Ярош заявив про готовність очолити ТКГ: "Переговори з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності"

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook, коментуючи звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна.

Ярош також назвав Мінські домовленості "злом для України".

"Нам потрібна не капітуляція, а мир шляхом української перемоги. Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру як керівника української делегації в ТКГ. Вважаю, що будь-які переговори з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності і зради", - написав Ярош.

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Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.