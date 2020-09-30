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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Чоловіка, який брав участь у викраденні євромайданівців у 2014 році, засуджено на 6 років, - Офіс генпрокурора

Чоловіка, який брав участь у викраденні євромайданівців у 2014 році, засуджено на 6 років, - Офіс генпрокурора

Київський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і засудив до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина, який у січні 2014 року брав участь у викраденні учасників протестних акцій Євромайдану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Встановлено, що 22 січня 2014 року засуджений, діючи за попередньою змовою з групою осіб, сприяв вчиненню незаконного позбавлення волі потерпілого, якого із застосуванням фізичного насильства викрали в районі станції метро "Петрівка" в Києві і доставили в наметовий табір у лісосмузі неподалік від станції метро "Бориспільська". За це він отримав грошову винагороду в розмірі 800 грн", - сказано в повідомленні.

Вироком Деснянського районного суду Києва чоловікові було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки 5 місяців. Не погодившись із цим судовим рішенням, прокурор Офісу генерального прокурора оскаржив його в Київському апеляційному суді.

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Вирок суду апеляційної інстанції набрав законної сили з моменту його проголошення.

Автор: 

юстиція (732) Євромайдан (957) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3273)


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апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и осудил к 6 годам А первый суд сколько дал? И шо за "похищение майдановцев" в 2015 году?

https://censor.net/ru/n3222099
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30.09.2020 16:59 Відповісти
1. 2 года 5 месяцев
2. "который в январе 2014 года"
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30.09.2020 21:07 Відповісти
Изображают бурную деятельность. Что за мужчина? как его фамилия? Кого он похитил?
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30.09.2020 17:11 Відповісти
Якраз 6 років і пройшло, тому в залі суда й випустять, якщо він був під вартаю. А так фактично ніякого покарання й нема.
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30.09.2020 19:09 Відповісти
Забыли дописать о дальнейшей судьбе того Майдановца,я так понимаю - Небесная сотня?! P.S. Надеюсь дети Судьи когда то встретятся с этим красавцем, в темном переулке ...
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30.09.2020 19:27 Відповісти
Это таких судей и прокуроров надо на шесть лет за решетку. А Этому ..... 66 лет.
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30.09.2020 19:57 Відповісти
Оперный театр - шесть лет шел суд.
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30.09.2020 20:39 Відповісти
 
 