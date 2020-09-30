Боєць ЗСУ зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатомета позицій біля Зайцевого, - ОТГ "Північ"

Унаслідок обстрілу з підствольного гранатомета біля Зайцевого Донецької області 30 вересня зазнав осколкового поранення військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативно-тактичної групи "Північ".

"Сьогодні, 30 вересня, у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – задовільний.

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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку", - наголошується в повідомленні.

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