Запоріжців хвилює заборгованість міського бюджету в розмірі 1 млрд 477 млн гривень, - Тишечко
Кандидат у мери Запоріжжя від політичної партії "Слуга Народу" Віталій Тишечко заявив про мільярдні борги міського бюджету.
Зі слів політика, наразі кредиторам місто винне приблизно 1 млрд 477 млн гривень. Заборгованість виникла за каденції нинішньої влади Запоріжжя в результаті зовнішніх запозичень.
Про це Віталій Тишечко написав на сторінці у Facebook.
Він повідомив, що заборгованість міського бюджету перед кредиторами стрімко зростає через високі ставки, під які були взяті вищеназвані кредити.
"Здійснювалися такі запозичення на вкрай невигідних для міста умовах і робилося це свідомо. Замість оформлення позики шляхом випуску облігацій, як у Києві, Харкові чи Львові, влада Запоріжжя взяла звичайні кредити. І тепер замість 6-8% річних місто щорічно мусить виплачувати від 17,5 до 19,5% (за різними кредитами). Через це розмір боргів стрімко збільшується. Замість того, щоб витрачати кошти на розвиток, податки запоріжців спускають на обслуговування кредитів", - повідомив Тишечко.
Політик додав, що у 2019 році тільки на погашення відсотків за кредитами із свого бюджету Запоріжжя заплатило 93 млн грн. Цьогоріч ця сума становитиме вже 129 млн грн. Утім, це тільки обслуговування кредитів. Основні виплати почнуться після місцевих виборів – із 2 листопада.
"На кінець 2019 року борги Запоріжжя становили 1 млрд 26 млн грн. На кінець 2020 року розмір боргу в кращому разі сягне 1 млрд 477 млн грн. Ми стоїмо на порозі банкрутства. Поки що є два виходи із ситуації. Перший – ініціювати процедуру реструктуризації боргів і переглянути умови роботи з кредиторами. Другий – перекласти фінансове навантаження на мешканців міста, збільшивши вартість життя в Запоріжжі", – підкреслив Віталій Тишечко.
Зауважимо, що чинний мер Запоріжжя Володимир Буряк на скандал з мільярдними боргами міста поки що ніяк не відреагував.
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"Сила людей" - не знаю таких.
Давай и тебе вопрос задам - за кого посоветуешь голосовать на выборах мэра в Запорожье?
В трещину такие партии.
Голос идет с Демсокирой, той же Силой Людей и еще там кем-то. Слава Зайцев больше не руководит запорожским Голосом и снова(!) кандидат от ЕС.
Но, с другой стороны, давно уже надо снести к епеням это совковое убожество под названием "универмаг Украина" и построить современный ТРЦ с удобной автостоянкой, с прилегающим парком, с новым фонтаном... согласен, барыгу Кальцева совсем не это беспокоит!
Везде только и слышно буряк, тишечко, рябцев - чуть меньше, но все больше пытается ружин и всё.
По торговому центру все понятно - шаКальцев просто решил срубить бабла, действуя топорно и бездарно, за что и поплатился.
Я буду за него голосовать. Понимаю, что шансов мало, но я не из тех, кто голосует за лидера. Я из тех, кто за европейский путь развития для страны и для города.
А выберут Буряка.