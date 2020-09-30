Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України
Кабінет Міністрів України регламентував проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба України з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.
Зокрема, Кабмін схвалив проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба України, затвердив відповідне положення і створив організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу.
Уряд також доручив Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу Великого Державного Герба України. За результатами конкурсу та обговорення, Мінкультури має до 1 грудня 2020 року подати Міністерству юстиції пропозиції для їхнього врахування під час підготовки проєкту закону "Про державні символи України".
Згідно з положенням, для проведення конкурсу оргкомітет має вибрати журі з-поміж членів оргкомітету.
Сам конкурс відбуватиметься з 1 жовтня по 1 листопада. Результат конкурсу має бути відомий до 1 грудня.
Для відзначення найкращих проєктів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. грн, друга премія - 50 тис. грн і третя премія - 30 тис. грн.
У разі, якщо перша премія не присуджується, то оргкомітет інформує Кабмін про результати конкурсу і пропонує продовжити термін його проведення.
Переможець конкурсу за згодою має передати авторські майнові права на ескіз логотипу шляхом підписання відповідного договору з Мінкультури.
Співголовами оргкомітету визначені Міністр юстиції Денис Малюська і Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Як повідомлялося, 25 серпня Верховна Рада України доручила Кабміну провести конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба України.
Нині затверджено лише малий Герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводило конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба і найкращий текст гімну. Влітку 2000 року уряд затвердив проєкт Великого Державного Герба України і текст Державного Гімну України. Проєкт Герба України являє собою зображення на синьому щиті золотистого знака князівства Володимира Великого (малий Державний Герб України - тризуб). З боків щита зображено щитотримачів, праворуч - козак з мушкетом (герб Війська Запорізького), ліворуч - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - князівський вінець, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці і синьо-жовта стрічка. Однак до затвердження проєкту законодавчо справа так і не дійшла.
Згідно зі ст. 20 Конституції України, "головним елементом великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Великий державний герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що ухвалюється не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/3510053382372659?__cft__[0]=AZWz_ZfnbWS8hnkTSZp-oR0JuLEmIBueMKihznygO6pgDIFFeO7L_r_T5HZS2m20uu37_t7OEiWChB3fnZBpkno_TV1IR0ZculnTA9RerYhwr270afskxQyTW40ZGTgW9gWfLKQwVbQBOLNc49uwG966&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 сентября в 16:34 ·
Cьогодні мав зустріч з одним доморощенним ґеральдистом, який урочисто презентував мені свій власний проект "Великого Державного Герба України"...
Матірбожацарицянебесна...
Якщо ви думаєте, що багато бачили в цьому житті, то ви не бачили нічого...
На тім гербі і лев, і кінь, і корона, і матір Божа, і Грушевський за кущем калини, кусок Криму, верби та тополі, ще Дніпро, і шаблі і гармати, кобзар та бандура...
Загалом схоже не на герб, а на малюнок-завдання: "Знайди кота"
а от менора, не ріже
До речі, що таке "листочок в арифметику"?
не прорисован - це по рускому, якшо не понятно
і ще - https://www.pinterest.com/pin/835206693366855866/ Префікс С- перед літерами К, П, Т, Ф, Х ...наприклад - Спочатку
До речі, не "клєточки", а клітинки, грамотєй!
Сопредседателями оргкомитета определены Министр юстиции Денис Малюська и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Источник: https://censor.net/ru/n3222041 платні камери на фоні кіностудії Довженка, обов'язкові на задньому плані?
Ото ж бо, й воно...
А конкурс вже колись був.
Хоча, хтось з вас страждає через відсутність "великого герба"? На разі це, найбільш актуальна проблема українського суспільства? У нас вже нема куди витратити 100 000 грн?
первая премия - 100 тыс. грн, вторая премия - 50 тыс. грн и третья премия - 30 тыс. грн.Источник: https://censor.net/ru/n3222041
У нас вже нема куди витратити 180 000 грн?
У Зе-нариков так все управление работает.
Якщо завелися - треба кінчати.
P.S.Могли би і щедріше оплатити.Все таки,»візитна карточка» держави.
Он самый дорогой , а значит - лучше нету ...
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним знаком, але не державним гербом. Сувора ватиканська традиція не дозволяє зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
І кому здався ще якийсь «великий» державний герб?
До того ж, чесно кажучи, скількох людей зацікавить «великий» герб і де вони його побачать?
- а чому це лев козакові показує язика? Зневажає чи хоче з`їсти?;
- а чому це козак стоїть у положенні «вільно»? Недисциплінований? Це ж герб, повинен стояти «струнко».
2. Лев без язика, то не лев.
Коротше, пані ... це все символи. На цьому будується геральдика.
...