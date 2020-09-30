УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9354 відвідувача онлайн
Новини
4 963 63

Кандидатами в мери Києва офіційно зареєстровано 20 осіб, - Київський тервиборчком. ПЕРЕЛІК

Кандидатами в мери Києва офіційно зареєстровано 20 осіб, - Київський тервиборчком. ПЕРЕЛІК

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на пост міського голови Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку комісії на сайті Київської міськради, серед останніх трьох зареєстрованих - Борислав Береза ​​(ЕкоПартія Берези); Андрій Іллєнко (Свобода); Олена Філонова (Разом сила).

Станом на 30 вересня за пост мера Києва змагаються 20 кандидатів:

  1. Віктор Петрук (Громадський рух Хвиля);
  2. Ігор Смешко (Сила і честь);
  3. Максим Гольдарб (самовисуванець);
  4. Сергій Шахов (Наш край);
  5. Микола Томенко (Рідна країна);
  6. Сергій Гусовський (За майбутнє);
  7. Юрій Левченко (Народовладдя);
  8. Олександр Омельченко (Єдність);
  9. Олександр Попов (Опозиційна платформа - За життя);
  10. Діана Гранцева (самовисуванка);
  11. Сергій Притула (Голос);
  12. Єгор Фірсов (Екологічна альтернатива);
  13. Олексій Кучеренко (Батьківщина);
  14. Андрій Пальчевський (Перемога Пальчевського);
  15. Михайло Поживанов (Радикальна партія);
  16. Ірина Верещук (Слуга народу);
  17. Віталій Кличко (УДАР).
  18. Борислав Береза ​​(ЕкоПартія Берези);
  19. Андрій Іллєнко (Свобода);
  20. Олена Філонова (Разом сила).

Читайте також: Агітуватиму дистанційно, - Борислав Береза, у якого діагностували COVID, заявив про свою реєстрацію кандидатом у мери Києва

Автор: 

кандидат (228) КМДА (2379) Київ (19639)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Кандидатами в мэры Киева официально зарегистрированы 20 человек, - Киевский теризбирком - Цензор.НЕТ 1463
показати весь коментар
30.09.2020 18:04
+7
№14. Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского)
Чи не зарано він пабіділ, пабідітіль *уєв?
показати весь коментар
30.09.2020 18:39
+6
Выбирать можно только из №11, №13, №17, №19. Остальным давай досвидания.

Но победит все равно №17 Кличко.
показати весь коментар
30.09.2020 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кандидатами в мэры Киева официально зарегистрированы 20 человек, - Киевский теризбирком - Цензор.НЕТ 1463
показати весь коментар
30.09.2020 18:04 Відповісти
Atman 9af553dd - и не иначе!Пусть хоть боксёр валит зелёную плесень и всех врагов Украины!
показати весь коментар
30.09.2020 18:10 Відповісти
А он валит?
показати весь коментар
30.09.2020 18:11 Відповісти
https://youtu.be/jyM_vmrx_a8 Охренеть. В Чернигове нардеп "Слуги народа" Олег Семинский ударил человека и спустил колеса нескольким авто. Партию "Слуга народа" давно уже пора переименовать в "Криминальное быдло"
показати весь коментар
30.09.2020 18:18 Відповісти
Уважно їжте і пийте, пане Кличко, користуйтеся рукавичками і масочкою, згадайте понівечене лице Ющенка, і Навального з клініки Шаріте, у них нічого святого, Віталію.
показати весь коментар
01.10.2020 09:41 Відповісти
Декілька партій, а все інше, варіації на тему коломойського та мертвечука.
показати весь коментар
30.09.2020 18:06 Відповісти
Огласите эти "декілька".
показати весь коментар
30.09.2020 18:12 Відповісти
Удар, голос, свобода, батьківщина
показати весь коментар
30.09.2020 18:15 Відповісти
"голоса" уже не будет.
"свободы" не будет никогда.
"батькивщина" имеет много противников.
"ес" .... извини, нет в твоём списке.
Остаётся "Удар".
показати весь коментар
30.09.2020 18:20 Відповісти
"ЄС" не висувала кандидата в мери.
показати весь коментар
30.09.2020 18:23 Відповісти
Да?
Как же так?
показати весь коментар
30.09.2020 18:27 Відповісти
А що, забов'язані?
показати весь коментар
30.09.2020 18:32 Відповісти
Кандидатами в мери Києва офіційно зареєстровано 20 осіб, - Київський тервиборчком - Цензор.НЕТ 3798
показати весь коментар
30.09.2020 18:47 Відповісти
Вовсе нет, но хватило ума не позориться с пробегом в мэры, ведь пролетит марынка мимо киеврады, а два пролета в Киеве, то зашквар серьезный
показати весь коментар
30.09.2020 18:47 Відповісти
Евросолидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева

16.09.2020, 13:19

https://news.liga.net/politics/news/evropeyskaya-solidarnost-podderjala-klichko-na-vyborah-mera-kieva
показати весь коментар
30.09.2020 18:44 Відповісти
Кличко им ответил в тот же день.
показати весь коментар
30.09.2020 18:46 Відповісти
Плакал, наверное))))
Тссс, не говори сектантам, как культурно боксер послал великого политика и дипломата, тсссс
показати весь коментар
30.09.2020 18:48 Відповісти
Молчу, молчу...
показати весь коментар
30.09.2020 18:52 Відповісти
да ладно жеманничать то, что ссылку тяжело указать?
показати весь коментар
30.09.2020 18:53 Відповісти
Странный у тебя лексикон.
Жеманничают в твоём окружении.
показати весь коментар
30.09.2020 19:00 Відповісти
- Тсс!
- Молчу-молчу!

Это ото слово и есть.
показати весь коментар
30.09.2020 19:04 Відповісти
Два дешевых тролля друг-другу пишут.
показати весь коментар
30.09.2020 19:03 Відповісти
Выбирать можно только из №11, №13, №17, №19. Остальным давай досвидания.

Но победит все равно №17 Кличко.
показати весь коментар
30.09.2020 18:08 Відповісти
Игорь Смешко (Сила и честь);\\\\\\\\\\\\

Меня прикалывает.... это, хотя бы на фронте там было?
и какая "честь" то?
не говоря о "силе" освоения турника хотя бы раз 10. я и сам не осию щас, но я щже не де.генерал?
Такую х.... фигню пропускают, шо даже Дубинский хотя бы языком ляпает, критикуя Виталия владимировича, дупло ловит.
а вообще.... киевляне, с вас или из вас, уже даже не смешно - то наркоман, то бандит, то виталя, которого знают незлым тихим - все водилы, через какой-то мост, а второй - строится годами, тогда как японцы такое строят за 2 недели, из которых 1 неделю рьют себе саке с горилкой и все как надо делают, бо в Японии не особо купишь пива, наверное после 10-ти
показати весь коментар
30.09.2020 18:09 Відповісти
Как много лядей хотят улучшить мою жизнь. Приятно.
показати весь коментар
30.09.2020 18:10 Відповісти
ждём тверк групповой в телеке...полёты на зонтике як продовжэння свята..
показати весь коментар
30.09.2020 18:11 Відповісти
вибирать тут нема з чого, краще Кличка в Києві мера не було і поки ще не буде
показати весь коментар
30.09.2020 18:13 Відповісти
Притула или Ильенко. Остальное шлак
показати весь коментар
30.09.2020 18:21 Відповісти
та да на притулу одни надежды...
"Летом 2015 Сергей женился во второй раз, его избранницей стала Екатерина Сопельник из Донецка. Они познакомились с Сергеем во время работы на одном из телеканалов. 27 июля 2017 родилась дочь Соломия. Сестра жены Светлана Викторовна Сопельник - жена Виталия Хомутынника."
показати весь коментар
30.09.2020 18:27 Відповісти
Захомутали Притулу "донецкие".
показати весь коментар
30.09.2020 18:35 Відповісти
Алло, киевляне ))...за Притулу...ну ОК (хорошо, что не за "життя")! Еще один на зашкваре! Какой же пиндец происходит в Украине....весь мир с нас угорает...
показати весь коментар
30.09.2020 18:43 Відповісти
главное, кто кого - того!
показати весь коментар
30.09.2020 18:46 Відповісти
Теперь другой тренд
Только не Зеленский и его партия
показати весь коментар
30.09.2020 18:22 Відповісти
Госстат ведет учет клоунов в Украине? Хотелось бы знать сколько их еще.
показати весь коментар
30.09.2020 18:24 Відповісти
"ес" трезво оценила свои шансы.
показати весь коментар
30.09.2020 18:26 Відповісти
"ЄС" не тягне ковдру на себе і не дробить голоси демократичних сил.
показати весь коментар
30.09.2020 18:33 Відповісти
Отмазка принята.
показати весь коментар
30.09.2020 18:39 Відповісти
а че отмазка?
показати весь коментар
30.09.2020 18:46 Відповісти
"Відмазки"? Ви хто такий, щоб мені вам щось доводити, чи когось перед вами "відмазувати"?
показати весь коментар
30.09.2020 18:49 Відповісти
Кандидатами в мери Києва офіційно зареєстровано 20 осіб, - Київський тервиборчком - Цензор.НЕТ 4783

...
показати весь коментар
30.09.2020 18:28 Відповісти
Так много кандидатов, но как мне кажется толковым будет только Пальчевский)
показати весь коментар
30.09.2020 18:31 Відповісти
Вам подобається мертвечук, тоді пальчевський ваш кандидат.
показати весь коментар
30.09.2020 18:36 Відповісти
Мені якось сумно, що із такої великої кількості кандидатів, розумним, мудрим та дієвим політиком та перспективним мером є тільки Пальчевський!
показати весь коментар
30.09.2020 18:32 Відповісти

https://censor.net/ru/user/474736

Так много кандидатов, но как мне кажется толковым будет только Пальчевский)https://censor.net/ru/user/474734

Мені якось сумно, що із такої великої кількості кандидатів, розумним, мудрим та дієвим політиком та перспективним мером є тільки Пальчевський!
Призвіще мертвечуківсьої маріонетки прописується в кінці речення. Психологічний прийом. НЛП.
показати весь коментар
30.09.2020 18:39 Відповісти
Извини, не туда скинул коммент.
показати весь коментар
30.09.2020 18:49 Відповісти
+ . Максим Смирнов тоже, впрочем он же является Лидией Мироновой. Боты вообще работать разучились, палятся вовсю.
показати весь коментар
30.09.2020 19:19 Відповісти
Надеюсь мэром станет умный человек, а не Кличко который только уничтожает Киев.
показати весь коментар
30.09.2020 18:33 Відповісти
І хто ж та " розумна людина"?
показати весь коментар
30.09.2020 18:51 Відповісти
Хіба не ясно, найдостойніший із них -- це номер 19 -- Андрій Ільєнко.
показати весь коментар
30.09.2020 20:30 Відповісти
Второй тур - Кличко и Кучеренко
показати весь коментар
30.09.2020 18:39 Відповісти
Кучеренко нормальний чел.
показати весь коментар
30.09.2020 18:40 Відповісти
№14. Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского)
Чи не зарано він пабіділ, пабідітіль *уєв?
показати весь коментар
30.09.2020 18:39 Відповісти
двадцать человек на сундук мудреца, йо-хо-хо и бутылка чачи
показати весь коментар
30.09.2020 18:42 Відповісти
Партія любителів пива була, партія любителів жінок була, яких х тільки не було, але партії з такою претензіонною назвою "Перемога Пальчевського" ще не було. Мабуть знов щось подібне як "зробимо їх разом".
показати весь коментар
30.09.2020 18:42 Відповісти
Зло берет когда начинают Пальчевский ( языком молоть на Медведчуковских) Притула (вам мало шоуменов?) таких розумных аж страшно...
А вы спортсмены, певцы,комики, шоумены , композиторы, режиссеры, артисты Умоляю -занимайтесь творчеством -косите бабло на стадионах и в студиях НЕ ЛЕЗЬТЕ В ПОЛИТИКУ И НАР.ХОЗЯЙСТВО, не портье себе Карму а народу жизнь!
показати весь коментар
30.09.2020 18:47 Відповісти
так карантин, голодує богема ))) (цигани з французької)
показати весь коментар
30.09.2020 19:08 Відповісти
Тільки притула-воно найкраще знає звідки у киян вода у кранах. І найголовніше притула знає, куди кияни своє гімно дівають. Комік краще за всіх знає, як упорядкувати місцевий транспотр.
показати весь коментар
30.09.2020 19:31 Відповісти
Як киянин , впевнений , що перемогу отримає наша гордість Віталій Кличко !! 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
30.09.2020 22:27 Відповісти
Гольдарб евреи или Швед?)))
показати весь коментар
30.09.2020 23:06 Відповісти
 
 