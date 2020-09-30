Чоловіка, який брав участь у викраденні євромайданівців у 2014 році, засуджено на 6 років, - Офіс генпрокурора
Київський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і засудив до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина, який у січні 2014 року брав участь у викраденні учасників протестних акцій Євромайдану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"Встановлено, що 22 січня 2014 року засуджений, діючи за попередньою змовою з групою осіб, сприяв вчиненню незаконного позбавлення волі потерпілого, якого із застосуванням фізичного насильства викрали в районі станції метро "Петрівка" в Києві і доставили в наметовий табір у лісосмузі неподалік від станції метро "Бориспільська". За це він отримав грошову винагороду в розмірі 800 грн", - сказано в повідомленні.
Вироком Деснянського районного суду Києва чоловікові було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки 5 місяців. Не погодившись із цим судовим рішенням, прокурор Офісу генерального прокурора оскаржив його в Київському апеляційному суді.
Вирок суду апеляційної інстанції набрав законної сили з моменту його проголошення.
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апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и осудил к 6 годам А первый суд сколько дал? И шо за "похищение майдановцев" в 2015 году?
https://censor.net/ru/n3222099
2. "который в январе 2014 года"