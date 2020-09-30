Агітуватиму дистанційно, - Борислав Береза, у якого діагностували COVID, заявив про свою реєстрацію кандидатом у мери Києва

Лідер "Еко партії Берези" Борислав Береза ​​заявив про свою реєстрацію кандидатом у мери Києва.

Політик повідомив, що попри хворобу, збирається брати участь у передвиборчій кампанії, але дистанційно. Зараз Борислав Береза ​​разом із дружиною перебувають на самоізоляції - на початку тижня у подружжя діагностували COVID-19.

На сторінці у Facebook політик повідомив, що з реєстрацією його як кандидата в мери та кандидатів у депутати від його партії тягнули до останнього.

"До останнього тримали інтригу і от нарешті – мене зареєстрували як кандидата в мери Києва, а "Еко партію Берези" як кандидатів до Київради! Через зміни в законодавстві ця процедура цього року складніша, ніж звичайно. Багато плутанини й метушні, але головне – результат. Разом з командою "Еко партії Берези" ми офіційно вступаємо в передвиборчу боротьбу! Хтось дистанційно: натякаю на себе. Але навіть за таких умов, ми зробимо все можливе, щоб переконати киян у необхідності кардинальних змін у владі та у якості життя", - прокоментував Борислав Береза.

Він додав, що основними завданнями, які ставить перед собою "Еко партія Берези", є - створити умови для економічного розвитку міста і одночасно зробити його екологічно безпечним.

"Київ потребує нових підходів в управлінні й чіткої стратегії розвитку. Екологія – це не тільки чисте повітря і порядок на вулицях. Це – стратегія виживання у сучасному світі. Якщо місцева влада ігнорує питання екології, то вона ігнорує майбутнє своїх виборців і самого міста. Екологія – це транспорт, зелені зони, організація громадського простору, питна вода, промисловість, перероблювання сміття, поводження з тваринами. Це ідейна основа нашої політичної сили", - написав політик.

Борислав Береза ​​також повідомив, що серед представників його команди COVID-19 ні в кого діагностовано не було, тому всі кандидати від "Еко партії Берези" будуть брати повноцінну участь у виборах.