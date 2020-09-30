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Німеччина обговорить із країнами ЄС спільну відповідь РФ на отруєння Навального після доповіді ОЗХЗ, - Меркель

Німеччина обговорить із країнами ЄС спільну відповідь РФ на отруєння Навального після доповіді ОЗХЗ, - Меркель

Німеччина обговорить з європейськими партнерами спільну відповідь Росії на отруєння відомого опозиціонера Олексія Навального бойовою отруйною речовиною "Новачок", щойно Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднить доповідь у цій справі, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Ми чекаємо результатів від ОЗХЗ, а потім обговоримо необхідні реакції з європейськими партнерами", - сказала Меркель під час генеральних дебатів у бундестазі щодо проєкту федерального бюджету на 2020 рік у середу, 30 вересня.

"Ми закликаємо Росію прозоро розслідувати те, що сталося з Навальним", - зауважила федеральний канцлер Німеччини. Вона знову наголосила, що отруєння Навального є міжнародною проблемою.

Раніше глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), виступаючи з промовою в режимі відеозвернень на 75-й сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН, назвав отруєння Навального бойовою отруйною речовиною "проблемою для всієї світової спільноти". Він наголосив, що такий випадок не може залишитися без наслідків і нагадав про те, що Євросоюз залишив за собою право запровадити санкції проти Росії.

Також читайте: Не сумніваємося, що "ангажовані" фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, - МЗС РФ

Навальний знепритомнів 22 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську опозиціонера госпіталізували. 22 серпня його доставили для лікування в Берлін. 19 діб політик перебував у штучній комі.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання берлінської клініки "Шаріте" провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Пізніше аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії у Швеції та Франції. Москва заперечує всі обвинувачення в причетності до замаху на опозиціонера.

Автор: 

Німеччина (7470) Меркель Ангела (1139) отруєння (945) хімічна зброя (351)


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Агент Леха Провальный,это Штирлиц, но не Путлера....,скорее всего ГРУ....,Путлера хотят кинуть на пенсию...
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30.09.2020 12:34 Відповісти
Ихтамнеты отрицают абсолютно все свои преступления, ничего нового.
Ну санкции... Интресно, когда очередные газовые тербины или опреснители морской боды попадут в крым?
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30.09.2020 12:37 Відповісти
Та же история, что с Ющенком - и не убили, а изуродовали. Может Навальный просто в Томске паленым самогоном травонулся? Что не сделаешь, чтоб в президенты попасть?
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30.09.2020 12:38 Відповісти
Лохи напряглись,путин сбил пассажирский боинг,путин везде воюет,путин оккупирует все что хочет,путин мочит кого и где хочет - и ему ничего,а вот за Навального он получит по полной.
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30.09.2020 12:38 Відповісти
Ответом будет очередная обеспокоенность.Западу спасибо за *****.Кушайте не обляпайтесь.
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30.09.2020 12:48 Відповісти
Эмбарго на нефть и газ - это раз!
Запрет на въезд в ЕС граждан РФ - это два!
А три - идёт в пакете: арест счетов, запрет на полёты, проезд, проплыв и т.п.
П.С. Ну, это если ЕС хочет предотвратить завоз заразы на свою территорию....
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30.09.2020 12:48 Відповісти
Начните с себя - это разЕС посмотрит и сделает выводы - это два.
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30.09.2020 12:51 Відповісти
Ситуация у нас - ты пробовал один (в подворотне) договориться с бандой гопников?
Ситуация у вас - группа качков- спортсменов очкует зайти в подворотню с гопниками!
Улавливаешь разницу!?
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30.09.2020 13:02 Відповісти
всё верно заявила.
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30.09.2020 19:03 Відповісти
 
 