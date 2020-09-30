Тіхановська розпочала формування тіньового уряду Білорусі: "Не можемо спостерігати, як країна занурюється в кризу"
Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська розпочала формування тіньового уряду.
Це випливає з повідомлення в її Telegram-каналі в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Тіхановська призначила представником з прав людини Гаррі Погоняйла - відомого білоруського юриста і правозахисника. Представником з економічних реформ призначений економіст Алесь Алехнович", - йдеться в повідомленні.
Погоняйло був адвокатом з багатьох справ про права людини в Білорусі, включно зі справами білоруських журналістів Павла Шеремета і Дмитра Завадського. Понад 20 років він є заступником голови Білоруського Гельсінського комітету. Алехнович є віцепрезидентом Аналітичного центру CASE-Belarus, який займається вивченням економіки, а також розробкою економічних реформ для Білорусі.
"Режим Олександра Лукашенка не тільки нелегітимний, він більше не справляється зі своїми завданнями. Ми не можемо не діяти і спостерігати, як країна все більше занурюється в кризу. Тому, щоб забезпечити проведення нових виборів, я продовжую свою роботу з об'єднання всіх демократичних сил білоруського суспільства", - заявила Тіхановська.
Її прессекретарка Ганна Красуліна пояснила агентству "Інтерфакс-Захід", що йдеться про формування команди Тіхановської. "Це відповідь на питання: Світлана Тіхановська - це одна людина? Чи у неї є команда? І якщо є команда, то хто це?" - сказала вона.
"Ми працюємо разом з КС. Узгоджено. Для єдиної мети", - заявила Красуліна у відповідь на питання, чи увійдуть до команди, яку формує Тіхановська, члени Координаційної ради білоруської опозиції.
"Координаційна рада - це орган, створений Світланою для проведення переговорів з режимом, який відходить, про умови та процедуру цього відходу, процедуру передачі влади", - додала прессекретарка.
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Автор слов: Тихановская С.
Музыку заказывала: Тихановская С
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем."
Меня терзают смутные сомнения, что старым смены в Лахта центр.
[ Альбом ]
Каменная Горка прошлась маршем по району🥁
NEXTA, [30.09.20 23:13]
[Переслано від NEXTA Live]
[ Альбом ]
Белорусы сегодня показали потрясающие примеры самоорганизации во время вечерних тусовок во дворах и районах!
И это здорово, потому что солидарность и самоорганизация - главное, чего боится режим Лукашенко.
Стесняюсь спросить, а за чей счет этот банкет?
[ Фото ]
На свободе в Беларуси остается лишь один член президиума Координационного Совета оппозиции - Сергей Дылевский. Но оппозиционер он довольно специфический. Вот что он заявляет:
1. Политикой не интересуюсь, политических взглядов не имею, я - просто удобное просто лицо, которое нравится людям.
2. Силовой протест никогда ни к чему хорошему не приводит. Протестовать надо исключительно мирно и убирать за собой мусор.
3. Я не противник государственного строя и уклада, мне просто не нравится власть.
4. Лукашенко должны убедить оставить пост лидеры других стран
5. Я уважаю Путина, как политика с железобетонной хваткой.
Сергей, если Вы в восторге от пожизненного президента Путина, убивающего политических оппонентов, и давящего ОМОНОМ протесты, то чем Вам не угодил пожизненный Лукашенко, который в этом деле российского засидельца еще поучить может?
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