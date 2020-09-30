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Новини Агресія Росії проти України
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Боєць ЗСУ зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатомета позицій біля Зайцевого, - ОТГ "Північ"

Боєць ЗСУ зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатомета позицій біля Зайцевого, - ОТГ

Унаслідок обстрілу з підствольного гранатомета біля Зайцевого Донецької області 30 вересня зазнав осколкового поранення військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативно-тактичної групи "Північ".

"Сьогодні, 30 вересня, у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – задовільний.

Також читайте: Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку", - наголошується в повідомленні.

Боєць ЗСУ зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатомета позицій біля Зайцевого, - ОТГ Північ 01

Також читайте: Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої біля Пісків, обох госпіталізовано, - ОТУ "Схід"

Автор: 

обстріл (29052) поранення (2813) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725) Зайцеве (39)


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Топ коментарі
+31
Расстреливают наших бойцов , как в тире, не боясь получить ответку. Спасибо зебилам,
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30.09.2020 15:47
+25
Це вже прицільно чи ще не дуже?
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30.09.2020 15:46
+21
Просто пєрєстать стрєлять...
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30.09.2020 15:45
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Просто пєрєстать стрєлять...
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30.09.2020 15:45 Відповісти
Плохо прятался, лечение за свой счет...
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30.09.2020 15:56 Відповісти
Це вже прицільно чи ще не дуже?
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30.09.2020 15:46 Відповісти
Расстреливают наших бойцов , как в тире, не боясь получить ответку. Спасибо зебилам,
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30.09.2020 15:47 Відповісти
и где ответ???
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30.09.2020 15:53 Відповісти
Фокина на Тищенко поменяют.
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30.09.2020 15:57 Відповісти
Стурбованість генштабу і запевнення в тому, що обстріл був неприцільний і ситуація контролюється кацапами, зійдуть за відповідь "української" сторони?
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30.09.2020 16:00 Відповісти
а відповісти - це оплатити штраф зі своєї солдатської кишені...
порошенко ж на самоізоляції з тим ковідом
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30.09.2020 16:09 Відповісти
Оплатить , хоть і на самоізоляції !
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30.09.2020 17:18 Відповісти
гроші ж не пахнуть, в смислі, ковіди до них не чіпляються...ну, ними не передаються
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30.09.2020 17:21 Відповісти
Кухня, это не боевая травма, просто по приколу -"простреливают" "повстанцы"- Шмаркля зуб даёт, Фокина😁
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30.09.2020 15:54 Відповісти
"это не прицельно! перемирие имени зеленого недомерка продолжается" ©ОПа величайшего лидера современности
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30.09.2020 15:58 Відповісти
Жаль что не в Фокина.
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30.09.2020 16:00 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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30.09.2020 16:01 Відповісти
Выздоровления защитнику . Кармы ********** и мирной украинской земли над головой попочленцам - ихтамнетам
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30.09.2020 16:08 Відповісти
шо опять,так порешала все зеленая бл*дь.
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30.09.2020 16:08 Відповісти
Осколки. Они не прицельны, разлетаются не предсказуемо, так что перемирие по-зеленски продолжается.
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30.09.2020 16:10 Відповісти
Так пожелаем же таких не прицельных осколков всей маланской семейке зеленских!
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30.09.2020 16:26 Відповісти
шмаркля, может уже хватит играть в страусов и подвергать наших бойцов смертельной опасности ?????? очень жаль, что мы не ответили достойно ...
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30.09.2020 16:11 Відповісти
Видать плохо от врага прятался,нужно глубже в землю закапываться.
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30.09.2020 16:14 Відповісти
Запрещено новые фортификационные сооружения готовить. только впопучленцам можно. А у нас - штраф будет.
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30.09.2020 16:17 Відповісти
Руководителей которые подставляют тебя под вражеские пули,нужно не стрелять а слушаться.
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30.09.2020 16:32 Відповісти
Перемир'я-кажете?Триває-кажете?У відповідь стріляли наші хлопці?Чи штрафів бояться?
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30.09.2020 16:14 Відповісти
боюсь спросить что в понимании шмаркли прицельно...
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30.09.2020 16:17 Відповісти
воно в армії не служило тому вважає, що слово "прицільно" означає "біля Цилі" .
Спитає у д"Єрмака: Там Циля була? - Ні. Ну тоді обстірл був не приЦільний..
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30.09.2020 16:31 Відповісти
его хоть не оштрафуют?
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30.09.2020 16:18 Відповісти
Израиль или США сравняли позиции с землёй, и заняли эти позиции, но Зеля проглотит и это он это любит
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30.09.2020 16:24 Відповісти
А ось наслідки "всеосяжного" перемир'я від навозної мухи..
*****, воно знову буде розповідати про те, що "немає бойових втрат"?
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30.09.2020 16:28 Відповісти
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак не відкидає ймовірність відновлення локальних бойових дій в зоні ООС
Про це Хомчак заявив на засіданні очільників збройних сил країн Вишеградської групи у форматі з Україною, передає пресслужба генштабу у Facebook.
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30.09.2020 17:14 Відповісти
Пиар-перемирие Зеленского: загранотряды паркетных генералов при Зе, не позволяют нашим воинам защищаться и враг может расстреливать безнаказанно. На что можно рассчитывать, если, прости Господи, главнокомандующий так общается со своими воинами: https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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30.09.2020 18:13 Відповісти
скорей всего еще и штраф будет.
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30.09.2020 18:37 Відповісти
один выстрел. даже ОБСЕ говорит, что стреляют в 17 раз меньше.
перемирие работает.
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30.09.2020 19:05 Відповісти
Это не перемирие.
Перемирие у зеленского, ермака, фокина, кравчука, шуфрича, бойко, медведчука.
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30.09.2020 21:33 Відповісти
пан зеля ну видай хлопцям один патрон.
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30.09.2020 22:32 Відповісти
 
 