Суд заарештував жительку Харкова, яка обманом виманила у бізнесменів 33 млн грн

За клопотанням Київської міської прокуратури суд відправив під варту 52-річну харків'янку, яку підозрюють у шахрайському заволодінні коштами на суму понад 33 млн гривень (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що наприкінці 2014 зловмисниця розробила шахрайську схему заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом реалізації цукру.

Користуючись довірою знайомих підприємців, підозрювана повідомляла їм про можливості придбати цукор у великих обсягах за заниженою вартістю, обіцяючи надвисокі доходи від його подальшого збуту. Такі можливості жінка аргументувала впливовими знайомствами в Державному агентстві резерву України.

Отримуючи кошти від підприємців, жінка, не маючи на меті здійснення обіцяних дій із закупівлі цукру, розпоряджалася ними на свій розсуд.

Всього в період з грудня 2014 року по жовтень 2017 жінка заволоділа коштами шістьох постраждалих на суму понад 33 млн гривень.

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Майже два роки підозрювана перебувала в розшуку.

28 вересня 2020 жінку затримали в Харкові. Зараз за клопотанням Київської міської прокуратури рішенням Шевченківського районного суду м.Києва щодо підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці з визначенням розміру застави в 33 млн гривень, що відповідає сумі завданих збитків.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.