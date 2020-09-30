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Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України

Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України

Кабінет Міністрів України регламентував проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба України з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, Кабмін схвалив проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба України, затвердив відповідне положення і створив організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу.

Уряд також доручив Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу Великого Державного Герба України. За результатами конкурсу та обговорення, Мінкультури має до 1 грудня 2020 року подати Міністерству юстиції пропозиції для їхнього врахування під час підготовки проєкту закону "Про державні символи України".

Згідно з положенням, для проведення конкурсу оргкомітет має вибрати журі з-поміж членів оргкомітету.

Сам конкурс відбуватиметься з 1 жовтня по 1 листопада. Результат конкурсу має бути відомий до 1 грудня.

Для відзначення найкращих проєктів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. грн, друга премія - 50 тис. грн і третя премія - 30 тис. грн.

У разі, якщо перша премія не присуджується, то оргкомітет інформує Кабмін про результати конкурсу і пропонує продовжити термін його проведення.

Переможець конкурсу за згодою має передати авторські майнові права на ескіз логотипу шляхом підписання відповідного договору з Мінкультури.

Співголовами оргкомітету визначені Міністр юстиції Денис Малюська і Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович

Як повідомлялося, 25 серпня Верховна Рада України доручила Кабміну провести конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба України.

Нині затверджено лише малий Герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводило конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба і найкращий текст гімну. Влітку 2000 року уряд затвердив проєкт Великого Державного Герба України і текст Державного Гімну України. Проєкт Герба України являє собою зображення на синьому щиті золотистого знака князівства Володимира Великого (малий Державний Герб України - тризуб). З боків щита зображено щитотримачів, праворуч - козак з мушкетом (герб Війська Запорізького), ліворуч - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - князівський вінець, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці і синьо-жовта стрічка. Однак до затвердження проєкту законодавчо справа так і не дійшла.

Згідно зі ст. 20 Конституції України, "головним елементом великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Великий державний герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що ухвалюється не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України".

Автор: 

герб (70) Кабмін (14150) премія (386)


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Cьогодні мав зустріч з одним доморощенним ґеральдистом, який урочисто презентував мені свій власний проект "Великого Державного Герба України"...

Матірбожацарицянебесна...

Якщо ви думаєте, що багато бачили в цьому житті, то ви не бачили нічого...

На тім гербі і лев, і кінь, і корона, і матір Божа, і Грушевський за кущем калини, кусок Криму, верби та тополі, ще Дніпро, і шаблі і гармати, кобзар та бандура...

Загалом схоже не на герб, а на малюнок-завдання: "Знайди кота"
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30.09.2020 14:37
+8
Герб у баченні 73,22%:
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 1402
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30.09.2020 14:58
+7
ПРИДУМАЛ!!! ГОНИТЕ МНЕ МОИ СТОТЫЩ!!!!!!!!!!!!!!!!
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 1514
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30.09.2020 14:37
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ПРИДУМАЛ!!! ГОНИТЕ МНЕ МОИ СТОТЫЩ!!!!!!!!!!!!!!!!
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 1514
показати весь коментар
30.09.2020 14:37 Відповісти
Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України - Цензор.НЕТ 9384
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30.09.2020 15:57 Відповісти
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZWz_ZfnbWS8hnkTSZp-oR0JuLEmIBueMKihznygO6pgDIFFeO7L_r_T5HZS2m20uu37_t7OEiWChB3fnZBpkno_TV1IR0ZculnTA9RerYhwr270afskxQyTW40ZGTgW9gWfLKQwVbQBOLNc49uwG966&__tn__=-UC%2CP-y-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/3510053382372659?__cft__[0]=AZWz_ZfnbWS8hnkTSZp-oR0JuLEmIBueMKihznygO6pgDIFFeO7L_r_T5HZS2m20uu37_t7OEiWChB3fnZBpkno_TV1IR0ZculnTA9RerYhwr270afskxQyTW40ZGTgW9gWfLKQwVbQBOLNc49uwG966&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 сентября в 16:34 ·

Cьогодні мав зустріч з одним доморощенним ґеральдистом, який урочисто презентував мені свій власний проект "Великого Державного Герба України"...

Матірбожацарицянебесна...

Якщо ви думаєте, що багато бачили в цьому житті, то ви не бачили нічого...

На тім гербі і лев, і кінь, і корона, і матір Божа, і Грушевський за кущем калини, кусок Криму, верби та тополі, ще Дніпро, і шаблі і гармати, кобзар та бандура...

Загалом схоже не на герб, а на малюнок-завдання: "Знайди кота"
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30.09.2020 14:37 Відповісти
Стало цікаво.
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30.09.2020 14:39 Відповісти
і малого герба вистачає...ну, додайте до нього ще колоски з боків...і всьо
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30.09.2020 14:53 Відповісти
Саме так. Герб - це стилізоване зображення, отже, не повинно бути захаращене деталями.
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30.09.2020 15:22 Відповісти
канєшно...може, хіба що, треба щита і тризуба трохи краще вималювати, щоб не було, наче на листочку в арифметику...бо ріже око,
а от менора, не ріже
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30.09.2020 15:28 Відповісти
Мвлий герб вже вималювано - досить змінювати.
До речі, що таке "листочок в арифметику"?
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30.09.2020 15:43 Відповісти
в клєточку...намальований наче по кліточках, але не вималюваний...
не прорисован - це по рускому, якшо не понятно
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30.09.2020 15:57 Відповісти
Не знаю, де Ви побачили на малому гербі "наче кліточки". Не повинно бути дрібних деталей на малому гербі, тому, що це зображення переноситься на печатки, і на відбитку вони не будуть помітні. А деталі на великому гербі: нашоломник, шолом, мантія, щитотримачі, основа, стрічка. Але питання в тому, які саме історичні події треба зобразити на гербі, щоб це не визвало суперечок у суспільстві. Тобто зпочатку треба оголосити конкурс змісту (історики), а потім конкурс стилізованих зображень цього змісту (художники-геральдисти).
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30.09.2020 16:57 Відповісти
ви неуважний, це про клєточки...
і ще - https://www.pinterest.com/pin/835206693366855866/ Префікс С- перед літерами К, П, Т, Ф, Х ...наприклад - Спочатку
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30.09.2020 17:09 Відповісти
Я не уважний? Краще б Ви звертали увагу зміст, а не на префікси. Плював я на ваші "клєточки"!
До речі, не "клєточки", а клітинки, грамотєй!
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30.09.2020 17:30 Відповісти
мені не хочеться писатись в цьому діалозі
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30.09.2020 17:38 Відповісти
Трускавецкая школа. Найди оленя на картинке.
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30.09.2020 15:58 Відповісти
Ну тутешні фотошопери зараз намалюють.
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30.09.2020 14:38 Відповісти
Сочувствую будущему гербу. В нынешних условиях аж страшно подумать кто станет победителем.
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30.09.2020 14:41 Відповісти
Победитель конкурса ......... договора с Минкультуры.
Сопредседателями оргкомитета определены Министр юстиции Денис Малюська и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Источник: https://censor.net/ru/n3222041 платні камери на фоні кіностудії Довженка, обов'язкові на задньому плані?
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30.09.2020 14:48 Відповісти
цікаво, а спеціалісти по створенню гербів ще залишилися?? ...середньовіччя давно минуло...
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30.09.2020 14:42 Відповісти
Какой *** эскиз !!!??? Большой Герб Украины уже давно есть !!! Он у вас на фото в этой новости !!!
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30.09.2020 14:42 Відповісти
А, ПІАНІНО на тому гербі є ?
Ото ж бо, й воно...
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30.09.2020 15:04 Відповісти
ви не праві, основне, щоб красномовно виділеним, має бути обрізаний інструмент на його фоні...
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30.09.2020 15:10 Відповісти
От чому він так фальшивив, коли грав...
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30.09.2020 15:26 Відповісти
ось, чому він так кривлявся від болю та холоду, коли намагався імітувати гру.
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30.09.2020 15:33 Відповісти
Раніше його ВР не затвердила.
А конкурс вже колись був.
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30.09.2020 16:17 Відповісти
Что, совсем нечем заняться? Дыру в бюджете выпилили, экономику угробили, внешняя политика - ноль, вирус сам по себе, коррупция колоситься, осталось с гербом налажать, чтобы все это подольше запомнили.
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30.09.2020 14:42 Відповісти
Повна дурня. Цей герб вже існує, був схвалений. Мабуть, вже відомий той, хто представить "лучшій ескіз" і відіб'є частину на відкат.
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30.09.2020 14:43 Відповісти
Зараз почнеться свято несмаку, марнославства та провінціальщини.
Хоча, хтось з вас страждає через відсутність "великого герба"? На разі це, найбільш актуальна проблема українського суспільства? У нас вже нема куди витратити 100 000 грн?
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30.09.2020 14:44 Відповісти
з математикою у вас кепсько?
первая премия - 100 тыс. грн, вторая премия - 50 тыс. грн и третья премия - 30 тыс. грн.Источник: https://censor.net/ru/n3222041
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30.09.2020 14:51 Відповісти
Хіба я про гроші?
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30.09.2020 15:05 Відповісти
можете і не визнавати, що випадково опустили та рухаємось далі?
У нас вже нема куди витратити 180 000 грн?
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30.09.2020 15:14 Відповісти
Бадоеву поручите.
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30.09.2020 14:44 Відповісти
стесняюсь спросить - это так актуально сейчас?????
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30.09.2020 14:45 Відповісти
Виграють близькі родичі Зеленського, він перший на черзі. Далі Мандель, Єрмак, Палиця, 95 квартал...
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30.09.2020 14:47 Відповісти
Кругом повна дурня. Про що ми говоримо, про яку державу, якщо т.зв. преЗЕдент з 2012 року має кацапське громадянство? А ви про герб...
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30.09.2020 14:48 Відповісти
Виграють близькі родичі Зеленського, він перший на черзі. Далі Мандель, Єрмак, Палиця, 95 квартал...
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30.09.2020 14:48 Відповісти
Да давайте вже відразу: «Гєрб Сайузнава Гасударства»:
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 8776
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30.09.2020 14:49 Відповісти
Гарно. Відішліть малюнок білорусам (чи як іх там правильно - бєларусам?), бо у нас тема "Сайузнава Гасударства" не обговорюється і не буде, а їм ще треба вирішувати, чи потрібне їм таке "гасударство".
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30.09.2020 15:11 Відповісти
Сам конкурс будет проходить с 1 октября по 1 ноябряИсточник: https://censor.net/ru/n3222041 Та проведите конкурс вообще за неделю - в результате вашего псевдоконкурса в любом случае будет позор для Украины и имиджевые потери , чего вы и добиваетесь...
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30.09.2020 14:50 Відповісти
Конкурс тоже сфальсифицируют. Как и опросы социса и все остальное.
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30.09.2020 14:54 Відповісти
100500% победителя конкурса будет выбирать-рекомендовать очередная "внучка Фокина".
У Зе-нариков так все управление работает.
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30.09.2020 14:54 Відповісти
Герб у баченні 73,22%:
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 1402
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30.09.2020 14:58 Відповісти
самое необходимое в данный момент
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30.09.2020 15:03 Відповісти
Без цього танки не їдуть і літаки падають.
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30.09.2020 15:06 Відповісти
На це ніколи неммає часу і грошей. Як завжди...
Якщо завелися - треба кінчати.
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30.09.2020 16:19 Відповісти
Ескіз Великого герба-симпатичний,але на ньому відсутня тамга.І Галицько-Волинський лев якийсь невпевнений.Він мав би мати крок ширший.Тому,перемальовуйте.
P.S.Могли би і щедріше оплатити.Все таки,»візитна карточка» держави.
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30.09.2020 15:24 Відповісти
Вместо герба возьмите знак Сбера .
Он самый дорогой , а значит - лучше нету ...
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30.09.2020 15:28 Відповісти
Державний герб - не конкурс рісунка на асфальтє. Перш, ніж фахівці могли б взятися за графічну візуалізацію, повинна бути проведена серйозна підготовча робота на "ідеологічному" рівні, чого й досі не зроблено. Ну, і винагорода має бути відповідна...
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30.09.2020 15:37 Відповісти
Скільки ?? Мільойн ??
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30.09.2020 16:20 Відповісти
Мільйон - не мільйон, а неповних чотири тисячі доларів за таку роботу це просто несерйозно. Тим більше, що по-хорошому там повинен бути "колектив авторів".
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30.09.2020 17:29 Відповісти
Серед мене існує думка - це взяти малий державний герб і відкинути від нього слово «малий», а то, шо залишиться, нехай буде просто державним гербом, єдиним і неповторним.
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним знаком, але не державним гербом. Сувора ватиканська традиція не дозволяє зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
І кому здався ще якийсь «великий» державний герб?
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30.09.2020 15:37 Відповісти
Це традиція. Більшість країн мають два герби. Малий і великий.
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30.09.2020 16:21 Відповісти
Ну то й що? Чого варта традиція щодо двох гербів у порівнянні з ватиканською суворою традицією. Крім того, слово «традиція» у випадку Ватикану використане для милозвучності, точніше сказати - «канон». Тільки єдиний герб - тризуб - спромігся подолати канон і впадає в очі мільярда католиків у найсвятішому для них місці. То може це - невипадковість, якою варто скористатися?
До того ж, чесно кажучи, скількох людей зацікавить «великий» герб і де вони його побачать?
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30.09.2020 17:18 Відповісти
На великих гербах різних країн чого тільки не намалювано та символізовано! Ці складні малюнки, зміст яких знають тільки геральдісти, нагадують таємні послання на кшталт шахрайського рукописа Войнича. Виникає відчуття, що, незважаючи на загадковість, немає ніякого сенсу це розшифровувати. В реаліях сьогодення ці складні герби здаються забавкою геральдистів.
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30.09.2020 18:12 Відповісти
От і я так думаю: один тризуб на гербові - це стримано, суворо й зі смаком - нідочого прискіпатися й ніде шукати всілякі приховані сенси. А до малюнку з проектом великого герба серед мене одразу виникли питання:
- а чому це лев козакові показує язика? Зневажає чи хоче з`їсти?;
- а чому це козак стоїть у положенні «вільно»? Недисциплінований? Це ж герб, повинен стояти «струнко».
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30.09.2020 18:43 Відповісти
1. Якщо козак буде стояти струнко у нього не буде контакту з малим гербом. А вони обоє, і лев, повинні малий герб підтримувати.
2. Лев без язика, то не лев.


Коротше, пані ... це все символи. На цьому будується геральдика.
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30.09.2020 20:03 Відповісти
Державні нагороди теж свого роду геральдика. Але ж їх хтось придумує.
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30.09.2020 20:06 Відповісти
Щоб порівняти різницю між Великим і Малим гербами,треба уявити собі королеву Англії-Єлизавету.Коли Єлизавета сидить в свому палаці,в тапочках,піжамі і бігудями на голові,вона є-Ваша Величність ( Малий герб).Коли ж Єлизавета одіває свою корону і виходить до людей,то вона відразу перетворюється на-Його Величність Єлизавету 2,Королеву Об'єднаного Королівства Великої Британії,Півн.Ірландіі і«всього движимого і недвижимого за морем-океаном».Ось це і є Великий герб.
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30.09.2020 16:20 Відповісти
Нє, не виходить уявити і пов*язати з гербом.
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30.09.2020 16:24 Відповісти
Герб-це підпис,який каже:»це є-я».Той хто придумав «герб»,скоріше за все,був людиною малоговіркою і йому було «в лом» стояти під воротами осадженної фортеці і кричати:»я,такий-то і такий-то,походжу від таких-то і приїхав звітамти,а звітамти є там-то і там то».Він просто придумав собі якесь зображення,з яким себе уособлював і пришив собі його на штандарт.І у такий спосіб цей малоговіркий типаж без слів пояснював оточуючим з ким вони мають справу.А може цей тип взагалі був німий і своє ім'я написати міг,а ось пояснити звідки прийшов не міг(в ті часи географічні карти не надходили у вільний продаж).Це вже історики хай розбираються.Але,повернемось до герба,який зберіг своє значення і залишається по сей день «образотворчою розповіддю» про походження свого власника.Простому українцю,якого я порівняла з королевою в бігудях,ідентифікацією його як українця служить герб України-тризуб.Любий митник,який баче тризуб на паспорті його власника зразу знає звідки,з якої частини світу походить людина.А ось державі Україна(королева,яка виходить в люди),мати просто тризуба є замало.Тому що автоматично напрошується:»Ок,ти-Україна.А дальше?Ти звідки?»
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30.09.2020 18:59 Відповісти
Вважайте нинішній чудовий герб не малим, а просто Гербом України і заспокойтесь.Від добра добра не шукають.
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30.09.2020 17:02 Відповісти
Сто тысяч для переутверждения - это почти даром. Только лучше пусть за это с депутатов удержат.
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30.09.2020 17:06 Відповісти
зачем большой герб, это лишнее. вон тризуб есть и хватит.
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30.09.2020 18:41 Відповісти
Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України - Цензор.НЕТ 7088

...
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30.09.2020 21:17 Відповісти
ЗА 30 ЛЕТ ТВАРИ КОРРУПЦИОННЫЕ ГЕРБ НЕ СДЕЛАЛИ БОЛЬШОЙ !!!
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30.09.2020 22:25 Відповісти
 
 