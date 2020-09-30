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Новини
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Учасники угруповання, серед яких інспектор патрульної поліції Миколаєва, постануть перед судом за виготовлення наркотиків, - ДБР

Учасники угруповання, серед яких інспектор патрульної поліції Миколаєва, постануть перед судом за виготовлення наркотиків, - ДБР

Слідчі територіального управління ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, до складу якої входив інспектор взводу однієї з рот Управління патрульної поліції в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж вересня 2019 року троє учасників організованої злочинної групи пристосували приміщення гаражу під лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін.

У подальшому учасники організованої групи, за участю інспектора патрульної поліції, незаконно збували мешканцям м. Миколаєва виготовлену психотропну речовину.

Під час проведення обшуків у лабораторії та за місцями проживання учасників організованої групи виявлено обладнання, яке використовувалося для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах, а також чотири одиниці переробленої вогнепальної зброї, боєприпаси і наркотичний засіб – канабіс.

У ході розслідування задокументовано 17 епізодів злочинної діяльності зазначеної організованої групи.

29 вересня 2020 року обвинувальний акт щодо учасників організованої групи за ч. 1- 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 1 та 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України направлено до суду.

У разі доведення вини цим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Чоловік, який перебуває в розшуку, намагався доставити наркотики в київське СІЗО за допомогою квадрокоптера. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

амфетамін (20) наркотики (1457) Миколаїв (1814) патрульна поліція (1442) ДБР (3547)


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Ага, понятно. Это в других станах есть наркобароны и полиция, которая кое-как с ними воюет. А в Украине наркобароны и есть полиция.
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30.09.2020 12:45 Відповісти
А что вы хотели? М полиции маленикие зарплаты, а семью кормить нужно. Вот коп и пошел на подработки. Как никак, а эпоха бедности закончилась
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30.09.2020 12:45 Відповісти
Странно только что ППС ник. Не по роже шоколадка. Наркоту крышуют - только БНОН. Там четкое разделение труда.
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30.09.2020 12:53 Відповісти
только не ппс.
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30.09.2020 13:41 Відповісти
Пути твои неисповедимы, ававков ...
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30.09.2020 12:48 Відповісти
Зачем Аваков выгнал Згуладзе и Деканоидзе?
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30.09.2020 15:25 Відповісти
 
 