За добу в Києві виявили 219 хворих на COVID-19, серед них 17 дітей, вісім осіб померли, - Кличко

У 219 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус. Вісім хворих померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

"У столиці дещо зменшилася кількість киян, що захворіли на коронавірус. За минулу добу виявили 219 хворих. 8 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в Києві померла 381 людина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 22 778", - сказав Кличко.

Серед захворілих 108 жінок віком від 21 до 89 років і 11 дівчаток від 4 до 17 років. А також 94 чоловіка віком від 18 до 79 рокiв і шестеро хлопчиків від 5 до 14 років. Захворіли також 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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"І у нас збільшилася кількість тих, хто одужав. За минулу добу - 157 людей. Всього коронавірус подолали 6710 мешканців Києва, - зауважив мер столиці. - Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29 випадків", - повідомив Кличко.