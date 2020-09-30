Пресслужба "слуги народу" Тищенка про звинувачення Лероса: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду

У народного депутата "Слуги народу" Миколи Тищенка заявили, що звинувачення його колишнього колеги по фракції Гео Лерос - це "повна нісенітниця" і Лерос "зрадив президента" Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба нардепа в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Гео Лерос - це головний зрадник України. Його заяви є повною нісенітницею. Якщо є докази, то нехай йде з ними в спеціалізовані органи. А так це просто політичний піар ображеної людини. Він зрадив президента. А зараз намагається дискредитувати його команду. Не гідно і низько. Хоча нічого іншого від нього і не варто очікувати ", - йдеться в заяві.

Раніше колишній член фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що напад на нього обговорював "слуга народу" Микола Тищенко, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького Денис Комарницький, якого зараз називають "смотрящим" по Києву від ОП.

Читайте також: Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос