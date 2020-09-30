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Рух України в ЄС є ключовим пріоритетом Кабміну на найближчі роки, - Шмигаль

Рух України в ЄС є ключовим пріоритетом Кабміну на найближчі роки, - Шмигаль

Рух України в Європейський Союз є ключовим пріоритетом для роботи уряду на найближчі роки, тому практично на кожному засіданні Кабінет Міністрів ухвалює євроінтеграційні документи.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів в середу, 30 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"6 жовтня в Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС. Вчора Президент Володимир Зеленський заявив, що незмінний курс до ЄС ще актуальніший для України, ніж раніше, і ми в уряді, безумовно, погоджуємося, що рух України до Європейського Союзу - це ключовий пріоритет для роботи на найближчі роки. Тому ми постійно працюємо та ухвалюємо важливі євроінтеграційні рішення у сфері екології, освіти, підтримки бізнесу, дерегуляції в багатьох інших сферах ", - сказав Шмигаль.

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Він додав, що практично на кожному засіданні уряд підтримує євроінтеграційні постанови та інші підзаконні акти.

У цьому контексті Шмигаль поінформував, що на сьогоднішнє засідання уряд спільно з ЄС підготував три нові угоди на загальну суму 60 млн євро для допомоги малому і середньому бізнесу в контексті його екологізації для підтримки регіонів сходу України, а також для розвитку громадянського суспільства.

Автор: 

євроінтеграція (504) Євросоюз (13635) Шмигаль Денис (4640)


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приостановка выделения ЕС Украине финансовой помощи говорит о том,что зеленое шмыгло свистит
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30.09.2020 15:44 Відповісти
Як завжди бреше ...
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30.09.2020 15:47 Відповісти
А як будем двігацца - централізовано та організовано, чи ліберально та децентралізовано?
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30.09.2020 15:47 Відповісти
По-пластунски.
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30.09.2020 16:35 Відповісти
Что-то много стало заявлений такого рода. То ермак, то шhttps://censor.net/n3207338ыгнуль. Год совсем другое втирали... Эх, не к добру
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30.09.2020 15:55 Відповісти
А Ермак об этом "направлении" знает? Судя по его действиям мы уже идем в другую сторону (и даже деньги в Омане спрятаны надежно... )
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30.09.2020 18:24 Відповісти
 
 