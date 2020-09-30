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Для українців відкриті 52 країни, за місяць додалися Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана, - Кулеба

Для українців відкриті 52 країни, за місяць додалися Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана, - Кулеба

Станом на 30 вересня українці можуть відвідати 52 країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз таких країн (відкритих для українців. - Ред.) 52, з минулого брифінгу 3 вересня додалися ще чотири країни - не найбільш популярні, але комусь може знадобитися туди поїхати. Це - Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана", - повідомив він.

Міністр запевнив, що МЗС постійно працює над тим, щоб українці могли в’їжджати до якомога більшої кількості країн.

Водночас Кулеба нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні.

Нагадаємо, для українців відкриті кордони таких країн, як, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови та Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

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Автор: 

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Топ коментарі
+10
Нигерию знаю, мне принц оттуда на почту мейлы писал, хотел девять миллионов евро на счёт перечислить.
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30.09.2020 11:58
+9


ЕС закрывается. Зато в Нигерию и Гану теперь можно будет.

Список стремительно приближается к кацапскому.
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30.09.2020 12:06
+7
Головне - Колумбія! Звідти можна дуже якісну дипломатичну пошту ввозити!
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30.09.2020 12:15
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Нигерию знаю, мне принц оттуда на почту мейлы писал, хотел девять миллионов евро на счёт перечислить.
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30.09.2020 11:58 Відповісти
Для украинцев открыты 52 страны, за месяц добавились Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9034
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30.09.2020 12:06 Відповісти


ЕС закрывается. Зато в Нигерию и Гану теперь можно будет.

Список стремительно приближается к кацапскому.
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30.09.2020 12:06 Відповісти
Побіжу чергу за квитками займу, може ще є.
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30.09.2020 12:07 Відповісти
Хай Кулеба сам туда едет
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30.09.2020 12:09 Відповісти
А он как раз недавно искал их на карте мира. С огромным увеличительным стеклом.
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30.09.2020 12:26 Відповісти
последние три просто сказка так хотелось а где сомали и тумба юмба)) не лучше тута))
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30.09.2020 12:11 Відповісти
Головне - Колумбія! Звідти можна дуже якісну дипломатичну пошту ввозити!
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30.09.2020 12:15 Відповісти
Вот Колумбия щас кстате очень норм, там лет пятнадцать назад провели приватизацию и рішучі реформи - и экономика 10 лет росла на 4,8 % в год с 4 по 14 годы.
Щас экономика растёт каждый год от 1,5 до 3%.
Наркокартели - после того, как выпилились комуняцкие повстанцы - сильно поуменьшились и потеряли влияние.
ВВП там вдвое выше нашего при населении 49 млн.

По средней зарплате - они на одну строчку перед нами (у них баксов на 10 она выше).
И у них там щас очень серьёзный движ в народе по противодействию коррупции и мусорскому беспределу.
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30.09.2020 15:26 Відповісти
Ватикан это тоталитарное государство
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30.09.2020 12:18 Відповісти
А на Марс есть билеты?
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30.09.2020 12:21 Відповісти
А Сомалі?
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30.09.2020 12:23 Відповісти
Сомали - есть в перечне давно. Можно ехать.)
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30.09.2020 12:30 Відповісти
Тут думаешь за какой хер зубы себе сделать,какие нах путешествия,они что там употребляют,бутират на уране?!
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30.09.2020 12:51 Відповісти
Границы Камбоджи для украинцев открыты, однако въездную визу можно получить только в Посольстве Камбоджи в Москве.
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30.09.2020 13:59 Відповісти
Дуже хочу в Мексика, Колумбію, Мальдіви, Багами. Але нажаль фінансово не потягну. Шкода що в Україні таке бідне населення. Шкода що нас грабують щодня всякі Коломойський, Медведчук, Ахметов...
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30.09.2020 14:02 Відповісти
Для українців відкриті 52 країни, за місяць додалися Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3220
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30.09.2020 14:29 Відповісти
 
 