Старшокласник в Одеській області намагався накласти на себе руки під час уроків, - ЗМІ
Учень 10 класу відпросився з уроку, вийшов у коридор, сів на лавку і полоснув себе ножем по горлу. Зараз він перебуває в лікарні.
Про це повідомляє місцеве видання "Бессарабія Інформ", передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався в ліцеї №3 у місті Кілія.
Учень 10 класу відпросився з уроку, вийшов у коридор третього поверху, сів на лавочку і полоснув себе ножем по горлу.
Учениця, яка вийшла з класу, побачила школяра, що спливав кров'ю, і покликала на допомогу. Співробітники школи викликали швидку, а до її приїзду робили все можливе для порятунку дитини.
Зараз хлопець перебуває в лікарні у стабільному стані. Причини його вчинку з'ясовуватиме поліція.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.09.2020 16:47 Посилання
+2 Alex_dos
показати весь коментар30.09.2020 16:26 Посилання
+1 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.09.2020 16:31 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То же и за армию писали - горец грит челу нашему- а че вы делаете в своб. час на гражданке - мы вот аул на аул мочимся(то есть там уже бы и не призывали никого из-за инвалидности), а наш - а че, нету иных дел шоп ся занять то?(горец вроде, думаю, удивился)
и до старости считать(если совесть есть) себя ..... "тихарем"?
Зачем? Если не можешь ну там "дать сдачи", то надо такое делать? Ну так я не знаю - продай смартфон, дай бабло старшим, пусть успокоят, и гробовщики не заработают