Найманці РФ упродовж двох місяців жодного разу не застосували важке озброєння, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що від початку дії домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, на переважній більшості ділянок лінії розмежування режим тиші зберігається повною мірою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Упродовж двох місяців, за даними спостерігачів СЦКК, лише на деяких ділянках відмічалися поодинокі неприцільні постріли з боку російсько-окупаційних військ, здебільшого зі стрілецької зброї.

"За весь зазначений період жодного разу не зафіксовано застосування противником важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями від 05.09.2014, Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей від 12.02.2015, Доповненням до комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей 29.09.2015, Конвенцією про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї від 1980 року", - йдеться в повідомленні.

Про всі провокації з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК щоденно інформує встановленим порядком Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ та вживає всіх законних способів для їхнього припинення в межах координаційного механізму.

Водночас Українська сторона СЦКК наголошує, що від моменту набуття чинності, із 27 липня 2020 року, Додаткових домовленостей про повне та всеосяжне припинення вогню українські воїни повною мірою дотримуються режиму тиші та непохитно стоять на захисті держави, гарантуючи безпекові передумови для просування мирного процесу

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