Двоє Зеленських, п'ятеро Філімонових і Дарт Вейдер претендують на пост мера Одеси

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду міського голови Одеси Василя Сергійовича Зеленського, висунутого Одеською міською організацією партії "Циганська партія України", і Олександра Васильовича Зеленського від Одеської міської організації партії "Молодь до влади ".

Відповідні постанови опубліковано на сайті Одеського міськвиборчкому, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, офіційно кандидатами на пост мера Одеси стали Олег Миколайович Філімонов (1952 р.н.) від Одеської обласної організації партії "Слуга народу"; Олег Вікторович Філімонов (1992 р.н.) від Одеської міської організації партії "Зелені"; Олег Вікторович Філімонов (1973 р.н.) від обласної організації партії "Стабільність і справедливість"; Олег Анатолійович Філімонов (1971 р.н.) від Одеської міської організації партії "Студентська партія України", а також Вадим Філімонов від Одеської міської організації партії "Наша земля".

За крісло міського голови боротиметься і Дарт Миколайович Вейдер від Одеської міської організації партії "Блок Дарта Вейдера".

Одеський міськвиборчком також зареєстрував кандидатами на посаду міського голови Одеси Сергія Ківалова, висунутого Одеською обласною організацією Української морської партії; Євгена Червоненка, висунутого Одеською обласною організацією партії "Наш край"; Едуарда Гурвіца, висунутого Одеською обласною організацією партії "Блок Едуарда Гурвіца", Миколу Скорика від Одеської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя".

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