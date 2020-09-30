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Новини Коронавірус і карантин
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У Маріуполі доводиться чекати до 8 днів результатів тесту на COVID-19, - глава департаменту охорони здоров'я Ремпель

У Маріуполі доводиться чекати до 8 днів результатів тесту на COVID-19, - глава департаменту охорони здоров'я Ремпель

У Маріуполі Донецької області перевантажена ПЛР-лабораторія, тому що обслуговує не тільки місто, а й половину Донецької області. Результати тестування на коронавірус доводиться чекати до 8 днів.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив керівник департаменту охорони здоров'я в Маріуполі Андрій Ремпель, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що у зв'язку з відкриттям двох лабораторій ситуація покращиться після того, як вони запрацюють у повному обсязі. Вони вже запущені, але ще не вийшли на такі обсяги тестування, як у Маріуполі. Якщо маріупольська лабораторія робить близько 200 тестів на день, то нові роблять 40-50 тестів. Коли всі лабораторії запрацюють у повному обсязі, то ситуація покращиться", - говорить Ремпель.

За його словами, на сьогодні найбільша проблема по області й Маріуполю - це завантаженість провізорних відділень.

"Провізорні відділення - це ті відділення, куди потрапляють люди з пневмоніями, де їм необхідно швидко поставити діагноз і посортувати або в COVID-госпіталь, або в терапевтичне відділення. Ось зараз найбільша проблема - це завантаженість цих провізорних відділень. Розвантажити їх можна тільки швидким ПЛР-тестуванням. Наразі в Маріуполі потрібно чекати результату ПЛР-тесту до 8 днів", - зазначив керівник департаменту охорони здоров'я.

Читайте також: Шмигаль закликає громадян відповідально поставитися до ситуації з COVID-19: Загалом по країні в лікарнях заповнено вже понад 50% місць. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Маріуполь (3243) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
в Києві здається довше ))
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30.09.2020 16:18
+1
Враньё.
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30.09.2020 16:24
+1
В Киеве 7 дней по состоянию на прошлую пятницу. если в частной за деньги, то сутки.
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30.09.2020 17:04
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в Києві здається довше ))
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30.09.2020 16:18 Відповісти
Не совсем,если попадаете в Александровскую,то на следующий день,у них есть лаборатория.
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30.09.2020 16:53 Відповісти
В Ізмаілі Одеської області - 10 днів.
Аналізи відправляють в лабораторію в Одесу, а це 250 км, і вже там перевіряють.
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30.09.2020 16:19 Відповісти
а вдруг выздоровеет!?)))
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30.09.2020 16:21 Відповісти
а куда спешить? денег то все равно уже нет на борьбу с ковид
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30.09.2020 16:21 Відповісти
В Черкасах, у знайомих на роботі захворів співробітник. Підозра на ковід. Лікарі заявили - або роби за 2.500 тест в приватній, або чекай місяць безкоштовного. А ви 8 днів...
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30.09.2020 16:21 Відповісти
Враньё.
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30.09.2020 16:24 Відповісти
Вы Радуцкий ?
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30.09.2020 16:44 Відповісти
эт норм - Харьков
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30.09.2020 16:37 Відповісти
У меня ребенок в Киеве попал в больницу,результат теста получили через 8 дней. Так что ничем не лучше Мариуполя.
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30.09.2020 16:51 Відповісти
в гепаграде Харькове результат теста товарищ ждал 16 дней и в итоге он потерян. Повторный тест по крови на следующий день ковид. При этом предыдущие дни как на работу ездил на капельницу общественным транспортом - было воспалению легких. Берегите себя, своих родных и близких держитесь подальше от безмасочников и не лезьте в переполненный транспотр - лечение на дому - очень дорого!
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30.09.2020 16:52 Відповісти
Львів шість днів. Таке відчуття що Степанов з Радуцьким ці тести особисто роблять. Ну не встигають чувак, а ще між аналізами бюджет потрібно пиляти!
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30.09.2020 16:59 Відповісти
за ето время, упаси боже,
кому то ети тесты уже могут и не понадобиться...
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30.09.2020 17:03 Відповісти
В Киеве 7 дней по состоянию на прошлую пятницу. если в частной за деньги, то сутки.
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30.09.2020 17:04 Відповісти
ну это же не депутаты и не члены правительства или администрации президента - подождут , если доживут. Куда важнее суркисам и прочим бужанским сделать, просто для того чтобы те на футбольный матч сходить могли
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30.09.2020 19:27 Відповісти
В США сейчас создан и распространяется тест, позволяющий определить COVID-19 за 15 мин. ВОЗ передано 2 миллиарда таких тестов и ВОЗ собирается их распространять
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01.10.2020 08:50 Відповісти
 
 