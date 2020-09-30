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Ярош заявив про готовність очолити ТКГ: "Переговори з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності"

Ярош заявив про готовність очолити ТКГ:

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook, коментуючи звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна.

Ярош також назвав Мінські домовленості "злом для України".

"Нам потрібна не капітуляція, а мир шляхом української перемоги. Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру як керівника української делегації в ТКГ. Вважаю, що будь-які переговори з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності і зради", - написав Ярош.

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Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Ярош заявив про готовність очолити ТКГ: Переговори з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності 01

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Ярош Дмитро (178) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+112
Коасавчик!!! Яроша на главу ТКГ!!!
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30.09.2020 17:36
+60
На встрече все представителям "той стороны" вручить по визитке Яроша - отличная идея!
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30.09.2020 17:34
+59
та они там обосрутся ,вместе с Лукашенко,даже по видеосвязи.
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30.09.2020 17:34
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***** плевать хотел на силу. У него имеются иные фобии.
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30.09.2020 22:27 Відповісти
...после прочтения этой статьи, на гос-даче Зе-наркома ЗАСОРИЛИСЬ ВСЕ ТУАЛЕТЫ!!!
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30.09.2020 22:32 Відповісти
НАКОНЕЦТО!!!!! ..... но шаурмишный недоносок канечно же на это не пАйдйот!
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30.09.2020 22:36 Відповісти
Да может и пойдет
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01.10.2020 00:34 Відповісти
звучит чудесно, но что будет если в Минске Яроша арестуют мокшане??? Белорусь счас = область параши со всеми вытекающими. Каждый кто туда поедет должен чувствовать как на территории врага.
Что после ареста??? будем как Сенцова всей страной выменивать его обратно. Это не разумно.
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30.09.2020 22:49 Відповісти
Место нужно переносить
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01.10.2020 00:34 Відповісти
так, є такий ризик...
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01.10.2020 08:23 Відповісти
У нього був би дипломатичний статус.
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01.10.2020 09:06 Відповісти
нічим не передбачено, хібп спеціально для нього зробити
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01.10.2020 09:55 Відповісти
немного поднялось настроение ,спасибо ярошу , ипацанам,,,,,
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30.09.2020 23:00 Відповісти
Они ж там все обосрутся...
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30.09.2020 23:09 Відповісти
якщо призначити Яроша, то у Лаврова сідло злетить...🤣🤣🤣
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30.09.2020 23:33 Відповісти
Надо создать петицию , чтоб включить Яроша в ТКГ.
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30.09.2020 23:44 Відповісти
в "котелок" собрался, штоли?
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01.10.2020 05:54 Відповісти
Ярош, не піарся, як дитина. Краще подбай про тих, хто ще чомусь тобі вірять. І не забувай, що лише в ху"лоПараші ти "перець". В Україні твій рейтинг вже роками не перевищує навіть 1,5%. Це в Параші ти залишився солом"яним пугалом (там такі потрібні), а в Україні про тебе вже майже всі забули. Ти хто? Що зробив? Твій електорат дорівнює майже нулю. У тебе немає ніякої команди. І команди взагалі! Твій "політичний" досвід - це діти, яких ти повів на беркутяр, залишаючись позаду них у лютому 2014. У тебе немає програми дій, навіть бачення дій. Ти точно такий, як немовля Зеленський. Щось хоче, а сказати і зробити не може. Яроше, збери біля себе хоч якийсь натяк на електорат, розкажи йому, що ти хочеш. Нехай вони (люди) тебе послухають. Поки що, тебе НІХТО не слухає і слухати не збирається. То про, що ти зібрався тут нам піаритися? Може про Правий сектор? Може про тих, кого підставив і зрадив? Хто ж тебе такого мутного в Мінськ "відправить")) Сиди собі за спинами малюків. Політик хренов!!!
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30.09.2020 23:47 Відповісти
а в чому підставив і зрадив? я не в темі
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01.10.2020 00:33 Відповісти
безглузде питання, у них на це відповіді немає, це з розряду, про зрадника Мазепу і Бандеру, питаю, а кого ж вони зрадили, ще жодна кацапська тварина не відповіла.
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01.10.2020 09:57 Відповісти
Початково ПС був організацією революційного руху, яка виникла на ниві подій Майдану. Тоді у роганізації були чіткі цілі та завдання. Саме через них ПС так швидко набрав популярності в країні і відомості за її межами. Був навіть час, коли Яроша називали в Кремлі ворогом №1. Але в листопаді 2015 Ярош складає з себе повноваження провідника ПС, заявляє про свій вихід з організації, а у грудні заявляє про початок створення нового руху. Все це він зробив начебто з приводу того, що на його думку ПС на той час повністю виконав свою революційну місію. В мене й досі є величезні сумніви в тому, що місія Майдану була хоч кимось завершена. Більше того, як на мене, зараз ця місія потребує термінового продовження і завершення. Ярош тоді (грудень 2015) заявляв про бажання створити загально державний патріотичний рух. Дуже схоже, що це бажання було пов"язане з цілью просування у владу. Але кинувши ПС, як відпрацьований механізм заходження в політику і владу, він так нічого і не створив. Його політичні кар"єрні амбіції на рівні країни отримали швидкий і повний провал. Тепер він перебуває у стані майже повного забуття. Через це і піариться, як червоною ганчіркою своєю "готовністю" працювати в ТКГ. Що тут незрозумілого? Потрібно ще щось на пальцях пояснювати?
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01.10.2020 11:55 Відповісти
Дякую за відповідь.

Те що ви написали -- ані "підставив", ані "зрадив". Навіть ваші Кашпіровські домірковування, що він там собі думав.
Чесно вийшов - так то ж не мафія, чи КГБ.
Хотів у владу? Я теж його хотів би у владу. І якмога більше таких !!!
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04.10.2020 05:23 Відповісти
Ну так конкретно почему он не может по вашему представлять интересы Украины? Кум )(уйла мог, два дебила разоружившие страну и внучкин под)(уловник могли, а почему воевавший за Украину не может её представлять? Или только предатели в ваших понятиях должны вести переговоры с врагом?
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01.10.2020 08:54 Відповісти
Наконец-то созрел!
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01.10.2020 00:32 Відповісти
Эти переговоры ВООБЩЕ БЕССМЫСЛЕНЫ, ибо консенсуса по ним найти не удасться! Донбасс будет возвращен в Украину только ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ!
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01.10.2020 01:42 Відповісти
Значит никогда не будет возвращен. ПаРашка устроит новый Илловайск только и всего.
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01.10.2020 08:20 Відповісти
Немитій залишилося проіснувати не більше п'яти років. Треба їх перетерпіти, ну, й, при нагоді, відбирати своє.
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01.10.2020 09:10 Відповісти
Провокатор-прокурватор! Парашка тільки прискорить свою смерть та й усе.
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01.10.2020 09:24 Відповісти
Кац, ты хоть понял на чем спалился?)))
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01.10.2020 09:42 Відповісти
у паРашке "на носу" война с Турцией (тяжелая, но увы не проигрышная), но это для нее полбеды! Москальскую ЫМПЕРИЮ могут "похоронить" только две страны: Украина или Япония! Если вы напишите, что это невозиожно, то ошибетесь, ибо рассуждения о "военном превосходмтве" здесь бессмыслены и "ни при чем," победа в данном случае определяется "духом и волей народа", а не оружием и техникой!
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01.10.2020 16:50 Відповісти
Да,переговоры покуда-что бессмыслены,ибо кремлевский засранец прекрасно понимает,что выведи он войска из окупированной части донбаса,то Украина,а вместе с ней и значительная часть ведущих мировых стран тут же поднимут вопрос о Крыме.В конце-концов,придется оставить и Крым,а вместе с ним и должность президента РФ,потому что еще значительная часть тупорыло-бухих ватников смотрят на него как на "собирателя земель русских".Отдай он Крым, в который сдуру влез-и рейтинг,как президента,-ниже плинтуса.Любой ценой он будет стараться "нагнуть" Украину,чтобы та согласилась на признание Крыма российским и тогда,так сказать,с достоинством,т.е. с фактической победой парашки оставить донбасс.Да еще и с лаврами "миротворца" всемирна-а-аго.
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01.10.2020 10:28 Відповісти
все куда хуже, ***** ВСЯ Украина нужна в составе его сранной ЫМПЕРИИ, путь формально она и останется якобы "независииой", но ему важен ее фактический статус, промышленный, продовольственный и научный потениаал, человеческие ресурсы и предприятия ВПК!!
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01.10.2020 16:39 Відповісти
запасаемся попкорном... что ответит зеленский... а ничего не ответит... ему нужно проституирующее создание, а не человек со своей позицией, отвечающей интересам Украины...
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01.10.2020 05:29 Відповісти
надо поставить мудрого на пример тимашенко или керноса.
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01.10.2020 10:40 Відповісти
...такие заканчивают жарко! После парилки "по-чёрному", после охаживания берёзовыми вениками, где-то далеко в Сибири, бу-го-га
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01.10.2020 05:53 Відповісти
Хороший ход чтоб взбудоражить московию т.к. это не визитки, а намерение активных действий.

К,великому сожалению,У нас нет превышающей численности для ведения наступательных операций с защитой заподной и северной границы, кроме того у них атомное оружие и др.
Это я как диванный эксперт
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01.10.2020 06:30 Відповісти
Наступательная операция на Донецк и Луганск обернется наступательной операцией Кремля на Киев и оккупацию половины Украины. Путин, если не издохнет к тому времени сильно обрадуется. А если издохнет так кацапы найдут кого-то другого еще хуже!
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01.10.2020 08:24 Відповісти
Кремль наступав і на Тбілісі, та скоро вони будуть в НАТО. Якщо боятися крові, то ще 400 років на колінах стояти...
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01.10.2020 09:14 Відповісти
І на цьому ти прокинешся, козломордий, у калюжі власної сечі. За парєбрік!
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01.10.2020 09:22 Відповісти
Влада боїться патріотів, як чорт ладана.
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01.10.2020 08:11 Відповісти
то не влада, тому й бояться
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01.10.2020 09:59 Відповісти
а что патриоты не один не вышел против закона о земле.
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01.10.2020 10:43 Відповісти
Читаю посты и думаю "Дурень думкою багатiе!"
Здесь нужны принципиально другие решения проблемы. Только вряд ли что получится. Украина с ее олигархами, соросятами и коррупцией быстрыми темпами катится вниз, а не подымается с колен. Дай Бог сохранить то, что осталось, без Крыма и Донбасса!
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01.10.2020 08:29 Відповісти
Решение всегда одно: выполняйте закон, в частности закон об обороне. Без выполнения законов и ответственности за их не выполнение и государства не существует.
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01.10.2020 08:57 Відповісти
Прокурватор! Україна на колінах ніколи не стояла, не плутай з наросієй.
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01.10.2020 09:20 Відповісти
принципиально другое решение проблемы - развить космическую программу до нанесения орбитального удара по Кремлю
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01.10.2020 10:10 Відповісти
Напомнил о себе...
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01.10.2020 09:14 Відповісти
Гнати в шию цю владу сраною мітлою.
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01.10.2020 09:18 Відповісти
Есть повод для создания петиции президенту! Ярош, как никто другой, знает проблему войны из нутри.
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01.10.2020 09:26 Відповісти
У влади інші плани. Вона Неньку не захищає, вона її віддає.
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01.10.2020 09:28 Відповісти
Раскрученный кремлем персонаж сново вылез из нафталина.
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01.10.2020 09:37 Відповісти
Поступок Д. Яроша по своей кандидатуре вместо Фокина весьма благородный. Пора и другим активным личностям предлагать свои услуги Президенту и его команде по решению бесчисленных проблем страны, а не брюзжать, сидя на диване, или эмоционально обгаживать в Раде, имитируя бурную деятельность. Однако, Ярош, если он придерживается стратегии резких политических действий по Донбассу - место на скамье запасных у Президента. Ибо Время действий, в народе называемых " политикой Удава" еще не истекло. В подобных случаях американцы упоминают слово " Анаконда".
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01.10.2020 09:50 Відповісти
А чому би ТКГ не перевести до Берліну,Парижу,Берну,або,навіть до НЬю-Йорку? Вести переговори із ворогом потрібно не на території ворога,бо дійсно РБ-то є,фактично,територія козломордії,де любого нашого співвітчизника можуть заарештувати і відправити за грати десь у сибір. Ярош,звичайно,не дипломат,але йому спокійно можна доручити оту перемовну місію і бути спокійним за інтереси нашої держави,той не зрадить і не буде "виляти хвостиком" перед мацьковськими засранцями.І не із "відшибленим" мозоком,щоби загнати переговори у глухий кут.Радниками йому-професійних дипломатів.Виважених,розумних,спокійних і глибоко шануючих інтереси України.
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01.10.2020 10:11 Відповісти
БЕЗНАДЕЖНО!
У него нет такой ВНУЧКИ, как у Фокина.
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01.10.2020 10:21 Відповісти
Ярошу потрібно було в 2014 році брати владу в свої руки, і не підпускати до влади Порошенка, Турчинова, Авакова, Яценюха і тому подібну публіку.
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01.10.2020 10:41 Відповісти
Ну децкий сад!
Минские соглашения заключались для того, чтобы остановить наступление Путина. Выполнять их никто не собирался. Задача Украины - тянуть резину до бесконечности!
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01.10.2020 10:48 Відповісти
РАБссия Мавзолейная от Визиттки Яроша теряла сознание еще в 2014 году....
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01.10.2020 16:14 Відповісти
26 мая 2015 года путлер специальным указом засекретил потери ИХТАМНЕТов на Дамбассе...
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01.10.2020 16:17 Відповісти
Странно...?
Все время говорит о победе Украины, а сам просится в главные парламентеры?
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01.10.2020 16:58 Відповісти
Ярош заявив про готовність очолити ТКГ: "Переговори з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності" - Цензор.НЕТ 1003
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01.10.2020 17:59 Відповісти
Ты лучше возглавь переговоры с компанией Медведчука, Волошина и Бойко. А так эти речи просто понты и пиар.
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02.10.2020 12:11 Відповісти
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