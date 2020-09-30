Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька
Кадровика в Офісі Президента потрібно терміново міняти.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка "СН" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.
"Вітольд Фокін звільнений.
Здавалося б - УРА! Але ні.
І ось, чому.
Сьогодні розмовляла з багатьма колегами, які вчора були присутні на зустрічі з Фокіним.
Отже, Вітольд Павлович вчора недвозначно сказав (і це зафіксовано в стенограмі), що з Президентом жодного разу не зустрічався, а вів діалог виключно з головою ОП. На питання, хто готує йому матеріали до засідання ТКГ, він відповів, що ніхто. Він сам говорить те, що вважає за потрібне.
І ось в цьому контексті мені згадалася внучка Маша, яка через друга дитинства Андрійка працевлаштувала дідуся, і що дідусь нікого слухати не буде, тому що сам знає, що робити.
Сьогодні Андрій Єрмак ініціював (хоча, якщо чесно, не він, а депутати) відставку Машиного дідуся.
А тепер головне:
Якщо Вітольд Павлович вчора транслював теж саме, що і трохи раніше, то це не від нерозуміння ситуації, а від світогляду. Це його переконання: "Росія проти України не воює; потрібна загальна амністія бойовиків і терористів, вибори повинні відбутися в рамках прописаного мінського формату".
Для нього Росія - не ворог, не агресор, не окупант, а лише сторона, зацікавлена в мирному врегулюванні громадянського конфлікту. І Україна на Донбасі воює проти найманців з 30 країн.
Тобто Фокін в цьому переконаний. Ні з ким не радиться. Контактує тільки з Андрієм Єрмаком. Його порадила внучка.
Де в цьому ланцюжку Президент?
І мені цікаво, як Єрмак зараз пояснить Президенту, що це був за треш із соціальним ліфтом Фокіна?
Думаю, що кадрова обойма у Єрмака порожня. Тому наступний парламентер з його подачі буде ще гірше за Фокіна. Взагалі якийсь непотрібний фрік. А що це означає?
Кадровика в ОП потрібно терміново міняти", - заявила Богуцька.
Будь ласка, зачекайте...
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что было в голове 73% которые все это дерьмо выбрали ???
А вот Зеля - то он в Трускавце, или где там, то уже в Омане и сбили самолет "ВНЕЗАПНО". То уже обосрался и всего лишь через пару дней, когда руководство х.з. где, прилетел х.з. откуда и Украина отрицала шо таки сбили, чет там читает по бамашке как всегда.
Ешьте теперь, не обляпайтесь.
Все при деле получаются.
у нее голова пустая ,как у Ермака "обойма"
Толще .
Толще *****,толще мажте........
Не стесняйтесь, мажте........
а еще в переди 3.5 года на велике ехать и вопрос с кредитами МВФ уже по ходу закрыли .....
Но потом привезли военный ПЛР-тестер.
ЗА ТО КАКИЕ ДОРОГИ СДЕЛАЮТ ........................
Зеля это твое упущение. И Кравчука выводи. Назначай кого-то из "ЕС"
***
- ну?? и как давно ты зайца не загоняла???
- не поняла! мужчина вы о чем ???
- борзая ты шибко...
Та пела, а эта што???
Мама Рима - явка с повинной- это всегда смягчающие....
Якщо вони не могли знайти нормальних 250 кандидатів до Верховної Ради,то уявляєте який непотріб іде на місцеві вибори.
А ёще у нас жё есть висераны НКВД, пистолет жё не разучились держать, вот и пусть прёдставляют. А ёще, иди ты на Путина, нарисовалась тут, паньмаш.
Андрей Ермак продолжает продвигать нарратив о расширении своих полномочий и создании должности «вице-президента» или «государственного секретаря». Теперь на сайте президента появилась петиция, призывающая Зеленского расширить полномочия Ермака «в целях защиты от потенциальных рисков и угроз». Ермак хочет «подкрутить» голоса и продемонстрировать Зеленскому, что общество готово и расширение его функций - является волей народаха-ха, скоро дєрьмак вже не де-факто, а де-юре стане презиком)) оце горе буде в 73% любителів гундосого леприкона
лизок : - " И мне интересно, как Ермак сейчас объяснит Президенту, что это был за трешь с социальным лифтом Фокина?" - бу- га-га, так там дерьмак хоровод водит, бубочка на вторых ролях. что консерва фсб скажет , то ********** и делает. этого не видит только слепой.
да не будут вменяемые и порядочные люди иметь дела с зеленым говном и его начальником дерьмаком, консервой фсб. марать руки о дерьмо никто не захочет. так что на скамейке **********а и дерьмака будет одно дерьмо. тут лизок права.
Источник: https://censor.net/ru/n3222035
Выпхнули Богдана, выпнут и Ермака.
Вот так вот, прямо под зад, коленом.
Всех вас погонят, что Слуг Народных, что ОПЗЖ.
И помните: ни Ростов не резиновый, ни Швейцария, на всех мест не хватит.
Где срок то коротать будете?
С кем шконку делить?
Сидел в машине, ждал жену и слушал радио. Сказали, что Ермак незаметно переложил на себя все функции Зеленского, а Зеленскому оставил только всё подписывать и перерезать ленточки при открытии новых туалетов.
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g Кадровый голод Зеленского