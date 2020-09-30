Якщо результати держвипробувань "Вільха-М" будуть позитивними - виходимо на серійні закупівлі, - заступник міністра оборони Миронюк

Літні випробування української ракети "Вільха-М" нині тривають, повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

"Наразі триває процес, пов’язаний з державними випробуваннями високоточної системи "Вільха-М" з дальністю пуску до 120 км. За умови завершення з позитивними результатами держвипробувань - вихід на серійні закупівлі. Це те, за що відповідає ДержККБ "Луч"", - цитує Миронюка пресслужба українського оборонного відомства в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку фахівці підприємства КБ "Південне", за його словами, працюють над створенням нових реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" для РСЗВ типу "Град" та більшого калібру 220-мм "Тайфун-2" для РСЗВ "Ураган".

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"Раніше в Україні не виготовлялися реактивні снаряди навіть старих зразків до цих РСЗВ. Нові снаряди повинні мати суттєво збільшену дальність дії, порівняно з радянськими зразками - щодо "Тайфун-1" це 40 км проти 20 км - за збереження потенціалу бойової частини. Підтвердження цих параметрів на випробуваннях ми чекаємо від розробників вже цього року", - розповів Миронюк.

Він також розповів, що береговий ракетний комплекс пройшов усі випробування, прийнятий на озброєння Збройних сил України і в Міноборони зацікавлені в якнайшвидшому його отриманні.

"Тепер комплекс може замовлятись і закуповуватись як серійний зразок. І тепер темпи закупівель комплексів "Нептун" визначаються насамперед виробничими потужностями як державних, так і приватних компаній, які залучені до кооперації з його виготовлення. Кошти для закупівлі дивізіонів у нас є, виготовляйте. Ми чекаємо на "Нептун"", - сказав Миронюк.