Під час кризи тарифи на електрику для бізнесу потрібно заморожувати, а не підвищувати, - експерт

В період коронакризи влада має підтримати бізнес та встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.

Про це заявив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський, коментуючи намір НКРЕКП підвищити тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії на 30%.

"В час локдауна, карантину, навпаки, треба було підтримати власну промисловість, малий і середній бізнес, підприємства як такі. А це можна було б підтримувати, якби на певний час, хоча би на рік було заморозити тарифи на електроенергію. Але, на жаль, ми бачимо, що цього не відбувається", - сказав Павловський.

За його словами, підвищення тарифу на передачу струму призведе до збільшення витрат промисловості, які будуть закладені у собівартість товарів і послуг, і відповідно в кінцевому рахунку за зростання тарифів заплатить населення.

"Укренерго" підвищить ціни на передачу для промисловості. У промисловості буде дорожча собівартість. Ця собівартість буде включена в ціну товару. А цей товар вийде в результаті дорожчим для кінцевого споживача, тобто для пересічного громадянина. І за це заплатять громадяни України", - пояснив Павловський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.