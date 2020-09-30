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Новини
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Суд заарештував жительку Харкова, яка обманом виманила у бізнесменів 33 млн грн

Суд заарештував жительку Харкова, яка обманом виманила у бізнесменів 33 млн грн

За клопотанням Київської міської прокуратури суд відправив під варту 52-річну харків'янку, яку підозрюють у шахрайському заволодінні коштами на суму понад 33 млн гривень (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що наприкінці 2014 зловмисниця розробила шахрайську схему заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом реалізації цукру.

Користуючись довірою знайомих підприємців, підозрювана повідомляла їм про можливості придбати цукор у великих обсягах за заниженою вартістю, обіцяючи надвисокі доходи від його подальшого збуту. Такі можливості жінка аргументувала впливовими знайомствами в Державному агентстві резерву України.

Отримуючи кошти від підприємців, жінка, не маючи на меті здійснення обіцяних дій із закупівлі цукру, розпоряджалася ними на свій розсуд.

Всього в період з грудня 2014 року по жовтень 2017 жінка заволоділа коштами шістьох постраждалих на суму понад 33 млн гривень.

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Майже два роки підозрювана перебувала в розшуку.

28 вересня 2020 жінку затримали в Харкові. Зараз за клопотанням Київської міської прокуратури рішенням Шевченківського районного суду м.Києва щодо підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці з визначенням розміру застави в 33 млн гривень, що відповідає сумі завданих збитків.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

арешт (2536) шахрайство (1102) суд (11734) Харків (5672)


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Топ коментарі
+6
Двоюродная сестра Ермака?
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30.09.2020 16:50
+6
Умная баба, не корабельная сосна.
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30.09.2020 16:53
+5
И шо были лохи, каторые верили этой шалашовке. Адресса у студию.
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30.09.2020 16:52
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Двоюродная сестра Ермака?
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30.09.2020 16:50 Відповісти
И шо были лохи, каторые верили этой шалашовке. Адресса у студию.
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30.09.2020 16:52 Відповісти
Умная баба, не корабельная сосна.
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30.09.2020 16:53 Відповісти
Баба, да. Да, баба
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30.09.2020 16:55 Відповісти
Сладкая жизнь, однако, мерещится всем доверчивым , ничему не учат простаков ни МММ, ни Леня-космос с аджеладжой (((
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30.09.2020 16:53 Відповісти
Жительница Харькова , - Превзошла бизнесменов. Самый лучший бизнесмен , - Эта Женщина , а мнимые бизнесмены с ворованными Деньгами.
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30.09.2020 16:57 Відповісти
Во красава. Жадность фраеров сгубила.
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30.09.2020 16:57 Відповісти
Как познакомится с такой талантливой женщиной?Я согласен на 10% от выручки!))
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30.09.2020 16:59 Відповісти
Но не расчитывай на 10% от срока.
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30.09.2020 17:16 Відповісти
Брово! Нью Остаповна! А ведь те, шо верили, держали пальцы веером и имели всех за лохов! Искранне жаль, что попалась, деньги выманила явно не заработанные, а ``нажитые``!
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30.09.2020 17:00 Відповісти
А бизнесмены, давшие деньги что бы обмануть Госрезерв Украины - белые и пушистые?
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30.09.2020 17:22 Відповісти
Денег так и не найдут.....
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30.09.2020 17:24 Відповісти
Шо? Шо-то знаєшь?
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01.10.2020 10:35 Відповісти
Способная )))
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30.09.2020 18:17 Відповісти
 
 