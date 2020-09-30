УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10580 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
2 348 23

Розробляються три основні версії катастрофи Ан-26: неправильна організація польотів, помилка пілотів і технічна несправність

Розробляються три основні версії катастрофи Ан-26: неправильна організація польотів, помилка пілотів і технічна несправність

Слідчі розглядають три основні версії катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила очільниця підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР Ірина Верещук.

"Розробляють, в основному, три версії - неправильна організація польотів, помилка пілотів або людський фактор, і третя - технічна несправність", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі зможуть забрати тіла загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом уже цього тижня, - ДБР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) розслідування (2275) літак (2938) Харківщина (6054) Верещук Ірина (684)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Російська диверсія навіть не обговорюється. Мир, дружба, жвачка.
показати весь коментар
30.09.2020 16:32
+11
Літаюча баба-сосна з парасолькою, бальшой експерд в авіації.
показати весь коментар
30.09.2020 16:35
+9
Какого хера с этими заявлениями лезут? Да еще и посторонние от следствия дуры?
показати весь коментар
30.09.2020 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російська диверсія навіть не обговорюється. Мир, дружба, жвачка.
показати весь коментар
30.09.2020 16:32 Відповісти
А для того й Верещук.
показати весь коментар
30.09.2020 16:40 Відповісти
Для чого? Вона квадрокоптера від гелікоптера не відрізнить.
показати весь коментар
30.09.2020 16:45 Відповісти
Головна версія - погана якість авіаційного пального, через що потужність двигунів різко впала без технічної несправності а лівий двигун просто зупинився. Тепер в цьому немає сумніву! Монопольний постачальник авіаційного пального - коломойський, ось він і має відповідати за катастрофу військового літака!
показати весь коментар
30.09.2020 17:06 Відповісти
Літаюча баба-сосна з парасолькою, бальшой експерд в авіації.
показати весь коментар
30.09.2020 16:35 Відповісти
Какого хера с этими заявлениями лезут? Да еще и посторонние от следствия дуры?
показати весь коментар
30.09.2020 16:37 Відповісти
отрабатывает как и любая слуга того .... народа...
показати весь коментар
30.09.2020 16:41 Відповісти
ось тільки ще її дурної думки тут не вистачало
показати весь коментар
30.09.2020 16:37 Відповісти
Вона вже прилетіла?
Зачим?
показати весь коментар
30.09.2020 16:38 Відповісти
Да двигатель там накрылся. Сорок с лишним лет - шутка ли.
показати весь коментар
30.09.2020 16:41 Відповісти
вже про мотор сказали, що працював...про це є і на цензорі...отбелили своїх...
показати весь коментар
30.09.2020 16:43 Відповісти
Кажучи відверто, думка корабельної шпали про авіакатастрофу мало кого цікавить.
показати весь коментар
30.09.2020 16:41 Відповісти
є слідчі, комісія...вони і скажуть, що та, як...
показати весь коментар
30.09.2020 16:41 Відповісти
умышленно недокрученная гаечка - это тоже техническая неисправность, которая ведет к катастрофе.
показати весь коментар
30.09.2020 16:43 Відповісти
Теж ще одна екпертка в авіації. Вона шківа від шпонки не відрізнить.
показати весь коментар
30.09.2020 16:44 Відповісти
Грабеж и деградация страны глобализаторской мафией не рассматривается как вариант.
показати весь коментар
30.09.2020 16:45 Відповісти
Ирина Верещук- это не та имбецилка зеленая , что типа мери попинс, летала на тросу?
вот зачем печатать высеры тупой курицы?
показати весь коментар
30.09.2020 17:05 Відповісти
все (кроме ошибки пилотов) во время войны \оккупации территорий, убитых, раненых, пленных\ обычно подходит к понятию диверсия. (распилы, кумовство, коррупция, сдача интересов страны и т.п. в общем-то тоже)
показати весь коментар
30.09.2020 17:12 Відповісти
А диверсия вообще не рассматривается, от слова совсем? Бляха-муха, в воюющей седьмой стране такая версия должна быть основной и рассматриваться в первую очередь.
показати весь коментар
30.09.2020 17:49 Відповісти
Итоги расследования неутешительны.
Правда, если ее обнародуют, бесконечно огорчит очень многих и только добавит печали.
Такова наша жизнь, она складывается из цепочки непреднамеренных случайностей.
показати весь коментар
30.09.2020 18:16 Відповісти
Яка інформативність цієї статті?
показати весь коментар
30.09.2020 18:17 Відповісти
перше з чого варто починати в воюючій країні - диверсія.
показати весь коментар
30.09.2020 22:22 Відповісти
пзрк! достаточно было 1сепара с иглой. но это позор джунглям вокруг аэродрома!
показати весь коментар
30.09.2020 23:50 Відповісти
 
 