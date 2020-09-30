Ярош заявив про готовність очолити ТКГ: "Переговори з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності"
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook, коментуючи звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна.
Ярош також назвав Мінські домовленості "злом для України".
"Нам потрібна не капітуляція, а мир шляхом української перемоги. Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру як керівника української делегації в ТКГ. Вважаю, що будь-які переговори з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності і зради", - написав Ярош.
Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.
Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.
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Что после ареста??? будем как Сенцова всей страной выменивать его обратно. Это не разумно.
Те що ви написали -- ані "підставив", ані "зрадив". Навіть ваші Кашпіровські домірковування, що він там собі думав.
Чесно вийшов - так то ж не мафія, чи КГБ.
Хотів у владу? Я теж його хотів би у владу. І якмога більше таких !!!
К,великому сожалению,У нас нет превышающей численности для ведения наступательных операций с защитой заподной и северной границы, кроме того у них атомное оружие и др.
Это я как диванный эксперт
Здесь нужны принципиально другие решения проблемы. Только вряд ли что получится. Украина с ее олигархами, соросятами и коррупцией быстрыми темпами катится вниз, а не подымается с колен. Дай Бог сохранить то, что осталось, без Крыма и Донбасса!
У него нет такой ВНУЧКИ, как у Фокина.
Минские соглашения заключались для того, чтобы остановить наступление Путина. Выполнять их никто не собирался. Задача Украины - тянуть резину до бесконечности!
Все время говорит о победе Украины, а сам просится в главные парламентеры?