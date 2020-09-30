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Новини
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Запоріжців хвилює заборгованість міського бюджету в розмірі 1 млрд 477 млн ​​гривень, - Тишечко

Запоріжців хвилює заборгованість міського бюджету в розмірі 1 млрд 477 млн ​​гривень, - Тишечко

Кандидат у мери Запоріжжя від політичної партії "Слуга Народу" Віталій Тишечко заявив про мільярдні борги міського бюджету.

Зі слів політика, наразі кредиторам місто винне приблизно 1 млрд 477 млн ​​гривень. Заборгованість виникла за каденції нинішньої влади Запоріжжя в результаті зовнішніх запозичень.

Про це Віталій Тишечко написав на сторінці у Facebook.

Він повідомив, що заборгованість міського бюджету перед кредиторами стрімко зростає через високі ставки, під які були взяті вищеназвані кредити.

"Здійснювалися такі запозичення на вкрай невигідних для міста умовах і робилося це свідомо. Замість оформлення позики шляхом випуску облігацій, як у Києві, Харкові чи Львові, влада Запоріжжя взяла звичайні кредити. І тепер замість 6-8% річних місто щорічно мусить виплачувати від 17,5 до 19,5% (за різними кредитами). Через це розмір боргів стрімко збільшується. Замість того, щоб витрачати кошти на розвиток, податки запоріжців спускають на обслуговування кредитів", - повідомив Тишечко.

Політик додав, що у 2019 році тільки на погашення відсотків за кредитами із свого бюджету Запоріжжя заплатило 93 млн грн. Цьогоріч ця сума становитиме вже 129 млн грн. Утім, це тільки обслуговування кредитів. Основні виплати почнуться після місцевих виборів – із 2 листопада.

"На кінець 2019 року борги Запоріжжя становили 1 млрд 26 млн грн. На кінець 2020 року розмір боргу в кращому разі сягне 1 млрд 477 млн грн. Ми стоїмо на порозі банкрутства. Поки що є два виходи із ситуації. Перший – ініціювати процедуру реструктуризації боргів і переглянути умови роботи з кредиторами. Другий – перекласти фінансове навантаження на мешканців міста, збільшивши вартість життя в Запоріжжі", – підкреслив Віталій Тишечко.

Зауважимо, що чинний мер Запоріжжя Володимир Буряк на скандал з мільярдними боргами міста поки що ніяк не відреагував.

Автор: 

Запоріжжя (2291) мер (510)


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Топ коментарі
+2
Немного не так: все, кто за Зеленского - враги.
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30.09.2020 18:17
+1
Раздавать гречку и ставить скамейки перед выборами уже не модно. Теперь модно переживать за городские финансы.
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30.09.2020 19:10
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Запорожская вата намерена снова голосовать за Буряка.
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30.09.2020 15:58 Відповісти
Ты из Запорожья? За кого посоветуешь голосовать?
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30.09.2020 16:27 Відповісти
Кеша,я советую голосовать за "Силу людей"! Как ты,одобряешь?
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30.09.2020 16:33 Відповісти
Вообще я про кандидата на должность запорожского мэра спрашивал.
"Сила людей" - не знаю таких.
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30.09.2020 16:37 Відповісти
Так ты не из Запорожья? Или же рассматриваешь претендентов на должность мэра только от олигархов?Так мы ничего не изменим.
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30.09.2020 16:51 Відповісти
Странные выводы ты делаешь. На основании чего ты решил что я не из Запорожья и рассматриваю претендентов только от олигархов?
Давай и тебе вопрос задам - за кого посоветуешь голосовать на выборах мэра в Запорожье?
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30.09.2020 17:02 Відповісти
Денис Тарасов.А вывод не очень и странный,если ты не знаешь партии "Сила людей"Тем более,что они были и на предыдущих выборах Дам наводку:слыхал про парк Яланского,напротив "Украины"-так это они за него воюют с Кальцевым-и никакая *****,хоть порох,хоть зеля,им не помогает в этом Вот скажи;на хрена в центре города торговый центр напротив торгового центра?Меня это бесит У всех наших мэров одно бабло на уме-и больше ничего
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30.09.2020 17:25 Відповісти
Парк Яланского отстояли и макнули Кальцева - хорошее дело. Но мне не нравится, что они объединились с "Голосом" на местные выборы. Для "Голоса" Порошенко есть бОльший враг, чем Зеленский. Это заявила их руководитель Кира Рудык.
В трещину такие партии.
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30.09.2020 17:35 Відповісти
Понял!Все,кто против пороха-враги! Гнилая позиция-ведёт в никуда Сообщу тебе новость:на сегодняшний день "Голос",лидером которого у нас является Слава Зайцев,идёт на выборы вместе с ЕС-понял? Как такой поворот? Все они классные,кто уже был у руля
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30.09.2020 17:58 Відповісти
Немного не так: все, кто за Зеленского - враги.
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30.09.2020 18:17 Відповісти
Согласен!
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30.09.2020 18:35 Відповісти
Новости у тебя какие то не новостные.
Голос идет с Демсокирой, той же Силой Людей и еще там кем-то. Слава Зайцев больше не руководит запорожским Голосом и снова(!) кандидат от ЕС.
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30.09.2020 19:08 Відповісти
Не буду спорить-использовал слухи,а это не есть хорошо
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30.09.2020 19:22 Відповісти
Архитектурно, конечно, противоречиво...
Но, с другой стороны, давно уже надо снести к епеням это совковое убожество под названием "универмаг Украина" и построить современный ТРЦ с удобной автостоянкой, с прилегающим парком, с новым фонтаном... согласен, барыгу Кальцева совсем не это беспокоит!
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30.09.2020 17:47 Відповісти
Ух ты!Это,на сегодня,с области фантастики,но "картина маслом"! Я-За!Но на хрена там ТЦ,а напротив ТРЦ знают все-кальцеву,буряку и всей рыговско-жопоблочной банде нужны деньги-на жратву,мабуть,не хватает
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30.09.2020 18:30 Відповісти
Моя версия такая: Город поделён между бандитами на районы. Кальцев и рад бы построить ТРЦ в другом месте, но не может - не суй нос не в "свой" район.
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30.09.2020 20:55 Відповісти
Кто такой Денис Тарасов? Почему мне как избирателю о нем ничего не известно? Почему я должен знать все мелкие партии? Как о себе заявляет партия?
Везде только и слышно буряк, тишечко, рябцев - чуть меньше, но все больше пытается ружин и всё.
По торговому центру все понятно - шаКальцев просто решил срубить бабла, действуя топорно и бездарно, за что и поплатился.
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30.09.2020 18:17 Відповісти
В мэры в Запорожье баллотируется Валерий Прозапас от "ЕС".
Я буду за него голосовать. Понимаю, что шансов мало, но я не из тех, кто голосует за лидера. Я из тех, кто за европейский путь развития для страны и для города.
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30.09.2020 17:29 Відповісти
Кандидат для своих. А своих к сожалению мало.
А выберут Буряка.
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30.09.2020 19:13 Відповісти
Странно, почему не рассматривается продажа с молотка коммунальной собственности?
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30.09.2020 16:30 Відповісти
Интересно другое - Тишечко все поддерживал на голосованиях по распилу и кредитам, а тут вдруг против стал перед выборами. Сегодня этот вопрос поднял Рябцев на сессии - Рябцев с Буряком ссорился по этому поводу с самого начала. У меня такое впечатление, что цензор начал Зе кандидатов поддерживать...
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30.09.2020 17:31 Відповісти
Раздавать гречку и ставить скамейки перед выборами уже не модно. Теперь модно переживать за городские финансы.
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30.09.2020 19:10 Відповісти
 
 