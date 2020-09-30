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Співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, пізніше вона померла в лікарні (оновлено)

Співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, пізніше вона померла в лікарні (оновлено)

Співробітниця посольства США Санвер Нікаело була знайдена на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Приблизно опівдні в Шевченківському районі столиці непритомною було знайдено жінку з травмою голови.

Пізніше стало відомо, що це співробітниця посольства США Санвер Нікаело. Її госпіталізували в лікарню, де пізніше від травм вона померла.

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Департамент комунікації Національної поліції Києва пізніше повідомив, що в столичну поліцію надійшла інформація про виявлення жінки з травмою голови в лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці.

"Жінку у непритомному стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я. Наразі у лікарняному закладі та на місці події слідчі і представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка отримала тілесні ушкодження", - говориться в повідомленні.

У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.

Автор: 

Київ (19639) посольство (947) смерть (6777) США (23343)


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Топ коментарі
+76
Реванш набирает обороты...
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30.09.2020 15:54
+63
Ще цього нам не хватало . .
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30.09.2020 15:55
+45
Последние 7 лет только на Роисе нападали на сотрудников посольства США.

При ЗЕ такое стало возможно и в Украине.
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30.09.2020 15:56
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над Аваковым сгустились тучи
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30.09.2020 16:35 Відповісти
Це виходить, що навіть серед білого по Києву опасно ходити? А де охорона посольства? Тут кацапів кишить, вони підуть на все, щоб тільки підпортити підтримку України США. А другий варіант - особи ромської національності, які грабують всіх підряд в столиці.
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30.09.2020 16:40 Відповісти
После 21.04.2019 в Украине жить стало опасно.
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30.09.2020 16:49 Відповісти
Лукаш, Бандаренку, Портянкина, Мертвячука охраняю, Аваков обеспечил, а сотрудников посольства - нет.
а может и Каломой мстит за судебные расследования отмывания денег
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30.09.2020 17:53 Відповісти
Так воровки по центру бегают и не кого не боятся. Менты на прикупе. Люди их ловят, отдают ментам, а те их дальше на "работу" отправляют.
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30.09.2020 16:43 Відповісти
Дедушка Трамп осерчает, да и Байден также. Неисключена "ответка" рашки на полёты самолётов и совместные ученья, воевать с женщинами их конёк. А если банальный разбой - то грош цена киевской полиции. Должна пройти "чистка" как в рядах последних так и в преступном мире. НЕ исключен вариант, что поймают какого-то бомжа и "спишут" на него, да ещё и посадят в одну камеру с Антоненком.
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30.09.2020 17:07 Відповісти
Це міжнародний скандал - співробітниця посольства США по блатним малінам Київа не лазила, навіщо ій відвідувати люмпенські райони, а от те що ії викрали, це вже правдоподобніше і це вже почерк спецслужб
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30.09.2020 17:43 Відповісти
вул. Толбухіна в кількастаметрах від посольства США
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30.09.2020 23:24 Відповісти
А что удивляться, если у нас бандюки типа Колюни Оболонского прямо в Раде депутанами работают?
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30.09.2020 17:36 Відповісти
ТО ЩЕ ЦЕ РУКА КАЦАПІЇ 300 %
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30.09.2020 17:40 Відповісти
Без кацапни тут не обошлось !!!!
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30.09.2020 18:07 Відповісти
Вот вслед за Портновым и Татаровым подтянулись их духовные братья с большой практикой.
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30.09.2020 18:19 Відповісти
Рашисты при Зеленском чувствуют себя хозяевами в Украине.
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30.09.2020 18:27 Відповісти
Не фсьо так адназначна...
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30.09.2020 18:45 Відповісти
Линчи Украины. Смерть от тысячи порезов.

Теперь отсекают опоры.
Наслаждайтесь, зерашики..
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30.09.2020 19:14 Відповісти
Щирі співчуття посольству США.
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30.09.2020 19:24 Відповісти
НУ ТУТ ОТВЕТОЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ НА МЕДВЕДЧУКЕ !)
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30.09.2020 21:08 Відповісти
международный скандал однако .
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30.09.2020 21:55 Відповісти
Авакову задачка, тут с гнилой козы не подъедешь... нужно же полиции когда-то и работать... Постановка не прокатит, засунь своих наркоманов себе в одно место... На таких делах видно эффективность полиции... ждём-с
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30.09.2020 21:59 Відповісти
БЛД, а что за фигня творится в информпространстве? что-то вякнул черкасский губернатор - пошло какое-то гонево на Гройсмана; убили сотрудницу посольства США - Тимошенко в ленте, как будто она лично убила... как сфрагментировать это всё? что происходит?
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30.09.2020 22:07 Відповісти
Американцы не настолько тупые, чтобы перебегать рельсы в наушниках и попадать под поезд. Очевидно что на рельсы ее затащили. С другой стороны кто будет грабить женщину на пробежке. Возможно это что-то личное или по работе. Это скорее всего сделал какой-то знакомый ей человек.
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01.10.2020 01:15 Відповісти
Она жила на территории посольского комплекса, так что соседские "бытово-парковочные" разборки отменяются. Надо начинать с того, чем она занималась и с кем контактировала
по ходу работы. Странно называть это "дракой", как это сделали некоторые СМИ. Это организованное спланированное убийство.
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01.10.2020 11:12 Відповісти
Пипец. ЗЕ-команде придётся не сладко...
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01.10.2020 09:16 Відповісти
так она сама виновата
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01.10.2020 11:09 Відповісти
Правда, любопытно, что нападавшим был не парковый ханурик, не доходяга-наркоман, не цыганка, а спортивный молодой человек оптимального возраста и телосложения (таких набирают в Беркут и похожие структуры). Если известен цвет кроссовок и нюансы причёски, то судьба исполнителя весьма незавидна. Посмотрим какую прыть продемонстрирует Аваков. И сравнится ли она со случаем с Сашком Музычком.
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01.10.2020 12:37 Відповісти
У 20014 році заплатив 4500 грн за те, щоб у київському посольстві США почути "нажаль вам відмовлено у наданні візи по програмі ворк енд тревел". Неприємний осад залишився... Для когось це можливо є значною сумою... от і віддячився.
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01.10.2020 13:12 Відповісти
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