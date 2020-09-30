Кандидатами в мери Києва офіційно зареєстровано 20 осіб, - Київський тервиборчком. ПЕРЕЛІК
Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на пост міського голови Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку комісії на сайті Київської міськради, серед останніх трьох зареєстрованих - Борислав Береза (ЕкоПартія Берези); Андрій Іллєнко (Свобода); Олена Філонова (Разом сила).
Станом на 30 вересня за пост мера Києва змагаються 20 кандидатів:
- Віктор Петрук (Громадський рух Хвиля);
- Ігор Смешко (Сила і честь);
- Максим Гольдарб (самовисуванець);
- Сергій Шахов (Наш край);
- Микола Томенко (Рідна країна);
- Сергій Гусовський (За майбутнє);
- Юрій Левченко (Народовладдя);
- Олександр Омельченко (Єдність);
- Олександр Попов (Опозиційна платформа - За життя);
- Діана Гранцева (самовисуванка);
- Сергій Притула (Голос);
- Єгор Фірсов (Екологічна альтернатива);
- Олексій Кучеренко (Батьківщина);
- Андрій Пальчевський (Перемога Пальчевського);
- Михайло Поживанов (Радикальна партія);
- Ірина Верещук (Слуга народу);
- Віталій Кличко (УДАР).
- Борислав Береза (ЕкоПартія Берези);
- Андрій Іллєнко (Свобода);
- Олена Філонова (Разом сила).
Топ коментарі
+15 Atman #475481
показати весь коментар30.09.2020 18:04 Посилання
+7 5 копійок
показати весь коментар30.09.2020 18:39 Посилання
+6 Герхард
показати весь коментар30.09.2020 18:08 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"свободы" не будет никогда.
"батькивщина" имеет много противников.
"ес" .... извини, нет в твоём списке.
Остаётся "Удар".
Как же так?
16.09.2020, 13:19
https://news.liga.net/politics/news/evropeyskaya-solidarnost-podderjala-klichko-na-vyborah-mera-kieva
Тссс, не говори сектантам, как культурно боксер послал великого политика и дипломата, тсссс
Жеманничают в твоём окружении.
- Молчу-молчу!
Это ото слово и есть.
Но победит все равно №17 Кличко.
Меня прикалывает.... это, хотя бы на фронте там было?
и какая "честь" то?
не говоря о "силе" освоения турника хотя бы раз 10. я и сам не осию щас, но я щже не де.генерал?
Такую х.... фигню пропускают, шо даже Дубинский хотя бы языком ляпает, критикуя Виталия владимировича, дупло ловит.
а вообще.... киевляне, с вас или из вас, уже даже не смешно - то наркоман, то бандит, то виталя, которого знают незлым тихим - все водилы, через какой-то мост, а второй - строится годами, тогда как японцы такое строят за 2 недели, из которых 1 неделю рьют себе саке с горилкой и все как надо делают, бо в Японии не особо купишь пива, наверное после 10-ти
"Летом 2015 Сергей женился во второй раз, его избранницей стала Екатерина Сопельник из Донецка. Они познакомились с Сергеем во время работы на одном из телеканалов. 27 июля 2017 родилась дочь Соломия. Сестра жены Светлана Викторовна Сопельник - жена Виталия Хомутынника."
Только не Зеленский и его партия
...
https://censor.net/ru/user/474736
Так много кандидатов, но как мне кажется толковым будет только Пальчевский)https://censor.net/ru/user/474734
Мені якось сумно, що із такої великої кількості кандидатів, розумним, мудрим та дієвим політиком та перспективним мером є тільки Пальчевський!
Призвіще мертвечуківсьої маріонетки прописується в кінці речення. Психологічний прийом. НЛП.
Чи не зарано він пабіділ, пабідітіль *уєв?
А вы спортсмены, певцы,комики, шоумены , композиторы, режиссеры, артисты Умоляю -занимайтесь творчеством -косите бабло на стадионах и в студиях НЕ ЛЕЗЬТЕ В ПОЛИТИКУ И НАР.ХОЗЯЙСТВО, не портье себе Карму а народу жизнь!