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Новини Вибори в США і Україна
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Кулеба прокоментував згадки про Україну на дебатах Трампа і Байдена: "Динаміка позитивна"

Кулеба прокоментував згадки про Україну на дебатах Трампа і Байдена:

Глава МЗС вважає позитивною динамікою, що про Україну стали рідше згадувати.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив позицію щодо згадки про Україну на дебатах між президентом США Дональдом Трампом і кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом. На онлайн-брифінгу Кулебу попросили прокоментувати уривок з дебатів, коли згадали про Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Послухайте, хіба нас мало згадують в Сполучених Штатах протягом останнього року? Я, коли в минулому листопаді був у Вашингтоні, і ми тоді боролися за запровадження американських санкцій проти "Північного потоку-2", то за хвилину перегляду ефіру каналу CNN я нарахував, що Україну згадали 12 разів. Якщо в кінці вересня цього року згадали лише один раз, я вважаю, що динаміка позитивна", - сказав Кулеба.

Напередодні відбулися перші передвиборчі дебати в США: Байден назвав Трампа "щеням Путіна", Трамп згадав сина Байдена Хантера. Трамп звинуватив Байдена в тому, що нібито він погрожував Україні ненаданням 1 мільярда доларів, якщо не буде звільнено Генерального прокурора. Байден назвав такі звинувачення брехнею. Трамп також заявив, що син ексвіцепрезидента отримав мільйони доларів в інших країнах, зокрема в Україні. "Він розбагатів в Україні, в Китаї, в Москві і різних інших місцях", - зазначив Трамп. Байден-старший назвав ці відомості неправдивими.

Читайте: Перед дебатами з Трампом Байден оприлюднив свою податкову декларацію

Автор: 

Байден Джо (2892) США (23343) Кулеба Дмитро (3604) Трамп Дональд (6071)


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Топ коментарі
+4
динамика положительная, величайшему в скором времени байден яйца крутить на верстаке будет ))))))
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30.09.2020 12:55
+4
) это со времён "золушки", такой себе комплекс мачехи, - сколько раз принц глянул, сколько выдал знаков внимания, сколько раз ухмыльнулся
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30.09.2020 12:58
+2
А когда в США на Украину забьют совсем - будет вобще ляпота.
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30.09.2020 12:57
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30.09.2020 12:53 Відповісти
динамика положительная, величайшему в скором времени байден яйца крутить на верстаке будет ))))))
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30.09.2020 12:55 Відповісти
Шо за клоунада рахувати скільки раз про тебе згадали?
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30.09.2020 12:56 Відповісти
) это со времён "золушки", такой себе комплекс мачехи, - сколько раз принц глянул, сколько выдал знаков внимания, сколько раз ухмыльнулся
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30.09.2020 12:58 Відповісти
Ну це принцип роботи зе-влади. Головне - рейтинг.
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30.09.2020 13:20 Відповісти
А когда в США на Украину забьют совсем - будет вобще ляпота.
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30.09.2020 12:57 Відповісти
Именно за это зебуины и голосовали
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30.09.2020 13:00 Відповісти
Украина - центр мира,что вы хотите,а как там шлюха Манафорт сидит за решеточкой,трампик носит ему передачки?
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30.09.2020 13:01 Відповісти
Если бы не интересы США плюс возможность поднасрать россиянам, про Украину бы вообще забыли. Можете попробывать меня переубедить. Это только идиот не хочет видеть.
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30.09.2020 13:01 Відповісти
Ну зачем же тебя переубеждать,русский? За тебе же думает твой фюрер, у тебя своих мыслей быть не может по определению
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30.09.2020 16:26 Відповісти
Стать неудобной и болезненной темой сразу для обеих сторон - это явно прогресс. Браво! Такое устроить могла только Моника.
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30.09.2020 13:02 Відповісти
А поконкретней можно узнать факты диверсии Моники?
Положить все яйца в одну корзину умудрился разве Зеленский в 2016 году?
А сынулю Байдена разве он пристроил в Украине?
А слив разговора с Трампом разве Зеленский сделал?
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30.09.2020 14:40 Відповісти
Да какая там диверсия. Это чмо не способно не то что на диверсию, оно элементарно не может фильтровать, что говорит. Да оно и говорить-то не может - "звездный спич" Наркомана-Сцыкуна в Житомире тому отличная иллюстрация. Сколько еще "говорунов" навысказывалось на запуск процедуры импичмента в США, зная при этом заведомо, что тема очень скользкая и наверняка не останется без внимания всяких "ушей"? Пропетлять между Москвой и Вашингтоном - очень тонкая работа, и вся диверсия Моники состоит в том, что нет у него мозгов для этого. Да их в принципе там нет. Зато есть "свои прокуроры", о которых надо прокричать на весь мир. Зебил самого начала был проблемой для демократов из-за прокацапских настроений, но чтоб, подкладываясь под Трампа и республиканцев, так их обосрать накануне выборов и стать неудобным и тем, и другим, - надо быть редким дебилом. А теперь на счет "Моника не виновата, это все папередники". Не беглый ли януковичевский холуй Злочевский, плясавший ранее под кацапню, в 2016 пытался договориться с новой властью? И не под план ли обеспечения газовой независимости Украины, где Burisma должна была стать одной из его частей? И где написано, что Байдену-младшему запрещено работать в Burisma? Да, кацапская корзина в это время осталась без яиц. И поделом. Чертова заправка, терроризирующая весь мир и особенно соседей. Без яиц эта же корзина чуть позже осталась и в Турции с их теперь уже никому не нужным "турецким потоком", который успешно заменили азербайджанцы (с чего бы это, кстати, в Карабахе теперь стреляют, а?), и скоро без яиц она останется и в Европе, и частично в Китае. И нигде никто не говорит, что мы должны были разделять корзины. Еще один рынок сбыта - Беларусь тоже может отвалиться в недалекой перспективе. Упссс... Нищает Вова-Пуйло. И главный вопрос - США, их выборы и будущие отношения с кацапней, а отсюда и политика в Украине. История с курьерами Путина к Трампу (через Австрию для запутывания следов) Парнасом и Фруманом еще не закончилась, должна достичь апогея перед выборами. Второй срок Трампа под большим вопросом - но теперь уже благодаря еще одним украинским дебилам. Вот и увидим, стоило ли так откровенно прогинаться под Пуйла как Зе-Моника это делала и самостоятельно, и при помощи реанимировавшихся при ней уродов - Шокиных, Фокиных, Кравчуков, Деркачей, Мертвечуков, пердуна-Кучмы, засветившегося на "инаугурации" "Луки-легитимного с видом а жительство в Ростове", и всей опзж-ной ...опы.
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30.09.2020 16:56 Відповісти
Та люди взагалі-то мають звичку згадуюти про хороше, а не про якісь халепи. Тим більше, коли хорошого у світі дефіцит.
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30.09.2020 13:02 Відповісти
Тобто мета дипломатії зеленої влади - щоб про Україну забули? Щоб залишили її кацапам? Тоді динаміка для зеленої шобли таки справді позитивна. І це треба міняти. Кулєьа - дипломат-недоучка, пари прокурював у туалеті. Він навіть висловитися не може. Необхідно було сказати, що добре, коли Україну мвдше згадують у негативному контексті. Хоча призелених в іншому контексті не вийде. Це влада ходґчих скандалів і зашкварів. Головний дипломат клоунів теж радше клоун, ніж дипломат.
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30.09.2020 13:02 Відповісти
До выборов в США 3 ноября Украинским официозникам надо просто МОЛЧАТЬ....ибо оно Золото..
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30.09.2020 13:05 Відповісти
Українські керманичі і змі,взагалі повинні мовчати і бути нейтральними,щодо виборів в США.
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30.09.2020 13:07 Відповісти
"Динамика положительная"(с) Звичайно ТАК кажуть по відношенню до дууууже хворого! (Сподіваюсь, що Україна перехворіє на "Клептократію", "ЗЕдебілізм" та ін. і стане Здоровою та Сильною!) Слава Україні!
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30.09.2020 13:08 Відповісти
США и президент Рузвельт спас СССр дохляке от позора во 2 Мировой войне,предоставив кредит по Лэнд-Лизу на 12 миллиардов долларов.А знаете сколько вернул СССр долга*?.....0,4 % от назначенной суммы и пересчета долга в 1946 году...
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30.09.2020 13:11 Відповісти
Ну не совсем так с процентами, но факт, что наРФия до сих пор не рассчиталась по Лэнд-Лизу подтверждаю. Позор!
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30.09.2020 14:47 Відповісти
Динамика отрицательная, вообще-то. Уменьшается же количество.

Это ее последствия положительные.
Задолбали эти тупые "сваты" везде вокруг.
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30.09.2020 13:22 Відповісти
Ну, крім кількості згадувань України в ЗМІ важливий ще й контекст в якому її згадують. Якщо це, скандали то, чим менше, тим краще.
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30.09.2020 13:42 Відповісти
 
 