Свідчення курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі Ан-26, допомогли слідству відновити події, що передували трагедії, - ДБР
Свідчення курсанта, який вижив в катастрофі літака, допомогли слідству встановити події, що передували трагедії, зокрема і розміщення екіпажу, для спрощення процедури ідентифікації тіл загиблих.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів керівник управління ГСУ ДБР Ярослав Льошенко.
"Насамперед ми маємо враховувати психологічний стан цієї людини... Невідкладно з ним проведено необхідні слідчі дії, встановлено особливості й деталі події, яка мала місце. З'ясувалося питання розміщення екіпажу: хто де перебував... Його свідчення наразі важливі більше в тому, хто де сидів, щоб ми хоча б приблизно орієнтувалися з метою ідентифікації тіл загиблих, а також для прискорення процедури передання тіл родичам", - зазначив він.
Льошенко зауважив, що свідчення курсанта, який вижив, мають велике значення для слідства.
"Він у нас основний свідок", - додав керівник управління.
Льошенко зазначив, що свідчення цієї людини дали змогу слідству встановити події, які передували катастрофі.
"Наразі ми не можемо розголошувати їх", - додав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
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Потом и так распускали сотнями тыс. по домам под "честное слово". Большинство потом было не расстреляно, когда отступали немцы, а спокойно себе влилось в штрафбаты и штрафармии.
"жестокость" чо.(правда не с той стороны что визжат совки)
"...Я сидел как раз возле переборки с пилотами. Все было нормально, потом ничего не помню. Очнулся на земле...."
Много данных, которые "помогли следствию восстановить события,"?!!!!
\\\\\\\в том числе и размещение экипажа, для упрощения процедуры идентификации тел погибших. Источник: https://censor.net/ru/n3221982\\\\\
Это как? Видать летчики ушли в хвост на "100 грамм", радист и бортмеханик резались в карты на пульте, а штурман храпел не пойми где? Или экипаж должен был занимать соответствующие места? Как понимать этого кто это высрал то? Тем более самолет разрушился вообще. Это какой трэш должен быть что "расследователи" не знают где и кто из экипажа должен быть? при посадке. при том шо темно. При том шо везешь курсантов.
\\\\\об этом рассказал руководитель управления ГСУ ГБР Ярослав Лешенко. Источник: https://censor.net/ru/n3221982\\\\\
Наверное парень 25 лет(по "блату"), вот и такое высрал. либо тупой. либо враг.
І Яхве "мій", так само як і Мішка Гоммі - "твій", тобто комікси то добре, але Мішка/Мішкиним іменем не вбито нікого, а іменем Яхве/"ісусік" - мільйони....(много).....(очєнь). не кажучи про тих шо вбив сам Яхве - цілу плоску землю затопив
похоже, что "включение фар" помешало посадке
«Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два, в полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на пузо», - говорит свидетель Тарасов.
Самолет упал возле трассы всего в нескольких десятках метров от его машины и почти сразу загорелся. Через какие-то доли секунды из пламени появился человек, который начал убегать от самолета. Рядом с горящим мужчиной собрались люди, они начали тушить его, это удалось только при помощи огнетушителя.
Поскольку самолет был не перегружен, а второй двигатель исправен. Вывод только один - чрезмерно увеличенная масса самолета во время посадки(кстати уже не в первый раз!)
И как результат, такое возможно, только если самолет находится в гравитационной струе(нитке) с изменяемым градиентом гравитации. Внимание! В нитке он находится умышленно!!! Это должно быть важно для понимания.