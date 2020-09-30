Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька

Кадровика в Офісі Президента потрібно терміново міняти.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка "СН" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Вітольд Фокін звільнений.

Здавалося б - УРА! Але ні.

І ось, чому.

Сьогодні розмовляла з багатьма колегами, які вчора були присутні на зустрічі з Фокіним.

Отже, Вітольд Павлович вчора недвозначно сказав (і це зафіксовано в стенограмі), що з Президентом жодного разу не зустрічався, а вів діалог виключно з головою ОП. На питання, хто готує йому матеріали до засідання ТКГ, він відповів, що ніхто. Він сам говорить те, що вважає за потрібне.

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І ось в цьому контексті мені згадалася внучка Маша, яка через друга дитинства Андрійка працевлаштувала дідуся, і що дідусь нікого слухати не буде, тому що сам знає, що робити.

Сьогодні Андрій Єрмак ініціював (хоча, якщо чесно, не він, а депутати) відставку Машиного дідуся.

А тепер головне:

Якщо Вітольд Павлович вчора транслював теж саме, що і трохи раніше, то це не від нерозуміння ситуації, а від світогляду. Це його переконання: "Росія проти України не воює; потрібна загальна амністія бойовиків і терористів, вибори повинні відбутися в рамках прописаного мінського формату".

Для нього Росія - не ворог, не агресор, не окупант, а лише сторона, зацікавлена ​​в мирному врегулюванні громадянського конфлікту. І Україна на Донбасі воює проти найманців з 30 країн.

Тобто Фокін в цьому переконаний. Ні з ким не радиться. Контактує тільки з Андрієм Єрмаком. Його порадила внучка.

Де в цьому ланцюжку Президент?

І мені цікаво, як Єрмак зараз пояснить Президенту, що це був за треш із соціальним ліфтом Фокіна?

Думаю, що кадрова обойма у Єрмака порожня. Тому наступний парламентер з його подачі буде ще гірше за Фокіна. Взагалі якийсь непотрібний фрік. А що це означає?

Кадровика в ОП потрібно терміново міняти", - заявила Богуцька.

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