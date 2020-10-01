Старшокласник в Одеській області намагався накласти на себе руки під час уроків, - ЗМІ

Учень 10 класу відпросився з уроку, вийшов у коридор, сів на лавку і полоснув себе ножем по горлу. Зараз він перебуває в лікарні.

Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія Інформ", передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в ліцеї №3 у місті Кілія.

Учень 10 класу відпросився з уроку, вийшов у коридор третього поверху, сів на лавочку і полоснув себе ножем по горлу.

Учениця, яка вийшла з класу, побачила школяра, що спливав кров'ю, і покликала на допомогу. Співробітники школи викликали швидку, а до її приїзду робили все можливе для порятунку дитини.

Зараз хлопець перебуває в лікарні у стабільному стані. Причини його вчинку з'ясовуватиме поліція.

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