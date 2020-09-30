Фокін про реакцію на його заяви в Раді: Я сподівався, що мене почують і зрозуміють, але цього не сталося

Присутність заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засіданні в комітеті Верховної Ради з питань організації місцевого самоврядування була обумовлена не нормами закону, а винятково його "внутрішнім позивом".

Таку заяву Фокін зробив у коментарі Vesti.ua в середу, 30 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Моя присутність на цьому засіданні була обумовлена не нормами закону (він не зобов'язує з'являтися на подібних заходах), а виключно моїм внутрішнім позивом. Я хотів пояснити свою позицію. Щиро сподівався, що це допоможе уточнити деякі моменти, що викликали дискусію через мої фрази, які засоби масової інформації просто вирвали з контексту. Я сподівався, що мене почують і зрозуміють.

Але, на жаль, цього не сталося. Я побачив, що у багатьох народних депутатів не було бажання розбиратися по суті. Вони не були налаштовані ні на діалог, ні на конструктив. Тільки напад. Це сумно.

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Дуже розчарований і відсутністю у нинішніх парламентаріїв елементарних норм культури і етикету. Причому, йдеться не тільки про тон, який вони вибрали в розмові зі мною. Стиль спілкування депутатів між собою також викликає питання.

Оскільки мене не слухали і вникнути в мої відповіді навіть не намагалися, я відчув, що після цього засідання знову почнуть виривати мої фрази з контексту і перекручувати їх так, як буде хотітися. Тільки тепер робитимуть це вже не ЗМІ, а самі народні депутати. Нехай все це залишиться на їхній совісті.

А ця історія чітко показала, хто є хто. Я вдячний всім, хто мене підтримав. І вдячний тим, хто вчора проявив свою сутність і справжні наміри. Ви намагалися закидати камінням мене, а потрапили в усіх жителів України. У всіх, хто проти війни.

А я живу чесно. Люблю нашу країну і наш народ. Я відданий Україні і завжди буду відстоювати її інтереси. А головне я щиро хочу миру. І я продовжуватиму робити все, що від мене залежить, для того, щоб мир у нашій країні настав якомога швидше", - заявив Фокін.