Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Білоруси надіслали звернення до міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Звернення підписали 37 362 особи зі 102 країн світу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Charter97.org .

Як повідомили організатори акції, звернення було створено як відповідь на захоплення влади в Білорусі Лукашенком шляхом фальсифікації виборів 9 серпня 2020 р., жорстокого придушення мирних протестів, зокрема із застосуванням зброї, і масових репресій проти білорусів.

"Ми, білоруси, заявляємо, що Лукашенко і його режим винні в злочинах проти людства, оскільки він особисто санкціонував звірства, які мали місце на вулицях Білорусі, у в’язницях і слідчих ізоляторах після дня виборів. Ми хочемо наголосити на важливості порушення судової справи проти Лукашенка.

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Ми закликаємо Міжнародний Кримінальний Суд і прокурора Фату Бенсуда порушити кримінальну справу стосовно колишнього президента Білорусі за злочини проти людства", - йдеться у зверненні.

Звернення було ініційовано 1 вересня 2020 року Білоруським Канадським Альянсом та Ініціативою Білорусів Торонто "Васильки".





Фото: Хартія/97