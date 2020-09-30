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Фокін про реакцію на його заяви в Раді: Я сподівався, що мене почують і зрозуміють, але цього не сталося

Фокін про реакцію на його заяви в Раді: Я сподівався, що мене почують і зрозуміють, але цього не сталося

Присутність заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засіданні в комітеті Верховної Ради з питань організації місцевого самоврядування була обумовлена не нормами закону, а винятково його "внутрішнім позивом".

Таку заяву Фокін зробив у коментарі Vesti.ua в середу, 30 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Моя присутність на цьому засіданні була обумовлена не нормами закону (він не зобов'язує з'являтися на подібних заходах), а виключно моїм внутрішнім позивом. Я хотів пояснити свою позицію. Щиро сподівався, що це допоможе уточнити деякі моменти, що викликали дискусію через мої фрази, які засоби масової інформації просто вирвали з контексту. Я сподівався, що мене почують і зрозуміють.

Але, на жаль, цього не сталося. Я побачив, що у багатьох народних депутатів не було бажання розбиратися по суті. Вони не були налаштовані ні на діалог, ні на конструктив. Тільки напад. Це сумно.

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Дуже розчарований і відсутністю у нинішніх парламентаріїв елементарних норм культури і етикету. Причому, йдеться не тільки про тон, який вони вибрали в розмові зі мною. Стиль спілкування депутатів між собою також викликає питання.

Оскільки мене не слухали і вникнути в мої відповіді навіть не намагалися, я відчув, що після цього засідання знову почнуть виривати мої фрази з контексту і перекручувати їх так, як буде хотітися. Тільки тепер робитимуть це вже не ЗМІ, а самі народні депутати. Нехай все це залишиться на їхній совісті.

А ця історія чітко показала, хто є хто. Я вдячний всім, хто мене підтримав. І вдячний тим, хто вчора проявив свою сутність і справжні наміри. Ви намагалися закидати камінням мене, а потрапили в усіх жителів України. У всіх, хто проти війни.

А я живу чесно. Люблю нашу країну і наш народ. Я відданий Україні і завжди буду відстоювати її інтереси. А головне я щиро хочу миру. І я продовжуватиму робити все, що від мене залежить, для того, щоб мир у нашій країні настав якомога швидше", - заявив Фокін.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+76
ты скажи спасибо что члены этого комитета в основном зеленожопые. при папередниках ты бы на том комитете лег. старый баран
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30.09.2020 13:11
+67
Ватнй идиот!!
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30.09.2020 13:11
+64
Услышали тебя и поняли, козел.
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30.09.2020 13:13
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Чего тут удивляться перед нами типичный пример старого ватного маразматика, который к тому же не понимает что происходит в стране.
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30.09.2020 14:29 Відповісти
Теперь добрый украинский народ должен еще и жалеть обиженного дедушку, который хотел "как лучше". И, в который уже раз! Потом удивляемся, что же мы никак из болота не выберемся.
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30.09.2020 14:29 Відповісти
Ватному дураку было скучно на пенсии, решил по приколу испортить собственный некролог.
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30.09.2020 14:32 Відповісти
Пошел вон!
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30.09.2020 14:34 Відповісти
Яке ж воно ватне лайно... Воно в одних лавах з Овочем, калужським цапом Азiровим, Добою, Штепою, Підрахуєм, Вілкулем та іншою сволотою...ті також людять Україну, тільки для них вона малороссія, так, регіон, справжня столиця - це мошква в болотах Залісся, а справжній всесвіт, справжня рідна країна - це здохший совок, а зараз вся раша-паРаша.
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30.09.2020 14:34 Відповісти
також *******
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30.09.2020 18:13 Відповісти
Допоки суспільсво не дасть відповідь на наступне: Україна потребує миру чи потребує перемоги, воно приречене блукати в темряві. Цей машин дід Вітольд відповідає: миру. Миру за будь яку ціну. Так саме і зелена влада каже. Суспільство досі не визначилося, не зроблено вибір - мир чи перемога.
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30.09.2020 14:35 Відповісти
Не удивительно что независимая Украина в дерьме с первых дней. Ведь первой властью была такая мразь.
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30.09.2020 14:38 Відповісти
С трибуны Кремля услышали бы!
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30.09.2020 14:38 Відповісти
А ведь, мог умереть бывшим премьером, уважаемым человеком. А умрёт старым *********, при внучке сутенёрше!
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30.09.2020 14:39 Відповісти
маразм не оргазм
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30.09.2020 14:56 Відповісти
Мразь проклятая... Чтоб ты.…жил долго…

…но болел постоянно. И сдох в жутких мучениях.
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30.09.2020 14:45 Відповісти
КОЗЕЛ НЕВМИВАНИЙ за тобою тюрага плаче разом з твоїми назначенцями!
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30.09.2020 14:46 Відповісти
Выгнали передаста с позором.... а он еще и хрюкает в оправдание...
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30.09.2020 14:49 Відповісти
Коструктив ..., мир .... Ти, совкова наволоч, поїдь до вдів і сирот і їм розповідай про те, як раша-параша прагне миру, про повстанців і діалог. Москва розуміє один діалог - по щелепі, а усе решта, то марна трата часу і зусиль.
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30.09.2020 14:51 Відповісти
Хороший москаль - дохлий москаль
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30.09.2020 14:57 Відповісти
Опять мантра - Какие злые нацики и фашисты, не хотят слышать вату и луганду!!!!!
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30.09.2020 14:54 Відповісти
C позывами надо в другое место идти, но хотя можно было и там...
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30.09.2020 14:55 Відповісти
Всі все зрозуміли - діда під стінку.
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30.09.2020 14:56 Відповісти
под суд гандона!!!!
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30.09.2020 15:07 Відповісти
Типа "я весь такой умный и лучше всех все знаю а меня не слышат". Мудрец типа.
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30.09.2020 15:11 Відповісти
Давай Макарович, твоя черга на вихід. Не дожидайся "копняка".
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30.09.2020 15:12 Відповісти
Зато кацапы быстро разобрались с контекстом. Сегодня Песков уже радостно хрюкал по этому поводу
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30.09.2020 15:18 Відповісти
Так пИсЬкову хрюкать, что коту яйца лизать, одно удовольствие!
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30.09.2020 16:18 Відповісти
САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ АКТИВАМИ ЕГО И ЕГО БЛИЗКИХ !!!
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30.09.2020 15:29 Відповісти
Єрмак бачить те, що йому наказав путін. Фокін бачить те, що йому наказали з кремля. Вони справді бачать саме те, і саме так, як розповідають. Вони не брешуть.
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30.09.2020 15:30 Відповісти
Всего три терпеливых вопроса:
1. Это Ваша , пан Витольд фраза: "Если бы Россия не захватила Крым - его бы захватили США. Россию можно понять" Что в ней первернули и выдергули из контекста ?
2. Если вы в своём мнении игнорируете постановления Парламента Украины, решения международных организаций и официальные позиции стран об агрессии России в Украине: игнорируя при этом 15 000 убитых и два миллиона обездоленных этой агрессией - чего стоит ваша "искренняя любвь" ?
3. Есть всего два варианта достижения мира в войне: победа и капитуляция, Когда Вы говорите, что "будете всё продолжать делать: чтоб наступил мир" - Вы какой из этих двух вариантов будете приближать. Только одним словом ответьте, пожалуйста, из этих двух.
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30.09.2020 15:32 Відповісти
Я не думаю, что Фокин здесь один с такими мыслями. Думаю, он говорил то, что было согласованно с ОП. Деда послали с заявками, проверить нашу реакцию. Гнать эту всю зешоблу нах.
Да и ещё, Тищенко ввели в парламентскую группу по урегулированию войны на Донбассе.
Тупой тупее тупого.
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30.09.2020 15:36 Відповісти
Краще б ввели надувну бабу чи карабєльну сосну.
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30.09.2020 18:05 Відповісти
У нас Парламент в гос. власти на первом месте и такая гнида, как ты фокин, будучи на гос. службе обязан отчитываться перед ним, чучело ты руSSнявое.
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30.09.2020 15:39 Відповісти
Все таки поражает наглость, этого "махрового идиота". К путину его отправить, пусть там лечится.
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30.09.2020 15:46 Відповісти
Факин готов отчитываться только перед кремлёвскими гельминтами....
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30.09.2020 20:52 Відповісти
фокин, забери с собой еще друга своего, такого же.
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30.09.2020 15:42 Відповісти
Знаем мы тот мир скорейшего наступления которого жаждет Фока. Называется он "русским" и фактически это полная оккупация всего постсоветского пространства.
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30.09.2020 15:47 Відповісти
Свой "исключительно "внутренний позыв"" оставь для туалета, а ты должен был отстаивать государственные интересы, а не подыгрывать врагу!!!!!!!!!!!!
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30.09.2020 15:49 Відповісти
удавись лучше, ***** коммуняцкая!
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30.09.2020 15:55 Відповісти
Дедушка, пора на отдых. Позавчерашний день нам не нужен. И, даже, сегодняшний. Нам нужно завтра: новое, светлое, без кровавого "брата" - московита. А пока что, там, где ступает кацапский сапог: разруха, революции, репрессии, голод, войны! Отдыхай, дедушка и люби себе Украину дистанционно (чтобы не наделать снова глупостей)!
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30.09.2020 16:07 Відповісти
В лугандон, старого *********, на пмж! Готов такси оплатить и подсрачник!
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30.09.2020 16:12 Відповісти
И внучку на окружную, аналить!
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Со своими позывами и контекстами этому маразматику надо на горшке разбираться !!!
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30.09.2020 16:20 Відповісти
Замечательно!
Мир ценой потери суверенитета.
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30.09.2020 16:30 Відповісти
Ще віддадуть з ОРДЛО пару таксистів, ніби полонених.
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30.09.2020 18:02 Відповісти
Ясно, як сонце. Капітуляція росіянину фокіну була б як бальзам на душу. Для таких, як він, українці просто слабосильні аборигени.
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30.09.2020 19:42 Відповісти
этому чуду прогулы на кладбище ставят
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30.09.2020 16:40 Відповісти
Старая вонючая мразь, выродок и ублюдок - предатель!
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30.09.2020 16:58 Відповісти
Дід хоча б чесно говорить, що думає: що старе, що мале. Гірше те, що наші керманичі думають так же, тільки говорять інше. Ось де проблема
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30.09.2020 18:01 Відповісти
Що-о-о,ніхто тебе падлу стару не почув?! Почули твої хазяї у засраному крем(ат)лі,зокрема піськіов.Ти,сволоч продажня чув,що він сказав? ТО ото почитай ЦН,****! І втікай,втікай з України де не подалі,по й справді засадять тебе,старого пердливого маразматика на на нари де й здохнеш,гаде!
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30.09.2020 17:00 Відповісти
Ну это зря. Обижаться нэ нада. Вас поняли.
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30.09.2020 17:36 Відповісти
Ну до чого тут Фокін? Старий ватний пердун 2 місяці переказував всім те, що говорить )(уйло, а нашому преПіздєнту не було ніякої справи до цього, і навіть Єрмачку-казачку, який діда і призначив. ФСБшна тваринка вже нічого не боїться, Баканов прикриє
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30.09.2020 17:58 Відповісти
Понос при склерозе.дедушка иди в отстой
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30.09.2020 18:20 Відповісти
надо целиков видео увидеть, чтоб не было вырвано из контекста.
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30.09.2020 19:01 Відповісти
Та не напрягайся уже, только полные дебилы не поняли, что ты такое..
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30.09.2020 20:08 Відповісти
Факин - это только вершина айсберга.... Надо вышвыривать непосредственных путинских представителей в Украине - дерьмака, ОПЗЖопников, шмариёвцев и прочих уродов....
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30.09.2020 20:56 Відповісти
Чтоб ты сдох до утра,мразь красноперая.
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30.09.2020 21:37 Відповісти
услышали и поняли
но с той стороны
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01.10.2020 01:03 Відповісти
Раздавать эпитеты мы умеем, но каждый человек имеет право на свои заблуждения. Вопрос совершенно в другом - почему его мнением о войне не поинтересовались когда назначали? Но скорее другое - его туда всунули с умыслом т.к. без слива интересов Украины, быстро войну не закончить.
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01.10.2020 13:35 Відповісти
Fuckin это один из многих протирателей штанов в кабинетах власти для которых жизни тысяч погибших наших сограждан от рук пропутинского быдла не имеют никакого значения.
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01.10.2020 13:49 Відповісти
Ukrainian Lives Matter!!!
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01.10.2020 14:13 Відповісти
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