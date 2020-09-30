Загиблу співробітницю посольства США міг зачепити поїзд, який вона не почула через навушники, - джерело

Співробітницю посольства США Санвер Нікаєло, що померла сьогодні в лікарні Києва, найімовірніше зачепив поїзд, який проїжджав повз. Вона здійснювала пробіжку на робочій гілці залізниці і була в навушниках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Слідство розглядає версію, що Нікаєло зачепив поїзд, що рухався, наближення якого вона не почула.

Зазначається, що жінку знайшли в навушниках на робочій гілці залізниці, найімовірніше, вона робила пробіжку.

За даними джерела, у співробітниці посольства глибока рана (близько 4 см) на потилиці.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітниця посольства США Санвер Нікаєло була знайдена в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.