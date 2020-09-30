Рада скасувала пленарні засідання в четвер і п'ятницю через спалах COVID-19 серед депутатів

Народні депутати України підтримали заміну пленарних засідань Верховної Ради в четвер і п'ятницю, 1-2 жовтня, на роботу в комітетах через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 серед депутатів і в Апараті парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за оновлений проєкт порядку денного пленарного засідання Ради в середу проголосувало 278 народних депутатів.

Перед цим голови фракцій і депутатських груп Верховної Ради звернулися до спікера Дмитра Разумкова із закликом замінити пленарні заселення в четвер і п'ятницю на роботу в комітетах.

"Зараз відбулася нарада з представниками фракцій і груп. На жаль, ми змушені констатувати, що у нас за вчора і позавчора захворіло велика кількість людей, як в сесійній залі, так і в Апараті ВР. За останні кілька днів до 10 осіб захворіло. Депутатські фракції і групи звернулися з пропозицією четвер і п'ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала можливість зменшити кількість людей в одному приміщенні. Я хотів би нагадати, що, згідно з чинним законодавством, засідання комітетів можуть проходити в онлайн-режимі. Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо розглянути таку постанову", - сказав Разумков в ході виступу в президії в середу.

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Крім цього, за словами спікера парламенту, депутатські фракції та групи також звернулися із закликом переглянути порядок денний пленарного засідання в середу.