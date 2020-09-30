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За кордоном немає жодної школи з повним викладанням українською мовою, - МЗС

За кордоном немає жодної школи з повним викладанням українською мовою, - МЗС

За кордоном наразі немає жодної школи з повним викладанням предметів українською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказала директорка департаменту комунікації та публічної дипломатії МЗС України Алла Польова.

"На жаль, на сьогодні немає жодної української школи з повним викладанням українською мовою з першого до останнього класу", - зазначила Польова.

Вона розповіла, що наразі на 69 факультетах у 25 країнах тим чи іншим способом викладається українська мова. За її словами, в основному це факультети славістики і є лише кілька факультетів україністики.

"Насправді у нас найбільше суботніх і недільних шкіл, на які ми теж дуже покладаємося за кордоном. Таких суботніх шкіл у нас 193 в 42 країнах світу. І найбільше не в Канаді, а в Румунії... В шести країнах світу є курси викладання української мови. Курси - це той метод підтримання української мови, який має великі перспективи популяризації нашої мови за кордоном", - сказала Польова.

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Автор: 

МЗС (4165) українська мова (836) мова (742)


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Топ коментарі
+18
По этому у нас не должно быть ни единой школы где будут преподавать на уруском языку
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30.09.2020 16:10
+9
Відповідно й в Україні не повинно бути шкіл, що ведуть повне навчання неукраїнською.
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30.09.2020 16:15
+5
Заграница подождет, важнее всего чтоб в Украине такие школы были. Чтоб с полным преподаванием на украинском языке от первово до последнево класса. Чтоб следов убогово мокшанского наречея не осталось.
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30.09.2020 16:26
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По этому у нас не должно быть ни единой школы где будут преподавать на уруском языку
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30.09.2020 16:10 Відповісти
На монгольском суржике школы и не нужны, но в статье заложена определенная манипуляция.
В том же ЕС много школ, в которых есть классы с полным обучением на украинском языке. Классы, а не школы только из за того, что эти классы созданы по количеству желающих обучаться на украинском языке.
Про Румынию я и раньше писал, но сейчас хочу сказать про Щецин, в котором создано несколько таких классов: В 2016-2017 годах наша община обратилась в консульство за помощью в обеспечении учебниками и учителями. В ответ услышали бла-бла-бла о плохой ситуации в стране, и об отсутствии средств.
Щецинский ужонд обратился к жителям, и польская община скинулась на украинские учебники и преподавателей из Украины.
А так да, чисто украинских школ в Польше нет ...
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30.09.2020 18:25 Відповісти
В кінці 90-х в Польщі українських шкіл не було, а російська школа-інтернат була лише одна в Варшаві, при посольстві Росії, в якій діти вчилися з усієї країни -- для робітників посольства бесплатно, а для інших -- платно.
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01.10.2020 07:56 Відповісти
Да уж, слабоватенько канадская община. Родина быстро забывается Ну а румынам луйк, весьма неожиданно
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30.09.2020 16:12 Відповісти
Відповідно й в Україні не повинно бути шкіл, що ведуть повне навчання неукраїнською.
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Зате не-проукраїнська поточна влада намагається догодити усім національним меншинам - йдучи на усілякі поступки та виконуючи забаганки...
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30.09.2020 16:21 Відповісти
Хотят устроить в Украине балаган
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30.09.2020 17:25 Відповісти
курсы преподавания украинского языка /Скорее-обучения украинскому языку .
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30.09.2020 16:24 Відповісти
Заграница подождет, важнее всего чтоб в Украине такие школы были. Чтоб с полным преподаванием на украинском языке от первово до последнево класса. Чтоб следов убогово мокшанского наречея не осталось.
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30.09.2020 16:26 Відповісти
Когда совок развалился, раша прибрала к своим лапам все школы при посольствах совка , и украинские дипломаты вынужденных были отдавать своих детей в жти рускоязычнве школы : чем зависели от рашки,
Сейчас многие дипломаты отдают детей в английские школы или местные. Но украинских школ реально нет ,
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30.09.2020 16:27 Відповісти
Проблема в том, что если привозят ребёнка старое 10 лет без хорошего знания английского, то ребёнок уже не тянет технические предметы .

Пример - задачи по математике Или физики - дети не понимают условия задачи из-за малого словарного багажа
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30.09.2020 16:30 Відповісти
У мене племінників в Польщу перевезли у 8 і 6. У школу взяли без проблем. Зараз, рік потому, пшекають без акценту.
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30.09.2020 16:35 Відповісти
Я говорю о технических дисциплинах . Дети , привезённые после 10 лет уже их не тянут
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30.09.2020 17:07 Відповісти
При желании выход всегда есть. В этом году перевел ребенка в 9 класс лицея в нашем городе - центр Украины. Чем меня заинтересовал данный лицей - комплексным обучением. У ребенка на выбор в любой момент очное посещение занятий, очное посещение консультаций, дистанционное присутствие на уроке в виде видеоконференции, дистанционное посещение консультаций, онлайновая сдача теств и контрольных, с 10 класса возможность пройти 10-11 классы и сдать экстерном. Есть сайт с личным кабинетом и заданиями с контролингом. Т.е. рабочее онлайн окружение учащегося. Как сказал директор половина учащихся его класса учатся дистанционно из за границы. После окончания - аттестат установленного образца. Так что выход найти всегда можно. 21 век на дворе.
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30.09.2020 16:38 Відповісти
В Дании нет ни одной не то что бы школи , даже класса обучающему русского языка .

Все кто хотят учить русскому языку , в субботу в Руском центре , и то только в Копенгагене.

Так само и с украинским языком .

Когда приезжал ваш порох , украинцы просили помочь хоть книгами украинского языка , и этим даже не помог .
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30.09.2020 16:47 Відповісти
У детей в Дании интернета нет? Меня вообще удивляет такой подход. Какой ужжос - нет ни одной книги. Капец просто. Книга вообще-то один из носителей информации. Причем устаревший давно. Так Вам шашечки или ехать? Кто хочет что либо учить - ищет возможности. Кто только делает вид - просто стонет и жалуется. Извините, если резко ответил. Но, в конце концов, когда мы начнем использовать те возможности, которые нам предлагают новые технологии?
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30.09.2020 17:43 Відповісти
Вы такую активность развели 😀😀😀
В Украине в Киеве существует онлайн школа для детей дипломатов . Дети В любой точке мира учатся в украинской школе, сдают контрольные и зачеты по интернету и скайпу. ЗНО принимают в посольствах приезжающие учителя. Диплом украинского образца
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30.09.2020 18:08 Відповісти
А зачем детям сдавать экстерном ?
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30.09.2020 17:09 Відповісти
У каждого свои причины. Чтобы время зря не терять.
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30.09.2020 17:39 Відповісти
А почему нет? Если одаренный и все легко схватывает, почему бы ему, при желании, не дать возможность досрочно школу закончить. В любой адекватной системе образования такая возможность должна быть, чтобы дети сами за себя могли решать, что им лучше - обязаловка на 12 лет без больших напрягов и кучей свободного времени или закончить школу на год-два раньше и дальше учиться например.
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30.09.2020 17:50 Відповісти
Думаю, что просто срабатывают совковые стереотипы. Когда всех под одну гребенку. А ведь у каждого ученика различные способности. И совсем не обязательно чтобы ученик одаренным был. Просто способности к обучению у него иные могут быть. Сейчас много гиперактивных детей. Они информацию налету схватывают.
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30.09.2020 18:01 Відповісти
Почему всех под одну гребенку? В Словакии после 8 класса дети сдают экзамены и набирают баллы для поступления в гимназию . В гимназии есть технические классы и гуманитарные. Все зависит от результатов , В гуманитарные , как Вы понимаете, идут те , КТО НЕ ТЯНЕТ В МАТЕМАТИКЕ. Обычно посольские дети при переездах теряют самое важное время Азов математике 3-5 класс . Потому все идут в гуманитарии
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30.09.2020 18:13 Відповісти
ну да. литература на английском проще, чем перевести одно слово "решить" в задачнике по математике.
лично, вот ты, что быстрее сделаешь, на скажем финском, математику или биологию за 3-й класс?
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30.09.2020 18:40 Відповісти
Лично я сейчас изучаю строительную терминологию на словацком - это так же сложно как и на английском
А дети учатся в английской и немецкой школе - все предметы на английском и немецком . Математика - 100 баллов , занимаются дополнительно с украинским репетиром По скайпу . Но они с первых классов учатся на английском и немецком.

Вы со мной не спорьте - я за годы проживания в Словакии много семей видела -У всех кого привозят после 10 лет , проблемы с техническими дисциплинами
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30.09.2020 19:14 Відповісти
Сообщу Вам, что в Европе принимают в Вузы после 18 лет . И окончание гимназий раньше не имеет смысла . Разумные люди жти европейцы 😀😀😀
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30.09.2020 18:05 Відповісти
"Сообщу Вам, что в Европе принимают в Вузы после 18 лет ". полный бред.
принимают на основании документа о среднем образовании.
лично знал 16-летнего поступившего в университет в оксфорде.
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30.09.2020 18:43 Відповісти
В 16 лет он должен был быть с родителями или опекуном
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30.09.2020 19:09 Відповісти
где он должен быть с родителями? на лекции?

что за бред.
если про жилье, то кампус выступает всегда в качестве попечительского учереждения.
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30.09.2020 19:16 Відповісти
И в кампус заселяются после 18 - до 18 снимает квартиру
Я Вам не справочное Бюро, у всех нас поступают дети и мы этими вопросами интересуемся
ВАМ ХОЧЕТСЯ ПОСПОРИТЬ ?

Сначала поинтересуйтесь правилами в Европе , а потом выпендривайтесь
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30.09.2020 19:20 Відповісти
я эстонец, и утверждаю, что ограничение в 18 - ложь.
готов поспорить на 20000 евро, что без проблем найду поступившего в европе в университет до 18 лет.
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30.09.2020 19:22 Відповісти
Вас сразу послать ? 😀😀😀Утверждайте, что на Марсе есть жизнь
Вы живете , блин, ЧЕРТИ ГДЕ . А я в 60 км от Вены и ее университета
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30.09.2020 19:24 Відповісти
я в таллинне. в 15 км от талтеха. и утверждаю, что про "всю европу" - ложь несусветная.
на деньги спорим, или сомнения есть? даю телефон юриста для оформления денежного спора?
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30.09.2020 19:28 Відповісти
Поступить и сдать документы можно и в 17 лет
Но приехать учится на первом курсе только с 18 лет
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30.09.2020 19:25 Відповісти
скорее всего это ограничение действует для неграждан ЕС.
если мой сын имеет право поступить в эстонский университет в 16 лет, то ни один вуз ес не вправе ему отказать в подобном же, если он проходит по конкурсу...
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30.09.2020 19:40 Відповісти
Документы могут сдать и поступить и в 16 лет , но на первый курс попадут только с 18 лет
Будут ждать 2 года .
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30.09.2020 19:16 Відповісти
вранье..... я лично знал человека, который в 16 лет учился очно в оксфорде....
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30.09.2020 19:18 Відповісти
Вы начинаете доставать
Лично Ваши дети учатся в университете Европы ? А наши поступают и будут учится - и правила мы уже все изучили
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30.09.2020 19:22 Відповісти
К сожалению огорчу наверное Вас. Правда немного.

https://go-to-slovakia.com.ua/ Университеты в Словакии делятся на частные и государственные. Для поступления в большинство ВУЗов вам необходимо соответствовать следующим требованиям:
https://go-to-slovakia.com.ua/ Возраст от 17 летПри необходимости сдать вступительные экзамены (некоторые университеты)
https://go-to-slovakia.com.ua/ Владение словацким языком на уровне B2 или выше (соответствующие требования предъявляются и к другим языкам, на которых возможно обучение)
https://go-to-slovakia.com.ua/ Нострификация диплома
Т.е. даже в Словакии от 17 лет.
К примеру мой сын пошел в школу в 7 лет. Т.к. у него день рождения 6 сентября и мы посчитали что в 5 отдавать его рано было. Учится ему 11 лет. Посему по окончанию если обычным образом ему будет уже почти 18 лет. Так что экстерн имеет смысл.
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30.09.2020 20:49 Відповісти
Для того, чтобы украинские школы за рубежом появились, украинцы должны для начала этого хотеть.
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30.09.2020 16:36 Відповісти
Я думаю они просто никому особо не нужны.
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30.09.2020 16:44 Відповісти
Это правда , почему-то украинцы за границей все хотят разговаривать на русском
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30.09.2020 16:48 Відповісти
Не бачив у Польщі чи Чехії жодного русскаязичного українця, а мене у відрядження туди часто посилають. Всі заробітчани українськомовні. Так що стули писка!
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30.09.2020 17:19 Відповісти
хотели-хотели, в Приморском крае ведь 30% украинцев, и что, Общество укр. культуры и языка было, и в Краснодаском крае, и в Белгородской и Воронежской области было, но пришел гэбист собиратель земель, и все Общества исчезли, а также библиотека Укр.литературы в Москве. Патологическая ненависть кацапо-гэбистов-евреев к укр. мове. (имеем еще доморощеных Лукаш, Мертвячук, Портянкин, Рабинович, Бандаренка, Спивак, Червоненка)
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30.09.2020 17:03 Відповісти
Магадан. За границей нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 7627
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30.09.2020 17:41 Відповісти
Воронеж, даже на мове написано Интересно, каких годов фото ?
За границей нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 3972
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30.09.2020 19:07 Відповісти
не переименовали. Проверено на букинге.
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30.09.2020 20:33 Відповісти
Вообще-то, в данной статье речь идет не о Раше, а о Европе. Сколько украинцев в Канаде? в Австралии? в Чехии? Не думаю, что там запрещают украинские школы. Просто люди хотят, чтобы их дети знали английский язык. А на украинском можно и дома поговорить.
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30.09.2020 17:43 Відповісти
так ти вважаєшь пукіна "іврєєм" А воно в сінаґоґу ходить? кашрут та свята блюде??
єврей-РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна а пукін з його ведмедиком=мєндєлєм - ашкєназі
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01.10.2020 08:15 Відповісти
Розкажу історію про українську школу за кордоном... У мене дід покійний родом з Кубані. Він до війни ще учився там в УКРАЇНСЬКІЙ школі і школа в селі там була українською аж десь до 90-х років. І село там українськомовне на 99% - батя пару раз їздив туди.

Так от, в 90-х українську школу зробили російською. Жителі села писали петиції куди тільки можна, щоб вернули українську мову навчання. І НІФІГА кацапи не вернули!

А ви кажете не хотять...
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30.09.2020 17:17 Відповісти
а в Канаде тоже петиции пишут? В Польше? В Чехии? В Чехии украинцев уже больше, чем на Кубани.
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30.09.2020 17:35 Відповісти
Поняття місць компактного проживання тобі щось говорить? У Польщі та Чехії - більшість заробітчан... Для того, щоб цілу школу відкрити має бути компактне проживання великої кількості українців. А так українські класи є і в Польщі, і в Чехії, і в Канаді...
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30.09.2020 17:38 Відповісти
Назвете хоч одне 100% українськомовне село в Польщі/Чехії/Канаді (як оце села на Кубані)?
Ні, значить компактного проживання українців там нема!
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30.09.2020 17:39 Відповісти
в Торонто есть украинская школа? Там компактное проживание украинцев.
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30.09.2020 17:44 Відповісти
Уяви собі є! І не тільки в Торонто! Пруф:
http://osvita.ukrainianworldcongress.org/ukrajinska-shkola-diaspora-Canada/

Наш МЗС лоханувся, виходить!
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30.09.2020 17:47 Відповісти
наш МЗС никогда не берет трубки, когда им звонишь во время пребывания за границей. Не исключено, что его вообще не существует.
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30.09.2020 17:49 Відповісти
не нашел ни одной школы. в твоем списке только церковные, субботние и летние.
ни одна из них не дает полноценного диплома.
напиши хотя бы одну среднюю украинскую школу в канаде....
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30.09.2020 18:52 Відповісти
Москалику, вчись читати: Цілоденні Українські школи в Канаді - не суботні!

Mackenzie Middle School, Дофін
212 First Street NE *******, MB R7N 1B7
Цілоденна публічна школа Smith-Jackson School, Дофін
701 First Street SE, *******, MB R7N 3L4
Цілоденна публічна школа Oak Bank Elementary School, Oakbank
826 Cedar Avenue, Oakbank, MB R0E 1J0
Цілоденна публічна школа

Це церковні і суботні?))))
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30.09.2020 18:55 Відповісти
а какая из них украинская?
сайты у всех пишут, что прием на английском.
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30.09.2020 18:58 Відповісти
если венгры в украине напишут, что хотят учиться на венгерском?
какой будет результат?
давай поговорим, что трактует закон украины сначала.
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30.09.2020 18:47 Відповісти
неужели трудно понять
государственный язык -- украинский
на государственном языке идёт обучение
паралельно изучайте -- язык который решит громада
раз и навсегда и не надо пиариться на языковом вопросе
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30.09.2020 16:56 Відповісти
Перефразирую) не нравиться, - чемодан, вокзал, Украина)))))
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30.09.2020 17:22 Відповісти
Тут в Україні xxL*м не треба українська, а ви хочете, щоб вони вимагали цього за кордоном. В kts*пії вони взагалі лояльніші до росії, ніж самі kts*пи.
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01.10.2020 08:45 Відповісти
Все верно к сожалению. Но есть гимназия с укр языком в городе Прешов для https://yourwayslovakia.com/ru обучение в Словакии . Там обучение на словацкого языке но есть предмет укр язык и литература где учитель словак который свободно разговаривает на украинском языке. Гимназия называется им. Тараса Шевченка.
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15.02.2024 18:11 Відповісти
 
 