Співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, пізніше вона померла в лікарні (оновлено)

Співробітниця посольства США Санвер Нікаело була знайдена на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Приблизно опівдні в Шевченківському районі столиці непритомною було знайдено жінку з травмою голови.

Пізніше стало відомо, що це співробітниця посольства США Санвер Нікаело. Її госпіталізували в лікарню, де пізніше від травм вона померла.

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Департамент комунікації Національної поліції Києва пізніше повідомив, що в столичну поліцію надійшла інформація про виявлення жінки з травмою голови в лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці.

"Жінку у непритомному стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я. Наразі у лікарняному закладі та на місці події слідчі і представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка отримала тілесні ушкодження", - говориться в повідомленні.

У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.