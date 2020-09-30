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Міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і Грузії, - МЗС Туреччини

Міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і Грузії, - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу порівняв ситуацію в Нагірному Карабаху з подіями, які відбуваються в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

За словами глави МЗС Туреччини, Вірменія повинна вивести війська з території Азербайджану, а режим припинення вогню не вирішує цей конфлікт.

Крім того, Чавушоглу зазначив, що міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані, також як до подій в Україні і Грузії.

"Баку потребує чіткої підтримки територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабасі

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Туреччина (3617) Чавушоглу Мевлют (126) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+42
Все правильно сказал!!! Гнать кацапов нада сраной метлой с оккупированых територий!!!
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30.09.2020 13:46
+15
Самое время японцам сейчас поднять вопрос оккупированных островов, да и начать потихоньку муссировать тему половины Сахалина! А немцам на железнодорожных станциях вывесить объявления: "Поезд Берлин- Кёнигсберг временно не ходит"!
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30.09.2020 13:58
+14
Если "международная общественность отнесется к ситуации в Азербайджане, также как к событиям в Украине и Грузии", то можно сливать воду...
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30.09.2020 13:47
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Все правильно сказал!!! Гнать кацапов нада сраной метлой с оккупированых територий!!!
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30.09.2020 13:46 Відповісти
Там чурки, кацапы у вас. Метла уже наизготове?
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30.09.2020 13:53 Відповісти
Если "международная общественность отнесется к ситуации в Азербайджане, также как к событиям в Украине и Грузии", то можно сливать воду...
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30.09.2020 13:47 Відповісти
т.е. похерить, высказав суперозабоченность?
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30.09.2020 13:48 Відповісти
Повністю підтримую.
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30.09.2020 13:50 Відповісти
Я за те, щоб прямо зараз почати палити російських військових на Донбасі.
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30.09.2020 13:52 Відповісти
Чужими руками, как обычно? Или сама готова погибнуть, если что не так?
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30.09.2020 15:38 Відповісти
Так турков, в Азербайджане, "ИХТАМНЕТ". Какия F-16? Ну шо, пляшивый рассейский фюрер, ты скажешь теперь? Хавай турецкое гавно, питерский нищеброд.
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30.09.2020 13:52 Відповісти
А Северный Кипр уже вернули грекам ?
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30.09.2020 13:52 Відповісти
Гребе? кацапська наволоч, твій фюрер наробив біди в десятках країн, куди запхав свого носа. Тому не лізь там, де тебе не питають. Туреччина наш союзник, так само як Азербайджан. Таке життя.
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30.09.2020 13:56 Відповісти
Кипр заблокував всі санкції проти мордора.
Після цього, я в загалі не бачу проблеми, якшо він стане Турецьким!
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30.09.2020 14:00 Відповісти
Это когда такое было ? Кипр вообще-то состоит в ЕС и без него санкций бы просто не было. Т.к. для принятия (и ежегодного продления) санкций нужны голоса абсолютно ВСЕХ стран участников Евросоюза. И Кипр голосовал за санкции, каждый раз.
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30.09.2020 14:17 Відповісти
А Кипру вообще он нужен? Если нужен то пусть попробуют забрать. Как Азербайджан у Армении Нагорный Карабах.
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30.09.2020 14:03 Відповісти
твоё пуйло наверное так и рассуждало - "А зачем Грузии нужна Абхазия ? А зачем Украине Крым ? А если на нужны - пусть попробуют забрать!"
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30.09.2020 14:37 Відповісти
А Кипр принадлежал Греции? В какие века, годы? Помню, он был римским, византийским, потом венецианским... Потом османским! А когда он принадлежал Греции?
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30.09.2020 14:03 Відповісти
ты дурной, или прикидываешься ? Есть так называемая "республика Северного Кипра", по факту территория, оккупированная Турцией. Уже почти 50 лет. И эта квази-республика не признана ни одной страной мира, кроме Турции. В чём отличие от Карабаха ? Или Крыма ? Или Донбасса ?
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30.09.2020 14:22 Відповісти
то Василий Кибитцкий. Наоборот. В начале 1970х. греческое население Кипра решило примоединить весь остров к Греции! Как Карабах, Крым, Донбасс и т.д. Турецкое население, которое никто и не спрашивал, возмутилось, его стали выдавливать с острова. А потом просто отстрелиаать, получая оружие из Греции. Тогда за соплеменников вступилась Турция. С тех пор ООН много раз предлагала планы воссоединения двух общин. Турки говорили - да, греки - нет. Так что не надо с больной головы на здоровую...
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30.09.2020 16:59 Відповісти
И это по-твоему оправдывает оккупацию ? По абсолютно такой же логике можно оправдать и оккупацию Крыма. Там тоже население особо не стремилось в ЕС и НАТО, и рашка за них типа "вступилась".
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30.09.2020 17:27 Відповісти
"Putin - göt deliği "Слава Украине. Слава Азербайджану. Слава Турции. 🇹🇷❤🇦🇿❤🇺🇦
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30.09.2020 13:53 Відповісти
Туреччина рішуче діє там , де Європа й ООН тільки висловлюють стурбованість й занепокоєння. Схоже на те, що одним важковаговиком геополітики стало більше.
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30.09.2020 13:53 Відповісти
Т.е. озаботиться?
Я правильно понимаю?
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30.09.2020 13:57 Відповісти
Азербайджану этого будет достаточно. Главное, чтобы не мешали.
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30.09.2020 14:14 Відповісти
Самое время японцам сейчас поднять вопрос оккупированных островов, да и начать потихоньку муссировать тему половины Сахалина! А немцам на железнодорожных станциях вывесить объявления: "Поезд Берлин- Кёнигсберг временно не ходит"!
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30.09.2020 13:58 Відповісти
А ещё Финляндия.
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30.09.2020 14:05 Відповісти
Алиев и Пашинян вчера вместе выступили на российском телевидении - "Пашинян жалуется путину на турок, а Алиев жалуется путину на соросовский переворот в Ереване, т.е. на Пашиняна. И оба аппелируют к комплексам бывшего "старшего брата".... А "старший брат" подумал и решил глядя на них - надо отжать комнаты у обоих..." пздц.."Великие комбинаторы"
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30.09.2020 14:02 Відповісти
Только у Азербайджана у него вряд ли получится что то отжать. Турки не дадут. Путлер это отлично понимает. Останется ему отжать у армяшек.
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30.09.2020 14:07 Відповісти
это понятно... у Айзеров за спиной стоит Эрдоган - который начнет куйлу ножи в спину втыкать.
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30.09.2020 14:09 Відповісти
Нужна консолидация стран, пострадавших от русскага мира. Этих стран уже достаточно
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30.09.2020 14:04 Відповісти
и коллективно восстанавливать целостность.
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30.09.2020 15:02 Відповісти
Это очередной перекрой мира со времен Тегерана 1943, как того и желает современный фюрер - Уйло Владимирович.
Кризис в мире не настолько серьезен, чтобы привел к конструктивным решениям.
Все надеются, что затрется, затихнет, смирятся, рассосется...
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30.09.2020 15:43 Відповісти
Абсолютно верно.
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30.09.2020 14:13 Відповісти
Не при зє(((
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30.09.2020 14:16 Відповісти
Вы считаете, что Порошенко, если гипотетически предположить, что он второй раз войдёт в реку, он начнёт отвоевывать Крым и возвращать Донбасс? Да это смешно. Это его слова, что альтернативы Минску нет. Мыролюбство его сменило военную риторику сразу после избрания.
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30.09.2020 15:54 Відповісти
Тобто міжнародне співтовариство не ставит знак равенства між Донбасом м Карабахом. Лише турки цього хочуть. ))
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30.09.2020 14:46 Відповісти
Пора мокшанам вернуть все захваченные территории и сузится до своей исторической родины - Московского улуса.
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30.09.2020 15:07 Відповісти
Молодцы турки! Дали п...й кацапам!
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30.09.2020 15:43 Відповісти
 
 