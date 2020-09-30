Пандемія коронавірусу ускладнила ситуацію з правами людини на Донбасі, - глава місії ООН Богнер
Військові дії і пандемія драматично впливають на права людей сходу України і їхню можливість отримувати соціальне забезпечення.
Про це сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер в програмі "На самом деле: Донбасс" на телеканалі "Дом", пише Цензор.НЕТ із посиланням на UA/TV.
За словами Богнер, зараз люди Донбасу переживають найтяжчий час, адже пандемія ще більше ускладнила ситуацію в регіоні ситуацію.
"Якщо дивитися на ситуацію через призму конфлікту і пандемії, то, звичайно, ситуація дуже складна. Весь світ страждає сьогодні від наслідків пандемії. Але тут, в Україні, є деяка специфіка, і особливо тому, що тут триває конфлікт. Якщо говорити про схід, то там зараз зросла кількість місць, заборонених для відвідування, і це, звичайно, впливає на пересування звичайних людей і порушує право людини на свободу пересувань. Але зараз такий час – пандемія. І це, звичайно, дуже тяжкий час для людей сходу України", – зазначила голова Місії ООН.
Особливо складно зараз пенсіонерам, адже щоб отримати пенсію, вони повинні перейти лінію розмежування.
"Так що це чинить драматичний вплив на права людей і на те, щоб вони отримували соціальне забезпечення. Звичайно, все це впливає на звичайних людей. Вони не можуть побачитися з членами своїх родин і отримати доступ до медичної допомоги", – сказала Богнер.
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-Штирлиц,вы идиот,фюрер приказал поставить прослушку в моем кабинете...
Это Провал,подумал Штирлиц...
и своими призывами - "путин приди", "россия мы с тобой" возложили всю ответственность
в этом вопросе на Россию. Причем здесь Украина и украинцы ?.. Настамнет.
Там уже и так ОПЗЖопных хватает.
" Нардеп от "Слуги народа" Качура: В отношении Зеленского мы все - микробы "
У тамжінашіх людєй вже паспорти з куркою. Вони не хочуть в Україну і вважають що вже приєднані до *********.