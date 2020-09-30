Азербайджан готовий зупинити бойові дії, якщо ЗС Вірменії покинуть Нагірний Карабах, - президент Алієв

Азербайджан має відновити територіальну цілісність, бойові дії на лінії розмежування спрямовані на відновлення історичної справедливості.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс-Азербайджан.

"Вірменія має відмовитися від окупаційної політики. Замість цього прем'єр-міністр Вірменії ставить перед нами умови, він поставив перед нами сім умов. Я не так давно заявив, що ми відкидаємо ці умови. У нас тільки одна умова - ЗС Вірменії безумовно, в повному складі і негайно повинні покинути наші землі. Ця умова в силі і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир у регіоні. Ми хочемо миру і хочемо вирішення конфлікту", - сказав Алієв.

Також ивидання з посиланням на МЗС Азербайджану пише, що 29 вересня відбулось спеціальне засідання Постійної Ради ОБСЄ.

"На цьому засіданні постійний представник Азербайджану в ОБСЄ висловив сподівання, що в Мінській Групі ОБСЄ нарешті усвідомлюють всю серйозність намірів Баку. МГ ОБСЄ повинна вимагати повного і беззастережного виведення вірменських військових з окупованих територій для забезпечення миру в регіоні. До цього Азербайджан продовжуватиме легітимну воєнну операцію. Конфлікт має бути вирішено на підставі норм міжнародного права в рамках міжнародно визнаних кордонів Азербайджану", - сказано в заяві МЗС.

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Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".