Уруський про причини катастрофи Ан-26: На технічні несправності літака наклався людський чинник у різних його проявах
Причиною аварії військового літака Ан-26 в Харківській області міг стати людський чинник, накладений на технічні несправності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський.
"Слідство розглядає декілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах", - написав він.
Також Уруський повідомив, що під час візиту на Харківщину, у військовій частині А4104 в Чугуєві він заслухав доповіді військовослужбовців і слідчих Державного бюро розслідувань про хід розслідування авіакатастрофи Ан-26Ш: "Наразі проведено низку заходів, серед яких: призначення судово-медичних експертиз, виїмка документів щодо організації та проведення польотів, допит понад 40 осіб свідків катастрофи. На окремому майданчику на території військової частини А4104 вже відбувається збирання фюзеляжу літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи".
Крім того, віцепрем'єр відвідав Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, фахівцями якого проводиться експертиза ДНК загиблих під час трагедії.
"Переконався, що центр володіє найсучаснішим обладнанням для належного та якісного проведення необхідних досліджень. На цей час в центрі вже здійснено забір зразків ДНК у членів сімей загиблих. Результати аналізів мають бути не менше ніж за два тижні", - зазначив він.
У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону Уруський відвідав В'ячеслава Золочевського - курсанта льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, який отримав поранення в результаті катастрофи: "Стан хлопця стабільний, він швидко йде на поправку. Зараз ним займаються лікарі і психологи. Бажаю йому якнайшвидшого одужання".
Також віцепрем'єр додав, що продовжується робота над розшифровкою бортових самописців. Вони в задовільному стані. Ними займаються авіаційні експерти. Закінчення процесу розшифровки очікується на цьому тижні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот так это выглядит днем. Кстати, тоже с курсантами https://www.youtube.com/watch?v=CsHE-nYDiyQ
нефиговая така се "история".
я бы забыл, а вы?
а тут надо скорый результат и медаль кому-то на пузо...
(во-первых выборы, во-вторых отсутствие желания что-то еще делать)
нехай продемонструють відео з тієї самої відеокамери, як у цього попереднього літака ********** фари при посадці....
може це вада камери така, що на відео "ввімкнення фар" на ан26ш здалося завеликим спалахом
Ночные полеты - обязательная часть подготовки пилотов.
"Визитку Яроша" искали - не нашли почему-то.
Жаль что все родители погибших - не арабы, высел бы этот "расследос" уже на многих деревьях.
становится понятным что как и в совке, на высер(любой высер) "власти" = не верь.
Это же когда и кому в мире ДО завершения экспертизы, вблизи границы врага, чудачок запел - ой, а это летчик может кофе пролил на штаны, а ВНЕЗАПНО в то же время движок то ли отказал, то ли замялся, то ли шплинт недошплинтил механик, ах да, ану сюда, дядь васю мне на допрос - рассказывай, как шплинтовал, как распредвал... Что значит турбовинтовой? это как в наклейках "Турбо" шоле? Ггастгелять - вот, дядь Вася виновен.... был..
тьху!
«Повесить» «расстрелять»
погуглил бы хоть шо оно за «турбо» такое
что первично? правильно, неисправности старого самолета. от от этого и начинать плясать.
и сажать, сажать, сажать. только кто ж эту мразь посадит? там все схвачено и за все заплачено.
не было бы неисправности , не было бы человеческого фактора!!
все увидел, все узнал и РЕШИЛ как все было и кто виноват.И такими вот тупорылыми решалами все и решается в энтом чудо-правительстве.Потому и жизнь у нас как в самолете - они рулят, а нам всем тошнит. Не понятно только как долго эта ху@та будет продолжаться.
Одна справа коли відмова стається на декількох тисячах метрів, інша коли на десятках метрів висоти.
Разве разрешение на эксплуатацию технически неисправного самолета - это не человеческий фактор. По любому кто-то подписывал заключение о том будто самолет исправен. Вот тот кто подписал оное и виновен в этих 20 смертях.
Так - на крові!
Саме з цього потрібно починати. Цей Уруський скоріше є мафіозний бандіто.
ДЕ РЕАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИНИ КАТАСТРОФИ???