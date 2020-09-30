МЗС стосовно пропозиції Держдуми РФ зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо Карабаху: Чергове сезонне загострення

Міністерство закордонних справ України розцінює ідею зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо конфлікту в Нагірному Карабасі як "сезонне загострення у маріонеток Кремля". Сама ідея є свідомо провальною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

МЗС України зазначає, що ініціатор ідеї, депутат Держдуми Руслан Бальбек так і не засвоїв, що цивілізовані держави взаємодіють лише в межах міжнародного права і поваги до суверенітету інших країн.

"На сьогодні Крим може бути не місцем переговорів, а виключно їхнім предметом щодо його деокупації та повернення до складу України. Отже, спроби Російської Федерації у будь-який спосіб залучити на територію Криму представників офіційної влади іноземних держав і легітимізувати таким чином свої протиправні діяння є завідомо провальними", - повідомили в МЗС.

Також зазначається, що світова спільнота підтримує територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах і пам'ятає, що Крим - це Україна.

"Тому звертати увагу на такі "рекомендації" це все одно що отримувати медичну експертизу від пожежника. Пропонуємо окупаційній владі в Криму краще задуматися над запрошенням до окупованого Криму представників моніторингових органів міжнародних організацій, з огляду на масштаби порушень прав людини на півострові і темпи його мілітаризації", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше в Держдумі РФ запропонували окупований Крим для переговорів Вірменії та Азербайджану.

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