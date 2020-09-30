Майже 40 тисяч білорусів подали звернення проти Лукашенка в міжнародний кримінальний суд у Гаазі
Білоруси надіслали звернення до міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Звернення підписали 37 362 особи зі 102 країн світу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Charter97.org .
Як повідомили організатори акції, звернення було створено як відповідь на захоплення влади в Білорусі Лукашенком шляхом фальсифікації виборів 9 серпня 2020 р., жорстокого придушення мирних протестів, зокрема із застосуванням зброї, і масових репресій проти білорусів.
"Ми, білоруси, заявляємо, що Лукашенко і його режим винні в злочинах проти людства, оскільки він особисто санкціонував звірства, які мали місце на вулицях Білорусі, у в’язницях і слідчих ізоляторах після дня виборів. Ми хочемо наголосити на важливості порушення судової справи проти Лукашенка.
Ми закликаємо Міжнародний Кримінальний Суд і прокурора Фату Бенсуда порушити кримінальну справу стосовно колишнього президента Білорусі за злочини проти людства", - йдеться у зверненні.
Звернення було ініційовано 1 вересня 2020 року Білоруським Канадським Альянсом та Ініціативою Білорусів Торонто "Васильки".
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