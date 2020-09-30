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Пресслужба "слуги народу" Тищенка про звинувачення Лероса: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду

Пресслужба

У народного депутата "Слуги народу" Миколи Тищенка заявили, що звинувачення його колишнього колеги по фракції Гео Лерос - це "повна нісенітниця" і Лерос "зрадив президента" Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба нардепа в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Гео Лерос - це головний зрадник України. Його заяви є повною нісенітницею. Якщо є докази, то нехай йде з ними в спеціалізовані органи. А так це просто політичний піар ображеної людини. Він зрадив президента. А зараз намагається дискредитувати його команду. Не гідно і низько. Хоча нічого іншого від нього і не варто очікувати ", - йдеться в заяві.

Раніше колишній член фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що напад на нього обговорював "слуга народу" Микола Тищенко, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького Денис Комарницький, якого зараз називають "смотрящим" по Києву від ОП.

Читайте також: Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+36
Предал зеленского!

Довбонуті, на всю голову, зебіли.
Ви давали присягу на служіння Україні чи ВАЗеленскому?
Валіть, нахрін, в 95 квартал, і ідола свого заберіть. Там і будете йому поклонятися, довбні.
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30.09.2020 15:55
+34
Нет не так
Лерос увидел что за чёрт на самом деле Зеленский, и рассказывает всю правду про него и его гнилую команду
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30.09.2020 15:51
+18
Прєдать того хто прєдайот Україну - не є зрадою . .
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30.09.2020 15:58
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Нет не так
Лерос увидел что за чёрт на самом деле Зеленский, и рассказывает всю правду про него и его гнилую команду
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30.09.2020 15:51 Відповісти
ха-ха-ха
Десятки тысяч людей видели до всяких выборов, что за черт зеублюдок, а им теперь надо верить в обманутого и честного Лероса? Просто не получил то место у кормушки на которое расчитывал.
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30.09.2020 16:01 Відповісти
всё так, всё верно
но для нас чем быстрее они сами себя перегрызут, тем лучше
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30.09.2020 17:57 Відповісти
смешно, когда сборище моральных уродов называют "командой"
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30.09.2020 16:11 Відповісти
и при этом эти уроды ещё рассуждают о "предательстве", они просто гниль и всё.
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30.09.2020 16:13 Відповісти
коля попа как у ким
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30.09.2020 15:51 Відповісти
Так то Лерос давив присягу на вірність ЗевиПлядку? А тепер зрозуміло чого коля-котлета дригав сракой, то йому тавро ставили у вигляді "ЗЕ", щоб не вздумам зраджувати найвеличнішого потерпілого членограя.
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30.09.2020 17:00 Відповісти
Заявили, что мухи отдельно котлеты отдельно.
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30.09.2020 15:52 Відповісти
Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду - Цензор.НЕТ 2626отак коля велюрний?
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30.09.2020 15:53 Відповісти
Что значит предал? Нахер его послал?
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30.09.2020 15:53 Відповісти
Предал зеленского!

Довбонуті, на всю голову, зебіли.
Ви давали присягу на служіння Україні чи ВАЗеленскому?
Валіть, нахрін, в 95 квартал, і ідола свого заберіть. Там і будете йому поклонятися, довбні.
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30.09.2020 15:55 Відповісти
А зебіл зрадив Україну! То кого на гілляку?
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30.09.2020 17:34 Відповісти
Команда , - Сама себя дискритизирует .
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30.09.2020 15:57 Відповісти
Тищенко- это у которого вместо головы пукан и он им шевелит ? Его мнение очень важно для страны ....
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30.09.2020 15:58 Відповісти
Прєдать того хто прєдайот Україну - не є зрадою . .
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30.09.2020 15:58 Відповісти
Он предал Зеленского!!!

Итиль какре страшное предательство.

А Зеленский предал Украину. И шо?
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30.09.2020 15:58 Відповісти
А "больные" заявили, что Лерос - главный предатель Украины, видать котлет объелись с какой-то "фирменной" начинкой.
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30.09.2020 16:45 Відповісти
Зеленский и его КО сами себя дискредитировали и продолжают дискредитироваться. Переплюнули даже януковоща.
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30.09.2020 15:59 Відповісти
это зе-слуга предал народ и похерил Конституцию. такие "обвинения" это дешевые отмазки - каждый отвечает за себя.
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30.09.2020 16:00 Відповісти
Тищенко МУДИЛО вы с ЗЕ сдаете Украину и продаете Украину. Рыба гниет с головы и ВЫ опарыши в этой ЗЕ голове!
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30.09.2020 16:00 Відповісти
Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду - Цензор.НЕТ 8243
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30.09.2020 16:00 Відповісти
да уж, слово депутат в Украине становится матерным
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30.09.2020 16:06 Відповісти
Сначала с нами ты не выпил,потом- зелёного предал
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30.09.2020 16:03 Відповісти
Интересный посыл» предал клоуна»,,,
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30.09.2020 16:04 Відповісти
что не день то зашквар зеленых дегенератов .
как только зебараны открывают рот , офигивает украинский народ
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30.09.2020 16:04 Відповісти
Так кто из вас слуга народа? Народный депутат должен служить и быть преданным народу а не Коле Крашеному. Или Коле тоналке. Или клоуну Вове.
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30.09.2020 16:09 Відповісти
Пресс-служба Тищенко?! Так пафосно ещё никто не называл официантов из "Велюра"
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30.09.2020 16:09 Відповісти
Я ржу, пресслужба! Интересно, как он свою задницу называет, управлением внутренних дел?
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30.09.2020 16:31 Відповісти
А вообще то что это пузырь зеленый, что у него своя пресс--служба имеется ?
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30.09.2020 16:35 Відповісти
Депутат не дає присягу президенту, а присягає народу України...
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30.09.2020 16:10 Відповісти
Пусть мне тищенко обьяснит,как можно дискредитировать например - Меркель, Макрона, Бориса Джонсона, Шарля де Голля,Христа и т.д?
Может просто повода нет! А зеленский как раз дает повод сомневаться в нем! Все его новые лица ,это лица в его партии а не в политике,все его обещания это развод! Единственное его достижение это расширение словарного запаса,толкого словаря- ЗЕБИЛ!
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Как это предал Зеленского?! Зеленский что святой или диктатор? Предать можно только свой Народ как сделал это например Фокин, Ермак, Зеленский или Медведчук.

Неужели в Украине становление диктатуры пророссийского Зеленского?
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30.09.2020 16:15 Відповісти
видно у зебилов шо-то вроде Иисуса. Ну и 13-й апостол Лерос.
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30.09.2020 16:35 Відповісти
Котлєта подумав, що Бога за бороду держить. Не з твоїми мізками. Ви....ть і викинуть.
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30.09.2020 16:21 Відповісти
"Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3222071" - прекрасная мысль! А ну дайте-ка один, где командует не друг детства/студенчества/квартала "самого"?
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30.09.2020 16:22 Відповісти
Предал? А-ха-ха!! У вас там шо, банда? Воруете вместе с Ослом?
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30.09.2020 16:23 Відповісти
Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса:

"Гео Лерос - это главный предатель Украины . ... Он предал президента. ", - говорится в заявлении.

"Зеленые человечки" "сруССкого мира" говорят то что и на роССии. Они мыслят роССсийскими категориями:

"Путин - это Россия, Россия - это Путин"

Володин: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"
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30.09.2020 16:26 Відповісти
У "кушать подано" своя пресс-служба? О, как
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30.09.2020 16:30 Відповісти
зебилоид, Лерос клятву нашему зезвездиденту давал. ежели давал-опубликуй текст. ежели не давал, то как он мог предать зеленое ничтожество?
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30.09.2020 16:30 Відповісти
Как можа предать силеную плесень, у ниё же масхов нет.
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30.09.2020 16:33 Відповісти
Гео Лерос..."предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду".
Да уж, мощная команда у президента. Ермак, Фокин, Дубинский, Бужанский, Венедиктова,Сивоха, сам Колян Тищенко... Такую "команду" и дискредитировать не нужно, каждый из них - в дерьме по уши. А в общем - какой президент, такая и команда.
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30.09.2020 16:49 Відповісти
Ну, блин, и дубилы!
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30.09.2020 16:49 Відповісти
Коля Насос, в чім зрада? Зеленський не Україна, ніхто в вірності йому не клявся кромі таких як ти
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30.09.2020 16:54 Відповісти
Под конец правления таких "предателей" будет подавляющее большинство ибо в будущем с клеймом "СН" не будет места членства в любой из партий, разве, что в пророссийской, но там и своих хватает.
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30.09.2020 16:54 Відповісти
Прес-служба Колі-каклєти прітараніла маляву шо Лєрос криса і живєт нє па панятіям старшого клоуна.
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30.09.2020 16:58 Відповісти
Дворняга Коля-котлета самый большой авторитет для блазня из членов 95 баоагана, потому не стоит удивляться антиукраинской кадровой политики блазня, особенно, если с другой стороны сидит другой авторитет, фээсбэшник ермак, клоун должен немедленно поменять своих советников, либо идти к чертовой матери, пока не "наработал" себе на вышак.
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30.09.2020 17:14 Відповісти
уже наработал, как минимум на Ростов.
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30.09.2020 18:35 Відповісти
Пресс служба лизнула зачетно. Теперь к папе за сладеньким
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30.09.2020 17:22 Відповісти
Зрадити можна Батьківщину чи дружину... А яким боком зелене чмо до депутата, якого вибрав народ? У нас Парламентсько-президентська республіка....
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30.09.2020 17:40 Відповісти
В очах світової спільноти, а також українського народу, не плутати з населенням, влада в Україні знаходиться в руках випадкового збіговиська різношерстих людей, здебільшого злодійкуватих і безпринципних, які максимально використовують в особистих цілях вигоди свого привілейованого становища. Інтереси держави розглядаються під кутом своїх корисливих інтересів.
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30.09.2020 17:58 Відповісти
А навіщо вас дискредитовувати-ви вже самі себе зганьбили.
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30.09.2020 18:03 Відповісти
Тищенко имеет заявить следующие:
Пресслужба "слуги народу" Тищенка про звинувачення Лероса: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду - Цензор.НЕТ 3691
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30.09.2020 18:32 Відповісти
Коля Тищенко ніяк не вибереться з 90- стих, зі сходок , поклонінню паханам, життю " по понятиям"
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30.09.2020 19:54 Відповісти
Там нема що зраджувати,дискредитувати...бо таку зібрати свору недолугих,невігласів,зрадників ,аферистів,злодіїв,збоченців ще треба було постаратись.
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30.09.2020 22:01 Відповісти
Пресслужба "слуги народу" Тищенка про звинувачення Лероса: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду - Цензор.НЕТ 1932
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30.09.2020 23:31 Відповісти
 
 