Для українців відкриті 52 країни, за місяць додалися Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана, - Кулеба

Станом на 30 вересня українці можуть відвідати 52 країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз таких країн (відкритих для українців. - Ред.) 52, з минулого брифінгу 3 вересня додалися ще чотири країни - не найбільш популярні, але комусь може знадобитися туди поїхати. Це - Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана", - повідомив він.

Міністр запевнив, що МЗС постійно працює над тим, щоб українці могли в’їжджати до якомога більшої кількості країн.

Водночас Кулеба нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні.

Нагадаємо, для українців відкриті кордони таких країн, як, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови та Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уряд не планує обмежувати іноземцям в'їзд в Україну, - Кулеба. ВIДЕО