Боєць ЗСУ зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатомета позицій біля Зайцевого, - ОТГ "Північ"
Унаслідок обстрілу з підствольного гранатомета біля Зайцевого Донецької області 30 вересня зазнав осколкового поранення військовослужбовець ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативно-тактичної групи "Північ".
"Сьогодні, 30 вересня, у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення.
Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – задовільний.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку", - наголошується в повідомленні.
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порошенко ж на самоізоляції з тим ковідом
Спитає у д"Єрмака: Там Циля була? - Ні. Ну тоді обстірл був не приЦільний..
*****, воно знову буде розповідати про те, що "немає бойових втрат"?
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перемирие работает.
Перемирие у зеленского, ермака, фокина, кравчука, шуфрича, бойко, медведчука.