Учасники угруповання, серед яких інспектор патрульної поліції Миколаєва, постануть перед судом за виготовлення наркотиків, - ДБР

Слідчі територіального управління ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, до складу якої входив інспектор взводу однієї з рот Управління патрульної поліції в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж вересня 2019 року троє учасників організованої злочинної групи пристосували приміщення гаражу під лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін.

У подальшому учасники організованої групи, за участю інспектора патрульної поліції, незаконно збували мешканцям м. Миколаєва виготовлену психотропну речовину.

Під час проведення обшуків у лабораторії та за місцями проживання учасників організованої групи виявлено обладнання, яке використовувалося для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах, а також чотири одиниці переробленої вогнепальної зброї, боєприпаси і наркотичний засіб – канабіс.

У ході розслідування задокументовано 17 епізодів злочинної діяльності зазначеної організованої групи.

29 вересня 2020 року обвинувальний акт щодо учасників організованої групи за ч. 1- 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 1 та 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України направлено до суду.

У разі доведення вини цим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Чоловік, який перебуває в розшуку, намагався доставити наркотики в київське СІЗО за допомогою квадрокоптера. ВІДЕО+ФОТОрепортаж