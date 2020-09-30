УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11246 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 553 66

Пєсков про заяву Фокіна: Він солідаризується з очевидністю, адже на Донбасі немає війни між Росією та Україною

Пєсков про заяву Фокіна: Він солідаризується з очевидністю, адже на Донбасі немає війни між Росією та Україною

У Кремлі прокоментували заяви звільненого від виконання обов'язків першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про те, що на Донбасі не ведеться війна між Росією та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"На Донбасі не відбувається війни між Україною та Росією і не відбувалося. На Донбасі відбувається внутрішньоукраїнський конфлікт", - заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи солідарний він з позицією Фокіна.

"Швидше український представник солідаризується з очевидністю, яка неодноразово нами констатувалася упродовж не одного року", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна та Росія.

30 вересня Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін про реакцію на його заяви в Раді: Я сподівався, що мене почують і зрозуміють, але цього не сталося

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) росія (65934) Фокін Вітольд (98) Донбас (22357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+56
Теперь старого дурачка Фокина будут на всю катушку использовать ватные пропагондоны и это бок Зеленского ....
показати весь коментар
30.09.2020 14:24
+35
Вот Вам и первоисточник старческого бреда. Зе, это и тебя касается.
показати весь коментар
30.09.2020 14:24
+35
Зебилы кушайте, жрать подано!
показати весь коментар
30.09.2020 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь старого дурачка Фокина будут на всю катушку использовать ватные пропагондоны и это бок Зеленского ....
показати весь коментар
30.09.2020 14:24 Відповісти
ну да "мудрец" изрек истину
показати весь коментар
30.09.2020 14:26 Відповісти
говорящий ершик для унитаза *****
показати весь коментар
30.09.2020 15:04 Відповісти
фокин всего лишь ОЗВУЧИЛ слова зеленского и ермака...
те саміе, что они говорят между собой но опасаются (пока что!) сказать открыто...
показати весь коментар
30.09.2020 14:34 Відповісти
слова озвучит невозможно, они уже озвучены
показати весь коментар
30.09.2020 15:17 Відповісти
З чого ви вирішили що це "бок"?
показати весь коментар
30.09.2020 14:38 Відповісти
Вот Вам и первоисточник старческого бреда. Зе, это и тебя касается.
показати весь коментар
30.09.2020 14:24 Відповісти
Зебилы кушайте, жрать подано!
показати весь коментар
30.09.2020 14:25 Відповісти
кацап, знов ти з лахтинскою методичкою скачеш, дурбецало))
чи ти такий тупий, чи - сліпий, але навіть для зебіла верещати про "вальцмана" - це повний зашквар
показати весь коментар
30.09.2020 14:36 Відповісти
кремль так ничего и не придумал нового, кроме своей старой заезженной пластинки с названием "ихтамнет". скучно и уныло (зеваю).
показати весь коментар
30.09.2020 14:25 Відповісти
Страшно не что враг говорит а страшно что его позицию поддерживает официальный представитель Украины!
показати весь коментар
30.09.2020 14:27 Відповісти
Так от ХТО старому тексти писав!
показати весь коментар
30.09.2020 14:26 Відповісти
Писал квартал 95 в ОП, под диктовку кремля.
показати весь коментар
30.09.2020 15:40 Відповісти
Чудак с усами.
показати весь коментар
30.09.2020 14:27 Відповісти
второе чудо света - говорящий туалетный ершик.. разумеется после первого - говорящего сивого мерина ну и, разумеется, где-то на конце списка - в дрызг пьянючаяя маха- немытая раха....
показати весь коментар
30.09.2020 14:42 Відповісти
на рашко-гівно-змі влаштований новий "іксперд паукраінє".
показати весь коментар
30.09.2020 14:27 Відповісти
туалетный ершик пукина - брехло песков - отрабатывает очередную кость от своего кинолога пукина..
показати весь коментар
30.09.2020 14:28 Відповісти
Письков точно перед каждым своим заявлением стряхивает с усов мондавошек Пуйла.
показати весь коментар
30.09.2020 14:40 Відповісти
Забирайте его себе - дедуган видимо хочет склеить ласты в рашке . И родственников не забудьте .
показати весь коментар
30.09.2020 14:28 Відповісти
Да, внучку с Андрюшей пусть тоже забирают. Хотя нет. Андрюше еще надо в тюрьме посидеть за государственную измену
показати весь коментар
30.09.2020 15:11 Відповісти
спасибо факин...писькову понравилась твое личное мнение... та думаю и *****, если ему прочтут ...может даже наградят тебя ...(...........) орденом сутулого...
показати весь коментар
30.09.2020 14:28 Відповісти
ну а еще зачем эта старая сраная выхухоль отрыгнула это из себя - чтобы из залесья и офиса ишака сразу аплодисменты последовали
показати весь коментар
30.09.2020 14:29 Відповісти
Опять пестни про ИХТАМНЕТ?
показати весь коментар
30.09.2020 14:29 Відповісти
Эрдоган заспіває їм цю пісню турецькою...
показати весь коментар
30.09.2020 14:50 Відповісти
Иди навку свою трахни а не лезь в Украину, имбецилкос усами
показати весь коментар
30.09.2020 14:30 Відповісти
Так заберите его к себе в рашку. Пусть ходит на программы Соловьёва и Скабеевой, копеечку зарабатывает...
показати весь коментар
30.09.2020 14:30 Відповісти
Можете и Героя России ему дать, если не при жизни, то хотя бы посмертно.
показати весь коментар
30.09.2020 15:52 Відповісти
Ну вот, проявил себя Фокин, теперь кремляди его хвалят. Ладно, этот старик умом никогда не отличался, но за него должны отвечать те, кто его туда привёл. Если копать дальше, то за Фокина в ответе 73% ,,умных".
показати весь коментар
30.09.2020 14:30 Відповісти
не будет ничего удивительного, если завтра откроется, что письков тоже мальчик красной машечки, один из приятелей ермака, посещавших её и в отеле "атлантИк" тоже.
показати весь коментар
30.09.2020 14:31 Відповісти
Добалакался пердун старый, рашкованы уже пытаются руки умывать.
Щас будут везде слова этого коммуняки вставлять и на них опираться.
Причем ещё долго.. Поднасрал старый жмых, и не хило поднасрал.
показати весь коментар
30.09.2020 14:32 Відповісти
карма догонит его и его наследников
показати весь коментар
30.09.2020 14:43 Відповісти
Вот и результат выпада старого Маразматика . Фокин действовал по заказу московии , - Хотят снять санкции и ищут за вознаграждения .Нужно разобраться , - под чью диктовку он так говорил и кто его протянул и вместе с фокиным под следствие.
показати весь коментар
30.09.2020 14:36 Відповісти
О, нашелся тот кто "услышал и понял" мудрого старца.
показати весь коментар
30.09.2020 14:36 Відповісти
Да нет - это не конечный потребитель. Теперь RT разнесет это по всему миру. Ничего нового - это просто часть большой игры. РФ пытается доказать, что она не является стороной конфликта, а клоун всячески ей в этом помогает.
показати весь коментар
30.09.2020 16:14 Відповісти
Песков о заявлении Фокина: Он солидаризируется с очевидностью, ведь на Донбассе нет войны между Россией и Украиной - Цензор.НЕТ 1337
показати весь коментар
30.09.2020 14:37 Відповісти
нет-нет..как и Турции в Азербайджане, так что сушите портки...ершики....
показати весь коментар
30.09.2020 14:37 Відповісти
очень показательно, что очевидность маразматика фокина солидаризируется с очевидностью рупоров "королевства кривых зеркал"...совпадение? не думаю....
показати весь коментар
30.09.2020 14:37 Відповісти
Жалко что это усатое чмо не читает, что про него думает *брацкий народ*
показати весь коментар
30.09.2020 14:41 Відповісти
Результат деятельности галактического ***********!
показати весь коментар
30.09.2020 14:42 Відповісти
Если смотреть в корень -результат деятельности 73% зебаранов
показати весь коментар
30.09.2020 14:45 Відповісти
кто поставил маразматика дегенерата фокина в тгк ? правильно, ********** .
что это зеленое недоразвитое чмо не могло предвидеть последствия? не могло. потому что мозгов нет, все на айкосики ушли.

рожденный быть клоуном, президентом быть не может аксиома!!
показати весь коментар
30.09.2020 14:44 Відповісти
и предложение Кравчука привлечь факина ,и назначающий "зе", в Украине и заявление назначеного, и шумиха все тех самых "зе слуг " с последующим увольнением,как и в случае с сивухой и заявление рашистского окупанта о назначени ,есть все та же гибридная война и завуалированый слив и предательство Украины , вредительство национальным интересам и имиджу Украины на международной арене ,и преследует рашистскую цель по втягиванию Украины в обятия рашистского оккупанта.Рашисту больше не надо войны ,он Украину получит от служивых- предателей ,выборы которых он профинансировал ...
показати весь коментар
30.09.2020 14:48 Відповісти
********* никогда не сдаюцца и не палятся. Ничего, санкции идут вам на пользу. И удобрение хорошее для украинского чернозёма из ихтманетов будет.
показати весь коментар
30.09.2020 14:49 Відповісти
канешна, какая вайна... ситуация
такая... канфликтная , 6 лет и 14 тыс. убитых со стороны Украины десятки тысяч раненых , не говоря о разрушениях семей и жилищ : мерзкий ёрш туалетный опять включает дурака , зная, как в 2014 -м они всадили мне в спину нож, а в 2020-м они просят меня, вытащить
нож из спины, чтобы нарезать себе капусты и ...вернуть нож на место…
показати весь коментар
30.09.2020 14:52 Відповісти
Гражданская вайна в Україні. а втрати засекретили в Росії.
показати весь коментар
30.09.2020 15:09 Відповісти
В России утверждают, что в Украине внутренний конфликт...
При этом Украина должна договорится с Путиным о условиях прекращения конфликта...

Если это внутренний конфликт, то каким боком здесь Путин?
Если условия ставит Путин, то это уже не внутренний конфликт?

То есть России либо крестик надо снять, либо трусы одеть...
показати весь коментар
30.09.2020 15:10 Відповісти
Ми вигнали з ТКГ вашого вірного пса і старого маразматика Фокіна назначеного Єрмаком,який чітко виконував інструкції РФ.
показати весь коментар
30.09.2020 15:19 Відповісти
Поздно выгнали. После того, как ложкой в дерьме ты размешал чай, выбрасывание ложки ничего не решает. Свою функцию старый мудак выполнил. Теперь дело подхватят пропагандонские СМИ. А в сухом остатке на весь мир разнесут, что член ТКГ от украинской стороны заявил, что кацапских войск в Лугандоне нет.
показати весь коментар
30.09.2020 16:21 Відповісти
Давно вернула?Та отой конфлікт на донбасі був би уже давно забутий,ще у липні 14 року,люди жили б і працювали спокійно,тихо,мирно якби не парашка вонюча.Де ,собака така, не влізе-там кров,сльози,війна,розруха,ненависть і озлоблення.Це ж тільки подумати:у мацьковії немає жодної держави-друга,тим більше із бувших союзних республік,всюди оці парашозасранці зі своїм пуцооберзасранцем напаскудили,нагадили.Оце тепер вирішили своїм ОМОНом ще й сябрів побить трохи. Так уже і білоруси дають їм прочухана проклинаючи отих парашегадів.
показати весь коментар
30.09.2020 16:36 Відповісти
А у самого морда такая хитрая, во сбрехал, так сбрехал!
показати весь коментар
30.09.2020 15:25 Відповісти
ТКГ- тристороння контактна група. Україна, расєя та ОБСЄ. Які ще питання?
показати весь коментар
30.09.2020 15:27 Відповісти
Ну вот и подтверждение о словах Фокина операция видно готовилась давно и надо было найти дурня кто это озвучит , Ермак и вставил этого пердуна тот и озвучил Раща сейчас эту тему раскрутит очень сильно
показати весь коментар
30.09.2020 15:33 Відповісти
Песков здесь больше Ермака похвалил, нежели Фокина. Ермак - их человек.
показати весь коментар
30.09.2020 15:42 Відповісти
А как Фокин собирался увидеть там Россию? Он думал, что на переговоры в ТКГ по скайпу приедут на танках вооруженные силы РФ и скажут да это мы тут воюем? Как такой узколобый мог быть примьер-министром. Пусть расскажет откуда на Донбассе у трактористов и шахтеров военная техника которая производится и поставляется в ВС РФ. И как эти шахтеры сразу научились ею пользоваться?
показати весь коментар
30.09.2020 16:15 Відповісти
Скорость реакции на старческий вброс Фокина у кремлевского таракана показывает, что других, на самом деле, серйозных доказательств ихтамнет у них нет!
показати весь коментар
30.09.2020 16:16 Відповісти
фокин и его машка и её "друг детства", старше её на 14 лет! получат от путина ордена и выплаты. Возможно "друг детства" опять сменит авто.
показати весь коментар
30.09.2020 16:26 Відповісти
Це смердючим ротом фокіна таке озвучив пан преЗедент ЗЕ.
показати весь коментар
30.09.2020 16:45 Відповісти
Вот и быстренькая реакция. Деритесь теперь хохлы между собой.
Засланный казачок бумажку о назначении подсунул, ПреЗедентик - дурачок подмахнул, а полоумный дед ляпнул. При 70% недалёких и безответственных избирателей, проголосовавших за зелёную шоблу, вполне предсказуемый результат.
показати весь коментар
30.09.2020 16:55 Відповісти
Тепер бачите,панове, на кого працюють старі маразматики,ватні на всю голову комуняки-пердуну,такі,як фокін?

Нєт вайни,рассєюшканіучьомниіванаватая,ви всьо самі,эта у вас,украінцев,каторих нє сущєтвуєт,вас прідумал австрійськай гєнштаб,пардон,у вас,у хАхлов,гражданская такі вайна,ви всьо самі,ко,ко,ко... рассєюшканіпрічьом,ко,ко,ко...і Боінг ви самі сбілі, и гасударствєнний пєрєварот сдєлалі,ко,ко,ко,а Украіни уже нє сущєствуєт,ко,ко-ко...і прочая,і прочая,ко,ко,ко...
Вам же ж всі ці роки все так з раші-паРаші і розтлумачують...

А сволота Зе-чмо хіба не так думало,чи думає навіть зараз? Та старана,яувідєл в шакаладнай сладкай дирачкє путєна стрємлєніє к міру,ко,ко,ко,тамжєнашілюдє,ко,ко, ко...барига,тарговля на краві, Парашенканачалвайну,Крим сам ушєл,ко,ко,ко...дякую,дуже дякую...
показати весь коментар
30.09.2020 18:36 Відповісти
Эта война ведётся ВЕЗДЕ !!! А не только на Донбассе.
показати весь коментар
30.09.2020 22:28 Відповісти
 
 