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Загиблу співробітницю посольства США міг зачепити поїзд, який вона не почула через навушники, - джерело

Загиблу співробітницю посольства США міг зачепити поїзд, який вона не почула через навушники, - джерело

Співробітницю посольства США Санвер Нікаєло, що померла сьогодні в лікарні Києва, найімовірніше зачепив поїзд, який проїжджав повз. Вона здійснювала пробіжку на робочій гілці залізниці і була в навушниках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Слідство розглядає версію, що Нікаєло зачепив поїзд, що рухався, наближення якого вона не почула.

Зазначається, що жінку знайшли в навушниках на робочій гілці залізниці, найімовірніше, вона робила пробіжку.

За даними джерела, у співробітниці посольства глибока рана (близько 4 см) на потилиці.

Читайте також: Співробітницю посольства США Нікаело знайдено непритомною з травмою голови, пізніше вона померла в лікарні, - джерело

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітниця посольства США Санвер Нікаєло була знайдена в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.

Автор: 

Київ (19639) посольство (947) Правоохоронні органи (2708) смерть (6777) США (23343)


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Топ коментарі
+17
Обычные, масса людей не услышала поезд даже без наушников и так погибла.
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30.09.2020 16:49
+15
Реальная версия, так погибает много людей ежегодно, они не слышат поезд даже будучи без наушников.
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30.09.2020 16:50
+11
Ты неповеришь, но поезд можно неуслышать даже и без них. Особенно когда локомотив толкает вагоны.
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30.09.2020 16:56
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Посольство примерно в 300 метрах от ЖД начинается.
Кроме жд - в остальном там крутое место - шикарный парк и хорошая транспортная развязка:
5-15 минут пешком 3 станции метро 2-х веток, столько же - до городской электрички (возле станции которой и нашли тело), на авто - пара минут - и ты на Проспекте Победы - главной транспортной магистрали Киева. И при этом - 1 минута - и ты в большом парке, 10-15 минут в другую сторону - еще один парк - оборудованный и цивильный.

Промзоны там нет - есть частный сектор и гаражи
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01.10.2020 13:08 Відповісти
Отсекают союзников..
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30.09.2020 19:22 Відповісти
про поезд лажа полная, почему там такая сирена что глухой услышит и второе вибрация от поезда тоже ни с чем не спутаешь, грухнули 200 процентов
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01.10.2020 00:04 Відповісти
ударили кастетом в затылок похоже проверить все московские монастыри и охранные фирмы опзж
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01.10.2020 00:07 Відповісти
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