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Основна сесія ЗНО-2021 Україні триватиме з 21 травня по 15 червня, - Міносвіти

Основна сесія ЗНО-2021 Україні триватиме з 21 травня по 15 червня, - Міносвіти

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомляє, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році розпочнеться 21 травня і триватиме до 15 червня.

"Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2020 року № 1210 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО, передає Цензор.НЕТ.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Зазначається, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії. Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.

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Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Автор: 

Міносвіти (1420) ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82)


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Бідолашна дівчина. Мабуть вже п'ятий рік поспіль не може скласти те кляте ЗНО. Це ж якісь тяжкі борошна просто
Основная сессия ВНО-2021 в Украине продлится с 21 мая по 15 июня, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2037
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30.09.2020 12:28 Відповісти
А смысл? Он же все все равно дибилы
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30.09.2020 12:29 Відповісти
давай теперь новость про 2022 год, потому что за 2020 новости закончились
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30.09.2020 12:31 Відповісти
Як вже задовбала всіх ця ЗНО-шна мафія....!!!
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30.09.2020 12:39 Відповісти
 
 