимают и никак не могут дожать, а там тем более. Даже если, к примеру, диверсанты с россии раскажут что они с леса зафигачили с "Иглы" по самолету, вот мол фотки , смотрите, то у нас скажут что фейк, надо видео полное и чем снимали тоже, на експертизу и они врут, патаму что не обнаружили их пограничники, а так не может быть , да они и промазали, когда стреляли, да их и нен наградили на россии, значит врут и троллят, а у нас ошибка пилотов
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30.09.2020 13:43 Відповісти
 
 