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Новини Агресія Росії проти України
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Вірменія не розглядає питання розміщення миротворців у Нагірному Карабасі, - прем'єр Пашинян

Вірменія не розглядає питання розміщення миротворців у Нагірному Карабасі, - прем'єр Пашинян

Вірменія не розглядає можливість розміщення миротворців у зоні військових дій у Нагірному Карабасі.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю низці російських ЗМІ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

"У нашому порядку денному такого питання немає", - сказав "Інтерфакс" Пашинян.

Вірменія також не вважає за доцільне проведення саміту Москва-Єреван-Баку в умовах військових дій у Нагірному Карабасі, зауважив Пашинян.

Читайте також: Міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і Грузії, - МЗС Туреччини

У ході військових дій не так уже й доречно говорити про саміт, для проведення переговорів необхідні відповідна атмосфера та умови, сказав прем'єр-міністр Вірменії.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним, - Кулеба

Автор: 

Вірменія (738) миротворці (857) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+20
Я за Азербайджан
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30.09.2020 14:01
+15
думаю Азейбарджан и Турция вообще не рассматривают вопрос размещения армян, Нагорном Карабахе
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30.09.2020 14:24
+9
Дык. Карабах оккупирован Арменией.
Ясен пень, что Армении не интересно размещение там любых миротворцев, кроме кацапов.

Кацапы тоже против международного контингента на Донбассе и в Крыму.
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30.09.2020 14:03
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Было бы странно, если рассматривали. Регулярные войска Армении в норах не спрячешь .
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30.09.2020 14:00 Відповісти
думаю Азейбарджан и Турция вообще не рассматривают вопрос размещения армян, Нагорном Карабахе
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30.09.2020 14:24 Відповісти
На кацапов надеются наверное
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30.09.2020 14:00 Відповісти
Перевожу - буду воевать до последнего армянина.
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30.09.2020 14:01 Відповісти
нет, там еще теплится надежда на *****.
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30.09.2020 14:13 Відповісти
Я за Азербайджан
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30.09.2020 14:01 Відповісти
Дык. Карабах оккупирован Арменией.
Ясен пень, что Армении не интересно размещение там любых миротворцев, кроме кацапов.

Кацапы тоже против международного контингента на Донбассе и в Крыму.
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30.09.2020 14:03 Відповісти
По моим сведениям талибы уже в Армении,находятся на РАБссиянской базе в Гюмри...,Пашинян Путлер №2
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30.09.2020 14:04 Відповісти
Слава Украине. Слава Азербайджану. Слава Турции. 🇹🇷❤🇦🇿❤🇺🇦
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30.09.2020 14:04 Відповісти
ИХТАМНЕТов нет,а раз нет,то Эрдоган знает что делать...
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30.09.2020 14:05 Відповісти
Сижу и неприлично ржу.....
БАКУ, 30 сен - Sputnik. Накануне, согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, на территории Армении в воздух поднялись два самолета Су-25, сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались,

Руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности, сказал Гаджиев. "Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны"
Если это троллинг, то можно стоя аплодировать.
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30.09.2020 14:08 Відповісти
Яке прикре самогубство! 😁
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30.09.2020 14:18 Відповісти
Ту где-то так.
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30.09.2020 14:27 Відповісти
Карабахская ловушка
Виталий Портников, 01.10.2020

Каждый новый этап конфронтации вокруг Карабаха похож на предыдущий. Стороны обещают победить, информационное пространство переполнено непроверенными фактами, армяне и азербайджанцы по всему миру оскорбляют друг друга и никто не задается вопросом - а что же произойдет в случае победы?
В 1988 году конфликт в Карабахе еще можно было обсуждать в категориях исторического и этнического противостояния. Можно было говорить, что территории с преимущественно армянским населением вошли в состав соседнего Азербайджана исключительно благодаря особым отношениям большевистской России и кемалистской Турции. Но сейчас очевидно, что Ленин и Сталин меньше всего думали об Ататюрке и больше всего - о себе и о судьбе создаваемой ими империи. Ведь сколько таких ловушек был наставлено для союзных республик по всему новому государству! Достаточно посмотреть на политическую карту СССР, на все эти бесконечные анклавы, эксклавы, на присоединения к одной республике районов с этническим преобладанием населения соседней, на границы, проводимые так, чтобы ни одна из союзных республик не могла чувствовать себя уверенно после провозглашения независимости - включая Россию, между прочим. Все это делалось не просто так, каждая линия проводилась со смыслом.
Вопрос ведь даже не в том, что Карабах вошел в состав территории Азербайджана, а в том, как он вошел - чтобы не было никакой общей границы с Арменией, даже намека на нее. И в то же время Нахичевань вошла в состав Азербайджана, но уже без общих границ с ним. Какая филигранная работа! И это еще не все. Ведь были же районы-анклавы Армении в Азербайджане и районы-анклавы Азербайджана в Армении. После начала карабахской войны население их покинуло, но, тем не менее, и эти ловушки существовали.
Карабах стал одним из сработавших капканов. И для армян, и для азербайджанцев - пусть даже оба народа не отдают себе в этом отчет. Да, главной идеей большевиков было раз и навсегда исключить возможность независимости оккупированных ими Армении и Азербайджана. Это не удалось. Но благодаря сталинскому капкану путинская Россия до сих пор имеет беспрецедентные и несоразмерные возможности для влияния на Кавказе. И будет иметь их до тех пор, пока Армения и Азербайджан не выпутаются из карабахской ловушки и не окажутся способны к договоренностям и установлению добрососедских отношений.
Именно поэтому сторонам стоит задать себе вопрос о плодах их будущих побед. Ну, предположим, победит Азербайджан. Территории, контролируемые сегодня армянами, будут от них очищены, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, на возвращенные территории вернется азербайджанское население. Это победа? С точки зрения перспектив Азербайджана - очень сомнительная. Армения превратится в настоящую российскую крепость, жаждущую реванша. И с ее помощью Кремль будет играть и с Азербайджаном, и с Турцией, ограничивая прежде всего возможности для развития Азербайджана.
При этом не нужно думать, что мировое сообщество будет сочувственно относиться к проблемам Баку. Потому что сама очистка территории Карабаха от армянского населения - только не надо говорить, что оно там останется и будет счастливо жить, - приведет к такому удару по репутации азербайджанского государства, от которого оно не сможет оправиться десятилетиями. Будут многочисленные иски, касающиеся военных преступлений, трибуналы, фотографии убитых детей и женщин, проведение параллелей между 1915-м и 2020-м годом. Будут террористические акты и подготовка новой войны за Карабах. И никакое международное право Азербайджан от этого не защитит. Более того, любой шаг Азербайджана в сторону цивилизованного мира будет заканчиваться новой войной - уж об этом в Москве позаботятся.
Предположим, победит Армения. Сохранит те территории, которые сегодня контролируются Карабахом. Докажет свою способность отстаивать статус-кво в регионе. И что дальше? А дальше - продолжение азербайджанской и турецкой блокады, сохранение практически полной зависимости от России, маргинализация экономики, дальнейшее обнищание населения и его выезд на заработки в Россию.
Ни один азербайджанец и ни один армянин не поблагодарит меня за этот текст. Ну и пусть. Я все равно допишу его для народов, которым я глубоко сочувствую. Прошу вас, выберитесь наконец из ловушки, в которой вы оказались. Поймите, что пока вы будете ненавидеть друг друга, будущего у ваших народов, у ваших государств попросту нет.
Да и настоящего, если честно говорить, тоже нет. Ваше настоящее - это перманентная война, которой дирижируют из Кремля. Российские рубли, которые продолжают зарабатывать ваши обездоленные соотечественники, и русский язык, с помощью которого они поносят друг друга. Авторитарные режимы, которые ничего не меняют, и восстания, которые ни к чему не приводят. Унылый бег уставшей белки в проржавевшим колесе. Вернее, двух ненавидящих друг друга белок.
https://graniru.org/opinion/portnikov/d.280069.html#comments Вірменія не розглядає питання розміщення миротворців у Нагірному Карабасі, - прем'єр Пашинян - Цензор.НЕТ 8802
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01.10.2020 20:10 Відповісти
Текст ни о чем. Летом - жарко, осенью - холодно, зимой - идёт снег...... Ну капитан Очевидность прям. Это знает любой мало-мальски знающий историю человек. Хотя кое в чем он ошибается, но ладно. Касаемо перспективы......... в любом случае проиграет Армения. Если никто сейчас не влезет, их хватит максимум еще дней на 10. Но вот же странности какие. Там полно журналистов сейчас. И по какому-то такому избирательному моменту сегодня сообщается, что ранены два французских журналиста на позициях армян. Именно французов........ Чей президент уже три дня из штанишек выпрыгивает, стаскивая европейскую корону с Меркель. Совпадение?
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01.10.2020 20:59 Відповісти
С точки зору міжнародного публічного права, він непогано ситуацію намалював...
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01.10.2020 21:07 Відповісти
Нет у него ничего от права. Скорее нарисовал с точки зрения дворового хулигана. Всё станет ясно буквально через неделю. Хотя и сейчас уже есть наметки. Есть у меня некоторые связи в тех краях. Новости появятся ближе к полуночи или утром по продвижению и причем очень резкому.
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01.10.2020 21:16 Відповісти
Росіяни злякалися напасти на Азейбарджанців, бо турки і по зубам можуть дати. ..
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30.09.2020 14:09 Відповісти
Эрдоган не скрывает,на территории Азербайджана находятся инструкторы турецкой армии.А также эскадрилья F-16 согласно братскому договору.
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30.09.2020 14:12 Відповісти
Неплохой парень. Понимает, что русские миротворцы превратят Армению в Абхазию или Приднестровье
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30.09.2020 14:25 Відповісти
Вірменія не розглядає питання розміщення миротворців у Нагірному Карабасі, - прем'єр Пашинян - Цензор.НЕТ 4054
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30.09.2020 14:28 Відповісти
Хапонули земельки будь-здоров! Попереду ще багато роботи на
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30.09.2020 15:06 Відповісти
Я так розумію, що Вірменію чекає доля Сербії, після розвалу Югославії... З півночі і заходу - Грузія, майже член НАТО. З півдня турки - члени НАТО і перси (які "*******" вірмен за наказом Тегерану, бо йому потрібні поставки російської зброї і російських комплектуючих для ядерного реактора), зі сходу - Азербайджан... Нема виходу до моря, сухопутні і повітряні магістралі - під контролем "недружніх" сусідів, яким вірмени десятиліттями (а то і століттями), "сало за шкуру заливали...". Та ще й нема ні власних енергоносіїв, ні корисних копалин... (крім будівельного туфу)... Залишаються кукурудза, вівці і виноградники - те ж саме, що і сербам...
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30.09.2020 15:17 Відповісти
Руцкие сегодня летали над Ереваном тремя самолетами МиГ-29.
Это был грозный ответ Москвы на поддержку Баку со стороны Турции.
Интересно каковы шансы у МиГ-29 против F-16? 😃
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30.09.2020 14:30 Відповісти
що Вірменія може розглядати на території Азербайджана
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30.09.2020 14:33 Відповісти
какие нах. миротворцы могут быть на захваченых арами землях Азербайджана?
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30.09.2020 14:36 Відповісти
Хватит петь дифирамбы Азербайджану. Что Армения, что Азербайджан пытаются лизнуть ж.опу кремлевскому недоростку. Формально и в рамках международного права Азербайджан прав. Но вот слова азерского посла в роиССи, - "злой Запад хочет столкнуть Россию с Турцией". :

«Пашинян - виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/30/09/2020/5f7449ea9a79475d079eb4fe
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30.09.2020 14:38 Відповісти
какое нах. рбк? ты бы еще сослался на газету "вечерний удмуртъ".
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30.09.2020 14:41 Відповісти
Я за Вірменію. Азербайджан повинен звільнити ще и Нахіджеван.
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30.09.2020 14:43 Відповісти
так в чем дело? собрал свою шаверму и вперед под турецкие дроны с похрюкиванием арцахваш.
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30.09.2020 14:46 Відповісти
Ти українець чи зелень мелень продаєшь при айзере?))) Да,до речі,коли підешь в зону ООС?)) Крим звільняти збіраєшься, патріот?)))
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30.09.2020 17:00 Відповісти
"Тігранчик", ви, спочатку, гору Арарат і озеро Ван звільніть... Тоді Азербайджан злякається, капітулює і увійде в склад "Великої Айастан"...
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30.09.2020 14:51 Відповісти
Бактрія десь пропав. Це - його тексти.
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30.09.2020 15:08 Відповісти
Додумався... Та по цьому придурку "дурдом" плаче... Створив собі у голові якусь кашу з ісламу з зороастризмом, і молотить язиком, "як собака - хвостом...". Я його почитав, і порадив лікуваться... Так він мене обізвав "вірменським КГБістом"... Ще й прізвище якесь мені, вірменське, приліпив... Це "духовний брат" "Ігора Л"... Тільки той на "галактичних війнах" звихнутий, а цей - на псевдовогнепоклонстві...
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30.09.2020 15:34 Відповісти
Яка ще шаверма?))

Шо це таке?

Звільняти Арарат? Без питань. Спочатку ти відрапортуешь про звільнення Криму та ОРДЛО. Час пішов.
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30.09.2020 16:56 Відповісти
А де ти у мене "шаверму" знайшов? Це - раз...
По-друге, порівняно з вами, ми маєм час... Ви Ван і Арарат "просрали" близько тисячі років тому... Ви не "звільняєте", і ми почекаємо...
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30.09.2020 17:12 Відповісти
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01.10.2020 21:00 Відповісти
Почему в Украине большинство ратуют за победу мусульман над христианским Карабахом?
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30.09.2020 15:00 Відповісти
по качану. просто армянский вор должен ответить за свое воровство.
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30.09.2020 15:01 Відповісти
Почему Вы признаете решение Кавказского бюро РКП(б) от 5 июля 1921 года ?
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30.09.2020 15:10 Відповісти
С какого перепугу нам его признавать?
Мы признаем решение ООН от 2 марта 1992 года...чего и тебе желаем..
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30.09.2020 15:34 Відповісти
"Никол Пашинян позвонил иранскому президенту Хасану Рухани и пожаловался на то, что Турция якобы участвует в Карабахском конфликте.
Президент Ирана призвал к миру с обеих сторон.
Поныл Путину и запросил ОДКБ-от ворот поворот.
Поныл Рухани и тоже игнор.
Обидно, даже как-то, да!" (Злой одессит).

Видно, до Пашиняна стало "доходить", що вони "попали"... І їх просто "почнуть місить"...
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30.09.2020 17:36 Відповісти
Ти дуже активний як для українця. Тобі привести статтю Блумберг? Тобі привести висловлення американських сенаторів та конгресменів про агресію азерів? Ти чув про позицію Макрона,який Україні але гроші,щоб не сканали?))) Та хрін твій Аліев смокче від вірменів. Заспокойся,зеленщік)))
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30.09.2020 19:48 Відповісти
"Малтшик", а ти надто "підкований" для "вірменина"... Особливо, в українській мові... Проглядається "лахтинська школа"... Воюють не "статтями Блумберг" і "словами невідомих сенаторів і конгресменів", а танками і турецькими "Байрактарами"... І непогано воюють... А твоїх хазяїв туди, не пускають... Надто ви вже напаскудили у тому регіоні... А про "агресію азерів" ти не мені розказуй... Максу Ак-Мурзі, наприклад... Він там півноги, з-за "хотєлок" твоїх господарів, там залишив...
І ще одне - для вас, "продвинутих": "азєрами" вірмени азербайджанців не називають... Це чисто "расєйська" кличка для представників цього народу... У мене товариш, колишній однокурсник, полковник армії Азербайджану, у відставціі, та ще й кандидат історичних наук...
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30.09.2020 20:17 Відповісти
Допомога Україне йде тому шо як раз такі якБоцмберг писали правду. Так шо ти,брате,обережнийше. И без того гривня падає в круте пике)))

Шо стасуеться хто воюе .. Вірмени Аліеву та Ердогану не дали жодного приводу для оптимизма на цю годину))) Слава нації!
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30.09.2020 20:50 Відповісти
Привіт Лахті, кацапський батраче!!! Я ніякий тобі не "брат" - твої "брати" у яру кобилу доїдають...".
І спитайся "патріотів Вірменії", на ринку у "Южному Бутово", як вони азербайджанців обзивають... Щоб наступного разу не "обісраться", як сьогодні...
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30.09.2020 21:01 Відповісти
Ні,всі люди- браття))) Обираються твої брати турки та ІГІЛ.Не впутуй Україну,яка прагне стати колись європейською країною в турецько-терористичні хотєлкі Пердоган,який Крим вважає турецьким)))
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01.10.2020 17:47 Відповісти
Так як вірмени називають азербайджанців? Тобі твої куратори на "Лахті" вже повідомили? Чи вони самі не знають?... З тебе такий "вірменин", "як з гімна - куля...". А в ІГІЛ воюють саме ТВОЇ "брати", з медстраховками від МО Росії...
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01.10.2020 19:04 Відповісти
Не впутуй Україну в цю юанкбну войну,друже))). Афганістан, Туреччина, Азербайджан,Пакистан... Ти Україну в цей список бажаешь внести?)) Ти працюешь проти України . Навіщо? Ти українець?)))
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01.10.2020 19:20 Відповісти
Я тобі вже сказав - "твої "друзі" і "брати", "у яру кобилу доїдають...", "юанкнбний" вояка... Скажи куратору, що ти "дрібно всрався", і на "патріота-вірменина" не потягнув...
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01.10.2020 19:36 Відповісти
Холодний Яр,мовами володіешь?))) Це про твоіх братів ісламістів у складі айзеров)))

https://euobserver.com/foreign/149573
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01.10.2020 19:26 Відповісти
Не нужно статей и позиций. Почитайте резолюции ООН.
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01.10.2020 21:02 Відповісти
Ми "прізнайом" Конституцію СРСР, де Азербайджан, як союзна республіка, мав право на самовизначення... А НКАО входила до його складу...
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30.09.2020 15:37 Відповісти
А в конституцию СРСР он попал выполняя решение Кавказского бюро РКП(б).
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30.09.2020 17:15 Відповісти
И снова мимо. Историю учить надо было лучше.
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01.10.2020 21:02 Відповісти
Историю официальную, написанную политиками или реальную? Я когда то учил написанную политиками, когда начинаешь изучать оригиналы документов и общаться с очевидцами, официальная история - фигня полная.
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02.10.2020 08:52 Відповісти
Конечно же документы. Но Вам лично предпочтительнее почему-то взять решение Кавказского бюро РКП(б) от 5 июля 1921 года и плясать от него. Просто отринув тот факт, что это решение было после того как территорию Азербайджана заняла в 1920 году Армия кацапских краснопёрых. И начали сочинять бумаги, стирая память людей. А не спрашивали у себя - кому принадлежал тот Карабах ранее? Что такое Карабахское ханство? И что такое было ханство Нахичеванскон,с ним граничащее. И никакой Арменией между ними и не пахло. Это те же самые кацапские уроды в 20-е годы отрезали кусок, передали армянам и отрезали современную Нахичевань. И каким вообще боком к той территории армяне? Скорее наоборот - если брать историческую справедливость, то еще и Зангезур, ныне армянский нужно вернуть Карабаху - азербайджанскому между прочим и ни разу не армянскому. Ищите инфу, читайте историю Карабаха. Документы говорите? Ну так читайте те договора, по которым армяне там появились когда чесали из Турции, аж пятки сверкали. Читайте документы.
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02.10.2020 09:30 Відповісти
Да потому, что территориально Азейбарджан опирается на совковое деление.
До-совковые времена небыло там государства в нашем понимании этого слова. Была конфедерация городов (кланов).
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02.10.2020 10:19 Відповісти
Не было там конфедерации кланов. Оттого, что государство называлось ханством, а не княжеством или как-то еще, суть не меняется. Увы, историю Вы не знаете.
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02.10.2020 10:53 Відповісти
Шо за манера спілкування у вас у азербайджанців? Почитайте це,почитайте ось це...)) Ви нагородили суцільну чушь? Будьте добри привести докази Вашим фантазіям. Я лише знаю,шо вас " азербайджанців ми" назвали Сталін и ви так офиційно називаетесь з 1936 року. А сама назва " Азербайджан" це від персидской провінції Азербайджан. До 1918 року ниякого Азербайджана на території ********* Азербайджана не існувало,дорогуша))
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03.10.2020 05:31 Відповісти
Вот именно.... читайте........ Гюлистанский договор 1813 года и смотрите карту разделения территорий. Может поймете, кто есть кто и кем был. Ну а что азербайджанцев не существовало до Сталина - даже позабавило. Касательно остального, вспомните когда на картах появилась Армения и перестало существовать Эриванское ханство. Фантазийные карты армянского производства не предлагать, только официально признанные карты. Историк тоже мне выискался........ Напомнить про Шушинское ханство и кто там правил веками,?? Но Вам подобным, исторические факты неинтересны, вам подавай фантазии про мифическую Великую Армению от моря до моря. А по факту все свое существование провели то под пятой персов,то турков, не говоря про более древние времена о б ассирийцах, сарматах и прочих степняках. Про армян можно говорить территориально только об озере Севан и прилегающих к нему небольших территориях. И то только потому что высоко, далеко и мало кому интересно было. Вот там ваши предки и окопались. ....
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03.10.2020 12:56 Відповісти
Знову " читайте"))) Предоставьте,шановна кавказьська олбанка. Шо там такого надзвичайного?)))
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03.10.2020 16:35 Відповісти
Откройте хотя бы в вики статью Гюлистанский договор, там и карта есть.Что-то более серьезное - не ваш уровень. Вы любитель фантастики. Кстати, хорошо напомнили. Та самая территория, которую вы упорото себе присваиваете еще на рубеже 4 и 5 века персы с римлянами делили, почему-то наплевав на великих армян. И современный Нагорный Карабах персы отдали албанцам, так и возникла Кавказская Албания со столицей в Барде. Но и им вы подгадили, науськали на персов, сами прячась в своих ущельях за перевалом. А Сасаниды наказали албанцев, лишив их государственности..
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03.10.2020 16:47 Відповісти
P.S И не думайте, что Вы меня оскорбили обращением кавказская албанка. У меня есть в лезгинская кровь. Это так..... чтобы Вы мне не начали доказывать, что албанцы произошли от армян.
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03.10.2020 16:53 Відповісти
Ні в якому разі,халашка с Маштаги. Я просто реально не знаю як до Вас звертатись,бо ваші історики шо року вам нове походження дарують. То ви шумери,то азери,то огузи ,то донузи. Тому таке непорозуміння))
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03.10.2020 16:58 Відповісти
Донуз - весь твой род,.
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03.10.2020 17:06 Відповісти
А я к примеру атеист...мне по барабану кто какому богу молится..
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30.09.2020 15:35 Відповісти
По міжнародному праву...
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30.09.2020 17:27 Відповісти
 
 