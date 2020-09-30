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Новини
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НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом незаконного штурму та обшуку слідчими ДБР Музею Гончара.

Про це повідомив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС". Адвокат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відповідне повідомлення НАБУ та витяг з ЄРДР.

"Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", – пише Головань.

"Національне антикорупційне бюро України на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР у музеї незаконного обшуку. Факт обшуку і незаконність його здійснення встановлена Київським апеляційним судом", – нагадав адвокат п’ятого президента України.

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань 01
НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань 02

Як відомо, 26 травня спецпризначенці ДБР штурмом увірвалися до Музею Івана Гончара, де раніше п’ятий президент Порошенко презентував картини з родинної колекції. Силовики пошкодили майно музею і викрали митні декларації. Обшук слідчими ДБР Музею Гончара був визнаний незаконним у судовому порядку.

Автор: 

НАБУ (5088) музей (442) Порошенко Петро (15191) ДБР (3547) Головань Ігор (116)


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Топ коментарі
+15
Цікаво, нам озвучать кількість бабла, витраченого на розслідування 58 справ проти Порошенка?
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30.09.2020 18:25
+13
Незаконный штурм? Разве не вооруженное ограбление?
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30.09.2020 18:35
+10
в общем, зебильная власть решила увеличить деребан на укрзализнице
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30.09.2020 18:28
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Цікаво, нам озвучать кількість бабла, витраченого на розслідування 58 справ проти Порошенка?
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30.09.2020 18:25 Відповісти
https://prm.ua/ru/5-mln-griven-ezhemesyachno-60-mln-v-god-bloger-poschital-skolko-stoyat-nalogoplatelshhikam-prokuroryi-i-sledovateli-gbr-kotoryie-vedut-dela-poroshenko/ 5 МЛН ГРИВЕН ЕЖЕМЕСЯЧНО, 60 МЛН В ГОД - БЛОГЕР ПОСЧИТАЛ, СКОЛЬКО СТОЯТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПРОКУРОРЫ И СЛЕДОВАТЕЛИ ГБР, КОТОРЫЕ ВЕДУТ "ДЕЛА ПОРОШЕНКО"
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30.09.2020 22:50 Відповісти
Не поехало. В «Укрзалізниці» больше не видят смысла привлекать Deutsche Bahn к управлению компанией
В начале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе были объявлены громкие планы о передаче управления национальным перевозчиком «Укрзалізниця» крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Впрочем, впоследствии оказалось, что никакой «передачи» не будет, а тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук и член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл просто подписали меморандум о сотрудничестве. Последний предполагал только разработку концепции для предоставления «Укрзалізниці» необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

Сам Гончарук тогда отмечал, что на первом этапе между компаниями могут проходить только консультации, но правительство надеется, что «со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества». Впрочем, этого так и не произошло, а теперь новый глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак, назначенный на должность в августе, заявил в интервью «Экономической правде», что не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, отмечает издание в анонсе материала.

«Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов», - сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.
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30.09.2020 18:27 Відповісти
в общем, зебильная власть решила увеличить деребан на укрзализнице
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30.09.2020 18:28 Відповісти
"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия". Андерс Аслунд назвал три причины своего ухода из набсовета УЗ". ("Ну вас ** **й с вашей тотальной коррупцией !").

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3339
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30.09.2020 19:15 Відповісти
Поздно, вещдоки-ломы уничтожены путем сдачи в пункт приема металлолома.
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30.09.2020 18:30 Відповісти
НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 4642

...
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30.09.2020 18:33 Відповісти
Незаконный штурм? Разве не вооруженное ограбление?
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30.09.2020 18:35 Відповісти
давно пора прыжками мчаться впереди прогресса - перевод с электрической на воловью тягу и повсеместное строительство гиперлупов, вот что спасет транспорт украины
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30.09.2020 18:35 Відповісти
типа таких:
НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3362
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30.09.2020 19:17 Відповісти
Не з антирекламою, а з улюбленим висловом Зеленського: "Ідіть у сраку".
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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30.09.2020 19:33 Відповісти
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30.09.2020 18:46 Відповісти
а расследования происхождение картин /приобретение////
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30.09.2020 18:40 Відповісти
О, вот только хотел спросить. Когда, где, за какие деньги пятый получил эти картины, эстет хренов?
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30.09.2020 18:42 Відповісти
А теперь можешь спрашивать хоть Спортлото. После вооруженного ограбления музея боевиками Венедиктовой дело о картинах сдохло. Слава зеленой слизи - самым вЯЯликим профессионалам!
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30.09.2020 18:45 Відповісти
Это входит в расследование.
Но Головань назвал это по-своему.
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30.09.2020 18:49 Відповісти
А вооруженное ограбление тоже входит в расследование? Интересные у вас при зеленой слизи закончики...или это пААнятки?
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30.09.2020 19:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413733. Спрашивай у А.Портнова.
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30.09.2020 19:17 Відповісти
а какое это имеет значение? ведь они все время расследуют и НИКОГО НЕ САДЯТ, они просто делают видимрсть работы, а порошенки еще и пиар
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30.09.2020 18:52 Відповісти
они банально показывают какие зебилы - идиоты, поверившие в расейскую пропаганду уровня "всё украл, липецкая фабрика, бОрыга" и т.д.
или ты думаешь, что за ПОЛТОРА года они не смогли бы найти хоть ОДНО подверждение что "украл".. хотя бы на 17 грн?
в общем,

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5724
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30.09.2020 19:15 Відповісти
многовато органов. ДБР нужно пожертвовать - РАЗОГНАТЬ НАФИГ следующий президент этим займётся
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30.09.2020 21:39 Відповісти
 
 