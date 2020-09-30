Під час кризи тарифи на електрику для бізнесу потрібно заморожувати, а не підвищувати, - експерт
В період коронакризи влада має підтримати бізнес та встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.
Про це заявив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський, коментуючи намір НКРЕКП підвищити тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії на 30%.
"В час локдауна, карантину, навпаки, треба було підтримати власну промисловість, малий і середній бізнес, підприємства як такі. А це можна було б підтримувати, якби на певний час, хоча би на рік було заморозити тарифи на електроенергію. Але, на жаль, ми бачимо, що цього не відбувається", - сказав Павловський.
За його словами, підвищення тарифу на передачу струму призведе до збільшення витрат промисловості, які будуть закладені у собівартість товарів і послуг, і відповідно в кінцевому рахунку за зростання тарифів заплатить населення.
"Укренерго" підвищить ціни на передачу для промисловості. У промисловості буде дорожча собівартість. Ця собівартість буде включена в ціну товару. А цей товар вийде в результаті дорожчим для кінцевого споживача, тобто для пересічного громадянина. І за це заплатять громадяни України", - пояснив Павловський.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.
Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.
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п.с. 21 апреля 2019 чуть ли не каждая пенсионерка-училка-доярка-врачиха орали "первая проголосовала за нашего вовОчку!"..
а сейчас они с пеной у рта доказываю что "занивоваапщенигаласавали!"
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Эксперты проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. «Бурштынским энергоостровом» (несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей) является самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.
В Норвегии и Швеции генераторы каким-то другим способом крутят, или у них генераторы с КПД 150%? У нас электрический ток - направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках - электроны. Может в Норвегии и Швеции электроны по проводам иначе движутся, что у них электричество в три раза дешевле чем у нас?