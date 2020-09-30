Тестування чиновників митниці відбудеться в три етапи: перевірять теорію, навички та благонадійність
Експериментальний проєкт з тестування посадових осіб Державної митної служби відбуватиметься в три етапи.
Про це повідомило Міністерство фінансів у релізі в середу за підсумками засідання уряду України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, на першому етапі відбудеться тестування знань, практичних навичок і умінь у правозастосуванні митного та антикорупційного законодавства, на наступних двох - тестування на загальні здібності та на благонадійність.
Для організації тестування створено робочу групу з представників міністерства та Держмитниці. До неї увійшли посадові особи Держмитниці, які попередньо успішно пройшли тестування на благонадійність, а для прозорості до складу робгрупи також залучатимуть представників міжнародних організацій.
Графік тестування затвердить Держмитниця й оприлюднить Мінфін.
"Тестування однієї особи проводитиметься протягом одного дня, результати визначатимуться автоматично із застосуванням ІТ-технологій і фіксуватимуться протоколом комісії", - додало міністерство.
Тестування відбуватиметься за техпідтримки та в консультаціях із Нацагентством з питань держслужби, посольством США, представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні, йдеться в повідомленні.
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подумкы примеряем и воровство и убийства
круг замкнулся
шо делать?
Впрочем , это не наш метод ...
- Не,не,никогда,всю жизнь живу на одну зарплату.
- Верим,иди продолжай работать.Не забудь принести конверт с зелёными бумажками за нашу в тебя веру.
Быстрее будет... Проверка на навыки и теорию ооочень многим не понадобиться уже.
судя по всему, идет конкретный и качественный отбор профессионалов по получению взяток.
Назначение главы Одесской таможни Пудрика, лучший пример, тог как происходят назначения в гос. органы.
"Видишь состав с лесом",хлоп печать.
"зелёный горошек".