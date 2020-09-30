Двоє Зеленських, п'ятеро Філімонових і Дарт Вейдер претендують на пост мера Одеси
Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду міського голови Одеси Василя Сергійовича Зеленського, висунутого Одеською міською організацією партії "Циганська партія України", і Олександра Васильовича Зеленського від Одеської міської організації партії "Молодь до влади ".
Відповідні постанови опубліковано на сайті Одеського міськвиборчкому, інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, офіційно кандидатами на пост мера Одеси стали Олег Миколайович Філімонов (1952 р.н.) від Одеської обласної організації партії "Слуга народу"; Олег Вікторович Філімонов (1992 р.н.) від Одеської міської організації партії "Зелені"; Олег Вікторович Філімонов (1973 р.н.) від обласної організації партії "Стабільність і справедливість"; Олег Анатолійович Філімонов (1971 р.н.) від Одеської міської організації партії "Студентська партія України", а також Вадим Філімонов від Одеської міської організації партії "Наша земля".
За крісло міського голови боротиметься і Дарт Миколайович Вейдер від Одеської міської організації партії "Блок Дарта Вейдера".
Одеський міськвиборчком також зареєстрував кандидатами на посаду міського голови Одеси Сергія Ківалова, висунутого Одеською обласною організацією Української морської партії; Євгена Червоненка, висунутого Одеською обласною організацією партії "Наш край"; Едуарда Гурвіца, висунутого Одеською обласною організацією партії "Блок Едуарда Гурвіца", Миколу Скорика від Одеської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя".
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Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого «живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
З майбутніми виборами в Україні відбуваються незрозумілі речі. До влади рвуться двічі судимі євреї, кандидати з кримінальним минулим і колишні пацієнти психлікарень, олігархи, люди Коломойського і проросійські сепаратисти.
Зелений кагал ускладнив процедуру виборів до місцевих рад до такої міри, що пересiчного громадянину і «мохеровим беретам» в кабінку для голосування треба надавати консультанта.
У більшості населених пунктів виборці отримають чотири бюлетені для голосування за владу різних рівнів.
П'ять бюлетенів отримають виборці Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Херсона. Вони додатково будуть вибирати представників до районних в місті рад. В цілому на заповнення купи бланків піде не менше п'яти хвилин. Це призведе до великих черг на виборчі дільниці.
Я на вибори не піду.
так вот для чего цынанка назвала сына "зеленским"))
Так теперь понятна ...Эпизод ІІ Атака клонов!!!.....все стало на свои места.
Оце воно: