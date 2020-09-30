"Слуга народу" Семінський, який спускав колеса машин у Чернігові, каже, що за ним стежили

Народний депутат України від "Слуги народу" Олег Семінський заявив, що спустив колеса двох автомобілів у Чернігові, тому що за ним стежили. Свої дії він називає самозахистом і каже, що звернувся в поліцію.

Про це він заявив у коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене звернулися по допомогу підприємці, які побачили, що невідомі намагаються спотворити орендовані ними рекламні борди. На одному з цих бордів - зображення нашого кандидата Юрія Тарасовця. По приїзді я застав на місці групу молодиків спортивної зовнішності, які, як потім з'ясувалося, підробляли ще й операторами на ресурсах, близьких до діючого міського голови Чернігова", - розповів Семінський.

"Слуга народу" стверджує, що невідомі на автомобілях "AUDI Q7" і "Daewoo" пів дня супроводжували його по Чернігову. Семінський каже, що і раніше помічав ці автомобілі - вони нібито стежать за ним вже понад місяць.

Свої дії нардеп назвав самозахистом. Семінський також заявив, що повідомив про інцидент у правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше колишній "слуга народу" Антон Поляков повідомив, що нардеп "СН" Олег Семінський у супроводі охорони пробив колеса припаркованих автомобілів у Чернігові. У поліції розповіли, що отримали скаргу жителя міста на побиття народним депутатом. Матеріали направили в прокуратуру.