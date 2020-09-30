Пєсков про заяву Фокіна: Він солідаризується з очевидністю, адже на Донбасі немає війни між Росією та Україною
У Кремлі прокоментували заяви звільненого від виконання обов'язків першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про те, що на Донбасі не ведеться війна між Росією та Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"На Донбасі не відбувається війни між Україною та Росією і не відбувалося. На Донбасі відбувається внутрішньоукраїнський конфлікт", - заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи солідарний він з позицією Фокіна.
"Швидше український представник солідаризується з очевидністю, яка неодноразово нами констатувалася упродовж не одного року", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна та Росія.
30 вересня Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.
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те саміе, что они говорят между собой но опасаются (пока что!) сказать открыто...
чи ти такий тупий, чи - сліпий, але навіть для зебіла верещати про "вальцмана" - це повний зашквар
Щас будут везде слова этого коммуняки вставлять и на них опираться.
Причем ещё долго.. Поднасрал старый жмых, и не хило поднасрал.
что это зеленое недоразвитое чмо не могло предвидеть последствия? не могло. потому что мозгов нет, все на айкосики ушли.
рожденный быть клоуном, президентом быть не может аксиома!!
такая... канфликтная , 6 лет и 14 тыс. убитых со стороны Украины десятки тысяч раненых , не говоря о разрушениях семей и жилищ : мерзкий ёрш туалетный опять включает дурака , зная, как в 2014 -м они всадили мне в спину нож, а в 2020-м они просят меня, вытащить
нож из спины, чтобы нарезать себе капусты и ...вернуть нож на место…
При этом Украина должна договорится с Путиным о условиях прекращения конфликта...
Если это внутренний конфликт, то каким боком здесь Путин?
Если условия ставит Путин, то это уже не внутренний конфликт?
То есть России либо крестик надо снять, либо трусы одеть...
Засланный казачок бумажку о назначении подсунул, ПреЗедентик - дурачок подмахнул, а полоумный дед ляпнул. При 70% недалёких и безответственных избирателей, проголосовавших за зелёную шоблу, вполне предсказуемый результат.
Нєт вайни,рассєюшканіучьомниіванаватая,ви всьо самі,эта у вас,украінцев,каторих нє сущєтвуєт,вас прідумал австрійськай гєнштаб,пардон,у вас,у хАхлов,гражданская такі вайна,ви всьо самі,ко,ко,ко... рассєюшканіпрічьом,ко,ко,ко...і Боінг ви самі сбілі, и гасударствєнний пєрєварот сдєлалі,ко,ко,ко,а Украіни уже нє сущєствуєт,ко,ко-ко...і прочая,і прочая,ко,ко,ко...
Вам же ж всі ці роки все так з раші-паРаші і розтлумачують...
А сволота Зе-чмо хіба не так думало,чи думає навіть зараз? Та старана,яувідєл в шакаладнай сладкай дирачкє путєна стрємлєніє к міру,ко,ко,ко,тамжєнашілюдє,ко,ко, ко...барига,тарговля на краві, Парашенканачалвайну,Крим сам ушєл,ко,ко,ко...дякую,дуже дякую...