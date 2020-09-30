Німеччина обговорить із країнами ЄС спільну відповідь РФ на отруєння Навального після доповіді ОЗХЗ, - Меркель

Німеччина обговорить з європейськими партнерами спільну відповідь Росії на отруєння відомого опозиціонера Олексія Навального бойовою отруйною речовиною "Новачок", щойно Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднить доповідь у цій справі, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Ми чекаємо результатів від ОЗХЗ, а потім обговоримо необхідні реакції з європейськими партнерами", - сказала Меркель під час генеральних дебатів у бундестазі щодо проєкту федерального бюджету на 2020 рік у середу, 30 вересня.

"Ми закликаємо Росію прозоро розслідувати те, що сталося з Навальним", - зауважила федеральний канцлер Німеччини. Вона знову наголосила, що отруєння Навального є міжнародною проблемою.

Раніше глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), виступаючи з промовою в режимі відеозвернень на 75-й сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН, назвав отруєння Навального бойовою отруйною речовиною "проблемою для всієї світової спільноти". Він наголосив, що такий випадок не може залишитися без наслідків і нагадав про те, що Євросоюз залишив за собою право запровадити санкції проти Росії.

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Навальний знепритомнів 22 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську опозиціонера госпіталізували. 22 серпня його доставили для лікування в Берлін. 19 діб політик перебував у штучній комі.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання берлінської клініки "Шаріте" провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Пізніше аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії у Швеції та Франції. Москва заперечує всі обвинувачення в причетності до замаху на опозиціонера.