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Новини
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Під час кризи тарифи на електрику для бізнесу потрібно заморожувати, а не підвищувати, - експерт

Під час кризи тарифи на електрику для бізнесу потрібно заморожувати, а не підвищувати, - експерт

В період коронакризи влада має підтримати бізнес та встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.

Про це заявив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський, коментуючи намір НКРЕКП підвищити тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії на 30%.

"В час локдауна, карантину, навпаки, треба було підтримати власну промисловість, малий і середній бізнес, підприємства як такі. А це можна було б підтримувати, якби на певний час, хоча би на рік було заморозити тарифи на електроенергію. Але, на жаль, ми бачимо, що цього не відбувається", - сказав Павловський.

За його словами, підвищення тарифу на передачу струму призведе до збільшення витрат промисловості, які будуть закладені у собівартість товарів і послуг, і відповідно в кінцевому рахунку за зростання тарифів заплатить населення.

"Укренерго" підвищить ціни на передачу для промисловості. У промисловості буде дорожча собівартість. Ця собівартість буде включена в ціну товару. А цей товар вийде в результаті дорожчим для кінцевого споживача, тобто для пересічного громадянина. І за це заплатять громадяни України", - пояснив Павловський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.

Автор: 

Павловський (13) енергетика (2612) електроенергія (6250)


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Топ коментарі
+6
Прості люди наголосували і тепер мають що мають.
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30.09.2020 18:32
+5
А для простых людей ?
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30.09.2020 18:25
+4
"простый нарИд" нужно учить методом тыка: мордой ткнуть в их идиотизм и постоянно напоминать что именно за это они голосуют...

п.с. 21 апреля 2019 чуть ли не каждая пенсионерка-училка-доярка-врачиха орали "первая проголосовала за нашего вовОчку!"..
а сейчас они с пеной у рта доказываю что "занивоваапщенигаласавали!"
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30.09.2020 19:22
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А для простых людей ?
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30.09.2020 18:25 Відповісти
Прості люди наголосували і тепер мають що мають.
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30.09.2020 18:32 Відповісти
А для простых людей - очередное повышение.....Люди не должны нормально питаться, лечиться, отдыхать, учиться и позволять себе мелкие радости....Все средства охлоса должны идти в карманы Каломойскому, Ахметову, Мертведчуку, Фирташу....Мы сами это допускаем.... Кого же винить?
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30.09.2020 18:33 Відповісти
"простый нарИд" нужно учить методом тыка: мордой ткнуть в их идиотизм и постоянно напоминать что именно за это они голосуют...

п.с. 21 апреля 2019 чуть ли не каждая пенсионерка-училка-доярка-врачиха орали "первая проголосовала за нашего вовОчку!"..
а сейчас они с пеной у рта доказываю что "занивоваапщенигаласавали!"
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30.09.2020 19:22 Відповісти
А простых очень мало , большинство хитрожопых .
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30.09.2020 18:33 Відповісти
а какие это?
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30.09.2020 18:38 Відповісти
В своём подъезде попробуй по 10 гр собери со всех квартир на ремонт допустим домофона . Тогда ты узнаешь , кто они такие .
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30.09.2020 18:42 Відповісти
когда домофон только ставили нормально собрались. потом даже ворота с приводом поставили, чтобы двор закрыть.
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30.09.2020 18:52 Відповісти
Не-не, корешок. По полной. Чтоб при слове зеленский у детей срабатывал рвотный рефлекс и они не будут делать так, как делали их глупые родители.
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30.09.2020 18:32 Відповісти
А населенню потрібно збільшити.
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30.09.2020 18:33 Відповісти
а зачем вообще тогда электричество? каросин, лучина, зеленый тариф и лампа летучая плесень завершат прорыв энергетики в будущее
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30.09.2020 18:37 Відповісти
Так там в голове туман у главного,а у главного законописателя по экономике гетьмановича большой опыт взяткособирания,пока первый бродит в тумане второй берет взятки и пишет законы под ахметку,которому нужны заоблачные тарифы на покупку вилл за сотни миллионов.
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30.09.2020 18:45 Відповісти
После всех трешняков для бизнеса связанных с коронавирусом, только повышения тарифов не хватает чтоб точно помереть.
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30.09.2020 19:37 Відповісти
У порівнянні з ЗЕ і його шоблою, Мадуро відпочиває зі своїми поплічниками.
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30.09.2020 19:43 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Цена электроэнергии на рынке Украины в первом квартале 2020 была самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Эксперты проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. «Бурштынским энергоостровом» (несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей) является самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.
В Норвегии и Швеции генераторы каким-то другим способом крутят, или у них генераторы с КПД 150%? У нас электрический ток - направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках - электроны. Может в Норвегии и Швеции электроны по проводам иначе движутся, что у них электричество в три раза дешевле чем у нас?
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30.09.2020 20:17 Відповісти
то у них энергию с аэс девать некуда, но бизнесу зажали... профи
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30.09.2020 20:23 Відповісти
Задача партии жуликов и воров уничтожить экономику и они её успешно выполняют, не мешайте!
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30.09.2020 21:12 Відповісти
 
 