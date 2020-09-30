Азербайджан готовий зупинити бойові дії, якщо ЗС Вірменії покинуть Нагірний Карабах, - президент Алієв
Азербайджан має відновити територіальну цілісність, бойові дії на лінії розмежування спрямовані на відновлення історичної справедливості.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс-Азербайджан.
"Вірменія має відмовитися від окупаційної політики. Замість цього прем'єр-міністр Вірменії ставить перед нами умови, він поставив перед нами сім умов. Я не так давно заявив, що ми відкидаємо ці умови. У нас тільки одна умова - ЗС Вірменії безумовно, в повному складі і негайно повинні покинути наші землі. Ця умова в силі і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир у регіоні. Ми хочемо миру і хочемо вирішення конфлікту", - сказав Алієв.
Також ивидання з посиланням на МЗС Азербайджану пише, що 29 вересня відбулось спеціальне засідання Постійної Ради ОБСЄ.
"На цьому засіданні постійний представник Азербайджану в ОБСЄ висловив сподівання, що в Мінській Групі ОБСЄ нарешті усвідомлюють всю серйозність намірів Баку. МГ ОБСЄ повинна вимагати повного і беззастережного виведення вірменських військових з окупованих територій для забезпечення миру в регіоні. До цього Азербайджан продовжуватиме легітимну воєнну операцію. Конфлікт має бути вирішено на підставі норм міжнародного права в рамках міжнародно визнаних кордонів Азербайджану", - сказано в заяві МЗС.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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То Вермахт громил Орду и сказал бы те так:
Я читал немного - и немцы с фронта слали отчеты КАКИЕ танки были у совков - командование тупо не верило солдатам.
это жесть. я поэтому и на месте всех кто проиграл, или проиграли его, ставлю - "а шо там такое реально было то?" - и да - это жесть. против среднего , там были т-34 - никакой такн нем. не мог чет - ничего сделать!!
ну и у Вермахта не было 11млн., против только первого эшелона совков числом в 4млн., а шли еще.... много. недурно - 6млн. винтовок потеряли - дя кого они предназначались?
А???
Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не разорвались."
Це сьогоднішня заява МО Азербайджану.
Политика 30-сен, 06:129 938 0
Вчера мы описывали ситуацию, когда жена армянского премьер-министра была запечатлена с автоматом, натурально как Лукашенко месяцем раньше. Якобы, она имела решительный вид и демонстрировала готовность лично сражаться с врагами.
Поскольку единственным врагом там считают Азербайджан за то, что тот не бросает идею вернуть собственные территории, то вот этот воинственный вид амазонки был адресован Азербайджану.
Там оценили этот жест и высказали уважение отважной женщине, пусть и врагу, но поинтересовались тем, а где же мужчины?
А с мужчинами там, как видно, не очень хорошо. Поскольку провокация Армении готовилась давно, то соответствующие меры принимались загодя.
Собственно говоря, армянам самим, наверное, не очень понятно зачем их нищей стране, у которой банально нет никаких перспектив, с таким отношением к соседям захватывать новые территории, но зато это знают в Кремле и предпринимают нужные действия для того, чтобы в нужный момент заваруха получилась знатной.
Москве это нужно позарез, с учетом того, что альянс нефтегазоносного Азербайджана и Турции, с ее узловым положением перехода Азии в Европу, остро стоит поперек горла. И вот через Армению уже не раз и не два Москва пыталась оказать давление на эти страны. Так случилось и в этот раз, а вопрос о мужчинах стал просто «рубом».
Так, согласно агентству Анадолу, в конце июля текущего года, при посредничестве Москвы Ереван договорился с боевым крылом курдской PKK/YPG о направлении в Карабах 300 боевиков. Автобусами они прибыли сначала в Ереван, а потом - выдвинулись к месту предстоящих боевых действий. Там они ознакомились с обстановкой и влились в ряды армянских военных формирований на оккупированной территории.
То есть, нынешняя провокация готовилась Арменией, а точнее - Москвой, еще в середине лета, а потом подтягивались силы и средства для успешного проведения запланированной операции. Но тут возникает правомерный вопрос о том, зачем связываться с курдами и зачем такие сложности? А ответ оказывается банальным. Огромное количество армян уже давно живут «на два дома». В основном, они обретаются в РФ, а особенно - в Москве, и лишь иногда наезжают домой.
Понятно, что они давно считают независимость Армении как нечто обременительное и даже опасное, а потому некто Симонянша после начала боевых действий прямо заявила о том, что пора заканчивать заниматься ерундой и входить в состав РФ на правах субъекта федерации.
Причем, она абсолютно не видит в этом ничего плохого и даже считает себя патриоткой. И вот, чтобы понимать, зачем Армении понадобились курды, следует посмотреть на то, как они собираются в кабаках, в том числе и Симонян, и там «воюют» с Азербайджаном, а потом - пишут такое.
В ответ на любые действия Азербайджана они не просто посылают ему проклятия, но и всегда готовы очень воинственно выпить, закусить и даже спеть. Кстати, по поводу Симонянши - все ясно. Она окопалась в Москве потому, что в Армении банально нету бобров, а без них боброедке - никак.
Но почему бородатые пивцы и певцы еще не в камуфляже, сказать трудно. По идее, они не только уже должны были взять оружие, но выдвинуться на фронт и даже вернуться домой грузом 200, но видимо, под хорошее вино и неплохую закуску в уютной Москве воевать намного лучше и ради этих удобств они свою Армению готовы уложить подстилкой под лошадь Путина.
Вот поэтому-то, зная истинную ситуацию, Москва загодя заготовила несколько сотен курдов, но в этот раз все пошло не так, как планировалось.
Мало того, что азербайджанцы напихали им по самый воротник, так еще и нашли этих самых курдских командировочных. В зависимости от того, как ситуация будет развиваться дальше, могут всплыть не только такие подробности.
ANTI-COLORADOS
На месяцок работы азербайджанским активистам.
Отдохнуть и лет через надцать повторить. И так по кругу.