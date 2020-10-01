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Старшокласник в Одеській області намагався накласти на себе руки під час уроків, - ЗМІ

Старшокласник в Одеській області намагався накласти на себе руки під час уроків, - ЗМІ

Учень 10 класу відпросився з уроку, вийшов у коридор, сів на лавку і полоснув себе ножем по горлу. Зараз він перебуває в лікарні.

Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія Інформ", передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в ліцеї №3 у місті Кілія.

Учень 10 класу відпросився з уроку, вийшов у коридор третього поверху, сів на лавочку і полоснув себе ножем по горлу.

Учениця, яка вийшла з класу, побачила школяра, що спливав кров'ю, і покликала на допомогу. Співробітники школи викликали швидку, а до її приїзду робили все можливе для порятунку дитини.

Зараз хлопець перебуває в лікарні у стабільному стані. Причини його вчинку з'ясовуватиме поліція.

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Автор: 

Одеська область (3283) підлітки (422) школа (2224)


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Топ коментарі
+3
У тебя логика как у зебилища, по нашим стреляют, а вы сидите в тряпочку собите, и не давайте ответку, а то биля#ть потом совесть замучает шо сипара убили подло
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30.09.2020 16:47
+2
Напевно у Вас великий досвід в цьому.
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30.09.2020 16:26
+1
Ну ножом по горлу, то я образно. Просто нечего быть терпилой, а нужно показать кто в классе хозяин. Даже если их там и превосходящее по численности большинство. Главное самого крепкого вырубить и потом ты будешь в респекте
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30.09.2020 16:31
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Не полиция,а дурка должна выяснять...
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Зачмырили пацана. Токо он дурак, не правильно поступил. Нужно было устроить "сладкую жизь" своим обидчикам. Не себя по горлу полоснуть, а того мудилу, что довел его до такого состояния. Только, подленько так, из под тишка, что бы ни кто не видел
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30.09.2020 16:16 Відповісти
Напевно у Вас великий досвід в цьому.
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30.09.2020 16:26 Відповісти
Ну ножом по горлу, то я образно. Просто нечего быть терпилой, а нужно показать кто в классе хозяин. Даже если их там и превосходящее по численности большинство. Главное самого крепкого вырубить и потом ты будешь в респекте
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30.09.2020 16:31 Відповісти
мне вот странно - а чего нету половины покалеченных, ведь за пострадавшего вступятся и пошло и поехало.
То же и за армию писали - горец грит челу нашему- а че вы делаете в своб. час на гражданке - мы вот аул на аул мочимся(то есть там уже бы и не призывали никого из-за инвалидности), а наш - а че, нету иных дел шоп ся занять то?(горец вроде, думаю, удивился)
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30.09.2020 16:43 Відповісти
Потому шо тот терпила сыкун лучше себя ножем полоснет, чем попробует выйти из ситуации хотя бы не проигравшим...
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30.09.2020 16:45 Відповісти
а ну расскажи а как петуху в тюрьме из его ситуации выйти? ответ в новости
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30.09.2020 18:00 Відповісти
в ягодицу будет самое то
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30.09.2020 17:39 Відповісти
да ладно, от его смерти ни чего не поменялось, разве что кто его чмырил наберет большую популярность и кто то станет следующим
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30.09.2020 18:05 Відповісти
Только, подленько так, из под тишка, что бы ни кто не видел\\\\\\\\\\

и до старости считать(если совесть есть) себя ..... "тихарем"?
Зачем? Если не можешь ну там "дать сдачи", то надо такое делать? Ну так я не знаю - продай смартфон, дай бабло старшим, пусть успокоят, и гробовщики не заработают
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30.09.2020 16:39 Відповісти
То есть те кто чмырят это чела у них все с совестью нормуль? А отомстить обидчикам так это тихарь сразу и по ночам потом спать не будешь? мде
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30.09.2020 16:44 Відповісти
У тебя логика как у зебилища, по нашим стреляют, а вы сидите в тряпочку собите, и не давайте ответку, а то биля#ть потом совесть замучает шо сипара убили подло
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30.09.2020 16:47 Відповісти
по ходу они скоро как вы и многих других патриотично настроенных людей будут устранять или опускать. Все еще впереди и это все хреново
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30.09.2020 18:04 Відповісти
ох какой ты грамотный? Один человек на поле боя не воин, ану герой военкомат и на Донбасс
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30.09.2020 17:56 Відповісти
Я был в подобной ситуации. Потом прямо на уроке в матерной перепалке вышел 1 на 1 где у меня не было вообще шансов. Чувак 2 метра с длинными руками. Он не ожидал такой дерзости от меня и я нанес удар первым. Очень корявый смешной удар, но эфективный ибо зацепил чуваку роговицу глаза кончиком косточки на кулаке. И всьо, и он уже дезореентирован, нихрена не видит. Я уже хотел его гасить ногами. Но тут подбежали егоные бабищи с которыми он с первого класса вместе и закрыли его грудями, шоб я его не обижал. С тех пор я был в почете и мне слова никто кривого не сказал было так же в 10м классе
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01.10.2020 07:59 Відповісти
2 получил ???
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30.09.2020 16:57 Відповісти
Неразделенная любовь, скорее всего.
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30.09.2020 20:20 Відповісти
это любовььь
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01.10.2020 01:01 Відповісти
 
 