УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10580 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
19 877 239

Азербайджан готовий зупинити бойові дії, якщо ЗС Вірменії покинуть Нагірний Карабах, - президент Алієв

Азербайджан готовий зупинити бойові дії, якщо ЗС Вірменії покинуть Нагірний Карабах, - президент Алієв

Азербайджан має відновити територіальну цілісність, бойові дії на лінії розмежування спрямовані на відновлення історичної справедливості.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс-Азербайджан.

"Вірменія має відмовитися від окупаційної політики. Замість цього прем'єр-міністр Вірменії ставить перед нами умови, він поставив перед нами сім умов. Я не так давно заявив, що ми відкидаємо ці умови. У нас тільки одна умова - ЗС Вірменії безумовно, в повному складі і негайно повинні покинути наші землі. Ця умова в силі і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир у регіоні. Ми хочемо миру і хочемо вирішення конфлікту", - сказав Алієв.

Також ивидання з посиланням на МЗС Азербайджану пише, що 29 вересня відбулось спеціальне засідання Постійної Ради ОБСЄ.

"На цьому засіданні постійний представник Азербайджану в ОБСЄ висловив сподівання, що в Мінській Групі ОБСЄ нарешті усвідомлюють всю серйозність намірів Баку. МГ ОБСЄ повинна вимагати повного і беззастережного виведення вірменських військових з окупованих територій для забезпечення миру в регіоні. До цього Азербайджан продовжуватиме легітимну воєнну операцію. Конфлікт має бути вирішено на підставі норм міжнародного права в рамках міжнародно визнаних кордонів Азербайджану", - сказано в заяві МЗС.

Читайте також: Вірменія не розглядає питання розміщення миротворців у Нагірному Карабасі, - прем'єр Пашинян

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним, - Кулеба

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
А если бы вместо Алиева у них был бы какой нибудь дурачек?
показати весь коментар
30.09.2020 16:11
+31
Лаконично и по теме.
показати весь коментар
30.09.2020 16:10
+23
Если у Алиева будут железные яйца до финиша, этот человек будет прославлен на века своим народом. Эти нарывы в виде автономий на территориях, которые эти автономии не воспринимают за свои и с помощью которых поддерживаются такие конфликты должны уйти в небытие! Карабах, Приднестровье, Крым,Южная Осетия.. ДНР, ЛНР....
показати весь коментар
30.09.2020 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Таня, когда ты пишешь на международные темы, то мне нравишься.
показати весь коментар
30.09.2020 17:11 Відповісти
Тому що потрібна стратегічна перевага\\\\\\\\\\

То Вермахт громил Орду и сказал бы те так:
Я читал немного - и немцы с фронта слали отчеты КАКИЕ танки были у совков - командование тупо не верило солдатам.
это жесть. я поэтому и на месте всех кто проиграл, или проиграли его, ставлю - "а шо там такое реально было то?" - и да - это жесть. против среднего , там были т-34 - никакой такн нем. не мог чет - ничего сделать!!
ну и у Вермахта не было 11млн., против только первого эшелона совков числом в 4млн., а шли еще.... много. недурно - 6млн. винтовок потеряли - дя кого они предназначались?
А???
показати весь коментар
30.09.2020 17:15 Відповісти
Браво !!!
показати весь коментар
30.09.2020 16:15 Відповісти
Трішки статистики . Територія Вірменії становить 29 743 км.кв. Територія Нагірного Карабаху, котрий окупований Вірменією становить 4 400 км.кв. Окрім того- Вірменією окуповані Фізулійський, Джебраїльський, Агдамський , Лачінчький райони Азербайджану загальною площею 7 630 кв.км. з виходом на кордон з Іраном. Це так званий вірменами "пояс безпеки", який до окупації був заселений азербайджанцями. Загальна площа окупованих Вірменією територій Азербайджану складає 12 030 км.кв. , що становить більше 40-ка відсотків самої території Вірменії. І утримується вся ця територія під окупацією лише завдяки багнетам армії Вірменії, котру озброїла росія.
показати весь коментар
30.09.2020 16:16 Відповісти
Кому-то там придётся отдать дома прежним хозяевам
показати весь коментар
30.09.2020 16:18 Відповісти
Соловьев опозорился в прямом эфире, говоря о Карабахе https://www.youtube.com/watch?v=akTAn9ZyWVQ&t=20s
показати весь коментар
30.09.2020 16:18 Відповісти
А наш ЗЕ-наркоман такого варианта "просто прекратить стрелять" даже и не рассматривает!
показати весь коментар
30.09.2020 16:18 Відповісти
Нагорный Карабах возвращается в родную гавань!)))
показати весь коментар
30.09.2020 16:19 Відповісти
Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев - Цензор.НЕТ 7099
показати весь коментар
30.09.2020 16:21 Відповісти
А чеченцы где?
показати весь коментар
30.09.2020 16:25 Відповісти
То есть покинут они его в любом случае.
показати весь коментар
30.09.2020 16:22 Відповісти
Уход Армении из Карабаха, - это дело нескольких недель
Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев - Цензор.НЕТ 7704
показати весь коментар
30.09.2020 16:23 Відповісти
Если у Алиева будут железные яйца до финиша, этот человек будет прославлен на века своим народом. Эти нарывы в виде автономий на территориях, которые эти автономии не воспринимают за свои и с помощью которых поддерживаются такие конфликты должны уйти в небытие! Карабах, Приднестровье, Крым,Южная Осетия.. ДНР, ЛНР....
показати весь коментар
30.09.2020 16:26 Відповісти
Получили вірменини ответочку за те що визнали окупований Росією Крим російським.
показати весь коментар
30.09.2020 16:27 Відповісти
Згоден, хоча дехто каже, що у вірмен не було вибору, бо потрібна підтримка росії у війні з Азербайджаном. Але як ми бачемо ***** помахало пашиняну ручкою як тільки запахло смаженим.
показати весь коментар
30.09.2020 17:24 Відповісти
Не нужно сравнений, мол, посмотрите какой Алиев - молодец, что дал приказ пойти вперед. Да, молодец. Только не нужно за шторками пропаганды забывать, сколько лет перед этим такого приказа не было. Примером Алиев, как для нашей ситуации, мог быть только, если бы одним из первых его указов после избрания был на начало силового освобождение Карабаха. Но Алиев, на минуточку, президент с 2003 года, и только спустя 17 лет своего президентства решился на этот шаг. И очевидно не просто так, не потому что устал ждать, а потому что расчеты показали накопление достаточных ресурсов, потому что Турция дала гарантию участия со своей стороны. Так что, каждый раз, когда прочитаете: берите пример с Алиева, не забывайте, что он уже 17 лет президент, и только сейчас решился на силовой сценарий.
показати весь коментар
30.09.2020 16:37 Відповісти
Петр Иванов ,И рашка твоя ослабла.
показати весь коментар
30.09.2020 20:03 Відповісти
Даже по истечении 30 лет вор обязан вернуть хозяину украденное .
показати весь коментар
30.09.2020 16:42 Відповісти
"Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У».
Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не разорвались."

Це сьогоднішня заява МО Азербайджану.
показати весь коментар
30.09.2020 16:49 Відповісти
Оппа...вже здулся))) а понтів понтів було)))
показати весь коментар
30.09.2020 16:49 Відповісти
Зачем Армении Курды?
Политика 30-сен, 06:129 938 0
Вчера мы описывали ситуацию, когда жена армянского премьер-министра была запечатлена с автоматом, натурально как Лукашенко месяцем раньше. Якобы, она имела решительный вид и демонстрировала готовность лично сражаться с врагами.
Поскольку единственным врагом там считают Азербайджан за то, что тот не бросает идею вернуть собственные территории, то вот этот воинственный вид амазонки был адресован Азербайджану.
Там оценили этот жест и высказали уважение отважной женщине, пусть и врагу, но поинтересовались тем, а где же мужчины?
А с мужчинами там, как видно, не очень хорошо. Поскольку провокация Армении готовилась давно, то соответствующие меры принимались загодя.
Собственно говоря, армянам самим, наверное, не очень понятно зачем их нищей стране, у которой банально нет никаких перспектив, с таким отношением к соседям захватывать новые территории, но зато это знают в Кремле и предпринимают нужные действия для того, чтобы в нужный момент заваруха получилась знатной.
Москве это нужно позарез, с учетом того, что альянс нефтегазоносного Азербайджана и Турции, с ее узловым положением перехода Азии в Европу, остро стоит поперек горла. И вот через Армению уже не раз и не два Москва пыталась оказать давление на эти страны. Так случилось и в этот раз, а вопрос о мужчинах стал просто «рубом».
Так, согласно агентству Анадолу, в конце июля текущего года, при посредничестве Москвы Ереван договорился с боевым крылом курдской PKK/YPG о направлении в Карабах 300 боевиков. Автобусами они прибыли сначала в Ереван, а потом - выдвинулись к месту предстоящих боевых действий. Там они ознакомились с обстановкой и влились в ряды армянских военных формирований на оккупированной территории.
То есть, нынешняя провокация готовилась Арменией, а точнее - Москвой, еще в середине лета, а потом подтягивались силы и средства для успешного проведения запланированной операции. Но тут возникает правомерный вопрос о том, зачем связываться с курдами и зачем такие сложности? А ответ оказывается банальным. Огромное количество армян уже давно живут «на два дома». В основном, они обретаются в РФ, а особенно - в Москве, и лишь иногда наезжают домой.
Понятно, что они давно считают независимость Армении как нечто обременительное и даже опасное, а потому некто Симонянша после начала боевых действий прямо заявила о том, что пора заканчивать заниматься ерундой и входить в состав РФ на правах субъекта федерации.
Причем, она абсолютно не видит в этом ничего плохого и даже считает себя патриоткой. И вот, чтобы понимать, зачем Армении понадобились курды, следует посмотреть на то, как они собираются в кабаках, в том числе и Симонян, и там «воюют» с Азербайджаном, а потом - пишут такое.
В ответ на любые действия Азербайджана они не просто посылают ему проклятия, но и всегда готовы очень воинственно выпить, закусить и даже спеть. Кстати, по поводу Симонянши - все ясно. Она окопалась в Москве потому, что в Армении банально нету бобров, а без них боброедке - никак.
Но почему бородатые пивцы и певцы еще не в камуфляже, сказать трудно. По идее, они не только уже должны были взять оружие, но выдвинуться на фронт и даже вернуться домой грузом 200, но видимо, под хорошее вино и неплохую закуску в уютной Москве воевать намного лучше и ради этих удобств они свою Армению готовы уложить подстилкой под лошадь Путина.
Вот поэтому-то, зная истинную ситуацию, Москва загодя заготовила несколько сотен курдов, но в этот раз все пошло не так, как планировалось.
Мало того, что азербайджанцы напихали им по самый воротник, так еще и нашли этих самых курдских командировочных. В зависимости от того, как ситуация будет развиваться дальше, могут всплыть не только такие подробности.

ANTI-COLORADOS
показати весь коментар
30.09.2020 16:51 Відповісти
Локальные тактические успехи каждой из сторон на поле боя повлекли неприемлемые потери в людях и технике. Заявление Алиева - первый сигнал того, что активные боевые действия скоро закончатся. Стороны остаются практически на тех-же позициях, проблема Карабаха не решена и откладывается в долгий ящик. Расходимся.
показати весь коментар
30.09.2020 16:52 Відповісти
Как это вообще связано с заявлением Алиева?
показати весь коментар
30.09.2020 21:58 Відповісти
тонко и изящно
показати весь коментар
30.09.2020 17:13 Відповісти
Абсолютно тот же сценарий. Точь в точь - вывод всех вооруженных формирований любых сторон. Контроль територии под временную администрацию ОБСЕ на переходный период. После переходного периода, выборы под контролем ООН с сохранением территориальной целостности.
показати весь коментар
30.09.2020 18:11 Відповісти
Одне можу сказати. Ті, в тому числі МЗС України,хто Донбас,Крим рівняють до Карабаза- вороги України. Питайте чому. Відповим.
показати весь коментар
30.09.2020 19:06 Відповісти
Возвращение Азербайджана в Карабах приведет к жесткой партизанской войне армян против азеров. Тогда им останется единственный выход депортация армян из Карабаха. Хотя азеры могут с этого и начать. Будет еще одна болевая точка в границах бывшего СССР. ОБСЕ, Европа, Россия должны понять что будет очень плохо. Будет бойня мирного армянского населения как в Баку в 1990 г. Ну не могут армяне и азербайджанцы жить вместе.
показати весь коментар
30.09.2020 19:41 Відповісти
этого не будет никогда. армяне там более 2000 лет живут. эта война навечно.
показати весь коментар
30.09.2020 19:43 Відповісти
Карабах это 99% армянского населения. 150 тысяч армян и 6 человек азербайджанцев.
показати весь коментар
30.09.2020 19:44 Відповісти
По твоей логике в Крыму где попросту идёт физическое заселение русских и вытеснения татар и украинцев через пару лет можно сказать что он русских?Ты немного путаешь понятия и условия.
показати весь коментар
30.09.2020 20:11 Відповісти
Это поправимо.
На месяцок работы азербайджанским активистам.
показати весь коментар
30.09.2020 22:00 Відповісти
Алиев сын гебешника. Камуняка. Этого нельзя забывать. Такое говно собирает вокруг себя еще большее говно. Армия прямо скажем не впечатляет, капец если все делают турки, а азербайджанцы только стригут купоны, еще и оправдываются. Когда свою землю освобождаешь надо оправдываться? Боятся что когда турки уйдут армяне опять им пи*ды дадут что ли? Имея такое огромное превосходство над арменией - Азербайджан напоминает россию, которая похожа на трухлявое дерево. В общем не стоит хвалить этого ушлепка.
показати весь коментар
30.09.2020 20:23 Відповісти
Отдать Алиеву Карабах это означает создать на этой территории зияющую рану с весьма тяжелыми последствиями и зоной непрерывных партизанских действий. Ситуация там крайне сложная. Карабах поголовно заселен армянами и всегда был армянским хотя и входил время от времени в состав Азербайджана, в том числе и в период СССР, хотя в 20е годы там была Нагорно-Карабахская республика. Украинцы потерявшие Крым невольно симпатизируют азерам, потерявшим территорию, которую считают своей. Однако у меня перед глазами стоит судьба 150 тысяч армян Карабаха, которые не смогут жизнь под властью враждебных им азеров.Эти два народа находятся в состоянии постоянной вражды. Там наверняка начнется процесс депортации армян, который происходил еще в 1990 г с соответствующим сопротивлением и партизанской войной. По сути это будет продолжение событий 1915-1916 г в Восточной Анатолии. Сравнивать Крым и Карабах невозможно.
показати весь коментар
01.10.2020 04:29 Відповісти
Поэтому Карабах надо не завоевать, за него повоевать-повоевать и перестать.
Отдохнуть и лет через надцать повторить. И так по кругу.
показати весь коментар
01.10.2020 05:13 Відповісти
искренне желаю Азербайджану изгнать оккупантов со своей территории и восстановить целостность Азербайджана!
показати весь коментар
01.10.2020 05:08 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 