Тіхановська розпочала формування тіньового уряду Білорусі: "Не можемо спостерігати, як країна занурюється в кризу"

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська розпочала формування тіньового уряду.

Це випливає з повідомлення в її Telegram-каналі в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Тіхановська призначила представником з прав людини Гаррі Погоняйла - відомого білоруського юриста і правозахисника. Представником з економічних реформ призначений економіст Алесь Алехнович", - йдеться в повідомленні.

Погоняйло був адвокатом з багатьох справ про права людини в Білорусі, включно зі справами білоруських журналістів Павла Шеремета і Дмитра Завадського. Понад 20 років він є заступником голови Білоруського Гельсінського комітету. Алехнович є віцепрезидентом Аналітичного центру CASE-Belarus, який займається вивченням економіки, а також розробкою економічних реформ для Білорусі.

"Режим Олександра Лукашенка не тільки нелегітимний, він більше не справляється зі своїми завданнями. Ми не можемо не діяти і спостерігати, як країна все більше занурюється в кризу. Тому, щоб забезпечити проведення нових виборів, я продовжую свою роботу з об'єднання всіх демократичних сил білоруського суспільства", - заявила Тіхановська.

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Її прессекретарка Ганна Красуліна пояснила агентству "Інтерфакс-Захід", що йдеться про формування команди Тіхановської. "Це відповідь на питання: Світлана Тіхановська - це одна людина? Чи у неї є команда? І якщо є команда, то хто це?" - сказала вона.

"Ми працюємо разом з КС. Узгоджено. Для єдиної мети", - заявила Красуліна у відповідь на питання, чи увійдуть до команди, яку формує Тіхановська, члени Координаційної ради білоруської опозиції.

"Координаційна рада - це орган, створений Світланою для проведення переговорів з режимом, який відходить, про умови та процедуру цього відходу, процедуру передачі влади", - додала прессекретарка.

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