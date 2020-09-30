Війна в Карабасі: Грузія пропонує Вірменії та Азербайджану провести переговори в Тбілісі, - прем'єр Гахарія
Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія запропонував представникам Азербайджану і Вірменії провести в Тбілісі зустріч, спрямовану на встановлення переговорного процесу між сторонами конфлікту.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа.
"Нашу країну пов'язують добросусідські відносини з обома країнами - Азербайджаном і Вірменією. Історично азербайджанці і вірмени, які проживають у Грузії, наші громадяни, завжди відігравали важливу роль в розбудові та посиленні не тільки нашої країни, а також регіону в цілому. Водночас, їх мирне співіснування є хорошим прикладом того, що грузини, вірмени та азербайджанці можуть перетворити весь Південний Кавказ на зону миру і розвитку. Наш спільний інтерес - як можна швидше встановити мир у регіоні. Грузія готова будь-яким способом сприяти цьому процесу, зокрема провести зустріч представників сторін конфлікту в Тбілісі з метою проведення діалогу", - сказано в заяві прем'єра.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Карабахское ханство фактически было
присоединено к России. Во время ликви-
дации Карабахского ханства его этниче-
ский состав нашел отражение в «Описа-
нии», составленном по распоряжению
главнокомандующего русской армией на
Кавказе А. П. Ермолова (1816-1827 гг.). По
«Описанию» в Карабахской провинции из
20 095 семей 15 729 были азербайджан-
скими (1111 в городе, 14 618 в селе), 4366
армянскими, в том числе албанскими (421
в городе, 3945 в селе) 1 .Кстати, большин-
ство этих армян были григорианизирован-
ными и арменизированными албанцами. В
результате массового переселения армян в
Карабах здесь стали появляться новые ар-
мянские села. (Позже армяне «в честь» пе-
реселения воздвигали в Карабахе памятни-
ки, но в 80-е гг. ХХ столетия после претен-
зии на азербайджанские земли, их уничто-
жили). По официальным данным, с 1828
по 1830 гг., всего за 2 года, в Северный
Азербайджан, в том числе в Карабах, было
переселено из Ирана 40 тыс., а из Осман-
ской империи 90 тыс. армян. С неофици-
альными армянскими переселенцами их
количество переходило 200 тыс. 2
Таким образом, царская Россия созда-
ла хорошие условия для массового пересе-
ления армян в Северный Азербайджан, в
частности, в Карабах, а также для их ад-
министративно-политического, социально-
экономического и культурного развития.
Скоро армянская сторона начала вести от-
крытую борьбу за осуществление идеи
«Великой Армении»
Нагорный Карабах был исторически заселён племенами неиндоевропейского происхождения. В период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C классической античности (либо в IV в. до н.э., либо во II в. до н.э.) регион был присоединен к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великой Армении и арменизирован (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0 см. История Нагорного Карабаха#Население правобережья Куры в I тыс. до н. э. ). В составе Великой Армении Нагорный Карабах составлял провинцию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85 Арцах . В конце IV в. н. э., во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 раздела Армении , эта территория была включена Персией в состав её вассального государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-7 [7] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Кавказской Албании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-8 [8] . С середины VII века до конца IX века - под арабским владычествомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-9 [9] . В IX-XVI веках - часть армянского феодального княжества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Хачен .
С Позднего Средневековья и до XX века Нагорный Карабах являлся летней стоянкой тюркских кочевников, а позже азербайджанцевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-10 [10] .
С начала XVII до середины XVIII века Нагорный Карабах находится под властью союза армянских меликств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81 Хамсы под сюзеренитетом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Сефевидов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B Афшаридов в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Карабахского беглербекства . Во второй половине XVIII века Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением вошёл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Карабахское ханство , а в 1813 году в составе Карабахского ханства по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Гюлистанскому мирному договору - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российскую империю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-11 [11] .
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Одессу строили итальянцы, французы, греки . Но Одесса не Греция, а Украина.
Род князей киевских начинается от Рюриковичей, когда масковия была болотом с жабами и гпдюками- вот настоящие корни Киева и масквы.
Армения стала таким же вором , как и кацапия. Теперь пришло время платить по счетам.
Так что, хотят армяне жить спокойно - пусть убираются из Карабаха и живут себе спокойно в Армении! Это простой и самый мирный путь, чтобы не лилась кровь - путь умных.
Но, там геополитические интересы козломордых ордынцев, так что без крови не обойтись.
Россия предала Армению и это факт которого оспорить нельзя
ну разве шо после деоккупации Азербайджаном своей земли.
И семьи этих нелюдей армянского происхождения заселили всю территорию Карабаха. Это теперь делает их законными наследниками территории Карабаха? Я так не считаю.