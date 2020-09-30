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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська розпочала формування тіньового уряду Білорусі: "Не можемо спостерігати, як країна занурюється в кризу"

Тіхановська розпочала формування тіньового уряду Білорусі:

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська розпочала формування тіньового уряду.

Це випливає з повідомлення в її Telegram-каналі в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Тіхановська призначила представником з прав людини Гаррі Погоняйла - відомого білоруського юриста і правозахисника. Представником з економічних реформ призначений економіст Алесь Алехнович", - йдеться в повідомленні.

Погоняйло був адвокатом з багатьох справ про права людини в Білорусі, включно зі справами білоруських журналістів Павла Шеремета і Дмитра Завадського. Понад 20 років він є заступником голови Білоруського Гельсінського комітету. Алехнович є віцепрезидентом Аналітичного центру CASE-Belarus, який займається вивченням економіки, а також розробкою економічних реформ для Білорусі.

"Режим Олександра Лукашенка не тільки нелегітимний, він більше не справляється зі своїми завданнями. Ми не можемо не діяти і спостерігати, як країна все більше занурюється в кризу. Тому, щоб забезпечити проведення нових виборів, я продовжую свою роботу з об'єднання всіх демократичних сил білоруського суспільства", - заявила Тіхановська.

Читайте також: Макрон пообіцяв допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в Білорусі, - Тіхановвська

Її прессекретарка Ганна Красуліна пояснила агентству "Інтерфакс-Захід", що йдеться про формування команди Тіхановської. "Це відповідь на питання: Світлана Тіхановська - це одна людина? Чи у неї є команда? І якщо є команда, то хто це?" - сказала вона.

"Ми працюємо разом з КС. Узгоджено. Для єдиної мети", - заявила Красуліна у відповідь на питання, чи увійдуть до команди, яку формує Тіхановська, члени Координаційної ради білоруської опозиції.

"Координаційна рада - це орган, створений Світланою для проведення переговорів з режимом, який відходить, про умови та процедуру цього відходу, процедуру передачі влади", - додала прессекретарка.

Читайте: Лукашенко відкинув діалог і вибрав шлях насильства. ЄС має дати відповідь на це, - Маас

Автор: 

Білорусь (7966) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
Мне кажется, она до сих пор играет в Барби....
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30.09.2020 13:20
+2
Поздно идите лутше цветов насадите!
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30.09.2020 13:12
+1
Детский сад какой-то...
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30.09.2020 13:35
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Поздно идите лутше цветов насадите!
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30.09.2020 13:12 Відповісти
Мне кажется, она до сих пор играет в Барби....
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30.09.2020 13:20 Відповісти
Та ну...облищте ви жіночко.. Звісно зрозуміо що так треба вам зробити по всі правилам жанру "Політичні Вигнанці" але проблема основна не в луці а в ХЛОві. Скажіть краще як ви до Путіна ставитесь...Це цікаво... Скажіть Біларусам (та і мені цікаво) яка ваша програма дій .. А то тільки сварка з дурнем Лукою. Скажіть світові хто ви пані Тихановська...Демократка..чи Многовекторна...чи "Я путіна боюсь" Куди піде Білорусь як би ви...
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30.09.2020 13:27 Відповісти
"Старая песня о новом или новая песня о старом"
Автор слов: Тихановская С.
Музыку заказывала: Тихановская С

"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем."
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30.09.2020 13:28 Відповісти
Ха-ха-ха
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30.09.2020 13:29 Відповісти
А куда дрыснул редактор нексты?
Меня терзают смутные сомнения, что старым смены в Лахта центр.
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30.09.2020 13:33 Відповісти
NEXTA, [30.09.20 22:45]
[ Альбом ]
Каменная Горка прошлась маршем по району🥁
NEXTA, [30.09.20 23:13]
[Переслано від NEXTA Live]
[ Альбом ]
Белорусы сегодня показали потрясающие примеры самоорганизации во время вечерних тусовок во дворах и районах!
И это здорово, потому что солидарность и самоорганизация - главное, чего боится режим Лукашенко.
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30.09.2020 23:59 Відповісти
Детский сад какой-то...
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30.09.2020 13:35 Відповісти
Она не сама это придумала. Готовят запасной вариант, на случай если режим окончательно завалится.
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30.09.2020 13:50 Відповісти
Режим вряд ли завалился если его не валить. А валить там похоже некому. Лукашенко признали президентом все, кто ему нужен. На этом он сможет приветствовать ещё очень и очень долго. Кимы и в худших условиях умудрялись власть держать.
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30.09.2020 14:01 Відповісти
"процарствовать" дурацкая автозамена..
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30.09.2020 14:12 Відповісти
Светлана в какой стране вам в немоготу наблюдать что творится в Беларуси.
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30.09.2020 13:36 Відповісти
Гарри Погоняйло это имя и фамилия? Света -Президент и Гарри Погоняйло. Беларусский государстенный цирк. Давайте мы вам нашего дурака бесплатно отдадим?
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30.09.2020 13:38 Відповісти
Правительство в изгнании...
Стесняюсь спросить, а за чей счет этот банкет?
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30.09.2020 13:41 Відповісти
Макрон заплатит. Он теперь в жисть не простит Лукашу, что тот назвал его сопляком
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30.09.2020 14:56 Відповісти
Пук в вохдух !!!
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30.09.2020 15:01 Відповісти
Свободная Беларусь, [30.09.20 17:25]
[ Фото ]
На свободе в Беларуси остается лишь один член президиума Координационного Совета оппозиции - Сергей Дылевский. Но оппозиционер он довольно специфический. Вот что он заявляет:
1. Политикой не интересуюсь, политических взглядов не имею, я - просто удобное просто лицо, которое нравится людям.
2. Силовой протест никогда ни к чему хорошему не приводит. Протестовать надо исключительно мирно и убирать за собой мусор.
3. Я не противник государственного строя и уклада, мне просто не нравится власть.
4. Лукашенко должны убедить оставить пост лидеры других стран
5. Я уважаю Путина, как политика с железобетонной хваткой.
Сергей, если Вы в восторге от пожизненного президента Путина, убивающего политических оппонентов, и давящего ОМОНОМ протесты, то чем Вам не угодил пожизненный Лукашенко, который в этом деле российского засидельца еще поучить может?
▶️ Подписывайтесь на Свободную Беларусь (http://t.me/svobodnayabelarus), чтоб знать правду не только о режиме Лукашенко, но и об оппозиции.
#оппозиция #маразм
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30.09.2020 23:56 Відповісти
 
 