Пєсков про заяву Фокіна: Він солідаризується з очевидністю, адже на Донбасі немає війни між Росією та Україною

У Кремлі прокоментували заяви звільненого від виконання обов'язків першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про те, що на Донбасі не ведеться війна між Росією та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"На Донбасі не відбувається війни між Україною та Росією і не відбувалося. На Донбасі відбувається внутрішньоукраїнський конфлікт", - заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи солідарний він з позицією Фокіна.

"Швидше український представник солідаризується з очевидністю, яка неодноразово нами констатувалася упродовж не одного року", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна та Росія.

30 вересня Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

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