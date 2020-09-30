Міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і Грузії, - МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу порівняв ситуацію в Нагірному Карабаху з подіями, які відбуваються в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".
За словами глави МЗС Туреччини, Вірменія повинна вивести війська з території Азербайджану, а режим припинення вогню не вирішує цей конфлікт.
Крім того, Чавушоглу зазначив, що міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані, також як до подій в Україні і Грузії.
"Баку потребує чіткої підтримки територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.09.2020 13:46 Посилання
+15 Игорь Величко #132401
показати весь коментар30.09.2020 13:58 Посилання
+14 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар30.09.2020 13:47 Посилання
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Після цього, я в загалі не бачу проблеми, якшо він стане Турецьким!
Я правильно понимаю?
Кризис в мире не настолько серьезен, чтобы привел к конструктивным решениям.
Все надеются, что затрется, затихнет, смирятся, рассосется...