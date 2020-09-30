УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
560 10

Найманці РФ упродовж двох місяців жодного разу не застосували важке озброєння, - СЦКК

Найманці РФ упродовж двох місяців жодного разу не застосували важке озброєння, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що від початку дії домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, на переважній більшості ділянок лінії розмежування режим тиші зберігається повною мірою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Упродовж двох місяців, за даними спостерігачів СЦКК, лише на деяких ділянках відмічалися поодинокі неприцільні постріли з боку російсько-окупаційних військ, здебільшого зі стрілецької зброї.

"За весь зазначений період жодного разу не зафіксовано застосування противником важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями від 05.09.2014, Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей від 12.02.2015, Доповненням до комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей 29.09.2015, Конвенцією про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї від 1980 року", - йдеться в повідомленні.

Про всі провокації з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК щоденно інформує встановленим порядком Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ та вживає всіх законних способів для їхнього припинення в межах координаційного механізму.

Водночас Українська сторона СЦКК наголошує, що від моменту набуття чинності, із 27 липня 2020 року, Додаткових домовленостей про повне та всеосяжне припинення вогню українські воїни повною мірою дотримуються режиму тиші та непохитно стоять на захисті держави, гарантуючи безпекові передумови для просування мирного процесу

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 тис. споживачів понад 6 років залишаються без газопостачання - Україна не може отримати гарантії "тиші" для ремонту станції "Мар'їнка", - штаб ОС

Автор: 

обстріл (29052) Донбас (22357) СЦКК (642) найманці рф (2064) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
А де пости з воланням "зрада" ?
показати весь коментар
30.09.2020 15:46
+3
Надо Путина и все руководство ОРДЛО номинировать на Нобелевскую премию мира
показати весь коментар
30.09.2020 15:47
+2
Радуйтесь, зебилы!
Вы ещё сделайте Украину чем-то обязанной рашке, что та не стреляла из тяж. озброення.
показати весь коментар
30.09.2020 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это хорошо, пусть сидят и думают с кем и за что они до такой жизни докатились...
показати весь коментар
30.09.2020 15:44 Відповісти
А де пости з воланням "зрада" ?
показати весь коментар
30.09.2020 15:46 Відповісти
зрада вже була, в омані...
показати весь коментар
30.09.2020 16:24 Відповісти
Надо Путина и все руководство ОРДЛО номинировать на Нобелевскую премию мира
показати весь коментар
30.09.2020 15:47 Відповісти
Радуйтесь, зебилы!
Вы ещё сделайте Украину чем-то обязанной рашке, что та не стреляла из тяж. озброення.
показати весь коментар
30.09.2020 16:01 Відповісти
Це ху№ло так шмарклі перед виборами *********, що було чим хвастатись перед лохторатом. Дивіться, я, найвеличніший, домовився і не стріляють ...
показати весь коментар
30.09.2020 16:05 Відповісти
Наемники РФ в течение двух месяцев ни разу не применили тяжелое вооружение, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3885
показати весь коментар
30.09.2020 16:10 Відповісти
Интерсный заголовок. То есть утверждение "Россия за время конфликта с Украиной ни разу не применила ядерное оружие" делает из них миротворцев по логике ЦСКК?
показати весь коментар
30.09.2020 16:33 Відповісти
 
 