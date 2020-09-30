Міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і Грузії, - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу порівняв ситуацію в Нагірному Карабаху з подіями, які відбуваються в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

За словами глави МЗС Туреччини, Вірменія повинна вивести війська з території Азербайджану, а режим припинення вогню не вирішує цей конфлікт.

Крім того, Чавушоглу зазначив, що міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані, також як до подій в Україні і Грузії.

"Баку потребує чіткої підтримки територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабасі