Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України

Кабінет Міністрів України регламентував проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба України з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, Кабмін схвалив проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба України, затвердив відповідне положення і створив організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу.

Уряд також доручив Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу Великого Державного Герба України. За результатами конкурсу та обговорення, Мінкультури має до 1 грудня 2020 року подати Міністерству юстиції пропозиції для їхнього врахування під час підготовки проєкту закону "Про державні символи України".

Згідно з положенням, для проведення конкурсу оргкомітет має вибрати журі з-поміж членів оргкомітету.

Сам конкурс відбуватиметься з 1 жовтня по 1 листопада. Результат конкурсу має бути відомий до 1 грудня.

Для відзначення найкращих проєктів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. грн, друга премія - 50 тис. грн і третя премія - 30 тис. грн.

У разі, якщо перша премія не присуджується, то оргкомітет інформує Кабмін про результати конкурсу і пропонує продовжити термін його проведення.

Переможець конкурсу за згодою має передати авторські майнові права на ескіз логотипу шляхом підписання відповідного договору з Мінкультури.

Співголовами оргкомітету визначені Міністр юстиції Денис Малюська і Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Як повідомлялося, 25 серпня Верховна Рада України доручила Кабміну провести конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба України.

Нині затверджено лише малий Герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводило конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба і найкращий текст гімну. Влітку 2000 року уряд затвердив проєкт Великого Державного Герба України і текст Державного Гімну України. Проєкт Герба України являє собою зображення на синьому щиті золотистого знака князівства Володимира Великого (малий Державний Герб України - тризуб). З боків щита зображено щитотримачів, праворуч - козак з мушкетом (герб Війська Запорізького), ліворуч - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - князівський вінець, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці і синьо-жовта стрічка. Однак до затвердження проєкту законодавчо справа так і не дійшла.

Згідно зі ст. 20 Конституції України, "головним елементом великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Великий державний герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що ухвалюється не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України".