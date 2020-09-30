Президентський рейтинг: 30,1% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 14% - за Бойка, - опитування "Соцису"

Партія "Європейська Солідарність" та її лідер Петро Порошенко є головною опозиційною силою щодо партії Зеленського "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром СОЦИС у вересні, передає Цензор.НЕТ.

Якби вибори президента відбулися найближчої неділі, серед тих, хто готовий голосувати і визначився, за Володимира Зеленського готові проголосувати 30,1%, за Петра Порошенка - 18,9%, за Юрія Бойка - 14%, Ігоря Смешка - 8,5%, Юлію Тимошенко - 7,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС

59,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі, позитивно курс політики Зеленського оцінюють 23,6% опитаних.

Дослідження проводилося 18-28 вересня 2020 р. методом телефонного опитування по всій території України, крім АР Крим і непідконтрольної частини Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів віком від 18 років.

Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%.