Свідчення курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі Ан-26, допомогли слідству відновити події, що передували трагедії, - ДБР

Свідчення курсанта, який вижив в катастрофі літака, допомогли слідству встановити події, що передували трагедії, зокрема і розміщення екіпажу, для спрощення процедури ідентифікації тіл загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів керівник управління ГСУ ДБР Ярослав Льошенко.

"Насамперед ми маємо враховувати психологічний стан цієї людини... Невідкладно з ним проведено необхідні слідчі дії, встановлено особливості й деталі події, яка мала місце. З'ясувалося питання розміщення екіпажу: хто де перебував... Його свідчення наразі важливі більше в тому, хто де сидів, щоб ми хоча б приблизно орієнтувалися з метою ідентифікації тіл загиблих, а також для прискорення процедури передання тіл родичам", - зазначив він.

Льошенко зауважив, що свідчення курсанта, який вижив, мають велике значення для слідства.

"Він у нас основний свідок", - додав керівник управління.

Льошенко зазначив, що свідчення цієї людини дали змогу слідству встановити події, які передували катастрофі.

"Наразі ми не можемо розголошувати їх", - додав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.