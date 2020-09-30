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Новини Коронавірус і карантин
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Рада скасувала пленарні засідання в четвер і п'ятницю через спалах COVID-19 серед депутатів

Рада скасувала пленарні засідання в четвер і п'ятницю через спалах COVID-19 серед депутатів

Народні депутати України підтримали заміну пленарних засідань Верховної Ради в четвер і п'ятницю, 1-2 жовтня, на роботу в комітетах через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 серед депутатів і в Апараті парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за оновлений проєкт порядку денного пленарного засідання Ради в середу проголосувало 278 народних депутатів.

Перед цим голови фракцій і депутатських груп Верховної Ради звернулися до спікера Дмитра Разумкова із закликом замінити пленарні заселення в четвер і п'ятницю на роботу в комітетах.

"Зараз відбулася нарада з представниками фракцій і груп. На жаль, ми змушені констатувати, що у нас за вчора і позавчора захворіло велика кількість людей, як в сесійній залі, так і в Апараті ВР. За останні кілька днів до 10 осіб захворіло. Депутатські фракції і групи звернулися з пропозицією четвер і п'ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала можливість зменшити кількість людей в одному приміщенні. Я хотів би нагадати, що, згідно з чинним законодавством, засідання комітетів можуть проходити в онлайн-режимі. Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо розглянути таку постанову", - сказав Разумков в ході виступу в президії в середу.

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Крім цього, за словами спікера парламенту, депутатські фракції та групи також звернулися із закликом переглянути порядок денний пленарного засідання в середу.

Автор: 

ВР (15027) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Та вывезти их всех в лепрозорий и пёс с ними.....
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30.09.2020 12:16
+3
Засцяли й*бані масони (с) клясик, хехехе.
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30.09.2020 12:07
+2
Похоже вирус избрал нужное ему направление.
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30.09.2020 12:20
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Засцяли й*бані масони (с) клясик, хехехе.
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30.09.2020 12:07 Відповісти
Ні! COVID-19 їх не возьме (хіба що - бубонна чума...)
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30.09.2020 12:11 Відповісти
Жаль.... (что мало.вато будет)
Кстати, попов бы пригласили шоб те заразили освятили
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30.09.2020 12:12 Відповісти
Та вывезти их всех в лепрозорий и пёс с ними.....
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30.09.2020 12:16 Відповісти
Супер!
Вот это - высший пилотаж. +!
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30.09.2020 12:23 Відповісти
Косит вирус депутата!
Ни инфаркты, ни инсульт депутатов не берут!
Диабетчиков там нет! Тубик - не в почете!
Лишь один короновирус жару поддает им!
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30.09.2020 12:17 Відповісти
Про диабетиков - не в рифму.
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30.09.2020 12:24 Відповісти
Болячки в рифму не сложились!
Никто там больше не живет!
И лишь один короновирус
Там полностью господствует!
(Мечта поэта о нашей ВР)!
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30.09.2020 14:30 Відповісти
Похоже вирус избрал нужное ему направление.
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30.09.2020 12:20 Відповісти
Отменили потому что после пьянки и надо опохмеляться
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30.09.2020 12:22 Відповісти
А чё ж вы обучение в ВУЗах/школах не делаете "в онлайн-режиме"? Хотя бы ДЕТЕЙ не переводите на дистанционку? Не говоря уже о людях- тех, кто по роду своей деятельности может работать удалённо? Опять только для "избранных"? "Слуги" хре новы!
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30.09.2020 12:28 Відповісти
Рада скасувала пленарні засідання в четвер і п'ятницю через спалах COVID-19 серед депутатів - Цензор.НЕТ 9280
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30.09.2020 12:38 Відповісти
Мертве на коронавірус не хворіє.
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30.09.2020 12:43 Відповісти
Лишь бы не работать...
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30.09.2020 12:50 Відповісти
Когда пришла пора рассматривать в Раде вопрос по "вагнеровцам", ЗЕленая мразь закрывает Раду на карантин
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30.09.2020 13:03 Відповісти
Вы отстали от событий. Они еще вчера пытались рассмотреть вопрос по вагнеровцам и создать комиссию
Но во время рассмотрения вся фракция зелёной мрази просто вышла из зала, поэтому голосов за создание комиссии просто не было.
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30.09.2020 13:13 Відповісти
щас заплачу от такого горя ......
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30.09.2020 13:10 Відповісти
Що короновірус тільки почався? Це спеціально щоб слуги народів розїхались по регіонах проводити перед виборну компанію. Бардак! Щоб вирішити найважливіші міри забеспечення лікарів і людей від нашестя covid-19 вони боруться за збереження влади на місцях.ЧОМУ? Корупцією пахне на преспективу! ЕХ- БАБЛО-БАБЛО! ЯК НАРОД? То їм поЦИМБАЛАХ! Квартал 95!
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30.09.2020 13:11 Відповісти
 
 