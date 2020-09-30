НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ
Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом незаконного штурму та обшуку слідчими ДБР Музею Гончара.
Про це повідомив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС". Адвокат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відповідне повідомлення НАБУ та витяг з ЄРДР.
"Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", – пише Головань.
"Національне антикорупційне бюро України на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР у музеї незаконного обшуку. Факт обшуку і незаконність його здійснення встановлена Київським апеляційним судом", – нагадав адвокат п’ятого президента України.
Як відомо, 26 травня спецпризначенці ДБР штурмом увірвалися до Музею Івана Гончара, де раніше п’ятий президент Порошенко презентував картини з родинної колекції. Силовики пошкодили майно музею і викрали митні декларації. Обшук слідчими ДБР Музею Гончара був визнаний незаконним у судовому порядку.
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В начале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе были объявлены громкие планы о передаче управления национальным перевозчиком «Укрзалізниця» крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Впрочем, впоследствии оказалось, что никакой «передачи» не будет, а тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук и член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл просто подписали меморандум о сотрудничестве. Последний предполагал только разработку концепции для предоставления «Укрзалізниці» необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.
Сам Гончарук тогда отмечал, что на первом этапе между компаниями могут проходить только консультации, но правительство надеется, что «со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества». Впрочем, этого так и не произошло, а теперь новый глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак, назначенный на должность в августе, заявил в интервью «Экономической правде», что не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, отмечает издание в анонсе материала.
«Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов», - сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.
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https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
Но Головань назвал это по-своему.
или ты думаешь, что за ПОЛТОРА года они не смогли бы найти хоть ОДНО подверждение что "украл".. хотя бы на 17 грн?
в общем,