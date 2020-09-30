За кордоном немає жодної школи з повним викладанням українською мовою, - МЗС

За кордоном наразі немає жодної школи з повним викладанням предметів українською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказала директорка департаменту комунікації та публічної дипломатії МЗС України Алла Польова.

"На жаль, на сьогодні немає жодної української школи з повним викладанням українською мовою з першого до останнього класу", - зазначила Польова.

Вона розповіла, що наразі на 69 факультетах у 25 країнах тим чи іншим способом викладається українська мова. За її словами, в основному це факультети славістики і є лише кілька факультетів україністики.

"Насправді у нас найбільше суботніх і недільних шкіл, на які ми теж дуже покладаємося за кордоном. Таких суботніх шкіл у нас 193 в 42 країнах світу. І найбільше не в Канаді, а в Румунії... В шести країнах світу є курси викладання української мови. Курси - це той метод підтримання української мови, який має великі перспективи популяризації нашої мови за кордоном", - сказала Польова.

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