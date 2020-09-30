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МЗС стосовно пропозиції Держдуми РФ зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо Карабаху: Чергове сезонне загострення

МЗС стосовно пропозиції Держдуми РФ зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо Карабаху: Чергове сезонне загострення

Міністерство закордонних справ України розцінює ідею зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо конфлікту в Нагірному Карабасі як "сезонне загострення у маріонеток Кремля". Сама ідея є свідомо провальною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

МЗС України зазначає, що ініціатор ідеї, депутат Держдуми Руслан Бальбек так і не засвоїв, що цивілізовані держави взаємодіють лише в межах міжнародного права і поваги до суверенітету інших країн.

"На сьогодні Крим може бути не місцем переговорів, а виключно їхнім предметом щодо його деокупації та повернення до складу України. Отже, спроби Російської Федерації у будь-який спосіб залучити на територію Криму представників офіційної влади іноземних держав і легітимізувати таким чином свої протиправні діяння є завідомо провальними", - повідомили в МЗС.

Також зазначається, що світова спільнота підтримує територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах і пам'ятає, що Крим - це Україна.

"Тому звертати увагу на такі "рекомендації" це все одно що отримувати медичну експертизу від пожежника. Пропонуємо окупаційній владі в Криму краще задуматися над запрошенням до окупованого Криму представників моніторингових органів міжнародних організацій, з огляду на масштаби порушень прав людини на півострові і темпи його мілітаризації", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше в Держдумі РФ запропонували окупований Крим для переговорів Вірменії та Азербайджану.

Також читайте: Окупаційна влада Криму заявила про примусовий викуп свердловин із водою у населення

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Крим (14185) МЗС (4165) росія (65934) Нагірний Карабах (466)


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Оно у них(обострение) как венерическая болезнь - внесезонное.
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30.09.2020 14:50 Відповісти
всєсєзонноє
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30.09.2020 14:55 Відповісти
Представник України заявив, що росія не є стороною конфлікту. Відповідно вона не може бути ворогом України. Відповідно пропозиція має сенс. 73% цього ж і добивались. Просто, війна завжди закінчується не миром, а перемогою однієї сторони і поразкою іншої.
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30.09.2020 14:51 Відповісти
хениально по- каSSабски : оккупант предлагает оккупированный Крым, сделать плащадкой для переговоров по оккупированному Карабаху
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30.09.2020 14:59 Відповісти
РАБссие уже 30 лет "миратворец"...нашли кого выбрать...Анекдот блин...В Приднестровье еще назначьте,или в оккупирпованную Абхазию...стадо баранов...
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30.09.2020 15:20 Відповісти
Е-е, там трохи інший статус. Тут много ходов очка глибше.
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30.09.2020 15:53 Відповісти
Кацапам потрібна легітимізація Криму тому, вони й пропонують хоть якийсь міжнародний захід провести на анексованій території.
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30.09.2020 15:51 Відповісти
ЗІ: тим більше що, відстоювати окуповані території легше всього на анексованих. Після цього можна й Арменії анексувати НКР.
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30.09.2020 15:52 Відповісти
Раша и затеяла этот конфликт,подбила армян,а теперь она мирить будет. Только раша ВИНОВАТА БЫЛА И ЕСТЬ!!!!
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30.09.2020 16:38 Відповісти
 
 