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Новини
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Тестування чиновників митниці відбудеться в три етапи: перевірять теорію, навички та благонадійність

Тестування чиновників митниці відбудеться в три етапи: перевірять теорію, навички та благонадійність

Експериментальний проєкт з тестування посадових осіб Державної митної служби відбуватиметься в три етапи.

Про це повідомило Міністерство фінансів у релізі в середу за підсумками засідання уряду України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, на першому етапі відбудеться тестування знань, практичних навичок і умінь у правозастосуванні митного та антикорупційного законодавства, на наступних двох - тестування на загальні здібності та на благонадійність.

Для організації тестування створено робочу групу з представників міністерства та Держмитниці. До неї увійшли посадові особи Держмитниці, які попередньо успішно пройшли тестування на благонадійність, а для прозорості до складу робгрупи також залучатимуть представників міжнародних організацій.

Графік тестування затвердить Держмитниця й оприлюднить Мінфін.

"Тестування однієї особи проводитиметься протягом одного дня, результати визначатимуться автоматично із застосуванням ІТ-технологій і фіксуватимуться протоколом комісії", - додало міністерство.

Також читайте: Кабмін затвердив роботу митниці у форматі єдиної юрособи

Тестування відбуватиметься за техпідтримки та в консультаціях із Нацагентством з питань держслужби, посольством США, представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні, йдеться в повідомленні.

Автор: 

Мінфін (3658) митниця (1881) тестування (457)


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Топ коментарі
+3
Начните с вопроса на полиграфе. "Планируете ли вы брать взятки". Кучу времени и труда сэкономите.
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30.09.2020 15:24
+3
Достаточно проверить покупки этих таможенников , или зайти в их дворцы по месту проживания .
Впрочем , это не наш метод ...
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30.09.2020 15:26
+3
- Взятки брал?
- Не,не,никогда,всю жизнь живу на одну зарплату.
- Верим,иди продолжай работать.Не забудь принести конверт с зелёными бумажками за нашу в тебя веру.
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30.09.2020 15:26
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все это можно проверить- навестив внезапно таможенника дома
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30.09.2020 15:24 Відповісти
У нас люди деньги держат в банках...стеклянных. Потому навестить дома - мало. Нужно еще и огород ему перекопать.
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30.09.2020 16:51 Відповісти
Начните с вопроса на полиграфе. "Планируете ли вы брать взятки". Кучу времени и труда сэкономите.
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30.09.2020 15:24 Відповісти
Правильный вопрос. Скажет правду - выгнать за намерения, солжёт - выгнать за ложь!
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30.09.2020 15:33 Відповісти
так как, мы все, грешники
подумкы примеряем и воровство и убийства
круг замкнулся
шо делать?
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30.09.2020 15:49 Відповісти
Нереально. Затянется на годы. Но хотя бы начальников таможен могли бы и протестировать.
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30.09.2020 17:12 Відповісти
Достаточно проверить покупки этих таможенников , или зайти в их дворцы по месту проживания .
Впрочем , это не наш метод ...
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30.09.2020 15:26 Відповісти
- Взятки брал?
- Не,не,никогда,всю жизнь живу на одну зарплату.
- Верим,иди продолжай работать.Не забудь принести конверт с зелёными бумажками за нашу в тебя веру.
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30.09.2020 15:26 Відповісти
А полиграф ?
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30.09.2020 15:26 Відповісти
Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность - Цензор.НЕТ 2848
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30.09.2020 15:29 Відповісти
"Благонадежность" - звучит как преданность коррупционным идеалам.
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30.09.2020 15:30 Відповісти
И корпоративным интересам.
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30.09.2020 15:37 Відповісти
Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность - Цензор.НЕТ 7532
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30.09.2020 15:33 Відповісти
Может лучше проверку начать в обратном порядке ?
Быстрее будет... Проверка на навыки и теорию ооочень многим не понадобиться уже.
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30.09.2020 15:36 Відповісти
1000%
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30.09.2020 15:47 Відповісти
Только мне кажется что согласно практике всех таможжеников можно гнать ?
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30.09.2020 15:40 Відповісти
ржу немагу.......... . як швидко ці уйо.бки, що нерозривно повязані з таможнею і корупцією на ній засвоїли гібридний механізм "тестування чиновників" в три етапа. тепер на таможні будуть працювати виключно "свої". а цих своїх уже давно слід перевішати і конфіскувати все "зароблене непосильною працею" до пятого коліна. та вочевидь при шмаркатому зеленоватнопукові цього не станеться.
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30.09.2020 15:46 Відповісти
я смотрю чем больше тестируют всяких чинуш, тем больше коррупции в стране .

судя по всему, идет конкретный и качественный отбор профессионалов по получению взяток.
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30.09.2020 16:12 Відповісти
Хотелось бы узнать фамилии членов рабочей группы, успешно прошедших тестирование на благонадежность, и посмотреть их декларации
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30.09.2020 16:23 Відповісти
Там один тест может быть - растрел.
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30.09.2020 16:45 Відповісти
В группу, которая будет тестировать таможенников, "...вошли должностные лица Гостаможни". Класс! Очищение таможни гарантировано!
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30.09.2020 16:55 Відповісти
То есть проверят - знание схем одбирания денег, навыки незаметно брать и прятать, благонадежно отдавать часть руководству для передачи наверх...А судьи кто??
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30.09.2020 17:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g&t Кадровый голод Зеленского
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30.09.2020 18:04 Відповісти
https://censor.net/resonance/3216092/*******************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74516027

Назначение главы Одесской таможни Пудрика, лучший пример, тог как происходят назначения в гос. органы.
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30.09.2020 18:07 Відповісти
Обучение молодого таможенника.
"Видишь состав с лесом",хлоп печать.
"зелёный горошек".
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30.09.2020 18:10 Відповісти
 
 