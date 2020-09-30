Війна в Карабасі: Грузія пропонує Вірменії та Азербайджану провести переговори в Тбілісі, - прем'єр Гахарія

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія запропонував представникам Азербайджану і Вірменії провести в Тбілісі зустріч, спрямовану на встановлення переговорного процесу між сторонами конфлікту.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа.

"Нашу країну пов'язують добросусідські відносини з обома країнами - Азербайджаном і Вірменією. Історично азербайджанці і вірмени, які проживають у Грузії, наші громадяни, завжди відігравали важливу роль в розбудові та посиленні не тільки нашої країни, а також регіону в цілому. Водночас, їх мирне співіснування є хорошим прикладом того, що грузини, вірмени та азербайджанці можуть перетворити весь Південний Кавказ на зону миру і розвитку. Наш спільний інтерес - як можна швидше встановити мир у регіоні. Грузія готова будь-яким способом сприяти цьому процесу, зокрема провести зустріч представників сторін конфлікту в Тбілісі з метою проведення діалогу", - сказано в заяві прем'єра.

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".