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Новини Агресія Росії проти України
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Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька

Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, -

Кадровика в Офісі Президента потрібно терміново міняти.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка "СН" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Вітольд Фокін звільнений.

Здавалося б - УРА! Але ні.

І ось, чому.

Сьогодні розмовляла з багатьма колегами, які вчора були присутні на зустрічі з Фокіним.

Отже, Вітольд Павлович вчора недвозначно сказав (і це зафіксовано в стенограмі), що з Президентом жодного разу не зустрічався, а вів діалог виключно з головою ОП. На питання, хто готує йому матеріали до засідання ТКГ, він відповів, що ніхто. Він сам говорить те, що вважає за потрібне.

Також читайте: Пєсков про заяву Фокіна: Він солідаризується з очевидністю, адже на Донбасі немає війни між Росією та Україною

І ось в цьому контексті мені згадалася внучка Маша, яка через друга дитинства Андрійка працевлаштувала дідуся, і що дідусь нікого слухати не буде, тому що сам знає, що робити.

Сьогодні Андрій Єрмак ініціював (хоча, якщо чесно, не він, а депутати) відставку Машиного дідуся.

А тепер головне:

Якщо Вітольд Павлович вчора транслював теж саме, що і трохи раніше, то це не від нерозуміння ситуації, а від світогляду. Це його переконання: "Росія проти України не воює; потрібна загальна амністія бойовиків і терористів, вибори повинні відбутися в рамках прописаного мінського формату".

Для нього Росія - не ворог, не агресор, не окупант, а лише сторона, зацікавлена ​​в мирному врегулюванні громадянського конфлікту. І Україна на Донбасі воює проти найманців з 30 країн.

Тобто Фокін в цьому переконаний. Ні з ким не радиться. Контактує тільки з Андрієм Єрмаком. Його порадила внучка.

Де в цьому ланцюжку Президент?

І мені цікаво, як Єрмак зараз пояснить Президенту, що це був за треш із соціальним ліфтом Фокіна?

Думаю, що кадрова обойма у Єрмака порожня. Тому наступний парламентер з його подачі буде ще гірше за Фокіна. Взагалі якийсь непотрібний фрік. А що це означає?

Кадровика в ОП потрібно терміново міняти", - заявила Богуцька.

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Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - слуга народу Богуцька 01
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - слуга народу Богуцька 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Богуцька Ліза (66) Єрмак Андрій (1381)


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Топ коментарі
+36
кайфуйте іппонати...

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3134
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30.09.2020 14:23
+31
ермак то тут при чем ?
что было в голове 73% которые все это дерьмо выбрали ???
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30.09.2020 14:25
+19
Зате у 19-му виправили - обрали ідіота подібного собі.)))
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30.09.2020 14:45
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У Ермака голова пустая а это гораздо хуже пустой обоймы ...
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30.09.2020 14:22 Відповісти
ермак то тут при чем ?
что было в голове 73% которые все это дерьмо выбрали ???
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30.09.2020 14:25 Відповісти
Ну не Барыгу же было выбирать ,тот бы уже Украину помножил на ноль 100%.
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30.09.2020 14:35 Відповісти
Так барыгу и выбрали , или повылазило ?
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30.09.2020 14:39 Відповісти
Да ,в 14 году конечно дали маху ..
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30.09.2020 14:41 Відповісти
Зате у 19-му виправили - обрали ідіота подібного собі.)))
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30.09.2020 14:45 Відповісти
Да оно вообще ***** выбирало ( на пожизненное , один раз - не ...ас ).
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30.09.2020 14:50 Відповісти
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7524
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30.09.2020 15:23 Відповісти
Ху@ло обіцяло "мочить в сортире", а ця - "діставати" в сортирах? А какая разница
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30.09.2020 16:33 Відповісти
Керівником ТКГ має бути найкразий дипломат України - Борис Тарасюк!
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30.09.2020 17:24 Відповісти
Как Вольнов говорит: При П. , я ни разу не был в сомнениях шо в очередной поездке что-то "сдаст". Вот и все.
А вот Зеля - то он в Трускавце, или где там, то уже в Омане и сбили самолет "ВНЕЗАПНО". То уже обосрался и всего лишь через пару дней, когда руководство х.з. где, прилетел х.з. откуда и Украина отрицала шо таки сбили, чет там читает по бамашке как всегда.
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30.09.2020 14:48 Відповісти
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2532
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30.09.2020 15:42 Відповісти
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)

Ешьте теперь, не обляпайтесь.
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30.09.2020 15:02 Відповісти
кайфуйте іппонати...

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3134
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30.09.2020 14:23 Відповісти


Все при деле получаются.
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30.09.2020 15:03 Відповісти
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30.09.2020 15:13 Відповісти
не тягни лапу, ЗЄмноводная
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30.09.2020 14:25 Відповісти
Лізка як би ні при чім уже. 😁 І вона не вона, і Зєлєнскій не Бубочка. Хоча е що Зєлєнскій з Фокін м не зустрічався, то не Єрмак винен. Він і так імітує роботу Зєлєнского, як може. Маю підозру, що президента у нас таки нема. Є порожнє місце і обурений чувак, який на цьому місці іноді з'являється. Це ще гірше, ніж навіть я думав.
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30.09.2020 15:19 Відповісти
как-будто она у него была, эта кадровая обойма
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30.09.2020 14:26 Відповісти
ну не контуженой Богуцкой об этом рассуждать
у нее голова пустая ,как у Ермака "обойма"
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30.09.2020 14:26 Відповісти
лиза, это не обойма ермака, а зеленского
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30.09.2020 14:27 Відповісти
Намазуйте .
Толще .

Толще *****,толще мажте........

Не стесняйтесь, мажте........
Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3684
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30.09.2020 14:28 Відповісти
Какой початок наступного року? В магазинах сахар уже по 17 (ещё месяц назад брала по 13), овощи на рынке - не поступись (консервация накрылась, лечо из перца по 45 рука не поднимается резать)... Они такие же прогнозаторы, как и реформаторы. Повні нездари!
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30.09.2020 15:16 Відповісти
Да там в головах пустота у всех,Гончарук был прав про туман в голове у того,кто должен всем руководить,следующим вместо может быть даже азиров,идиот богдан называл его самым лучшим премьером Украины,после фокина мы не удивимся не только азирову,а газзаеву и сёмину.
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30.09.2020 14:30 Відповісти
за 1.5 года дырка в бюджете какая ???
а еще в переди 3.5 года на велике ехать и вопрос с кредитами МВФ уже по ходу закрыли .....
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30.09.2020 14:35 Відповісти
Не будет у них 3,5 года. Думаю мак имам полгода.
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30.09.2020 15:13 Відповісти
Они фиксировали 3500 случаев covid-19 каждый день и думали, что уже находятся на "плато".
Но потом привезли военный ПЛР-тестер.

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 192

ЗА ТО КАКИЕ ДОРОГИ СДЕЛАЮТ ........................
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30.09.2020 14:32 Відповісти
А шарій?!
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30.09.2020 14:33 Відповісти
Отправить этго маразматика в Даунбас вместе с его Кончитой жучкой , пусть там живут и радуются. Задолбали твари
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30.09.2020 14:33 Відповісти
Может всю эту ,, коМанду ,, пора отправить обратно в рашку ? Вместе со ,, скамейкой запасных,, ?
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30.09.2020 14:33 Відповісти
Она плетёт непонятное. Ведь "кадры Ермака" - это не только Зекоманда, но и любой другой гражданин страны, что мы и увидели на примере назначения Фокина.
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30.09.2020 14:33 Відповісти
Надо в ТКГ назначит кого-нибудь из Европейской солидарности. Там такой выбор патриотов - Вятрович, Парубий, Гончаренко, Геращенко. Глаза разбегаются.
Зеля это твое упущение. И Кравчука выводи. Назначай кого-то из "ЕС"
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30.09.2020 14:37 Відповісти
Надо по сусекам поскрести. Так, смотри очередной колобок слепить можно.
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30.09.2020 14:37 Відповісти
какое неудачное фото (или наоборот))))
Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3916 Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 1875

***
- ну?? и как давно ты зайца не загоняла???
- не поняла! мужчина вы о чем ???
- борзая ты шибко...
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30.09.2020 14:37 Відповісти
оне не "женщина"- она "политик"....
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30.09.2020 14:39 Відповісти
на жанну агузарову похожа
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30.09.2020 15:02 Відповісти
Нашли с кем сравнить!
Та пела, а эта што???
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30.09.2020 15:05 Відповісти
не , там по голове аналогия
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30.09.2020 15:14 Відповісти
А не на Верещук, по мне эти корабельные сосны на одно лицо с Машкой-алкашкой.
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30.09.2020 16:17 Відповісти
тип "хордовые", класс "млекопитащие", просто отряды разные: слева "приматы", а справа "звери", но ДНК во многом сходятся
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30.09.2020 14:45 Відповісти
ермаковскофсбЭшный Оман зЭле еще аукнется - врмемя неумолимо....
Мама Рима - явка с повинной- это всегда смягчающие....
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30.09.2020 14:38 Відповісти
Лиза, лучше одень себе вот ту маску с совковой сумки, в которой ты понтовалась, что типа вирус фсе.
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30.09.2020 14:38 Відповісти
31,5 тис іванісових, третьякових та юрченків ідуть від Слуг на вибори.
Якщо вони не могли знайти нормальних 250 кандидатів до Верховної Ради,то уявляєте який непотріб іде на місцеві вибори.

Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 6613
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30.09.2020 14:38 Відповісти
Пустая обойма - в отставку, зеленые микробы.
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30.09.2020 14:39 Відповісти
ну пуста, а может у ермака ещё ножны в піхвах припрятаны? )
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30.09.2020 14:41 Відповісти
Лизка, дак ведь и в партии СН все тоже никакие, как и в кресле ***********... да ты на себя взгляни, что из тебя за депутат, с ведром на голове...
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30.09.2020 14:42 Відповісти
да, кстати, а у кравчука сколько внучек?
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30.09.2020 14:42 Відповісти
ещё хуже Фокина\\\\\\\\

А ёще у нас жё есть висераны НКВД, пистолет жё не разучились держать, вот и пусть прёдставляют. А ёще, иди ты на Путина, нарисовалась тут, паньмаш.
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30.09.2020 14:43 Відповісти
Украине нужно Патриота как Эрдоган , - Повезло же Турции.
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30.09.2020 14:44 Відповісти
Был патриот, не хуже Эрдогана....
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30.09.2020 15:23 Відповісти
Большинство Украинцев и Есть Патриоты , но почему то их Возглавляют Идиоты избранных ими Же.
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30.09.2020 15:53 Відповісти
ну и рожа...Не очень здорово приплетать в критику особенности физиологии, знаю. Но никак не получается видя этих особей. Встречают ведь по одежке. Ладно, если бы были нужные результаты. Но и этого нет. Впрочем, это уже другая история....
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30.09.2020 14:46 Відповісти
Самое интересное, про главзебила в подобніх ситуациях вообше перестали вспоминать. Оно хоть что то решает? Ну, кроме того когда обкурится...
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30.09.2020 14:47 Відповісти
#Инсайд
Андрей Ермак продолжает продвигать нарратив о расширении своих полномочий и создании должности «вице-президента» или «государственного секретаря». Теперь на сайте президента появилась петиция, призывающая Зеленского расширить полномочия Ермака «в целях защиты от потенциальных рисков и угроз». Ермак хочет «подкрутить» голоса и продемонстрировать Зеленскому, что общество готово и расширение его функций - является волей народаха-ха, скоро дєрьмак вже не де-факто, а де-юре стане презиком)) оце горе буде в 73% любителів гундосого леприкона
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30.09.2020 14:50 Відповісти
Богуцька завжди була впертою ватніцею, а тепер заговорила як затята патріотка. Якось швидко "Слуги" перефарбовуються
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30.09.2020 14:54 Відповісти
лизок :- "Где в этой цепочке Президент?" , где , где ? там, откуда дети рождаются .

лизок : - " И мне интересно, как Ермак сейчас объяснит Президенту, что это был за трешь с социальным лифтом Фокина?" - бу- га-га, так там дерьмак хоровод водит, бубочка на вторых ролях. что консерва фсб скажет , то ********** и делает. этого не видит только слепой.

да не будут вменяемые и порядочные люди иметь дела с зеленым говном и его начальником дерьмаком, консервой фсб. марать руки о дерьмо никто не захочет. так что на скамейке **********а и дерьмака будет одно дерьмо. тут лизок права.
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30.09.2020 14:59 Відповісти
Скажите этой бобрихе что сам Ермак из обоймы Зеленского, и судя по всему с этой обоймой у Зе проблемы.
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30.09.2020 14:59 Відповісти
"Кадровика в ОП нужно срочно менять", - заявила Богуцкая."
Источник: https://censor.net/ru/n3222035

Выпхнули Богдана, выпнут и Ермака.
Вот так вот, прямо под зад, коленом.
Всех вас погонят, что Слуг Народных, что ОПЗЖ.
И помните: ни Ростов не резиновый, ни Швейцария, на всех мест не хватит.
Где срок то коротать будете?
С кем шконку делить?
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30.09.2020 15:01 Відповісти
иными словами, зебилка сказала что у них нет ни одного государственника, одни зебилы!
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30.09.2020 15:03 Відповісти
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 8553
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30.09.2020 15:05 Відповісти
Ермака нужно менять, на Турчинова.
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30.09.2020 15:15 Відповісти
Лизу на царство!
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30.09.2020 15:21 Відповісти
Нема пороху в порохівницях, лише вазелін на сідницях.
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30.09.2020 15:28 Відповісти
Назначением Фокина в ТГК,Зеленский показывает своё пренебрежение к минскому сходняку и просто стебётся над Путиным.Пусть жрут не завтрак ,обед и ужин бредни старого коммунистического волкодава.)))Никто не собирается выполнять минские путинские хотелки подписанные порошенко.
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30.09.2020 15:32 Відповісти
Лиза а что ты такая смелая после избрания в Сн депутатом язычек свой прикусила и бабло победило а сейчас поздно уже повизгывать личина вскрылась
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30.09.2020 15:35 Відповісти
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5374
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 422
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30.09.2020 16:02 Відповісти
"Кадровая обойма у Ермака пустая. Следующий переговорщик будет еще хуже Фокина" - ещё раз пробежаться по психушкам и кадровая обойма у Ермака пополнится.
Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2750

Сидел в машине, ждал жену и слушал радио. Сказали, что Ермак незаметно переложил на себя все функции Зеленского, а Зеленскому оставил только всё подписывать и перерезать ленточки при открытии новых туалетов.
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30.09.2020 16:15 Відповісти
"ДолбоДятел на ДолбоДятле и ДолбоДятятлом погоняет", краткая суть кадровой политике Ермака-Козыря.
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g Кадровый голод Зеленского
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30.09.2020 16:18 Відповісти
Для того, что бы сотрудничать с нынешней властью, нужно быть либо "рыгом", либо пособником оккупантов.
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30.09.2020 16:20 Відповісти
Я комусь тут доводив, що ця Ліза - інша, ніж уроди в своїй масі шобли слуг. Вона - не клованна, не пробеніна; вона - скоріше сабаківська...
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30.09.2020 16:27 Відповісти
Ні, у неї ніс... по вітру
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30.09.2020 16:45 Відповісти
Ну, не знаю, для кого зараз відпрацьовує Богуцька, але думки... тверёзие І тут "клеймят позором и нехорошими словами" тих, хто на щось сподівався, проголосувавши за Зє!. Я - у тому числі. Але я не обирав ні Богдана, ні тим більше якогось Єрмака. І соромно повинно бути... євреям, ну, тим з них, для кого совість щось означає - таких уродів при владі нам подарувала "ізбранная" нація. Хоча, може саме серед нас, українців, вони і набралися - з ким поведешся, як то кажуть...
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30.09.2020 16:43 Відповісти
Не кадровика нужно менять. Откуда тот казачок нарисовался? Кто его притащил и заставил взять на работу? С нашего ПреЗедентика спрос малый, он уже устал. Отдохнёт в тюрьме за всю свою шоблу, в Эмиратах не спрячется.
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30.09.2020 17:00 Відповісти
Знову те саме - царьок хороший, а призначені їм боярє погані. То може справа саме в невмілому, а то і зрадницькому царьку?
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30.09.2020 17:08 Відповісти
 
 