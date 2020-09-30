Україна в ході майбутнього раунду переговорів зажадає від Ірану пояснень, чому був збитий літак МАУ і хто несе відповідальність за це, - МЗС

Україна в ході другого раунду переговорів буде вимагати від Ірану пояснення, що відбулося в ніч, коли пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) був збитий біля Тегерана і хто за це несе відповідальність, повідомила т.в.о. директора департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

"Ми очікуємо, що наступна зустріч у багатосторонньому форматі (між Іраном і п'ятьма країнами, громадяни яких загинули. - Ред.) відбудеться до кінця цього року, а зустріч у двосторонньому форматі між Україною та Іраном - в середині жовтня. Ми їдемо потужною і серйозною делегацією, яка буде складатися з представників авіаційних органів, військових, правоохоронних органів, працівників Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції з однією простою вимогою, з питанням, щоб Іран нам детально пояснив, що сталося тоді, хто і як за це несе відповідальність", - сказала Золотарьова на онлайн-круглому столі в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, зараз існує три абсолютно окремі паралельні треки щодо розслідування цього злочину.

"Перший трек - це технічне розслідування, яке здійснюється Іраном згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції. Метою цього розслідування є встановити, що саме стало причиною падіння літака", - пояснила Золотарьова.

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Вона підкреслила, що МЗС України вимагає від Ірану провести неупереджене технічні розслідування і описати в ньому, що дійсно сталося тієї ночі в небі над Тегераном і надати свої пропозиції до ради Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO).

За словами Золотарьової, другим треком є кримінальне розслідування. Первинна юрисдикція в такому розслідуванні - також у Ірану, але враховуючи, що загинули громадяни України і літак був українським, в Україні відкрито власне кримінальне провадження та здійснюється розслідування, додала представник МЗС.

"Зрозуміло, що перед українськими правоохоронними органами стоїть зараз надскладне завдання. Вони не мають доступу до місця події, не мають можливості допитувати свідків у тій мірі, в якій хотілося б, щоб насправді встановити з кримінальної точки зору всіх причетних осіб до цього збиття", - пояснила вона.

Золотарьова підкреслила, що для України принципово, "щоб належну кримінальну відповідальність понесла не тільки та людина, яка безпосередньо натискала на кнопку Тор і випускала ракету, але і весь ланцюжок командування і всі особи, які були залучені до процесів прийняття рішень щодо закриття - незакриття авіапростору для цивільних літаків того дня в небі над Іраном".

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"Для МЗС зі свого боку є окремий трек: ми вимагаємо від Ірану прийняття повної міжнародно-правової відповідальності за збиття українського літака. Тому що не можна збивати літак в мирному небі і не нести за це відповідальність відповідно до норм міжнародного права", - зазначила вона.