Розробляються три основні версії катастрофи Ан-26: неправильна організація польотів, помилка пілотів і технічна несправність

Слідчі розглядають три основні версії катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила очільниця підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР Ірина Верещук.

"Розробляють, в основному, три версії - неправильна організація польотів, помилка пілотів або людський фактор, і третя - технічна несправність", - сказала вона.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.