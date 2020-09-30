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Новини Репресії в Білорусі
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Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Білоруси надіслали звернення до міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Звернення підписали 37 362 особи зі 102 країн світу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Charter97.org .

Як повідомили організатори акції, звернення було створено як відповідь на захоплення влади в Білорусі Лукашенком шляхом фальсифікації виборів 9 серпня 2020 р., жорстокого придушення мирних протестів, зокрема із застосуванням зброї, і масових репресій проти білорусів.

"Ми, білоруси, заявляємо, що Лукашенко і його режим винні в злочинах проти людства, оскільки він особисто санкціонував звірства, які мали місце на вулицях Білорусі, у в’язницях і слідчих ізоляторах після дня виборів. Ми хочемо наголосити на важливості порушення судової справи проти Лукашенка.

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Ми закликаємо Міжнародний Кримінальний Суд і прокурора Фату Бенсуда порушити кримінальну справу стосовно колишнього президента Білорусі за злочини проти людства", - йдеться у зверненні.

Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі 01

Звернення було ініційовано 1 вересня 2020 року Білоруським Канадським Альянсом та Ініціативою Білорусів Торонто "Васильки".

Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі 02
Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі 03
Фото: Хартія/97

Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) репресії (1623)


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Топ коментарі
+8
Поразительно! Даже самые "прогрессивные" беларусы заискивают перед Путиным, не желают отдаляться от "родного старшего брата", а между тем - на своего тирана жалобу подают не в Кремль, а в Гаагу! )))

Напишите лучше в Спортлото, ребята! Там вас ждут. Вы выиграли приз "самый тупой протест в истории"
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30.09.2020 13:15
+6
"Белорусы - пижоны. Они хотят мирно. Значит, крови будет много..."

(А.Невзоров).
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30.09.2020 13:49
+5
лучше этому пожалуйтесь Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 5911
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30.09.2020 13:46
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Поразительно! Даже самые "прогрессивные" беларусы заискивают перед Путиным, не желают отдаляться от "родного старшего брата", а между тем - на своего тирана жалобу подают не в Кремль, а в Гаагу! )))

Напишите лучше в Спортлото, ребята! Там вас ждут. Вы выиграли приз "самый тупой протест в истории"
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30.09.2020 13:15 Відповісти
Це білоруси з інших країн.
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30.09.2020 13:24 Відповісти
Еще в Межгалактический суд пожалуйтесь.
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30.09.2020 13:39 Відповісти
лучше этому пожалуйтесь Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 5911
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30.09.2020 13:46 Відповісти
Кстати это самый дешёвый способ.
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30.09.2020 14:00 Відповісти
"Белорусы - пижоны. Они хотят мирно. Значит, крови будет много..."

(А.Невзоров).
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30.09.2020 13:49 Відповісти
Ответом будет озабоченность уровня чуть ниже среднего
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30.09.2020 14:01 Відповісти
это правильно, молодцы!..
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30.09.2020 14:09 Відповісти
40 тысяч против Лукашенко! А всех белоруссов 10 000 000 (десять миллионов). Значит остальные 9 млн 960 тысяч за Лукашенко!
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30.09.2020 14:20 Відповісти
Странная логика. А может, им просто по й?
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30.09.2020 14:33 Відповісти
Я неделю как вернулся из Могилева и берусь утверждать что большая часть населения не против Лукашенко. Не очень за, но и не против. Во всяком случае Тихановская для них вообще ничто. Я подозреваю что Лукашенко сам выбрал Тихановскую себе в конкуренты
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30.09.2020 14:24 Відповісти
Смысл действий Луки - превратить все в кукольную комедию с выпуском пара. Время - лучший ему помощник (и нелегально- Путлер).
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30.09.2020 16:11 Відповісти
 
 