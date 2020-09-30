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Верховна Рада в жовтні працюватиме в режимі пленарних засідань лише один день

Верховна Рада ухвалила постанову №4171 "Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за документ на засіданні в середу проголосував 281 народний депутат.

Згідно з текстом постанови, пленарні засідання в четвер і п'ятницю будуть замінені на роботу в комітетах, наступні два тижні (5-9 жовтня і 12-16 жовтня. - Ред.) депутати також проведуть не в режимі засідань, а працюючи в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Засідання Верховної Ради відбудеться лише у вівторок, 20 жовтня, в інші дні місяця парламентарії працюватимуть з виборцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада скасувала пленарні засідання в четвер і п'ятницю через спалах COVID-19 серед депутатів

Автор: 

ВР (15027) депутат (1781)


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И не более 8 часов ,а то усрётесь от переработки !!!
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30.09.2020 14:04 Відповісти
Все делают, чтоб комиссию по вагнеровцам не создать
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30.09.2020 14:15 Відповісти
Где себе такую работу найти?
Один день работаешь, 30 выходных (в месяц) и зарплата ...
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30.09.2020 14:54 Відповісти
Тунеядец на тунеядце сидит и неробой погоняет.
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30.09.2020 17:02 Відповісти
Виступи в Раді занадто вже критичні для слуг.
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30.09.2020 17:29 Відповісти
 
 