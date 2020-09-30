За кордоном немає жодної школи з повним викладанням українською мовою, - МЗС
За кордоном наразі немає жодної школи з повним викладанням предметів українською мовою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказала директорка департаменту комунікації та публічної дипломатії МЗС України Алла Польова.
"На жаль, на сьогодні немає жодної української школи з повним викладанням українською мовою з першого до останнього класу", - зазначила Польова.
Вона розповіла, що наразі на 69 факультетах у 25 країнах тим чи іншим способом викладається українська мова. За її словами, в основному це факультети славістики і є лише кілька факультетів україністики.
"Насправді у нас найбільше суботніх і недільних шкіл, на які ми теж дуже покладаємося за кордоном. Таких суботніх шкіл у нас 193 в 42 країнах світу. І найбільше не в Канаді, а в Румунії... В шести країнах світу є курси викладання української мови. Курси - це той метод підтримання української мови, який має великі перспективи популяризації нашої мови за кордоном", - сказала Польова.
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В том же ЕС много школ, в которых есть классы с полным обучением на украинском языке. Классы, а не школы только из за того, что эти классы созданы по количеству желающих обучаться на украинском языке.
Про Румынию я и раньше писал, но сейчас хочу сказать про Щецин, в котором создано несколько таких классов: В 2016-2017 годах наша община обратилась в консульство за помощью в обеспечении учебниками и учителями. В ответ услышали бла-бла-бла о плохой ситуации в стране, и об отсутствии средств.
Щецинский ужонд обратился к жителям, и польская община скинулась на украинские учебники и преподавателей из Украины.
А так да, чисто украинских школ в Польше нет ...
Сейчас многие дипломаты отдают детей в английские школы или местные. Но украинских школ реально нет ,
Пример - задачи по математике Или физики - дети не понимают условия задачи из-за малого словарного багажа
Все кто хотят учить русскому языку , в субботу в Руском центре , и то только в Копенгагене.
Так само и с украинским языком .
Когда приезжал ваш порох , украинцы просили помочь хоть книгами украинского языка , и этим даже не помог .
В Украине в Киеве существует онлайн школа для детей дипломатов . Дети В любой точке мира учатся в украинской школе, сдают контрольные и зачеты по интернету и скайпу. ЗНО принимают в посольствах приезжающие учителя. Диплом украинского образца
лично, вот ты, что быстрее сделаешь, на скажем финском, математику или биологию за 3-й класс?
А дети учатся в английской и немецкой школе - все предметы на английском и немецком . Математика - 100 баллов , занимаются дополнительно с украинским репетиром По скайпу . Но они с первых классов учатся на английском и немецком.
Вы со мной не спорьте - я за годы проживания в Словакии много семей видела -У всех кого привозят после 10 лет , проблемы с техническими дисциплинами
принимают на основании документа о среднем образовании.
лично знал 16-летнего поступившего в университет в оксфорде.
что за бред.
если про жилье, то кампус выступает всегда в качестве попечительского учереждения.
Я Вам не справочное Бюро, у всех нас поступают дети и мы этими вопросами интересуемся
ВАМ ХОЧЕТСЯ ПОСПОРИТЬ ?
Сначала поинтересуйтесь правилами в Европе , а потом выпендривайтесь
готов поспорить на 20000 евро, что без проблем найду поступившего в европе в университет до 18 лет.
Вы живете , блин, ЧЕРТИ ГДЕ . А я в 60 км от Вены и ее университета
на деньги спорим, или сомнения есть? даю телефон юриста для оформления денежного спора?
Но приехать учится на первом курсе только с 18 лет
если мой сын имеет право поступить в эстонский университет в 16 лет, то ни один вуз ес не вправе ему отказать в подобном же, если он проходит по конкурсу...
Будут ждать 2 года .
Лично Ваши дети учатся в университете Европы ? А наши поступают и будут учится - и правила мы уже все изучили
https://go-to-slovakia.com.ua/ Университеты в Словакии делятся на частные и государственные. Для поступления в большинство ВУЗов вам необходимо соответствовать следующим требованиям:
https://go-to-slovakia.com.ua/ Возраст от 17 летПри необходимости сдать вступительные экзамены (некоторые университеты)
https://go-to-slovakia.com.ua/ Владение словацким языком на уровне B2 или выше (соответствующие требования предъявляются и к другим языкам, на которых возможно обучение)
https://go-to-slovakia.com.ua/ Нострификация диплома
Т.е. даже в Словакии от 17 лет.
К примеру мой сын пошел в школу в 7 лет. Т.к. у него день рождения 6 сентября и мы посчитали что в 5 отдавать его рано было. Учится ему 11 лет. Посему по окончанию если обычным образом ему будет уже почти 18 лет. Так что экстерн имеет смысл.
єврей-РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна а пукін з його ведмедиком=мєндєлєм - ашкєназі
Так от, в 90-х українську школу зробили російською. Жителі села писали петиції куди тільки можна, щоб вернули українську мову навчання. І НІФІГА кацапи не вернули!
А ви кажете не хотять...
Ні, значить компактного проживання українців там нема!
http://osvita.ukrainianworldcongress.org/ukrajinska-shkola-diaspora-Canada/
Наш МЗС лоханувся, виходить!
ни одна из них не дает полноценного диплома.
напиши хотя бы одну среднюю украинскую школу в канаде....
Mackenzie Middle School, Дофін
212 First Street NE *******, MB R7N 1B7
Цілоденна публічна школа Smith-Jackson School, Дофін
701 First Street SE, *******, MB R7N 3L4
Цілоденна публічна школа Oak Bank Elementary School, Oakbank
826 Cedar Avenue, Oakbank, MB R0E 1J0
Цілоденна публічна школа
Це церковні і суботні?))))
сайты у всех пишут, что прием на английском.
какой будет результат?
давай поговорим, что трактует закон украины сначала.
государственный язык -- украинский
на государственном языке идёт обучение
паралельно изучайте -- язык который решит громада
раз и навсегда и не надо пиариться на языковом вопросе