Кулеба прокоментував згадки про Україну на дебатах Трампа і Байдена: "Динаміка позитивна"

Глава МЗС вважає позитивною динамікою, що про Україну стали рідше згадувати.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив позицію щодо згадки про Україну на дебатах між президентом США Дональдом Трампом і кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом. На онлайн-брифінгу Кулебу попросили прокоментувати уривок з дебатів, коли згадали про Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Послухайте, хіба нас мало згадують в Сполучених Штатах протягом останнього року? Я, коли в минулому листопаді був у Вашингтоні, і ми тоді боролися за запровадження американських санкцій проти "Північного потоку-2", то за хвилину перегляду ефіру каналу CNN я нарахував, що Україну згадали 12 разів. Якщо в кінці вересня цього року згадали лише один раз, я вважаю, що динаміка позитивна", - сказав Кулеба.

Напередодні відбулися перші передвиборчі дебати в США: Байден назвав Трампа "щеням Путіна", Трамп згадав сина Байдена Хантера. Трамп звинуватив Байдена в тому, що нібито він погрожував Україні ненаданням 1 мільярда доларів, якщо не буде звільнено Генерального прокурора. Байден назвав такі звинувачення брехнею. Трамп також заявив, що син ексвіцепрезидента отримав мільйони доларів в інших країнах, зокрема в Україні. "Він розбагатів в Україні, в Китаї, в Москві і різних інших місцях", - зазначив Трамп. Байден-старший назвав ці відомості неправдивими.

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