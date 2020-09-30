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Пандемія коронавірусу ускладнила ситуацію з правами людини на Донбасі, - глава місії ООН Богнер

Пандемія коронавірусу ускладнила ситуацію з правами людини на Донбасі, - глава місії ООН Богнер

Військові дії і пандемія драматично впливають на права людей сходу України і їхню можливість отримувати соціальне забезпечення.

Про це сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер в програмі "На самом деле: Донбасс" на телеканалі "Дом", пише Цензор.НЕТ із посиланням на UA/TV.

За словами Богнер, зараз люди Донбасу переживають найтяжчий час, адже пандемія ще більше ускладнила ситуацію в регіоні ситуацію.

"Якщо дивитися на ситуацію через призму конфлікту і пандемії, то, звичайно, ситуація дуже складна. Весь світ страждає сьогодні від наслідків пандемії. Але тут, в Україні, є деяка специфіка, і особливо тому, що тут триває конфлікт. Якщо говорити про схід, то там зараз зросла кількість місць, заборонених для відвідування, і це, звичайно, впливає на пересування звичайних людей і порушує право людини на свободу пересувань. Але зараз такий час – пандемія. І це, звичайно, дуже тяжкий час для людей сходу України", – зазначила голова Місії ООН.

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Особливо складно зараз пенсіонерам, адже щоб отримати пенсію, вони повинні перейти лінію розмежування.

"Так що це чинить драматичний вплив на права людей і на те, щоб вони отримували соціальне забезпечення. Звичайно, все це впливає на звичайних людей. Вони не можуть побачитися з членами своїх родин і отримати доступ до медичної допомоги", – сказала Богнер.

Автор: 

ООН (3371) права людини (613) Донбас (22357) Богнер Матільда (18)


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Топ коментарі
+4
Можна легко вирішити питання з правами людини на Донбасі. За азербайджанським сценарієм.
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30.09.2020 12:36
+3
Да жили душа в душу, все устаиивало, и тут шарарах пандемия, и все права улетучились.
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30.09.2020 12:35
+2
А что на домбасе еще остались человеки?
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30.09.2020 12:33
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А что на домбасе еще остались человеки?
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30.09.2020 12:33 Відповісти
Ничего,скоро "..... те ..., кто останется в живых, будут завидовать мертвым…" (с)
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30.09.2020 14:20 Відповісти
Да жили душа в душу, все устаиивало, и тут шарарах пандемия, и все права улетучились.
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30.09.2020 12:35 Відповісти
Шість років окупації! На мою думку, вже слід вказувати: на ЯКОМУ, або на ЧИЄМУ Донбасі! (Бо якщо на Донбасі, який в межах ЛуганДону, - то "за що боролися, на те й напоролися"...) (ІМХО)
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30.09.2020 12:36 Відповісти
Можна легко вирішити питання з правами людини на Донбасі. За азербайджанським сценарієм.
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30.09.2020 12:36 Відповісти
для этого нада шоб на параше крякнуло ху#ло и там начались волнения и распад рашки. Тогда можно было легко вернуть домбас и даже крысм, а еще краснодарский край и баКунь в при дачу
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30.09.2020 12:38 Відповісти
наіть коли )(уйло відкине копита з нього здеруть шкіру наб"ють сіном і ще десять років будуть як живого кацапам показувати .
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30.09.2020 14:16 Відповісти
Нехай лечатся боярышником и молитвами *****.
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30.09.2020 12:37 Відповісти
-Штирлиц,а вас я попрошу остаться...,есть, товарищ группенфюрер...
-Штирлиц,вы идиот,фюрер приказал поставить прослушку в моем кабинете...
Это Провал,подумал Штирлиц...
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30.09.2020 12:37 Відповісти
Конечно коронавирус,и не разу не дикие кацапыюНу да...
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30.09.2020 12:39 Відповісти
Они сами в 2014 году отказались от украинского социального обеспечения,
и своими призывами - "путин приди", "россия мы с тобой" возложили всю ответственность
в этом вопросе на Россию. Причем здесь Украина и украинцы ?.. Настамнет.
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30.09.2020 12:40 Відповісти
Признаешь результаты «референдума»?
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30.09.2020 12:49 Відповісти
ага, типа там был "референдум", "Крым сам ушёл", "на Донбассе гражданская война" и т.д. - в точном соответствии с кремлёвскими методичками.
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30.09.2020 12:59 Відповісти
ты дурной ? Или просто кацапский тролль ? Они в оккупации вообще-то. С десяток проплаченных провокаторов прыгали на площади и орали "путен введи", а остальные 99% населения Донбасса никто не спрашивал - их просто оккупировали и всё.
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30.09.2020 12:57 Відповісти
сам ведь написал - в оккупации. Вся ответственность за оккупированные территории на оккупанте. Дурным кацапским троллем воняет от тебя. Ты ещё возопи о том, что они должны в Раде сидеть, и свои порядки наводить, тогда все точно будет по ********** хотелкам..
Там уже и так ОПЗЖопных хватает.
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30.09.2020 13:06 Відповісти
Океанологи США обнаружили микроб пожирающий все вирусы подряд....Сообщает Украина 24.Ну все.Теперь все рванут в Калифорнию за микробом....
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30.09.2020 12:41 Відповісти
у нас своих хватает:

" Нардеп от "Слуги народа" Качура: В отношении Зеленского мы все - микробы "
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30.09.2020 12:43 Відповісти
Пандемия коронавируса усложнила ситуацию с правами человека на Донбассе, - глава миссии ООН Богнер - Цензор.НЕТ 3111

У тамжінашіх людєй вже паспорти з куркою. Вони не хочуть в Україну і вважають що вже приєднані до *********.
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30.09.2020 12:44 Відповісти
откуда инфа ? От кацапских пропагандонов ?
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30.09.2020 13:00 Відповісти
А шо тут роблять агліцькі троляки?
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30.09.2020 13:03 Відповісти
Откуда знаеш?
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30.09.2020 14:57 Відповісти
Ничего там драматичного,путинские гумконвои возят им все что нужно.
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30.09.2020 12:44 Відповісти
Мы все тут президенты,особенно Леонид Данилыч
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30.09.2020 12:44 Відповісти
Насрать на то, что творится в том лепрозории. Пускай сидят на чеченских бутылках молча.
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30.09.2020 12:44 Відповісти
На РАБссии кастрюлю нормальную не могут сделать 30 лет,а вы про Искандеры,Суперджеты и прочие танки СРАМата... и гиперракету и 28 Махов....
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30.09.2020 12:47 Відповісти
"Корона" нарушила права дауНбасцев на получение украинской пенсии? Да прЭвосходно, хай живуть на свою))
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30.09.2020 12:52 Відповісти
Мне за них стыдно,...сказал дизайнер автоВаза 2110,высмеяв дизайн последней модели концерна "BMW" Мавзолейные бараны впереди планеты Фсей
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30.09.2020 12:57 Відповісти
 
 