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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо результати держвипробувань "Вільха-М" будуть позитивними - виходимо на серійні закупівлі, - заступник міністра оборони Миронюк

Якщо результати держвипробувань

Літні випробування української ракети "Вільха-М" нині тривають, повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

"Наразі триває процес, пов’язаний з державними випробуваннями високоточної системи "Вільха-М" з дальністю пуску до 120 км. За умови завершення з позитивними результатами держвипробувань - вихід на серійні закупівлі. Це те, за що відповідає ДержККБ "Луч"", - цитує Миронюка пресслужба українського оборонного відомства в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку фахівці підприємства КБ "Південне", за його словами, працюють над створенням нових реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" для РСЗВ типу "Град" та більшого калібру 220-мм "Тайфун-2" для РСЗВ "Ураган".

Також дивіться: На навчаннях "Кавказ-2020" ракета новітнього ЗРК С-400 "Тріумф" армії РФ нештатно вийшла з контейнера і впала поруч із позицією: "Бл#дь! ##б твою мать! Я зняв!". ВIДЕО

"Раніше в Україні не виготовлялися реактивні снаряди навіть старих зразків до цих РСЗВ. Нові снаряди повинні мати суттєво збільшену дальність дії, порівняно з радянськими зразками - щодо "Тайфун-1" це 40 км проти 20 км - за збереження потенціалу бойової частини. Підтвердження цих параметрів на випробуваннях ми чекаємо від розробників вже цього року", - розповів Миронюк.

Він також розповів, що береговий ракетний комплекс пройшов усі випробування, прийнятий на озброєння Збройних сил України і в Міноборони зацікавлені в якнайшвидшому його отриманні.

"Тепер комплекс може замовлятись і закуповуватись як серійний зразок. І тепер темпи закупівель комплексів "Нептун" визначаються насамперед виробничими потужностями як державних, так і приватних компаній, які залучені до кооперації з його виготовлення. Кошти для закупівлі дивізіонів у нас є, виготовляйте. Ми чекаємо на "Нептун"", - сказав Миронюк.

Автор: 

Міноборони (7465) оборона (4819) зброя (7523) ракети (4058)


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Топ коментарі
+7
Закупки за ті копійки які зелень передбачила в бюджеті?
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30.09.2020 14:36
+5
"Бла-бла-бла-..."
Кому вы лапшу на уши вешаете?
В этом году НИЧЕГО из ракет НЕ ЗАКУПАЛИ!
И в Бюджете на следующий год НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА закупка ракет.
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30.09.2020 14:48
+1
120 км МАЛО ,надо чтобы до моцквы долетало ,желательно с ядерной боеголовкой ...
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30.09.2020 14:37
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Закупки за ті копійки які зелень передбачила в бюджеті?
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30.09.2020 14:36 Відповісти
"Средства на приобретение дивизионов у нас есть, изготавливайте."
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30.09.2020 14:42 Відповісти
у Зелени есть деньги с короно-фонда(60 млрд.) только на строительство дорог которые по формуле цена-качество попадут в СИЗО пол кабмина вместе с ЗеКомпанией при новой власти !!!
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30.09.2020 14:49 Відповісти
Да ти що. Прямо як потрох в "СИЗО".
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30.09.2020 14:54 Відповісти
и порошка тоже - в сизо!!! а лучше собрать всех сразу и на плаху !!! чтобы не тратить время.
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30.09.2020 14:57 Відповісти
Дроворуб ..? Справишся ..?
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30.09.2020 16:13 Відповісти
Вільха-М абсолютно непотрібна зброя, бо рулі не можуть відхилити велику 8-метрову ракету більше ніж на 1,5 км, а 1,5 км це межа еліпсу розсіювання звчайних снарядів Смерча. В радіусі 1,5 км і так загине все живе якщо стріляти пакетами і кореговані снаряди які відхиляться всього лише в межах еліпсу розсіювання - нікому не потрібні.
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30.09.2020 17:19 Відповісти
Серийные закупки будут только при новой власти, власти "отбытых нагухо" Патриотов Украины !!
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30.09.2020 14:44 Відповісти
120 км МАЛО ,надо чтобы до моцквы долетало ,желательно с ядерной боеголовкой ...
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30.09.2020 14:37 Відповісти
"Бла-бла-бла-..."
Кому вы лапшу на уши вешаете?
В этом году НИЧЕГО из ракет НЕ ЗАКУПАЛИ!
И в Бюджете на следующий год НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА закупка ракет.
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30.09.2020 14:48 Відповісти
зараз вам тут всім викладуть - скільки і чого закупили, думайте трохи головами , не бульки тільки пускаєте!!!
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30.09.2020 15:18 Відповісти
Что он чешет? Какой процесс? Выбивания денег на испытания?
Это какой-то позор...
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30.09.2020 17:02 Відповісти
 
 