Чоловіка, який брав участь у викраденні євромайданівців у 2014 році, засуджено на 6 років, - Офіс генпрокурора

Київський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і засудив до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина, який у січні 2014 року брав участь у викраденні учасників протестних акцій Євромайдану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Встановлено, що 22 січня 2014 року засуджений, діючи за попередньою змовою з групою осіб, сприяв вчиненню незаконного позбавлення волі потерпілого, якого із застосуванням фізичного насильства викрали в районі станції метро "Петрівка" в Києві і доставили в наметовий табір у лісосмузі неподалік від станції метро "Бориспільська". За це він отримав грошову винагороду в розмірі 800 грн", - сказано в повідомленні.

Вироком Деснянського районного суду Києва чоловікові було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки 5 місяців. Не погодившись із цим судовим рішенням, прокурор Офісу генерального прокурора оскаржив його в Київському апеляційному суді.

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Вирок суду апеляційної інстанції набрав законної сили з моменту його проголошення.