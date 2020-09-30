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Новини
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"Слуга народу" Семінський, який спускав колеса машин у Чернігові, каже, що за ним стежили

Народний депутат України від "Слуги народу" Олег Семінський заявив, що спустив колеса двох автомобілів у Чернігові, тому що за ним стежили. Свої дії він називає самозахистом і каже, що звернувся в поліцію.

Про це він заявив у коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене звернулися по допомогу підприємці, які побачили, що невідомі намагаються спотворити орендовані ними рекламні борди. На одному з цих бордів - зображення нашого кандидата Юрія Тарасовця. По приїзді я застав на місці групу молодиків спортивної зовнішності, які, як потім з'ясувалося, підробляли ще й операторами на ресурсах, близьких до діючого міського голови Чернігова", - розповів Семінський.

"Слуга народу" стверджує, що невідомі на автомобілях "AUDI Q7" і "Daewoo" пів дня супроводжували його по Чернігову. Семінський каже, що і раніше помічав ці автомобілі - вони нібито стежать за ним вже понад місяць.

Свої дії нардеп назвав самозахистом. Семінський також заявив, що повідомив про інцидент у правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше колишній "слуга народу" Антон Поляков повідомив, що нардеп "СН" Олег Семінський у супроводі охорони пробив колеса припаркованих автомобілів у Чернігові. У поліції розповіли, що отримали скаргу жителя міста на побиття народним депутатом. Матеріали направили в прокуратуру.

Автор: 

авто (6225) Чернігів (793) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+31
Я навіть знаю хто стежив.

"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 6454
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30.09.2020 17:35
+19
Всё же действительно депутатов от СН отбирали по уровню IQ Не допуская никого, уровнем выше Нелоха.
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30.09.2020 17:41
+13
"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 8522
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30.09.2020 17:45
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якый вумный дыпутат...по видео с цензора дотумкав?
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30.09.2020 17:35 Відповісти
"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 1912
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30.09.2020 18:05 Відповісти
Я навіть знаю хто стежив.

"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 6454
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30.09.2020 17:35 Відповісти
За ним следили, потому что кто-то сдувает колёса машинам в округе.
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30.09.2020 17:39 Відповісти
Всё же действительно депутатов от СН отбирали по уровню IQ Не допуская никого, уровнем выше Нелоха.
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30.09.2020 17:41 Відповісти
оно линейкой IQ всегда меряло..
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30.09.2020 17:42 Відповісти
Если линейкой, то в СН вобще одни тетки должны быть.
Бо меньше, чем у ЗЕ, только у них.
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30.09.2020 17:47 Відповісти
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30.09.2020 17:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/112014

Отбирали не по уровню, а по его отсутствию!
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30.09.2020 17:43 Відповісти
Не помню кто из слуг говорил что они микробы по сравнению с "не лохом"...
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30.09.2020 17:49 Відповісти
"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 6152
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30.09.2020 17:54 Відповісти
Голубцы ?
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30.09.2020 18:09 Відповісти


"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 2026
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30.09.2020 18:17 Відповісти
Ну хоть самокритичны, уже какой-то признак сознания.
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30.09.2020 18:00 Відповісти
Качура
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30.09.2020 18:03 Відповісти
Я вимагаю провести експертизу та оприлюднити IQ головного зебіла!
Впевнений, що він буде вищий за 60!
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30.09.2020 20:17 Відповісти
Но не дотянет до 65.
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30.09.2020 20:21 Відповісти
А вот скажите мне, ЗеДятлы, ... впрочем спрашивать вас за ваших избранников, все равно, что спрашивать сосновый телеграфный столб.
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30.09.2020 17:41 Відповісти
Ну всё, как учили в Трускавце: заметил слежку - бей первым предпринимателя (под защитой телохранителей) и спускай колёса!
Заявление в полицию пиши через два дня....
П.С. Зачёт по зе-курсу слежки - сдан !
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30.09.2020 17:42 Відповісти
Параноику постоянно казалось, что за ним следят шизофреники…
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30.09.2020 17:42 Відповісти
Ему показалось, что за ним следил Громосека с планеты Шелезяка,
а еще охотятся демоны зеленые.
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30.09.2020 19:22 Відповісти
Зеленые демоны его отловили еще в прошлом году.
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30.09.2020 20:22 Відповісти
-За тобой хвоста небыло , ты хорошо смотрел ? Что - ЕСТЬ ,, на машине .!? Ну тогда пробей им колёса ...

"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 9980.
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30.09.2020 17:43 Відповісти
Теперь понятно , где осел(в какой партии) контингент с психбольниц..
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30.09.2020 17:44 Відповісти
"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 8522
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30.09.2020 17:45 Відповісти
Если у Вас паранойя, это не значит, шо за Вами никто не следит...
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30.09.2020 17:49 Відповісти
"Свои действия нардеп назвал самозащитой"

То есть автомобили атаковали его и он в целях самозащиты нанес им повреждения?)
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30.09.2020 17:51 Відповісти
Зебилоид ! Это ж сколько в стране кретинов !
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30.09.2020 18:11 Відповісти
За ним следили , - Ну должны же Знать Украинцы , как ты сливаешь свои предвыборные Обещания в Унитаз.
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30.09.2020 17:53 Відповісти
Піймали на одній брехні, вигадав іншу.
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30.09.2020 18:00 Відповісти
Мания преследований?
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30.09.2020 18:03 Відповісти
автор, спустить колесо - это когда спички в ниппель вставишь. тогда его (после такого спуска) можно опять накачать компрессором и дальше спокойно кататься. в данном конкретном случае , этот депутат- гандон у которого мания преследования (кому ты на йух упал скотина, возомнил о себе что-то или правда взятки берешь?) взял колеса и ножом порезал, что требует полной замены колеса так как проколы и порезы на бортике шины не клеяться и на шиномонтаже их не берут. хорошая резина стоит от 2 - 2.5 тыс гр и выше, и если ее менять так это еще 140 гр. -170 гр за работу! так что с гандона -резника можно смело скачать по 100 -150 баксов за каждое порезанное колесо. а ты автор статьи думай что пишешь ! неужели с автомобилями никаких дел никогда не имел??? порез ножом это отнюдь не спуск колеса.....блин всему вас учить надо!!!
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30.09.2020 18:05 Відповісти
Ну ви зрозуміли. Якщо за вами слідкують чи пристають - спускайте колеса всім автомобілям!
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30.09.2020 18:08 Відповісти
Эта бредятина подтверждает обязательность прохождения 95 балаганом медосмотра психиатром.
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30.09.2020 18:08 Відповісти
Только настоящими ,а не ,как зельцман - нарик кумовьям мочу сдавал
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30.09.2020 18:15 Відповісти
Мало цього придурка в ямі тримали...борзий сильно.
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30.09.2020 18:21 Відповісти
неадекват.
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30.09.2020 18:21 Відповісти
Следили бы за ним,вдали ему бы эти колеса,аж как шарик взлетел ,оно отмазки лепит
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30.09.2020 18:27 Відповісти
Первое что делаешь когда за тобой следят, это спускаешь колеса ближайших машин
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30.09.2020 19:02 Відповісти
нехило так параноило на гусях наркоту....
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30.09.2020 19:08 Відповісти
следоки колеса, устроили слежку ?
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30.09.2020 20:33 Відповісти
Цікаво, як прореагує зелена поліція.
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30.09.2020 21:06 Відповісти
А ещё он слышит команды марсиан которые не дают спать ночами, а самое главное за ним следят пришельцы чтобы выкрасть Высший Разум Земли.
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30.09.2020 21:42 Відповісти
наверное, кроме справки о судимости (которую вырок для депутатов отменил, очевидно, опасаясь за самого себя), надо требовать от "депутатов" еще справку о том, что не стоит на учете в дурке, наркодиспансере, военном учете, не имеет СПИДа, венерических заболеваний, знает буквы и умеет считать до десяти...
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01.10.2020 05:01 Відповісти
 
 