НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом незаконного штурму та обшуку слідчими ДБР Музею Гончара.

Про це повідомив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС". Адвокат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відповідне повідомлення НАБУ та витяг з ЄРДР.

"Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", – пише Головань.

"Національне антикорупційне бюро України на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР у музеї незаконного обшуку. Факт обшуку і незаконність його здійснення встановлена Київським апеляційним судом", – нагадав адвокат п’ятого президента України.





Як відомо, 26 травня спецпризначенці ДБР штурмом увірвалися до Музею Івана Гончара, де раніше п’ятий президент Порошенко презентував картини з родинної колекції. Силовики пошкодили майно музею і викрали митні декларації. Обшук слідчими ДБР Музею Гончара був визнаний незаконним у судовому порядку.