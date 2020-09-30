Кабмін виділив 9,8 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих і учасників АТО, які отримали інвалідність

Кабмін виділив 9 млн 757 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей чотирьох загиблих військових і семи військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримали інвалідність, залежно від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Тим, хто отримав I групу інвалідності буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 прожиткових мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

З 1 січня 2020 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 тис. 27 грн. Курс НБУ станом на 30 вересня: 28,2989/$ 1.

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