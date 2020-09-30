УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11303 відвідувача онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
17 735 74

Уруський про причини катастрофи Ан-26: На технічні несправності літака наклався людський чинник у різних його проявах

Уруський про причини катастрофи Ан-26: На технічні несправності літака наклався людський чинник у різних його проявах

Причиною аварії військового літака Ан-26 в Харківській області міг стати людський чинник, накладений на технічні несправності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський.

"Слідство розглядає декілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах", - написав він.

Також Уруський повідомив, що під час візиту на Харківщину, у військовій частині А4104 в Чугуєві він заслухав доповіді військовослужбовців і слідчих Державного бюро розслідувань про хід розслідування авіакатастрофи Ан-26Ш: "Наразі проведено низку заходів, серед яких: призначення судово-медичних експертиз, виїмка документів щодо організації та проведення польотів, допит понад 40 осіб свідків катастрофи. На окремому майданчику на території військової частини А4104 вже відбувається збирання фюзеляжу літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свідчення курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі Ан-26, допомогли слідству відновити події, що передували трагедії, - ДБР

Крім того, віцепрем'єр відвідав Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, фахівцями якого проводиться експертиза ДНК загиблих під час трагедії.

"Переконався, що центр володіє найсучаснішим обладнанням для належного та якісного проведення необхідних досліджень. На цей час в центрі вже здійснено забір зразків ДНК у членів сімей загиблих. Результати аналізів мають бути не менше ніж за два тижні", - зазначив він.

У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону Уруський відвідав В'ячеслава Золочевського - курсанта льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, який отримав поранення в результаті катастрофи: "Стан хлопця стабільний, він швидко йде на поправку. Зараз ним займаються лікарі і психологи. Бажаю йому якнайшвидшого одужання".

Також читайте: Родичі зможуть забрати тіла загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом уже цього тижня, - ДБР

Також віцепрем'єр додав, що продовжується робота над розшифровкою бортових самописців. Вони в задовільному стані. Ними займаються авіаційні експерти. Закінчення процесу розшифровки очікується на цьому тижні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Уруський про причини катастрофи Ан-26: На технічні несправності літака наклався людський чинник у різних його проявах 01

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) Уруський Олег (159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
на "человеческий фактор" можно списать все...особенно на... погибших
показати весь коментар
30.09.2020 15:05
+18
Другими словами - правду не скажут.
показати весь коментар
30.09.2020 15:05
+13
день у день нове дно в зеленських плазунів - слуг
Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях - Цензор.НЕТ 6835
показати весь коментар
30.09.2020 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот этооо чоооссс!!!! Ай да урус шайтан, ай да малядец...
показати весь коментар
30.09.2020 15:04 Відповісти
Кнігу чєтал кагдась-"Пассолл урус-шайтана".
показати весь коментар
30.09.2020 23:12 Відповісти
Другими словами - правду не скажут.
показати весь коментар
30.09.2020 15:05 Відповісти
И тут заговоры. Как вам не надоело?
Вот так это выглядит днем. Кстати, тоже с курсантами https://www.youtube.com/watch?v=CsHE-nYDiyQ
показати весь коментар
30.09.2020 20:22 Відповісти
Вы первый. Потому, что спрятались за дурацкой цифрой уже, они еще вообще не сказали, поэтому нечего умничать и злословить. Вот объявят результат, тогда можно будет и не доверять ему.
показати весь коментар
30.09.2020 22:37 Відповісти
на "человеческий фактор" можно списать все...особенно на... погибших
показати весь коментар
30.09.2020 15:05 Відповісти
В современном мире человеческий фактор есть даже там, где человека нет.
показати весь коментар
30.09.2020 15:10 Відповісти
Ну кацапська диверсія теж підпадає під людський чинник, хоч кацапи і не люди, а лише людиноподібні.
показати весь коментар
30.09.2020 15:28 Відповісти
и мне всегда смешно - т.е, мы, такие мужественные(бравые, храбрые), сотни лет .... "молились и ждали"?
нефиговая така се "история".
я бы забыл, а вы?
показати весь коментар
30.09.2020 15:31 Відповісти
день у день нове дно в зеленських плазунів - слуг
Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях - Цензор.НЕТ 6835
показати весь коментар
30.09.2020 15:06 Відповісти
Переведите мне с ЗеДебильного на нормальный язык !!! И почему версия "диверсия" - даже не рассматривается !?
показати весь коментар
30.09.2020 15:06 Відповісти
тем более выживший говорит ,что он очнулся в горящем самолете , а потом самолет упал
показати весь коментар
30.09.2020 15:08 Відповісти
я об этом уже тут говорил..
показати весь коментар
30.09.2020 15:13 Відповісти
что значит очнулся? главное что было до этого. но я чет боюсь за парня, "тромб оторвался" - может быть.
показати весь коментар
30.09.2020 15:30 Відповісти
А де? Я не бачив.
показати весь коментар
30.09.2020 15:49 Відповісти
а патамушта ани уже знають, что "челавечезкий фактар" он в кремле "наложился" и сидит... в "различных яго проявлениях"
показати весь коментар
30.09.2020 15:19 Відповісти
потому что это долго и сложно...
а тут надо скорый результат и медаль кому-то на пузо...
(во-первых выборы, во-вторых отсутствие желания что-то еще делать)
показати весь коментар
30.09.2020 15:19 Відповісти
Потому что диверсией там и не пахнет
показати весь коментар
30.09.2020 16:53 Відповісти
угу... не пахнет а ВОНЯЕТ !!!
показати весь коментар
30.09.2020 17:57 Відповісти
это теракт , но зеленная плесень скроет это
показати весь коментар
30.09.2020 15:07 Відповісти
Звісно. А то путЕн Абідется.
показати весь коментар
30.09.2020 15:24 Відповісти
пусть покажут видео с камер наблюдения, как "зажигаются фары" у самолета, садившегося аккурат перед этим...он нем много говорят
показати весь коментар
30.09.2020 15:10 Відповісти
сам смотри в инете полно
показати весь коментар
30.09.2020 15:16 Відповісти
если ты видел видео посадки предыдущего самолета, уточни время зажигания фар на нем, чтобы другие поняли о чем ты написал
показати весь коментар
30.09.2020 15:23 Відповісти
На "пасажирах" я бачив - кілометрів за 40 включали. Чи завжди-не знаю.
показати весь коментар
30.09.2020 15:50 Відповісти
мова про конкретний літак, який сідав перед цим ан26ш...про нього багато говорили, ніби він був на заваді...
нехай продемонструють відео з тієї самої відеокамери, як у цього попереднього літака ********** фари при посадці....
може це вада камери така, що на відео "ввімкнення фар" на ан26ш здалося завеликим спалахом
показати весь коментар
30.09.2020 16:06 Відповісти
Поиск стрелочника продолжается...,какова была необходимость полета в темное время суток? Вот главный вопрос...
показати весь коментар
30.09.2020 15:14 Відповісти
Стрелочника назначат 100%.
Ночные полеты - обязательная часть подготовки пилотов.
показати весь коментар
30.09.2020 15:31 Відповісти
отработка навигационных навыков у будущих штурманов, при полетах в НОЧНОЕ время суток.
показати весь коментар
30.09.2020 15:34 Відповісти
Потому что самолёты летают и ночью тоже. Вот в Балашове (Россия) случай с Ан-26, один в один. Ясным днём. Отказ двигателя при заходе на посадку. https://www.youtube.com/watch?v=CsHE-nYDiyQ
"Визитку Яроша" искали - не нашли почему-то.
показати весь коментар
30.09.2020 20:31 Відповісти
Это что, тонкий намек на то, что всех или половину собак повесят на погибших пилотов, инструкторов и штурманов? А не забудут, случайно, тех, кто проводил предполетную подготовку? А не проводился случайно текущий ремонт с заменой запчастей на запоребриковые контрабандные? Все версии нужно отрабатывать и не делать громких заявлений до окончания расследования и окончательного результата всех экспертиз. Надо учитывать, что каждое слово с замиранием сердца ловят родственники погибших курсантов и офицеров. Светлая им память!
показати весь коментар
30.09.2020 15:23 Відповісти
А если ремонт производился с использованием контрабандных запчастей, то какие выводы нужно будет сделать по твоему? Других ведь запчастей нет.
показати весь коментар
30.09.2020 15:47 Відповісти
Отчего нет? Движок отечественный. Большинство запчастей к нему тоже.
показати весь коментар
30.09.2020 17:16 Відповісти
те про що каже голова СК може мати місце,це такий літак,обумовлено суто його конструктивом, що невірні дії екіпажу в аварійній ситуації призводять до непоправного.
показати весь коментар
30.09.2020 15:23 Відповісти
Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3222052

Жаль что все родители погибших - не арабы, высел бы этот "расследос" уже на многих деревьях.
становится понятным что как и в совке, на высер(любой высер) "власти" = не верь.
Это же когда и кому в мире ДО завершения экспертизы, вблизи границы врага, чудачок запел - ой, а это летчик может кофе пролил на штаны, а ВНЕЗАПНО в то же время движок то ли отказал, то ли замялся, то ли шплинт недошплинтил механик, ах да, ану сюда, дядь васю мне на допрос - рассказывай, как шплинтовал, как распредвал... Что значит турбовинтовой? это как в наклейках "Турбо" шоле? Ггастгелять - вот, дядь Вася виновен.... был..
тьху!
показати весь коментар
30.09.2020 15:27 Відповісти
Истеричка
показати весь коментар
30.09.2020 15:51 Відповісти
Взаимно, а я - мужик.
показати весь коментар
30.09.2020 15:52 Відповісти
Мужик-истеричка - это вообще ппц.
«Повесить» «расстрелять»
погуглил бы хоть шо оно за «турбо» такое
показати весь коментар
30.09.2020 16:16 Відповісти
прикольно, на неисправности наложился человеческий фактор. это как?
что первично? правильно, неисправности старого самолета. от от этого и начинать плясать.
и сажать, сажать, сажать. только кто ж эту мразь посадит? там все схвачено и за все заплачено.
не было бы неисправности , не было бы человеческого фактора!!
показати весь коментар
30.09.2020 15:30 Відповісти
Ещё нет никакой конкретики, а у энтого уруского уже и , даже не версия, а утверждение- наложение технических и ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ факторов. Он ,энтот деятель
все увидел, все узнал и РЕШИЛ как все было и кто виноват.И такими вот тупорылыми решалами все и решается в энтом чудо-правительстве.Потому и жизнь у нас как в самолете - они рулят, а нам всем тошнит. Не понятно только как долго эта ху@та будет продолжаться.
показати весь коментар
30.09.2020 18:08 Відповісти
А що тут незрозумілого? двигун був несправний, але на ремонт поклали х@й.... якось так
показати весь коментар
01.10.2020 01:19 Відповісти
В ГБР заявили, что двигатель Ан-26 не отказывал
показати весь коментар
30.09.2020 15:31 Відповісти
В Государственном бюро расследований заявили, что информация об отказе левого двигателя Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, не соответствует действительности.
показати весь коментар
30.09.2020 15:32 Відповісти
Зебилы уважайте память погибших ,скажите правду
показати весь коментар
30.09.2020 15:34 Відповісти
Правда буває дуже страшна.
показати весь коментар
30.09.2020 19:13 Відповісти
Говорити про людський фактор під час нічної посадки на дуже малій висоті, коли час йде на лічені секунди, дещо не коректно. Так міг бути і людський фактор але навідь висококласному професіоналу прийняти єдинно правильне рішення дуже важко, а треба ще час аби спрацювала автоматика та переборола силу інерції багатотонної машини на 250 км/г.
Одна справа коли відмова стається на декількох тисячах метрів, інша коли на десятках метрів висоти.
показати весь коментар
30.09.2020 15:44 Відповісти
Думай глубже, Конь.
Разве разрешение на эксплуатацию технически неисправного самолета - это не человеческий фактор. По любому кто-то подписывал заключение о том будто самолет исправен. Вот тот кто подписал оное и виновен в этих 20 смертях.
показати весь коментар
30.09.2020 15:50 Відповісти
Я вже писав, Моторсіч(і) не до оглядів двигунів, у них не можуть зрозуміти, де вони й чиї вони. Так що продовжили, як пити дати, на 3 місяці термін експлуатації наобум, може пронесе, чисто формально (до кращих часів). Таке могло бути у нас спокійно. А там ХЗ.
показати весь коментар
30.09.2020 16:01 Відповісти
Те про що ти кажеш - звичайна халатність від безкарності. А якщо перший з них сяде, всі інші відразу замисляться і над тим щоб брати час на роздуми, і над тим щоб оглядати.
показати весь коментар
30.09.2020 17:42 Відповісти
Та так.
показати весь коментар
30.09.2020 17:51 Відповісти
ви багато разів чули щоб відповідав той, хто підписував? А хто буде проводити експертизу? То ж, говорячі про людський фактор мають на увазі вину Дронова аби зменшити відповідальність Зайцевої.
показати весь коментар
30.09.2020 16:27 Відповісти
Звісно я такого не чув. Ми врешті-решт не в цивілізованій країні живемо, щоб в нас винна людина відповідала за свої вчинки. Навіть в настільки нецивілізованій, що її мешканці спочатку обирають клоунів до влади, а потім розмірковують про те що саме клоуни мали на увазі. Робити припущення про те що могла мати на увазі та чи інша людина - це вже безглуздо. Людина сказала те що сказала, і доки вона не виправилася ії репліку треба розглядати універсально.
показати весь коментар
30.09.2020 17:40 Відповісти
Якщо двигун не відмовляв взагалі, якого біса літак кидонуло вліво? Щось тут не так. Можливо, двигун працював на момент повідомлення про несправність, але потім або двигун сам вимкнувся, або його свідомо вимкнули (наприклад, щоб зупинити пропеллер в потрібному положенні), не думаючи про те, що немає запасу ні швидкості, ні висоти, ні часу.
показати весь коментар
30.09.2020 15:56 Відповісти
"Можливо, двигун працював на момент повідомлення про несправність," - и пилот от неуй делать сообщил об отказе двигателя при работающем движке. БРАВО!!!
показати весь коментар
30.09.2020 16:13 Відповісти
Ну датчик же сдох. Он и доложил. Неуй сказать? БРАВО!
показати весь коментар
30.09.2020 17:52 Відповісти
Все правильно. На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор, а именно какой-то д*лб**б выдал заключение о том будто самолет исправен и продлил разрешение на эксплуатацию технически неисправного самолета.
показати весь коментар
30.09.2020 15:49 Відповісти
Для диверсии вовсе не надо закладывать бомбу в двигатель, как пример иногда достаточно простой отвертки "случайно забытой" в нужном месте и пофиг на то, что все инструменты маркируются, при желании можно пронести на борт не замаркированный инструмент.
показати весь коментар
30.09.2020 16:09 Відповісти
И этот инструмент потом найдётся. И повреждения которые он вызвал и их последствия.
показати весь коментар
30.09.2020 16:24 Відповісти
Да знаю я что найдется, на месте катастрофы землю просеивают, мой пост не о том
показати весь коментар
30.09.2020 19:04 Відповісти
А....ну понятно. На пилотов спишут.
показати весь коментар
30.09.2020 17:15 Відповісти
Цікаво, скільки % маси порожнього літака вони зібрали? Подивитися б на ті цифри і на те , що буде зібрано з уламків. А ще прирозслідуванні багато інформації дає "діаграма розльоту уламків". Але не впевнений, що її складали.
показати весь коментар
30.09.2020 17:24 Відповісти
потеря пространственной ориентации плюс безответственность...
показати весь коментар
30.09.2020 18:07 Відповісти
перечитав всю дискусію, класика жанру, жодного пілота, але суцільні аси клавіатурного бою...
показати весь коментар
30.09.2020 19:08 Відповісти
я бачу, ви такий вумний, аж страх бере - летунів почути закортіло...
показати весь коментар
01.10.2020 00:01 Відповісти
тоді не ходи під стінами навчальних закладів, труси не замочиш.
показати весь коментар
01.10.2020 11:20 Відповісти
А КАКОЙ ДЕБИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЕТ ДАЛ !!!???
показати весь коментар
30.09.2020 21:40 Відповісти
Чистий піар!
Так - на крові!
показати весь коментар
30.09.2020 23:51 Відповісти
Чому він не розпочав пошук тих, хто є відповідальний за стан обох рушіїв літака??
Саме з цього потрібно починати. Цей Уруський скоріше є мафіозний бандіто.
ДЕ РЕАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИНИ КАТАСТРОФИ???
показати весь коментар
30.09.2020 23:59 Відповісти
 
 