Основна сесія ЗНО-2021 Україні триватиме з 21 травня по 15 червня, - Міносвіти

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомляє, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році розпочнеться 21 травня і триватиме до 15 червня.

"Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2020 року № 1210 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО, передає Цензор.НЕТ.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Зазначається, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії. Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.

Також читайте: На сьогодні в країні навчається понад 80 тисяч іноземних студентів зі 158 країн світу, - Міносвіти

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.