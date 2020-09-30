Пресслужба "слуги народу" Тищенка про звинувачення Лероса: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду
У народного депутата "Слуги народу" Миколи Тищенка заявили, що звинувачення його колишнього колеги по фракції Гео Лерос - це "повна нісенітниця" і Лерос "зрадив президента" Володимира Зеленського.
Про це повідомила пресслужба нардепа в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Гео Лерос - це головний зрадник України. Його заяви є повною нісенітницею. Якщо є докази, то нехай йде з ними в спеціалізовані органи. А так це просто політичний піар ображеної людини. Він зрадив президента. А зараз намагається дискредитувати його команду. Не гідно і низько. Хоча нічого іншого від нього і не варто очікувати ", - йдеться в заяві.
Раніше колишній член фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що напад на нього обговорював "слуга народу" Микола Тищенко, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького Денис Комарницький, якого зараз називають "смотрящим" по Києву від ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лерос увидел что за чёрт на самом деле Зеленский, и рассказывает всю правду про него и его гнилую команду
Десятки тысяч людей видели до всяких выборов, что за черт зеублюдок, а им теперь надо верить в обманутого и честного Лероса? Просто не получил то место у кормушки на которое расчитывал.
но для нас чем быстрее они сами себя перегрызут, тем лучше
Довбонуті, на всю голову, зебіли.
Ви давали присягу на служіння Україні чи ВАЗеленскому?
Валіть, нахрін, в 95 квартал, і ідола свого заберіть. Там і будете йому поклонятися, довбні.
Итиль какре страшное предательство.
А Зеленский предал Украину. И шо?
как только зебараны открывают рот , офигивает украинский народ
Может просто повода нет! А зеленский как раз дает повод сомневаться в нем! Все его новые лица ,это лица в его партии а не в политике,все его обещания это развод! Единственное его достижение это расширение словарного запаса,толкого словаря- ЗЕБИЛ!
Неужели в Украине становление диктатуры пророссийского Зеленского?
"Гео Лерос - это главный предатель Украины . ... Он предал президента. ", - говорится в заявлении.
"Зеленые человечки" "сруССкого мира" говорят то что и на роССии. Они мыслят роССсийскими категориями:
"Путин - это Россия, Россия - это Путин"
Володин: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"
Да уж, мощная команда у президента. Ермак, Фокин, Дубинский, Бужанский, Венедиктова,Сивоха, сам Колян Тищенко... Такую "команду" и дискредитировать не нужно, каждый из них - в дерьме по уши. А в общем - какой президент, такая и команда.