Вірменія не розглядає питання розміщення миротворців у Нагірному Карабасі, - прем'єр Пашинян

Вірменія не розглядає можливість розміщення миротворців у зоні військових дій у Нагірному Карабасі.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю низці російських ЗМІ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

"У нашому порядку денному такого питання немає", - сказав "Інтерфакс" Пашинян.

Вірменія також не вважає за доцільне проведення саміту Москва-Єреван-Баку в умовах військових дій у Нагірному Карабасі, зауважив Пашинян.

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У ході військових дій не так уже й доречно говорити про саміт, для проведення переговорів необхідні відповідна атмосфера та умови, сказав прем'єр-міністр Вірменії.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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