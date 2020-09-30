Загиблу співробітницю посольства США міг зачепити поїзд, який вона не почула через навушники, - джерело
Співробітницю посольства США Санвер Нікаєло, що померла сьогодні в лікарні Києва, найімовірніше зачепив поїзд, який проїжджав повз. Вона здійснювала пробіжку на робочій гілці залізниці і була в навушниках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
Слідство розглядає версію, що Нікаєло зачепив поїзд, що рухався, наближення якого вона не почула.
Зазначається, що жінку знайшли в навушниках на робочій гілці залізниці, найімовірніше, вона робила пробіжку.
За даними джерела, у співробітниці посольства глибока рана (близько 4 см) на потилиці.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітниця посольства США Санвер Нікаєло була знайдена в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.
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Кроме жд - в остальном там крутое место - шикарный парк и хорошая транспортная развязка:
5-15 минут пешком 3 станции метро 2-х веток, столько же - до городской электрички (возле станции которой и нашли тело), на авто - пара минут - и ты на Проспекте Победы - главной транспортной магистрали Киева. И при этом - 1 минута - и ты в большом парке, 10-15 минут в другую сторону - еще один парк - оборудованный и цивильный.
Промзоны там нет - есть частный сектор и гаражи