У Маріуполі доводиться чекати до 8 днів результатів тесту на COVID-19, - глава департаменту охорони здоров'я Ремпель

У Маріуполі Донецької області перевантажена ПЛР-лабораторія, тому що обслуговує не тільки місто, а й половину Донецької області. Результати тестування на коронавірус доводиться чекати до 8 днів.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив керівник департаменту охорони здоров'я в Маріуполі Андрій Ремпель, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що у зв'язку з відкриттям двох лабораторій ситуація покращиться після того, як вони запрацюють у повному обсязі. Вони вже запущені, але ще не вийшли на такі обсяги тестування, як у Маріуполі. Якщо маріупольська лабораторія робить близько 200 тестів на день, то нові роблять 40-50 тестів. Коли всі лабораторії запрацюють у повному обсязі, то ситуація покращиться", - говорить Ремпель.

За його словами, на сьогодні найбільша проблема по області й Маріуполю - це завантаженість провізорних відділень.

"Провізорні відділення - це ті відділення, куди потрапляють люди з пневмоніями, де їм необхідно швидко поставити діагноз і посортувати або в COVID-госпіталь, або в терапевтичне відділення. Ось зараз найбільша проблема - це завантаженість цих провізорних відділень. Розвантажити їх можна тільки швидким ПЛР-тестуванням. Наразі в Маріуполі потрібно чекати результату ПЛР-тесту до 8 днів", - зазначив керівник департаменту охорони здоров'я.

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