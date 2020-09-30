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Новини Місцеві вибори-2020
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Двоє Зеленських, п'ятеро Філімонових і Дарт Вейдер претендують на пост мера Одеси

Двоє Зеленських, п'ятеро Філімонових і Дарт Вейдер претендують на пост мера Одеси

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду міського голови Одеси Василя Сергійовича Зеленського, висунутого Одеською міською організацією партії "Циганська партія України", і Олександра Васильовича Зеленського від Одеської міської організації партії "Молодь до влади ".

Відповідні постанови опубліковано на сайті Одеського міськвиборчкому, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, офіційно кандидатами на пост мера Одеси стали Олег Миколайович Філімонов (1952 р.н.) від Одеської обласної організації партії "Слуга народу"; Олег Вікторович Філімонов (1992 р.н.) від Одеської міської організації партії "Зелені"; Олег Вікторович Філімонов (1973 р.н.) від обласної організації партії "Стабільність і справедливість"; Олег Анатолійович Філімонов (1971 р.н.) від Одеської міської організації партії "Студентська партія України", а також Вадим Філімонов від Одеської міської організації партії "Наша земля".

За крісло міського голови боротиметься і Дарт Миколайович Вейдер від Одеської міської організації партії "Блок Дарта Вейдера".

Одеський міськвиборчком також зареєстрував кандидатами на посаду міського голови Одеси Сергія Ківалова, висунутого Одеською обласною організацією Української морської партії; Євгена Червоненка, висунутого Одеською обласною організацією партії "Наш край"; Едуарда Гурвіца, висунутого Одеською обласною організацією партії "Блок Едуарда Гурвіца", Миколу Скорика від Одеської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя".

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Одеса (5496)


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Топ коментарі
+10
Ставь бегом капельницу, выводи зе-урину из мозга)))))))))))))
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30.09.2020 17:14
+7
цирк почався с 73% 1,5 роки тому, так що це просто інша частина вистави
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30.09.2020 17:10
+7
Василия Сергеевича Зеленского, выдвинутого Одесской городской организацией партии "Цыганская партия Украины"

так вот для чего цынанка назвала сына "зеленским"))
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30.09.2020 17:11
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Шо, 5 Трухановых запилить сцыкотно, а зелупню можна безкарно в рожу абсцыкать?)))
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30.09.2020 17:05 Відповісти
Потрібно ввести воєнний стан на 5 років і припинити цей галімий цирк з місцевими виборами!
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30.09.2020 17:07 Відповісти
цирк почався с 73% 1,5 роки тому, так що це просто інша частина вистави
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30.09.2020 17:10 Відповісти
Цирк почавсся з 52% які підтримали порошенка, в надії що він буде людиною та патріотом. А порошенко як був твариною-корупціонером так і лишився.
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30.09.2020 17:13 Відповісти
Ставь бегом капельницу, выводи зе-урину из мозга)))))))))))))
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30.09.2020 17:14 Відповісти
Я не можу нічогоВам вивести з мізків, бо у Вас немає мізків і тому там нічого не накопичується!
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30.09.2020 17:20 Відповісти
ну чого номерні боти такі дурні? У вас антиселекція якась: тупі, без почуття гумору, да ще в штанцях, в які клятий Порошенко вам насрав)))
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30.09.2020 17:23 Відповісти
руки геть від величного L, ну що поробиш, що він нік-нейм змінив, а дослідний центр поведінки- ні.
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30.09.2020 18:13 Відповісти
5 балів!)))))
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30.09.2020 18:20 Відповісти
Внимание! Увага! Attention! На этой странице зарабатывают комментариями (11 рупль 80 копеек за каждый вброс) руськоясычные, лишнехромосомные «повара путина» и боты прихошина ис Питера.
Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого «живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
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30.09.2020 19:27 Відповісти
Я на вибори не піду.
З майбутніми виборами в Україні відбуваються незрозумілі речі. До влади рвуться двічі судимі євреї, кандидати з кримінальним минулим і колишні пацієнти психлікарень, олігархи, люди Коломойського і проросійські сепаратисти.
Зелений кагал ускладнив процедуру виборів до місцевих рад до такої міри, що пересiчного громадянину і «мохеровим беретам» в кабінку для голосування треба надавати консультанта.
У більшості населених пунктів виборці отримають чотири бюлетені для голосування за владу різних рівнів.
П'ять бюлетенів отримають виборці Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Херсона. Вони додатково будуть вибирати представників до районних в місті рад. В цілому на заповнення купи бланків піде не менше п'яти хвилин. Це призведе до великих черг на виборчі дільниці.
Я на вибори не піду.
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30.09.2020 19:26 Відповісти
Так ты же с заднепроходым его уже давно вводишь и никак не введешь. А теперь уже надо выводить!
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30.09.2020 17:18 Відповісти
)))))))))) доречі, де це онотоле вештається?) під спідничкою у мами, мабуть)))))
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30.09.2020 17:24 Відповісти
Так укушенный им в мозг https://censor.net/ru/user/347491 и является его представителем!
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30.09.2020 17:44 Відповісти
На зелёных можно безопасно кукарекать, а на реальных посонов слегка сыр-сыр
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30.09.2020 17:09 Відповісти
отож))) мудрый зе-избиратель, ****)))
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30.09.2020 17:11 Відповісти
Василия Сергеевича Зеленского, выдвинутого Одесской городской организацией партии "Цыганская партия Украины"

так вот для чего цынанка назвала сына "зеленским"))
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30.09.2020 17:11 Відповісти
Это как в 90-х троллинг был, когда били машины и клали рядом листовки типа "питарасы за узеленскава!")))))))))
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30.09.2020 17:13 Відповісти
p.s. Предвыборный штаб партии "Слуга народа" создает альтернативную сеть подсчета голосов. Это старая технология Корниенко, которую прокатали еще на довыборах. Суть проста - первыми объявить о "мы победили" и на этом фоне просто игнорировать реальные результаты. Все просто - местные выборы не должны стать фоном общеукраинских - такова главная мысль Корниенко.
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30.09.2020 17:17 Відповісти
там математики еще те будут, он как легко считали 1,5 года назад, что по 4000 ойро вчителям це як 2 пальці)))))
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30.09.2020 17:26 Відповісти
Шелупень шоблова лізе, немов упирі в церкву без хреста.
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30.09.2020 17:05 Відповісти
ЗеленскиЙх?Автор статьи нагорилися горилкой?
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30.09.2020 17:05 Відповісти
Обожаю свой город)))
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30.09.2020 17:06 Відповісти
Филимонов пусть не абижается. В Одессе дохрена жидов живет и все хотят в мерское кресло
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30.09.2020 17:07 Відповісти
хочу Колумбуса Хризостомуса!
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30.09.2020 17:09 Відповісти
єто шо, - я проорал когда Зеленский Владимир Александрович стал https://gordonua.com/ukr/news/society/povnij-tezka-zelenskogo-bez-tendera-otrimav-groshi-za-naklejki-velike-budivnitstvo-1520380.html победителем тендера на производство наклеек "Велике будівництво"
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30.09.2020 17:09 Відповісти
Цирк на дроте, выборы превращают в фарс.
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30.09.2020 17:10 Відповісти
коли вже у мери йтимуть, щоб працювати, а не щоб жерти?
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30.09.2020 17:10 Відповісти
... Show Must Go On...
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30.09.2020 17:15 Відповісти
Не *****, не может быть!!!...сам Дарт Вейдер??? Аааафигеееть...сам Скайвотер!! Теперь мне панятна, где находится храм джедаев....дык это одесский ******** театр!!
Так теперь понятна ...Эпизод ІІ Атака клонов!!!.....все стало на свои места.
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30.09.2020 17:15 Відповісти
Skywalker. Хотя, если под выборы, Skyvoter - в самую точку ))
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30.09.2020 18:24 Відповісти
А где же Голобородько и Егор Лупан?
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30.09.2020 17:18 Відповісти
Одним словом, в депутати різних рівнів лізуть всі кому не лінь. Потрібно встановини нижню границю, наприклад 5%. І от, той хто набрав менше, повинен платити штраф в залежності від % скільки він набрав. Чим менший процент тим більший штраф, причому в геометричній прогресії. Тоді б відсіялись всі зайві ще на стадії реєстрації.
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30.09.2020 17:19 Відповісти
Це ми вже проходили. Треба голосування зробити платним - скажімо 10000 грн за голос з підтвердженням в декларації походження коштів. Зразу відсіяться гречколюби, любителі приколів і какаяразніки.
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30.09.2020 17:43 Відповісти
Значит старому клоуну Филимонову гаплык.
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30.09.2020 17:21 Відповісти
Цирк Шапито ..Выход - надо позывные давать как в АТО
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30.09.2020 17:21 Відповісти
Один хер мы не выберем Труханова. Пусть хоть 100 Филимоновых Фантомас нам нарисует.
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30.09.2020 17:26 Відповісти
Отето страна… Нам демократія не на користь-любу діру використаємо!
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30.09.2020 17:27 Відповісти
...збоченці...
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30.09.2020 17:47 Відповісти
зеленский из цыганской партии -это апофеоз маразма этих выборов...видел их "агитаторов" на столичном ж\д вокзале...
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30.09.2020 17:28 Відповісти
Не выборы , а цирк на дроте
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30.09.2020 17:29 Відповісти
Адесса - город смеха, чому там дивуватись
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30.09.2020 17:46 Відповісти
"Цыганская партия Украины" могла бы и Ваву выдвинуть, он еще тот цыган. Один цыган Зеленский уже по Закарпатью ползает...
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30.09.2020 18:10 Відповісти
Пипец зоопарк
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30.09.2020 18:20 Відповісти
Ну, может, хоть теперь Ленка не такая грустная будет...
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30.09.2020 18:21 Відповісти
Дарт Вейдер - не актульно.
Оце воно:
Двоє Зеленських, п'ятеро Філімонових і Дарт Вейдер претендують на пост мера Одеси - Цензор.НЕТ 4754
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30.09.2020 18:28 Відповісти
На идиотов рассчитано, ,которых у нас тьма.
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30.09.2020 18:57 Відповісти
Чубакка выиграет)
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30.09.2020 23:07 Відповісти
 
 